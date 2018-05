DHA YURT BÜLTENİ-12

Afrin şehidi Astsubay, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek, memleketi Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek'in cenazesi, bugün merkez Karesi ilçesi Yağcılar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından şehit Erkek'in cenazesi, törenin yapıldığı Yağcılar Camii yakınındaki alana götürüldü.Törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakan Müsteşarı Tümgeneral Mehmet Göktan, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Selva ise 4.5 yaşındaki kızı Melike ve 5 aylık oğlu Salih Enes ile törene katıldı.

ŞEHİT EŞİ VE KIZINDAN AĞLATAN DİYALOG

Şehidin eşi Selva Erkek ile 4.5 yaşındaki kızı Melike Ceren, şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Selva Erkek'in kıkzı Melike ile diyalogları herkesi gözyaşın boğdu. Selva Erkek kızına "Ben böyle sarılıyorum ayaklarına. Sen de gövdesine sarıl. Bacaklarına sarılalım şaka yapalım" diye konuştu. Şehidin görev arkadaşı, zor da olsa ikna ettiği küçük Melike Ceren'i annesinin yanından alarak tabutun başından uzaklaştırdı. Şehit annesi Bahriye Erkek'in ise feryatları yürekleri dağladı. Törende şehidin babası Rahim ve annesi Bahriye Erkek, taziyeleri kabul etti.Cenaze namazını, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topçam kıldırdı. Namazın ardından Bakan Canikli ve protokol üyeleri, şehit Cemil Erkek'in cenazesini, askeri araca kadar omuzlarında taşıdı. Mahalle mezarlığına götürülen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber:Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

Yunanistan, mahkemenin serbest bıraktığı kepçe operatörünü tutuyor

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı olarak Yunanistan'a geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan ve Orestiada'da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kepçe operatörü Musa Alerik (38), henüz Türkiye'ye gönderilmedi. Alerik'in ülkeye pasaportsuz girmesi nedeniyle emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan Musa Alerik, önceki gün Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmaları sırasında, kullandığı kepçeyle birlikte Kastanies Sınır Kapısı'nı 8 metre geçtiği iddiasıyla Yunanistan askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler kepçeyi Kastanies gümrüğüne çekerken, Alerik, götürüldüğü Orestiada kentinde dün İlk Derece Mahkemesi'ne sevk edildi. İki polis memurunun arasında elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen Musa Alerik, mahkemede de sınırı yanlışlıkla geçtiğini ifade ederek, "Ben sınır bölgesine ilk kez girdim, sağa dönmem gerekirken düz gittim. Gördüğüm askerleri Türk zannettim yanlarına gittiğimde Yunan askeri olduğunu anladım. Korktum ama sıkıntı olmasın diye kaçmadım. Ondan sonra gelip beni aldılar" dedi. Yunan İlk Derece Mahkemesi, Musa Alerik'i ülkeye 'izinsiz giriş yaptığı' için 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırdı. Alerik'e verilen 5 ay hapis cezası 3 yıllığına ertelenirken, mahkeme kepçeye el konulması kararı verdi. Mahkemenin serbest bıraktığı Musa Alerik, daha sonra ülkeye pasaportsuz girdiği için işlemlerinin yapılacağı belirtilerek, Orestiada Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Alerik'in Yunan polisindeki işlemlerini sürdüğü ve Pazartesi gününe kadar da Türkiye'ye gönderilemeyeceği belirtildi. Yunan avukat Kapetanis Hristos, işlemlerinin sürdüğünü belirterek, araya hafta sonunun girdiğini ve en erken Pazartesi günü Musa Alerik'in serbest bırakılabileceğini söyledi. Yunanistan'dan bugün gönderileceği beklenen Musa Alerik'in ailesi ve yakınları Pazarkule Sınır Kapısı'na gelerek gün boyu bekledi. Aile, Yunanistan'dan Alerik'in gelemeyeceği haberleri üzerine Pazarkule'den ayrıldı. Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır ise Musa Alerik'in her an Türkiye'ye gelebileceğini belirterek, şöyle dedi:"Yunan yasalarına göre, bize söylenildiği kadarıyla para cezası ve hapis cezası ertelenmiş ancak tahliyesi henüz gerçekleşmedi, her an gerçekleşebilir, bekliyoruz. Hafta içi böyle bir üzücü olay yaşadık. Bu konuda bize yardımcı olan tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Gittik geldik, ilaçlarını ulaştırdık, reçetelerini yazdırıp gönderdik ve bu konuyu da sade bir şekilde bilginize sunmak istedik. Politika bizim işimiz değil tabii ki ancak şanssız bir olaydı, gerçekten üzüntü duyduk. Yunan mahkemesinin verdiği kararda itiraz yolu açık. Şu an itibarıyla verilen mahkeme kararıyla, el konulma kararı var araca, yalnız iyi tarafı yine bizim adımıza bir avukat arkadaşımızın orada olmuş olması bunu sağladı. İstinat yolu açık olmak üzere bu karar karara bağlandı. Dolayısıyla hem hapsi hem para cezası hem de araca el koyma konularına itiraz edebileceğiz. Pazartesiden itibaren de o süreç başlayacak."

