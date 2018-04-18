DHA YURT BÜLTENİ-12

Dağ yamacında mahsur kalan kişiyi kurtarıldı

Mersin'de, dağ yamacında mahsur kalan vatandaş, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Toroslar ilçesindeki Işıktepe Köyü yakınlarında, dağ yamacında mahsur kalan bir vatandaş kurtarılamayınca ekiplere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine giden AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri, saat 20.00'de ortak operasyona çıktı. 6 kişilik AKUT gönüllüleri, kurtarma malzemeleri ve sedye ile sarp kayalık ve sık çalılıklardan geçerek yaklaşık yarım saat süren tırmanış gerçekleştirdi. Mahsur kalan vatandaş, bulunduğu yerden ip teknik kurtarma yöntemiyle kurtarıldı. Üstü tamamen ıslak, aç ve susuz vaziyette bulunan vatandaşa yiyecek ve giyecek verilirken, ilk incelemeye göre şahsın, soğuk ve rüzgarlı hava koşullarında dere içinden geçerek eğlence amaçlı 50 metrelik tırmanışa geçtiği, dağ yamacının 30'uncu metresinde ise mahsur kaldığı öğrenildi. Başarılı bir operasyon sonucu kurtarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerden görüntüler

-Kurtarma çalışmalarından görüntüler

-Vatandaş kurtarılırken

-Ambulansa alınırken

-Ambulanstaki görüntüler

-genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00:35 BOYUT: 46 MB

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Oyuncak tabancayla banka soymaya kalktı, karısı ciddiye almadı

Antalya'da 150 bin lira borcunu ödemek için boncuk atan tabancayla banka soymaya çalışan Ali S. (39) yakalandı. Bankadan çıkarken güvenlik görevlisinden "Kusura bakmayın, rahatsız ettim" diyerek özür dileyen Ali S.'yi, soygunu anlattığı eşinin de "De get lan" diyerek ciddiye almadığı ortaya çıktı.

Antalya Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir banka şubesine geçen pazartesi günü giren soyguncu, tabancayla tehdit ettiği gişe memuruna bir poşet uzatarak, "Çocuğum hasta. İçini 100 bin lira ile doldur" diye tehdit etti. Memurun kendisine para vermemesi üzerine soyguncu, tabancayı güvenlik görevlisine doğrultarak şubeden çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin yürüdüğü güzergâhtaki görüntüleri inceleyen polis, evini tespit ettikleri soygun girişiminde bulunan kişinin Ali S. olduğunu belirledi.

'KARGONUZ VAR' DENİLEREK EVE ÇAĞRILDI

Kargocu kıyafetiyle eve gelen polis ekibi, şüphelinin eşine "Kargoyu sadece eşinize teslim edebiliriz" dedi. Eşinin bildirmesi üzerine eve gelen Ali S., polis tarafından özaltına alındı. Ali S.'nin, 150 bin lira borcunu ödeyemediği için bu yola başvurduğu, soygun girişimini boncuk atan oyuncak tabancayla yaptığı belirlendi. Ali S.'nin, gişe memurunun kendisini ciddiye almaması üzerine bankadan ayrılırkan "Kusura bakmayın, rahatsız ettim" diyerek güvenlik görevlisinden özür dilediği ortaya çıktı. Ali S.'nin eşine de banka soyma girişiminde bulunduğunu söylediği, ancak eşinin kendisine "De get lan" diye karşılık verdiği kaydedildi.

