DHA YURT BÜLTENİ-12

Başbakan Binali Yıldırım, Karabağlar Selvili Mahallesi'nde, çocukları Bahar Büşra Köklübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nun açılışı yapmasının ardından, 'Yemyeşil İzmir için hepimiz seferberiz' adı altında düzenlenen fidan dikim törenine geçti. Geçen yıl temmuz ayında çıkan orman yangınında kül olan bölgedeki fidan dikim töreninde ilk olarak Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu konuştu. Bakan Eroğlu, "İzmir'in suyu yoktu, Gördes'ten suyu biz getirdik. Ulaştırma bakanlığından sonra en çok yatırımı bakanlığımız yaptı. Yemyeşil bir İzmir için daha güzel bir İzmir için buradayız. Orman teşkilatı İzmir'de çok çalışıyor, 98 milyon fidan toprakla buluştu. Yangınlardan sonra birileri çıkıp, 'Birilerine peşkeş çekecekler' dedi. Yanan alanların bir metrekaresini bile başka amaçlarla tahsis etmiyoruz. Bir yıl içinde yanan alanlar tamamen ağaçlandırılıyor" dedi. Daha sonra kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, "Milletin adamı Binali Yıldırım" sloganları altında konuşmasına başladı. Başbakan Binali Yıldırım, "Güzel toprakları daha yeşil hale getirmek için fidanları toprakla buluşturuyoruz. Fidanlar ülkemizin geleceği için birer taze umut ve heyecan veriyor. Her orman yandığı zaman ciğerimiz yanıyor. Ormanlarımıza gözümüz gibi bakmamız lazım. Yanlışa göz yummamamız lazım. Bilim teknoloji artıyor, köylerdeki nüfus şehirlere gidiyor. Bunlar doğal kaynaklarımıza tehdit oluşturuyor. Büyümeye, kalkınmaya, barajlara, binalara, köprülere evet, ancak bunları yaparken cenabı hakkın bize bahşettiği tabiata, ormanlarımıza da dikkat edeceğiz. Oralara da gözümüz gibi bakacağız. Gelecek nesillerin hakkına halel getirmeyeceğiz. Hava kirliliği, iklim değişikliği önemli bir sorun, dünyamızı tehdit ediyor. Bu tehlikeli gidişin artık tersine çevrilmesi lazım. Biz bu bilinçle sorumlulukla hareket etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

iktidarda oldukları sürede orman varlığını geliştirmek için büyük çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Çevreyle ilgili aynı şekilde önemli projeleri hayata geçirdik. Çevre dostu yatırımlara dikkat ediyoruz. Artık hidrolik enerjisi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisini daha fazla kullanıyoruz. Ülkemizin geleceğini, doğalgaza bağımlı halde inşa edemeyiz. Daha temiz bir çevre için güzel Türkiyemiz için ne yapsak azdır. Türkiye'nin daha yeşil, çevresiyle barışık olması hepimizin arzusudur. Bizim inancımızda, kültürümüzde ağaç dikmek çok önemlidir. 'Eğer kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizdeki fidanı dikmeyi ihmal etmeyin' diyen bir dinimiz var. Hepimizi yaşadığımız dünyayı güzelleştirmeye mecburuz. Tabiat da bakım ve sevgi istiyor. Dünyada kuraklık, iklim değişikliği sebebiyle orman varlığı azalırken Türkiye'de son 15 senede orman varlığı artmaya devam ediyor. Daha yeşil bir Türkiye için, İzmir için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. 15 yıl içinde 4 milyar 39 milyon yeni fidan diktik. 2002 yılında 175 tane korunan alan vardı şimdi 557 korunan alan var. 2003 yılında 33 milli parkımız vardı şimdi 43 tane milli parkımız var. 16 tabiat parkımız vardı 225 tabiat parkımız var. Bizim farkımız, tabiatı, mahlukatı rabbimizin bize emaneti olarak görüyoruz. Gözümüz gibi bakıyoruz" diye konuştu.

15 yılda 7 bin 500 tesisi ülkeye kazandırdıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "16 yılda 207 tane içme suyu tesisiyle vatandaşlarımıza kaliteli su içme imkanı sağladık. Ülkemizin en büyük serveti ormanlardır. Ormanlarımızı bitki örtümüzü korumak konusunda hepimize görev düşüyor. Ormanlarımız için en büyük tehlike yangındır. Yangınlar ormanın verimini tehdit ediyor. Hava ve su kaynaklarını beraberinde götürüyor. Yangında sadece ağaçlar yanmıyor, ne var ne yok bütün canlılar yok oluyor. Ülkemiz orman yangınları konusunda riski yüksek bir ülke. Kıyı kesimimizdeki 12 milyon 500 hektarlık orman alanımız her zaman risk altındadır. Orman yangınlarının trafik kazalarında olduğu gibi yüzde 87'si ihmalden, dikkatsizlikten, insan hatasından kaynaklanıyor. Piknik yapıyoruz mangal yakıyoruz ne oluyor, unuttuğumuz bir ateş koca bir ormanın yok olmasına sebep oluyor. Orman yangınlarını önleme konusunda hepimize görev düşüyor. Ağaç dikmekten daha güzeli, dikilen ağaçların yetişkin olmasını sağlamak, yangında yok olmasının önüne geçmektir. Bu ormanlar bizim geleceğimiz."

