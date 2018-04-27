DHA YURT BÜLTENİ-12

Fünyeyle patlatılan valizden ayakkabı ve kıyafet çıktı



İZMİT'in işlek yerlerinden Fethiye Caddesi'ne bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden ayakkabı ve kıyafet çıktı.

Olay, öğle saatlerinde, İzmit'in en işlek noktalarından Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. Banka şubesinin önündeki çöp kutusunun yanında, siyah valiz görenler, şüphelenerek, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı da bölgeye gelip, inceleme yaptıktan sonra valizi fünye ile patlatmaya karar verdi. Kontrollü patlatılan valizden ayakkabı ile kıyafetler çıktı. Çevrede toplananlar da bomba imha uzmanının çalışmalarını merakla izledi.

Görüntü Dökümü

-Valizin görüntüsü

-Polisin güvenlik önlemleri

-Cep telefonlarıyla çekim yapan vatandaşlar

-Bomba imha uzmanının çalışması

-Valizin fünye ile patlatılması

-Detay

Süre: 03:24 Boyut: 380 MB

Haber: Uğur AYDIN Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli,()

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Başkale'de polisten öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

VAN'ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından, öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımında bulunuldu.

Başkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimi tarafından ilçe merkezindeki okullara yapılan kırtasiye ve giyim yardımları devam ediyor. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 800 öğrenciye giyim ve kırtasiye malzemesi dağıtıldığı belirtildi. Başkale Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilere yönelik çalışmalarının süreceğini söyledi. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir eğitim, öğretim dönemi geçirmelerini istediklerini belirten ilçe emniyet müdürlüğü yetkilileri, "Bizim bu yöndeki çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımızdan da verilen desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. Amacımız, toplumla emniyet personelimizi kaynaştırmak ve sürekli her alanda olduğu gibi eğitim alanında da işbirliği yapmaktır "dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuldan görüntü

-Polislerin öğrencilerle sohbet etmesi

-Yardım dağıtımı

-Çocukları kendi elleriyle giydiren polis ekipleri

-Polislere, hep bir ağızdan teşekkür eden öğrenciler

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), ()-

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Antalya, orman yangınlarına karşı teyakkuzda

GEÇEN yıl orman yangını sayısı ve zarar gören orman alanı açısından Türkiye genelinde birinci sırada yer alan Antalya'da, orman yangınlarına karşı teyakkuza geçildi.

Türkiye genelinde orman yangınlarına karşı birinci derece hassas bölge alan Antalya'da, 1071 işçi, 179 ilk müdahale aracı, 3 helikopter ve 1 uçak yangın sezonuna hazırlandı. Normal şartlarda 1 Haziran tarihi dikkate alınarak başlayan hazırlıklar, bu yıl sıcaklıkların daha erken başlaması dolayısıyla bir ay önceye çekildi.

Çalışmalar kapsamında Vali Münir Karaloğlu başkanlığında 'Orman Yangını ile Mücadele Komisyonu', Nebiler Mahallesi'ndeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, Antalya'nın orman varlığı en iyi iller arasında yer aldığını, yüzde 54'ünün ormanla kaplı olduğunu söyledi. Mavi ile yeşilin buluşmasını sağlayan ormanların turizm kenti Antalya'nın en büyük zenginliği olduğunu belirten Karaloğlu, "Yeryüzündeki cennet dediğimiz Antalya'nın en önemli varlığı orman. Yaz ayları çok kurak olduğu için her sene maalesef çok sayıda yangın ile mücadele eden bir il konumundayız. Bu nedenle kurumlar arasındaki koordinasyon çok önemli. Kararları harfiyen uygulamanızı istiyoruz" dedi.

YANAN ALANLAR YİNE ORMANA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Bütün tedbirlerin alınması durumunda bile yine orman yangını çıkabileceğine dikkati çeken Karaloğlu, son yıllarda yanan alanların yeniden kazanılması konusunda çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Karaloğlu, şöyle konuştu:

"2016'da Kumluca'da büyük bir yangın yaşadık. Geçen sene Adrasan bölgesine gittiğimizde hayretler içinde kaldık. Yanan bir kızılçamın etrafında 12 fidan gördüm. Bu bizim diktiğimiz fidanlar değildi. Kızılçamın tohumları 300 dereceye kadar dayanıklı. Etrafı temizlerseniz orman yeniden geliyor. Önemli olan fideyken koruyabilmek. Her yangından sonra peşkeş haberleri çıkıyor. Orman alanının bir şeye dönüştürülmesi mümkün değil. Ormanları anayasa ile koruruz. Bu şehrin en önemli özelliği ormanı ve denizidir. Bu şehirde yaşayan herkes ormanları, kendi bahçesi gibi görmeli. Bu konuda toplumsal duyarlılığa ihtiyaç var."

