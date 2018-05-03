DHA  YURT BÜLTENİ-12

Otomobil almak için çektiği 29 bin lirayı otobüste unuttu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ali Gençoğlu (64), otomobil almak için bankadan çektiği 29 bin 390 TL'yi halk otobüsünde unuttu. Parayı bulan otobüs şoförü, Gençoğlu'na teslim etti.

Efeler'de yaşayan Ali Gençoğlu, otomobil almak için bankadan 29 bin 390 lira kredi çekti. Parayı bir poşete koyan Gençoğlu, markete uğrayıp bir koli yumurta ve bir miktar peynir aldı. Elinde poşetleriyle şehir içi otobüse binip evinin yolunu tuttu. Ali Gençoğlu, evine en yakın durakta indi. Eve doğru yürürken paraları koyduğu poşetin olmadığını fark eden Gençoğlu, soluğu alışveriş yaptığı markette aldı. Gençoğlu, parayı orada bulamadı. Polisi arayıp bindiği otobüsü tarif etti. Gençoğlu'nun telaşı uzun sürmedi. Parayı şoför Ufuk Türkeş'in bulduğunu öğrenen polis, Ali Gençoğlu'nu otobüs hareket merkezine yönlendirdi. Gençoğlu, parasını teslim aldı.

"YUMURTAYI UNUTMADIM"

Duyarlılığı için şoförü tebrik eden Ali Gençoğlu, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Parayı çektikten sonra marketten ihtiyaçları aldım. Otobüse bindim. Evin önünde durakta inerken, bir koli yumurtayla sadece peyniri aldım. Bir koli yumurta paradan demek ki kıymetliymiş, yumurtayı aldık parayı unuttuk."

Unutulan parayı bulan şoför Ufuk Türkeş ise durumu son durakta fark ettiğini söyledi. Otobüsün güvenlik kamerasını inceleyip poşeti unutan yolcuyu teşhis ettiğini belirten Ufuk Türkeş, "Parayı bulduktan sonra vicdanımın sesini dinleyerek, hareket merkezindeki görevli arkadaşımıza parayı teslim ettim. Sahibi de bulunmuş. Bir hayli memnunum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şoförün ve parayı unutanın konuşması

- Otobüs güvenlik kamerası görüntüsü

- Para teslim edilerken görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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Burdur'un taksici Sebahat Abla'sı, 7 yıldır direksiyon başında

BURDUR'da 1 çocuk, 3 torun sahibi Sebahat Sezer (50), 2011 yılından bu yana taksi şoförlüğü yapıyor. Burdur'un ilk ve tek kadın taksi şoförü olan Sebahat Sezer, "Eşimin başına talihsiz bir olay geldi. Eşimin mesleğini yürütmek için ben de işin başına geçtim. İşimi seviyorum" dedi.

Burdur'da oturan Sebahat Sezer, eşi Cafer Sezer'in 2011 yılında karıştığı adli bir olay nedeniyle cezaevine girmesinden sonra taksi şoförlüğüne başladı. Burdur Devlet Hastanesi yanındaki Sağlık Taksi Durağı'nda 12 erkek meslektaşıyla birlikte eşine ait ticari takside direksiyon sallayan Sebahat Sezer, Burdur'un ilk ve tek kadın ticari taksi şoförü oldu.

'İŞİMİ SEVİYORUM'

2016 yılında Burdur Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından 'Yılın Şoförü' ödülüne layık görülen Sebahat Sezer, "7 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum. İşimi seviyorum. Müşteriler benden, ben müşterilerimden memnunum" dedi.