İzmir'e çok şey borçlu olduğunu, son başbakan olsa da hizmetlerin süreceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Hiç merak etmeyin İzmir'e çok şey borçluyuz. İzmir beni bağrına bastı milletvekili yaptı, bakan yaptı, yetmedi başbakan da yaptı. Allah sizden razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak 24 Haziran'da görevimizi alnımızın akıyla tamamlayacağız ama son başbakan olup da gitmiyorum. İzmirdeyim. İzmir'e hizmetim devam edecek. Çünkü İzmir benim evim. Benim vatanım, vatanımın en güzel köşesinden bir yer. İzmir'in efelerinden, yiğit insanlarından, yiğit kadınlarından bir söz almak istiyorum. 24 Haziran'da yeni bir döneme zafere hazır mıyız? Destan yazacak mıyız? Hizmet yolunda daha çok çalışacak mıyız? İzmir'in her şeyin en güzelini hak ediyor. İzmir kurtuluşun demokrasinin şehri. Türkiye'nin Avrupa'ya dünyaya açılan marka şehri" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından sonra orman yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta helikopter ve uçak gibi hava araçları da kullanıldı.

Törende daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler fidan dikti.

Fidan dikim töreninin sona ermesinin ardından Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler alandan ayrıldı.

2)KAHVALTI YOLCULUĞU UÇURUMDA SONLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde kahvaltıya giden gençlerin bulunduğu otomobil, 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, Abdurahman Rüzgar (20) öldü, 2 kişi de aralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'ndeki Altınyaka yolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Babasına ait araç kiralama servisinden 07 ECZ 31 plakalı kiralık otomobili alan Alparslan Bilik (23), Abdurahman Rüzgar ve Ümit Şahin (22) ile birlikte bir arkadaşlarını Antalya Havalimanı'na bıraktı. Ardından kahvaltı için Çakırlar Mahallesi'ne giden gençlerin içinde bulunduğu otomobil, girdiği virajda kontrolden çıkıp 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, araçtan fırlayan Abdurahman Rüzgar öldü, sürücü Bilik ile Ümit Şahin ise yaralandı.

Aileler, çocuklarına ulaşamayınca polise haber verdi. Firmanın araç takip sisteminden yeri belirlenen aracın bulunduğu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı gençler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yol üzerine çıkarıldı. Birlik ve Şahin Akdeniz Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdurrahman Rüzgar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

3)AK PARTİ'Lİ AKTAY: İKİ ÇIPLAK BİR HAMAMA YAKIŞIR

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili, "'İki çıplak bir hamama yakışır' derler. Bakalım, bunlar birbirlerini nasıl keseleyecek? Hep birlikte göreceğiz" dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Aktay, Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. AK Parti'li Aktay'a, Vali Mustafa Tutulmaz ve fuar yetkilileri de eşlik etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendirdi. Aktay, "Yani 'İki çıplak bir hamama yakışır' derler. Bakalım, bunlar birbirlerini nasıl keseleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Ne bu partinin iyiliği var ne de CHP'nin CHP'liliği kalmış durumda. Bakalım, bu olaydan milletimiz için nasıl bir sonuç doğacak?" diye konuştu.

15 milletvekilinin siyasi olarak tercih yaptığını kaydeden AK Parti'li Aktay, şunları söyledi:

"Elbette ki siyasi partiler, kendi partilerinin hürriyetlerini koruyarak, ittifak yapabilir. Biz de MHP ile ittifak içerisindeyiz. Her iki parti kendi hürriyetlerini koruyarak aleni ve gayet şeffaf biçimde halkımızın önünde her çeşit sözümüzü ve söylemimizin ayrı ayrı hesabını verebilmek için bu ittifakı yaptık. Bunun önünü de biz açtık. İttifak yapmalarının önünde yasal engel de yok. Birinin istifa ettirerek, bu kadar da içli dışlı olduklarını ve açığa vurmuş oldukları biraz da bizim sayemizde olmuş oldu. Biz aslında perdeyi aralamış olduk. Onların üzerindeki perdeyi kaldırmış olduk. Halkımız kimin ne olduğunu ve kimin kiminle içli dışlı olduğunu biraz daha net şekilde görmüş oldu. Bunu net şekilde söylüyorduk. Söylediğimizde de bunu yeterince anlatamıyorduk. Kendileri de bizim yeterince anlatamadığımızı düşünmüş olmalılar ki bizlere yardımcı oldular. Sağ olsunlar."

