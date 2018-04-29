DHA YURT BÜLTENİ-12

ŞIRNAK'TA ÜS BÖLGESİNE PKK SALDIRISI: 1 ASKER ŞEHİT

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesindeki Kurt Dağı üs bölgesine, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, "29 Nisan 2018 tarihinde Şırnak/Uludere Kurt Dağı Üs Bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Helikopterden görüntü

-Genel ve detay

Haber-Kamera: ŞIRNAK, ()

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KAYIP GENÇ, AĞACA ASILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

SİVAS'ta 3 gündür haber alınamayan Fikret Turan (26), merkeze bağlı Dörteylül köyü yakınlarında ağaca iple asılı halde ölü bulundu.

26 Nisan Perşembe günü kent merkezindeki evinden ayrılan işsiz Fikret Turan bir daha geri dönmedi. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı. Aramalar sürerken bugün saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Dörteylül köyü yakınlarında, dere kenarında iple ağaca asılı halde bir erkek cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine olay yerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ceset bulunduğu yerden indirildi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 3 gündür kayıp olan Fikret Turan'a ait olduğu belirlendi. Haberi alarak olay yerine gelen Turan'ın yakınları fenalık geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fikret Turan'ın cesedi Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Turan'ın intihar ettiği sanılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Yakınlarının üzüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, ()

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Meral Akşener: Jiletle kazıyamayacaklar beni (2)

HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'deki temaslarının ardından Nevşehir'e gelerek partisinin il binasının açılışını yaptı. Toplanan kalabalığa seslenen Akşener, daha sonra Gülşehir ilçesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Hacıbektaş ilçesine gelen Akşener, Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret etti. Müze içinde bulunan Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni de ziyaret eden Akşener, burada dua okudu, Aslanlı Çeşmeden su içti. Partililerin isteği üzerine fotoğraf çektiren Akşener, ilçeden ayrılarak Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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-İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Hacı Bektaş-i Veli türbesi ziyareti

-Aslanlı çeşmeden su içmesi

-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR, ()

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