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

Eskişehir'de havacılık firması fabrikasında yangın/EK

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir havacılık firmasına ait fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının, oksijen tüplerinin patlaması sonucu çıktığı açıklandı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 1 kişinin hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Yangın çıkan havacılık firmasının fabrikasına gelip, itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yangının oksijen tüplerinin patlamasından kaynaklandığını belirten Vali Çakacak, "Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangınla ilgili olarak itfaiye yetkililerinden aldığımız ilk bilgilere göre, yangın fabrikadaki oksijen tüplerinin patlamasından meydana geldi. Yangına Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, orman ve üniversite itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Şu anda yangın söndürüldü, kontrol altına alındı. Arkadaşlarımız inceleme yapıyor. 1 kişi dumandan etkilendi. Şu anda hastanede müşahede altında. Aldığımız bilgiye göre, durumu çok ciddi değil; birazdan taburcu edileceğini sağlık müdürümüz ifade etti."

Yangın çıkan fabrikada Sikorsky helikopterlerinin parçaları da üretiliyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayları için dakikada 550-600 imza

Antalya'da, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimi adaylık başvurusu kabul edilen dört aday için, saat 14.31 itibariyle 118 bin 24 kişi imza attı. Türkiye genelinde dakikada 550- 600 kişinin imza attığı kaydedildi.

Adaylık için başvuruları kabul edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Demokrat Parti Genel Başkanı Vecdet Öz için Antalya'da vatandaşlar ilçe seçim kurullarında imza atmaya başladı. 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için YSK'ya başvurusu kabul edilen 4 aday için sabah saatlerinde başlatılan 100 bin imza toplanmasıyla ilgili ilçe seçim kurullarına gelen vatandaşlar, destekledikleri ismin adaylığı için imza veriyor.

Antalya'da İl Seçim Kurulu ile Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçe seçim kurullarının bulunduğu eski Adliye Sarayı önünde İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi temsilcileri stant kurdu. Cumhurbaşkanlığına adaylık için gerekli 100 bin imza için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e destek için kurulan stantlarda imza vermeye gelen vatandaşlara partililer yardımcı oldu. İmza atan vatandaşlara verilen belgeler ise yine parti yöneticileri tarafından toplanıyor.

YSK'nın imza atan vatandaşlara verdiği belgelerde, toplam imza sayısı da belirtiliyor. Buna göre, saat 14.30'da Muratpaşa 1'inci İlçe Seçim Kurulu'nda imza atan bir vatandaş, 118 bin 24'üncü kişi oldu. Parti yetkilileri, Türkiye genelinde dakikada yaklaşık 550- 600 imza atıldığını belirtti.

Gaziantep'te PKK operasyonuna 5 tutuklama



Gaziantep'te, 1 Mayıs'ı bahane ederek kentte eylem yapmaya hazırlanan, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde terör örgütü adına provokatif eylemler düzenleneceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapıp, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı, insansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabancı ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Ege'de Türk kargo gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca Türk bayraklı 73 metrelik 'Karmate' isimli genel kargo gemisi ile Yunan bayraklı 54,8 metre uzunluğundaki 'Armatolos' adlı savaş gemisinin, Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpıştığı açıklandı. Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:"4 Mayıs 2018 günü saat 04.08'de, İzmir'den Tekirdağ'a 2 bin 150 ton çimento yükü ile gitmekte olan Türk bayraklı 73 metrelik Karmate isimli genel kargo gemisi zararsız geçiş hakkını kullanarak seyir halinde iken Yunan Bayraklı 54,8 metre boyundaki Armatolos isimli savaş gemisi ile Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpışmıştır. Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Çarpışma sonrasında Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Yunanistan Arama Kurtarma Merkezi arasında koordinasyon sağlanmıştır. Karmate isimli gemide deniz seviyesinin 3 metre üzerinde, başüstü sancak baş omuzluğunda 3,5 - 4 metre arası eğilme ve burkulma şeklinde hasar oluştuğu, Armatolos isimli savaş gemisinin ise iskele baş omuzluğunda hafif maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Çarpışma sonrasında saat 04.10 itibariyle her iki gemi yollarına devam etmiştir. Karmate gemisi Türk karasularına doğru rota değiştirerek saat 05.15'te Dikili Limanı idari sahasına ulaşmıştır. Kaza ile ilgili idari tahkikat devam etmektedir."

Haber:İZMİR, (

JÖH'ler 'Zeytin Dalı Harekatı' sonrası görev yerlerine dönüyor



Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında yapılan meskun mahal operasyonuna katılıp, görev süresi dolan Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, asli görev yerlerine dönmeye başladı.

'Zeytin Dalı Harekatı'ndaki görevlerini tamamlayarak, memleketlerine dönmek üzere içişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne gelen güvenlik güçleri için dün uğurlama töreni düzenlenmişti. Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel de katılmıştı. Yurdun farklı kentlerinden gelerek, Afrin'de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara katılıp, görevlerini tamamlayan JÖH birlikleri, tören sonrası asıl görev yerlerine dönmeye başladı.

Haber:Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), ()