İfade işlemleri için emniyete götürülen Ali S., medya mensuplarının "Bankayı neden soymaya çalıştınız?" şeklindeki sorusuna "Ben de bilsem" karşılığını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Soyguncu A.S'nin tabanca ile bankaya girmesi

-İçeride görevlilerle konuşması

-Şüphelinin tabancayı bankoya koyması

-Şüphelinin Asayişten çıkartılması

-Arabaya binip uzaklaşması

-Asayiş dış plan

'50 MB 1 DK 37 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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Gözaltındaki şüpheliyi, ağabeyinin katili sanıp öldürmüş/EK

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gaziantep'te, 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde tabancayla vurup öldüren A.T. (17) ile ona yardım ettiği öne sürülen E.D.'nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin getirilmesi

- Şüphelilerin hastaneden çıkarılması

- Polis araçlarına bindirilmeleri

- Araçların çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 101 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,()



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İzmir'de, 4 otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadı

İzmir'in Konak ilçesinde, tansiyonu yükseldiği öne sürülen sürücünün kullandığı bir otomobil, önündeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazanın meydana geldiği Mithatpaşa Caddesi bir süre araç trafiğine kapanırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Mithatpaşa Caddesi Tarihi Asansör yakınlarında meydana geldi. Göztepe'den Konak yönüne giden 35 EVE 37 plakalı otomobil, İddiaya göre sürücüsünün tansiyonunun yükselmesi ve fenalaşması nedeniyle, önünde seyreden 45 TA 553 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmadan sonra yoluna devam eden otomobil, İkbal Güzelemres yönetimindeki 35 JN 168 plakalı otomobil ile anayola çıkmakta olan Hüseyin Ünal yönetimindeki 35 T 7776 plakalı taksiye çarparak durabildi.Olayı gören çevredeki esnaf durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi, ancak ölen ya da yaralananın olmadı. Kaza sonrasında Mithatpaşa Caddesi taşıt trafiğine kapandı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla otomobillerin çekicilerle kaldırılmasının ardından, caddede trafik normale döndü.İsmi öğrenilemeyen 35 EVE 37 plakalı otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Kaza yapan otomobillerden görüntü

- Ekiplerin çalışmalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Hatay'da geçen yıl 126 yangın çıktı



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, 2017 yılında Hatay'da 126 orman yangını çıktığını bu yangınlarda yaklaşık 206 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısına Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş ile çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, birkaç yıldır yangın sezonu başlarken düzenlenen bu toplantılar sayesinde, Hatay genelindeki yangın çıkış sayısında azalma görüldüğü kaydetti. Hatay halkının vatanı ve milletini çok sevdiğine değinen Ölmez, hiçbir Hataylının bilerek ve isteyerek yangına sebep olmayacağına inandığını ancak ihmal sebebiyle orman yangını çıkabileceğini vurguladı. Hatay halkının orman yangınları konusunda çok duyarlı olduğunu anımsatan Ölmez, gözetleme kulesindeki görevli fark etmeden çok daha önce duyarlı halkın çıkan yangını ihbar ettiğini, bu durumun da yangınlarla mücadelede personelin elini güçlendirdiğini söyledi.

Toplantıda söz alan Kahramanmaraş Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, geçtiğimiz yıl il genelinde yaşanan yangınlar, kaybedilen orman alanı, yangınların çıkış sebebi ve yangınlara müdahale hızları ile kurumlar arası işbirliği konularında detaylı bilgiler verdi.

YANGINLAR İNSAN FAKTÖRLÜ ÇIKIYOR

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş ise Hatay genelinde çıkan orman yangınlarının yüzde 94'ünün insan kaynaklı olduğunu söyledi. Bölge Müdürlüğü olarak yangı sezonuna hazır olduklarını belirten Altındaş, "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 520 işçi, 49 arazöz, 18 su tankeri, 29 ilk müdahale aracı, 8 dozer, 5 greyder ve 5 treyler kara gücümüzü oluşturuyor. Dörtyol ve Arsuz'da konuşlanan 2 helikopter ile Adana'da konuşlanan 1 amfibik uçak da yangınlarla mücadelede hava gücünü oluşturuyor. Tutulan kayıtlara göre bölgemizde, yılda ortalama 200 yangın çıkıyor, ayrıca yaklaşık 250 kadar da bağ, bahçe, kırsal alan yangını yaşanıyor" dedi. Altındaş ayrıca yanan alanların en geç 1 yıl içinde yeniden fidan dikilerek ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.



Haber:Ramazan ÇELİK/HATAY, ()