'ŞOFÖRLÜKTE EŞİMİ GEÇTİM'

Müşterilerinin kendisine 'Trafikte ilk defa kadın taksici gördük' ve 'İlk defa kadın şoförün kullandığı taksiye binmek nasip oldu' şeklinde tepkiler verip, 'İşin zor mu' diye soru yönelttiklerini anlatan Sezer, "Eşimin başına talihsiz bir olay geldi. Eşimin mesleğini yürütmek için ben de işin başına geçtim. Şoförlükte eşimi geçtim. Eşim emekli oldu. Gün boyu ben çalışıyorum. Şehir içi, şehir dışı fark etmiyor. Her yere gidiyorum" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIM BANA DESTEK OLUYOR'

Sürücü belgesini 2008 yılında aldığını, taksiciliğe başladığı 2011'den bu yana ise hiç trafik cezası yemediğini kaydeden Sebahat Sezer, şöyle dedi:

"Trafikte gören kadın şoförler 'Abla biz de taksici olalım mı' diyor. Tavsiye ediyorum ama hiç gelen olmadı. 1 çocuk, 3 torun sahibiyim. Duraktaki arkadaşlarım bana destek oluyor. Benim gidemediğim yerlere 'Abla sen kal' deyip, benim arabamla gittiler. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İşimi seviyorum."

Sebahat Sezer'le aynı durakta çalışan Ersin Taş da "Durağımızda kadın şoför olmasından memnunuz. Bazı müşteriler kadın şoför istiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sebahat Sezer'in araç kullanması

- Durağa girişi

- Sebahat Sezer ile röportaj

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Tramvayda ayakkabısını çıkarıp, çocuğa veren gencin yeni görüntüleri (2)

O GENÇ KONUŞTU: ÇOCUĞUN DURUMUNA ÇOK ÜZÜLDÜM

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk yapan Iraklı Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai (21), yolcular arasındaki Suriyeli bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çorapla gezen çocuğun yanına giderek, ilk önce sohbet etti. Alsamarrai, sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip, bağcıklarını da bağlayan Alsamarrai, yerine geri dönüp, çoraplarıyla yolculuğuna devam etti. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar ise cep telefonlarının kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Gülsan Sanayi Sitesi’nde bir mobilya mağazasında çırak olarak çalışan ve ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle 2014 yılında Samsun’da anne, baba ve 4 kardeşiyle birlikte gelen Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai, o anları anlattı. Alsamarrai, “Mimarsinan durağından tramvaya bindim ve oturdum. Bir çocuk gördüm 7-8 yaşlarında. Baktım ayaklarında ayakkabısı yok. Hava soğuk ve yağmur yağıyordu. Kendimi tutamadım, ayakkabılarımı çıkarttım ve verdimö dedi.

Çocuğun durumuna çok üzüldüğünü belirten Alsamarrai, “Küçük çocuk ayakkabısız yürür mü? Yanaştım yanına 'Ayakkabın yok mu?' dedim, 'Yok' dedi. Bende, 'O zaman benim ayakkabılarımı alacaksın' dedim. Zor ikna ettim, çünkü istemedi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ve görmek istemiyorum. Benim evim yakındı. Sonra ben Samsunspor durağında indim. Ben sanayi sitesinde mobilya imalathanesinde çalışıyorum. Ben Türkiye'ye 2014 yılında Irak'tan geldim. Toplam 5 kardeşizö diye konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Alsamarrai’in belediyeye gelişi ve merdivenlerden çıkışı

-Alsamarrai’in bekleme salonunda babasıyla birlikte beklemesi

-Alsamarrai ile röportaj

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-

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Güzellik salonu adı altında kaçak balon üreten işyerine operasyon

ELAZIĞ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde güzellik salonu adı altında, helyum gazı doldurmak yerine kerpit ve lavabo açıcısı kullanılarak uçan balon üreten işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçak balon yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

Sokaklarda balon satışı yapan seyyar satıcılara karşı takip ve denetim başlatan Elazığ Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, çocukların sağlığını tehlikeye atan ve ileri derecede yanık ve kazalara sebebiyet veren iş yerlerini takibi aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Rızaiye mahallesi Akkuş sokakta güzellik salonu adı altında kaçak uçan balon dolumu yaptıkları tespit edilen iş yerine karşı yasal süreç başlatan zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon güzellik merkezi görünümlü uçan balon imalathanesinde, çocukların sağlığını tehlikeye atan balon ve maddeleri toplanarak imha edildi.

Görüntü Dökümü:

- Üretim yerine giriş

- Balonlardan görüntü

- Ekiplerin balonları toplaması

- Genel ve detay Görüntüler

Haber-Kemara: Erkan BAY/ELAZIĞ, ()

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