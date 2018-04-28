DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: KURMAYA ÇALIŞTIKLARI ÇATI DAHA ÇATILMADAN ÇATIRDADI YERLE BİR OLDU (1)

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugünlerde de yine içeride ve dışarıda bir kumpas, çatı bir Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı çirkin bir tezgah ile karşı karşıyayız. Hamdolsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı yerle bir oldu" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, "Bugünlerde de yine içeride ve dışarıda bir kumpas, çatı bir Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı çirkin bir tezgah ile karşı karşıyayız. Hamd olsun yaptıkları bu oyunlar başlarına geçti kurmaya çalıştıkları çatı daha çatılmadan çatırdadı yerle bir oldu. Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil, bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan. Aman Recep Tayyip Erdoğan olmasın da AK Parti olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun. Yağma yok. 15 yıllık bu birikimi, geldiğimiz bu noktayı alçaklara, bölücülere, FETÖ'culara teslim etmeye hiç ama hiç niyetimiz yok" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar

İZMİR -

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2)BAKAN TÜFENKCİ: OPERASYONLARI BOZAN CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİZ

GÜRMÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran'da Türkiye'nin operasyonları bozan bir Cumhurbaşkanı seçeceğini söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Anadolu Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışta, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, DEAŞ veya onların uzantıları tarafından bu coğrafyadaki medeniyetin değerlerinin tahrip edildiğini, yakıldığını, yıkıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunlara seyirci kalanlar onları maşa olarak kullananlar, hep bu medeniyetin çocuklarına karşı operasyon düzenliyorlar. Bu operasyonu da bozan gerçekten operasyon oyunlarını bozan bir liderimiz, bir cumhurbaşkanımız var. Kudüs üzerinden oynanan oyunlar karşısında bu ümmetin, milletin, insanlığın vicdanını harekete geçiren bir cumhurbaşkanımız var. İnandığını söylemekten çekinmeyen bir cumhurbaşkanımız var. Bu anlamıyla da etrafımızda ve ümmet üzerinde oyunları bozan bir cumhurbaşkanımız var. İşte 24 Haziran'da da biz bir seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Orada oyunlar bozan bir cumhurbaşkanını mı seçeceğiz, yoksa oyunlar kuran bir cumhurbaşkanını mı seçeceğiz? Buna hep beraber karar vereceğiz. Operasyonları bozan bir cumhurbaşkanı mı seçeceğiz, yoksa operasyonlarla, oyunlarla cumhurbaşkanlığına aday olmaya çalışanları mı seçeceğiz? Bunu hep beraber 24 Haziran'da karar vereceğiz. Esasında 24 Haziran ülkemiz için olduğu kadar dünya için de ve ümmet için de bir milat."

BAKAN YILMAZ: HERKES EVLADINA BAKSIN

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ise, milli gelirden eğitime ayrılan payı 2,9'dan Ak Parti iktidarında 6.2'nin üzerine çıkardıklarını belirterek, "Eğitimin amacı, kendini ifade etmek. Evlatlarımız şimdi bizden çok daha kendini ifade ediyor. Biz büyüklerimizin yanında ne konuşabilirdik, ne de kendimizi ifade edebilirdik. Herkes evladına baksın. Evlatlarımız bizden çok daha iyi ifade edebiliyor mu, ediyor. İşte bu eğitimin iyiliğindendir. Eğitimin amacı işte özgüven kazandırmak. Evlatlarımızın özgüveni bizden daha fazla mı, evet, öyle" şeklinde konuştu.

KALIN: KUDÜS MÜSLÜMANLARIN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise Kitap Fuarı'nın temasının Kudüs olarak seçilmesini memnun kaldığını kaydederek, "Bugünlerde malum Kudüs meselesi sadece bölgesel bir mesele değil, aynı zamanda küresel bir konu olarak önümüzde duruyor. Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; 'Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir.' Kudüs bir toprak meselesi değildir. Kudüs, sadece bir etnik gurubun melesi değildir. Kudüs, bir adalet meselesidir. Kudüs bir vicdan meselesidir. Kudüs ile kitabı bir araya getiren Malatyalıları tebrik ediyorum. Herhalde Anadolu topraklarında bu 2 kutsal kitabın ve Kudüs'ün bir araya getirilmesi, ancak böyle bir güzel taçlandırılabilirdir. Okumak yeryüzündeki hayatımızı varlığımızı anlamlandırabileceğimiz en önemli şeylerin başında gelir. Okumayan insan eksiktir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Daha sonra bakanlar ve katılanlar tarafından fuarda stantları gezildi.

Görüntü Dökümü

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- Katılanlardan detay ve görüntüler

- Bakan Bülent Tüfenkci'nin konuşması

- Bakan İsmet Yılmaz'ın açıklaması

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması

- Fuar açılışı

- Katılanların fuar stantlarına ziyaret

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 700 MB

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3)20 YILLIK KAN DAVASI, 2 BİN KİŞİLİK BARIŞ YEMEĞİ İLE SON BULDU

BATMAN'da 20 yıl önce üç aile arasında çıkan kavga sonucu başlayan kan davası, Zilan Şeyhi Selman Bağdu ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucunda barışla noktalandı. Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyündeki Şeyh Halit Türbesi'nde düzenlenen ve Şeyh Salmen Bağdu'nun ev sahipliği yaptığı barış yemeğine 2 bin kişi katıldı.

