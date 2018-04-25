DHA YURT BÜLTENİ - 12

Karaman'da 8 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi/EK

2 ÇOCUK TABURCU OLDU

Karaman'da okulda buldukları cıvayla temas eden ve zehirlenme şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen 8 öğrenciden 2'si taburcu edildi. 6 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Cıvanın getirildiği iki ev, Adana'dan gelen AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) müdahale ekibi tarafından karantinaya alındı. Özel kıyafetlerini giyen ekipler, evde cıvaya temas eden eşyaları poşetler içerisine koyarak kamyonetlere yükledi. Eşyaların kent merkezi dışında bir depoya götürülüp orada imha edileceği belirtildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de imha edilecek eşyaların maddi karşılığının ailelere ödeneceğini açıkladı.

Görüntü dökümü:

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- AFAD ekiplerinin çalışmaları

- Eşyaların evlerden çıkartılması

- Eşyaların kamyonetlere yüklenmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,()

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Tunceli'de 4 bin kişi 57'nci Alay için yürüdü



Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle, Tunceli'de yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' düzenlendi.

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında bugün sabah saatlerinde '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' yapıldı. SGK binası önünde başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 4 bin kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'in de katıldığı yürüyüş, valilik önünde son buldu. Valilik bahçesinde toplanan kalabalık, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 57'nci Alay şehitleri için dualar okudu. Kuran-ı Kerim okunmasından sonra katılımcılara çorba ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten görüntü

-Valilik önünde yapılan etkinlikler

-Kur'an-ı Kerim'in okunması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

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Mersin’de 57’nci Alay yürüyüşü

Mersin’de gerçekleştirilen '57’nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' büyük ilgi görürken, öğrenciler tarafından yaklaşık 1 kilometrelik dev Türk bayrağı taşındı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğindeki yürüyüş Tren Garı’ndan başladı. Buradan mehter takımı eşliğinde 1 kilometrelik dev Türk bayrağı taşıyarak Cumhuriyet Alanı'na yürüyen öğrencilere, çevredeki vatandaşlar alkışları ile destek verdi. Alanda şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Ardından mehter takımı tarafından mini bir konser verildi. Burada konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Çanakkale Zaferi'nde ayrı bir yeri olan 57’nci Piyade Alayı şehitlerini andıklarını belirterek, "Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum, nur içinde yatsınlar. İnşallah bizler de, bizden sonra gelen gençler de bu ecdadımıza yakışır birer nesiller olurlar. Bu millet nice 57’nci. Alaylar, nice zaferler, nice badireler atlatarak bugünlere geldi" dedi. Etkinliğin sonunda öğrencilere çorba dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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-Taşınan Türk bayrağının havadan görüntüsü

-Mehteran takımının görüntüsü

-Yürüyüşten genel ve detay

-Öğrencilerin görüntüsü

-Dua eden öğrenciler

-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş konuşurken

(BOYUT:88,84 mb) (SÜRE:2,45 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Doktor Merve son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı

Tekirdağ'da, dün evinde ölü bulunan doktor Merve Özegel'in (29) cenazesi, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Özegel'in tabutunun üzerine duvak bırakıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapan Merve Özegel'den haber alamayan ailesi, durumu İlçe Sağlık Müdürü Olcay Parlak'a bildirdi. Bunun üzerine Olcay ve bir grup meslektaşı, Özegel'in Aliağa Sokak'taki evine gitti. Kapıyı açan olmayınca açık olan balkondan eve giren meslektaşları, Merve Özegel'in cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Özegel'in cenazesi, memleketi Mersin'e getirildi. Özegel için Muğdat Camisi'ne tören dözenlendi. Cenazeye, ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Anne Naime Özegel, üzerine duvak bırakılan kızının tabutuna sarılıp, dakikalarca gözyaşı döktü. Acılı anneyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Hüznün hakim olduğu cenaze törenine, Özegel'in sınıf arkadaşları da katıldı.Çerkezköy'de 4 yıldır görev yaptığı belirtilen Merve Özegel'in cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntüler

-Tabuttan görüntüler

-Cenazeye katılanlardan görüntüler

-Merve doktorun yakınları tabut başında gözyaşı dökerken

-Anne Naime Özegel tabuta sarılıp ağlarken

-Tabuta duvak konurken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02:03 BOYUT: 156.00 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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Kozan’da trafik, 8 kollu akıllı kavşakla rahatlayacak

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kozan ilçe merkezinde taşıt ve yaya trafiğini rahatlatmak amacıyla uygulamaya koyduğu Kozan Kavşağı Projesi’nde sona yaklaşıldı.