ANTALYA GEÇEN YIL ORMAN YANGINLARINDA LİDER OLDU

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de bir sunum yaptı. Antalya'daki orman varlığının Türkiye'de kişi başına düşen orman ortalamasının üstünde olduğunu belirten Dikici, Antalya'da yıllık ortalama 250 civarı yangın çıktığını söyledi. Geçen yıl 273 yangın çıktığını dile getiren Dikici, 2750 hektar alanın bu yangınlardan zarar gördüğünü söyledi. Son 50 yılda çıkan yangıların yüzde 11'inin Antalya'da meydana geldiğini anlatan Dikici, "Türkiye genelinde, yanan alan ve yangın sayısında geçen sene lider olduk. 2018'de bugüne kadar 9 yangın çıktı ama önemli bir durum yok. Son 10 yılda aylara göre yangın dağılımında haziranda yoğunluk başlıyor. Temmuz, ağustos ve eylül ayları da bizim için çok kritik" diye konuştu.

İHA'LAR KASITLI ORMAN YANGINLARI İÇİN CAYDIRICI OLACAK

Geçen yıl çıkan yangınların 62'sinin kasıtla çıktığını açıklayan Dikici, Orman Genel Müdürlüğü'nün, yangınların önlenmesi ve alanların taranmasında insansız hava aracı (İHA) kullanılmasına yönelik proje yürüttüğünü söyledi. İHA'ların 15 dakikada Antalya genelini taradığını aktaran Dikici, İHA'ların kasıtlı yangın çıkaranlar açısından caydırıcı neden olacağını kaydetti.

TATBİKAT İLGİYLE İZLENDİ

Toplantının ardından alanda tatbikat gerçekleştirildi. Ormanlık alan içerisinde yanan ateşe bir helikopter ile 2 arazöz müdahale etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Ormancılık Bölümü öğrencileri ile protokol üyeleri tatbikatı ilgiyle izledi. Vali Münir Karaloğlu, sohbet ettiği bazı işçilerden fazla kilolu olanlara şaka yaparak, "Göbekleriniz sezona hazır olmadığınızı gösteriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eğitim tesis dış plan görüntü

Katılımcılardan görüntü

Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

Helikopterin yanan bölgeye su atması

Ekiplerin müdahalesi

RÖP 1: Vali Münir Karaloğlu

RÖP 2: Vedat Dikici ( Orman Bölge Müdürü )

Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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6 ton şifalı mesir macununun duası yapıldı

MANİSA'da bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 29 Nisan Pazar günü Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden saçılacak olan 6 ton mesir macununun duası, protokolün katılımıyla yapıldı.

UNESCO kültür mirası listesinde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, şehri mesir macunu saçım heyecanı sardı. Festival kapsamında bugün cuma namazının ardından Sultan Camii'nde; Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve mesir macununun yapımında emeği geçenler için mevlid-i şerif okutuldu. Mevlidin ardından Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin mesir imalathanesinde saçılacak 6 ton şifalı mesir macununun duası yapıldı. Manisa Müftü Vekili Paşa Bektaş tarafından yaptırılan duaya, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mümtaz Kahya, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve daire müdürleri katıldı. Duanın ardından protokol üyeleri; katılanlara ve kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına mesir macunu saçtı. Kadınlar tarafından hazırlanan ve duası yapılan şifalı mesir macunları da saçılmak üzere çuvallara dolduruldu.

Manisa'yı Mesir Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, yapımı tamamlanan 6 ton mesirin büyük bir coşkuyla vatandaşlara saçılacağını belirtip, herkesi saçım törenine davet etti. 29 Nisan Pazar Günü Sultan Camii kubbeleri ve çevredeki evler olmak üzere 40'tan fazla noktada 6 ton mesir binlerce vatandaşa saçılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mesir macunu yapımından görüntü

-Çuvallardaki mesir macunlarından görüntü

-Mesir macunlarının duasının yapılması

-Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı'nın duası yapılan mesir macunlarından saçım yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Nermin UÇTU - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()