Batman'da 20 yıl önce meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgadan sonra Tanrıseven, Güçin ve İzgi aileleri arasında başlayan kan davası, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı. Zilan Şeyhi Selman Bağdu ile kanaat önderleri Şeyh Hüseyin Geylani, Abdurrahman Aydiş ve İbrahim Direk'in girişimleri sonucu kan davalı aileler arasında barış sağlandı. Ailelerin barıştırılması nedeniyle Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyündeki Şeyh Halit türbesinde barış yemeği düzenlendi. Barış yemeğine Batman ve Beşiri ilçelerinin yanı sıra İkiztepe ve Diktepe köylerinden yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Duaların okunması ve tarafların el sıkışması ile sonuçlanan barış yemeğinde, 400 kilo et ile 150 kilo bulgur ve pirinç kullanılarak yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

ZİLAH ŞEYHİ SELMAN BAĞDU, "HUZURUN TESİSİ İÇİN ADIM ATTIK"

Şeyh Halit Türbesi'ndeki barış yemeğine ev sahipliği yapan Zilan Şeyhi Selman Bağdu, barış ve huzurun tesis edilmesi için adım attıklarını belirterek, "Sağduyulu davranan taraflara çok teşekkür ediyoruz. Huzurun tesisi için gerekli adımı attık ve aileleri bir araya getirdik. Yöremizin hassasiyetleri var. 8-9 aydır bu ailelerle diyalog halindeydik. Bundan böyle güzellik olması, ailelerin sevgilerinin artması için uğraş veriyoruz."dedi.

20 yıllık kan davasının ardından barışan aileler, aralarındaki barışı sağlayan Zilan Şeyhi Selman Bağdu ile kanaat önderleri Şeyh Hüseyin Geylani, Abdurrahman Aydiş ve İbrahim Direk'e teşekkür etti.



Görüntü Dökümü:

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- Barışan ailelerin tokalaşması

- Şeyh Halit Türbesine gelenlerden görüntü

- Şeyh Hüseyin Geylani ile röportaj

- Şeyh Selman Bağdu ile röportaj

- Duaların okunması ve barış yemeğinin yenilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,() -

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4)KAYIPTI, CESEDİ BULUNDU

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, traktörünün arkasında takılı pulluğu tamir ettirmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 52 yaşındaki Durmuş Sağ'ın cesedi bulundu. Durmuş Sağ'ın, engebeli arazide devrilen traktörün altında kaldığı anlaşıldı.

Bozköy Mahallesi'ndeki evinden, geçen 19 Nisan Perşembe günü akşam saatlerinde, pulluğu tamir ettireceği söyleyerek kendisine ait 09 TC 446 plakalı traktörle evden ayrılan Durmuş Sağ, bir daha geri dönmedi. Eşi Şadiye Sağ'ın (49) jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Günlerdir aranan Durmuş Sağ'ın cesedi, bugün saat 12.00 sıralarında, 21 yıl önce sattığı bahçesinin yanında bulundu. Durmuş Sağ'ın, engebeli arazide devrilen traktörün altında kaldığı anlaşıldı.

Olay yerine gelen eşi Şadiye Sağ, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Seni daha önce traktör kazasında kurtarmıştım. Şimdi kurtaramadım, beni affet. Bırakın traktör orada kalsın" diye feryat etti.

Sağ'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Durmuş Sağ'ın, traktörün devrildiği Kum Deresi Mevkiinde bulunan çok sevdiği arazisini 1997 yılında ihtiyacı olduğu için sattığı, zaman zaman eski tarlasına giderek baktığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Durmuş Sağ'ın cesedinin çıkarılışı, traktörden görüntü

- Şadiye Sağ'ın feryadı

- Son görültülendiği güvenlik kamerası görüntüsü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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5)16 KİLO ESRARLA YAKALANDI, 'BEN NE YAPTIM, SEN SÖYLE' DEDİ

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, 16 kilo 444 gram esrarla yakalanan 77 yaşındaki H.Ö. sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürülürken gazetecilere "Ben ne yaptım, sen söyle?" diyerek yüzünü gizledi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Arifiye ilçesinde H.Ö.'nün uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Bir süre devam eden teknik takip sonrası H.Ö.'nün evine baskın düzenlendi. H.Ö gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 16 kilo 444 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet el terazisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışından elde edilen yaklaşık 12 bin lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürülen H.Ö. gazetecileri görünce yüzünü elleriyle saklayarak, "Ben ne yaptım, sen söyle yavrum?" dedi. H.Ö. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Sağlık kontrolü

Adliyeye sevk

Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya),() -



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