Tufan Paşa, Karacaoğlan ve Türkeli mahallelerinin yer aldığı, yeni Kozan Devlet Hastanesi önündeki 4 bin metrekare alanda, 78 metre çapında yapılan 8 kollu akıllı kavşak, 4 şeritli yol, süs havuzları ve rekreasyon düzenlemeleriyle 130 bin nüfuslu ilçede ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak.

ASFALT KAPLAMASINA BAŞLANDI

Başkan Hüseyin Sözlü’nün liderliğinde kent merkezinde trafik yükünü sırtlayan projeleri hayata geçiren Adana Büyükşehir Belediyesi, bu hamlesine Kozan’ı da dahil etti. Durak Sokak, Feke Caddesi, Ağlıboğaz Caddesi, Palmiye Caddesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi, Saimbeyli Caddesi, Turgut Özal Bulvarı ve Zebüyde Hanım Caddesi’ni birbirine bağlayan Kozan Devlet Hastanesi önündeki kavşağın yenilemesini hızlandırdı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yedi aylık çalışmayla altyapısı güçlendirilen, kaldırımları tamamlanan kavşağın sıcak karışım bitümlü asfaltla kaplanmasına geçti.

SÖZLÜ, KOZAN’A YENİ BİR MEYDAN KAZANDIRDI

Kozan’ın ulaşımını rahatlatırken ilçeye yeni bir meydan kazandıracak projede, 4 bin metrekarelik alan peyzaj değeri olan ağaçlar, çiçekler ve bitkilerle yeşillendirilecek. Süs havuzlarıyla görsel zenginlik kazandırılacak Kozan Kavşağı, kent mobilyalarıyla donatılıp, dinlenme alanı olarak değerlendirilecek.

Görüntü Dökümü

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- Adana Büyükşehir Belediyesi nin kozanda kavşak çalışması

- Dron ile çekilen görüntüler

SÜRE:02'52" BOYUT:175 MB

Haber-Kamera:/ADANA,()

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Ev kadını, 6 ayda hazırladığı eserlerle sergi açtı

Amasya'da ev kadını Şaziye Aslı Çuhadar (38), evinde hazırladığı 200 parça ürün ile, 'Aslı’dan Yansıyanlar Güzel Sanatlar' adı altında sergi açtı.

Amasyalı ev kadını Şaziye Aslı Çuhadar, 6 aylık çalışmayla evde hazırladığı taşlardan süs eşyası, üzerlerine çizgi film karakterlerini çizdiği deniz taşları, kolye, tesbih tasarımları ve yağlı tablolardan oluşan 200 parçalık sanat çalışmasıyla Hazeranlar Konağı Sanat Galerisi’nde sergi açtı. 'Aslı’dan Yansıyanlar Güzel Sanatlar sergisinin açılışına Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski Milli Güreşçi Mahmut Demir, kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.

Şaziye Aslı Çuhadar, “30 yaşından sonra resim yapmayı keşfettim. Deniz taşlarını boyayarak başladım ilk işe. Çok renkli bir kişiliğim var. O renkleri dışa yansıtmam gereken sanatçı bir yapım var. Belli bir yaştan sonra onu keşfettim. Resimlerimi yapıyorum. Bundan sonra da devam edeceğim. Amasya tablolarım, kendi çektiğim fotoğraflarım var. Şu an açtığım sergide 200 parça ürün bulunuyor. Hepsi el işçiliği ve bana ait, davetiyelerime kadar kendim hazırladım. Ayrıca şiir de yazıyorum. Bundan sonra ki hedefim şiir kitabı çıkarmak. Sergimiz 1 Mayıs’a kadar açık kalacak. Tüm sanatseverleri sergimizi ziyaret etmelerini bekliyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sergilenen ürünlerden detay

-Sergi içinden detay

-Serginin açılışı detay

-Vali ve Belediye Başkanının sergisi gezmesi detay

-Röportaj

-Diğer detaylar

(SÜRE: 2:45-BOYUT 309 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()