CHP ile İYİ Parti'nin ittifaktaki adının ne olabileceği yönündeki soruyu yanıtlayan AK Parti'li Aktay, "Ben buna bir isim koymayayım. Dedem Korkut gelip, buna bir isim koysun. Her şeyi de bizden beklemeyin. İsim konusu da ortaya koyacakları marifetlere göre halkımız gerekli ismi koyacaktır" dedi.

4)SİLOPİ’DE LİSELİ KIZ ÖĞRENCİLERDEN, MİNİKLERİ SEVİNDİREN ETKİNLİK

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde liseli kız öğrencileri, kendi hazırladıkları kıyafetleri giyip canlandırdıkları çizgi film karakterleriyle anaokulu öğrencilerine, coşkulu bir gösteri sundu.

Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi bölümü öğrencileri tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 23 Nisan etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. 16 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında ilçedeki tüm anaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, minikler gönüllerince eğlendi. Kız öğrencileri kendi elleri ile diktikleri çizgi film karakterlerine ait kostümlerle, bir birbirinden eğlenceli dansları sahneledi. Palyaço kıyafeti giyen öğrenciler, sahneden inerek miniklerle dans etti. Daha sonra kız öğrenciler, kendi hazırladıkları kostümlerin defilesini gerçekleştirdi. Etkinliğin sonunda ise minikler sahneye çıkarak hayal kahramanları ile dans edip, bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Okulun kız öğrencilerinden Nurcan Macit, minik çocukları eğlendirirken, çok güzel duygular yaşadığını belirterek, "Çocukları eğlendirmek için kostümler giydik. Tiyatrolar, dramalar yaptık. Onları eğlendirmek için geldik. Kıyafetleri kendimiz hazırladık" dedi.

Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk gelişimi öğretmeni Şehnaz Köşe de, bugün için 4 aylık bir hazırlık süresi geçirdiklerini belirterek, "Bizim 4 ayımızı aldı. Uzun bir süreçten geçti. Okulumuzdaki atölyede provalar yaptık. Çalışmalar yaptık. Kostümlerini bizzat çizgi film karakterlerinden seçip diktiler. Çalışmalarımızı şarkılarımızı hazır aldık ama dramamızı senaryosunu kendimiz yazdık. Bu doğrultuda çocukları daha çok eğlendirmeye yönelik bir çalışma yaptık. Amacımız çocukların izlerken hem eğelenmeleri hem coşmalarıydı" diye konuştu.

5)EDİRNE'DE RENKLİ 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ

EDİRNE Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kent ormanında düzenlediği Çocuk Şenliği'nde, çocuklar kurulan oyun parkurlarında aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Sahneye çıkan Yiğit Koçan (3,5), Aleyna Tilki'nin şarkısına eşlik etmek yerine İzmir Marşı'nı söyleyince, alkış topladı.

Edirne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Karaağaç Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda 'Çocuk Şenliği' düzenledi. Belediye tarafından çocuklar için oyun parkurları kurulurken, aileleri de ormanlık alanda piknik yaptı. Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlenirken, bazıları resim yaptı, bazıları da yüzlerini boyadı. Oyuncu Cahit Kaşıkçılar, kurulan platformda sahne alacak çocukları eğlendirdi.

Sahnede Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısı çalınırken, çıkan çocuklar da ellerine mikrofon alarak şarkıya eşlik etti. Çocuklardan Yiğit Koçan ise şarkı çaldığı sırada sahnede İzmir Marşı'nı söylemeye başladı. Toplanan kalabalığın alkışlarıyla desteklediği minik Yiğit, marşı söylemeye devam ederken, Aleyna Tilki'nin şarkısı kapatıldı ve İzmir Marşı çalmaya başladı.

Şenliğe 17 aylık Sadem Fatma isimli kızıyla gelen Soner Uz, çok eğlendiklerini ifade ederek, "Bayram öncesi ve hafta sonu olması nedeniyle çok güzel oldu. Çocuğumuzla birlikte eğleniyoruz. Mümkün olduğu sürece böyle etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Zekiye Karakaş ise kızıyla çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Erkenden şenliğe geldik, oyun parkurlarını gezdik, eğlendik. Bizim için de iyi oldu. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik oluyor. Bize bu bayramı bırakan Türkiye'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnettarız" şeklinde konuştu.

