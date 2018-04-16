DHA YURT BÜLTENİ-12

1)DİYARBAKIR'DA, CHP'NİN OTURMA EYLEMİNE HDP DESTEĞİ

CHP'nin 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemi Diyarbakır'da da gerçekleştirildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesi Şeyh Sait meydanında yapılan oturma eylemine HDP'liler de destek verdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Bu hükümet zulüm ve baskıyla OHAL olamadan Türkiye'yi yönetemez hale gelmiştir. Biz bu baskı rejimine, bu hukuk dışı rejime Türkiye'nin her yerinde bugün karşı çıkıyoruz" dedi.

CHP'nin 81 ilde başlattığı 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemi, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Şeyh Sait meydanında gerçekleştirildi. Eylemin yapıldığı bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, meydanın çevresini güvenlik çemberine aldı. CHP İstanbul Milletveki Sezgin Tanrıkulu ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın da katıldığı oturma eylemine, HDP Diyarbakır il örgütü de destek verdi. Öğlen saatlerinde eylemin yapılacağı alana gelen CHP'liler, 'OHAL kaldırılsın', 'KHK'ya hayır', 'KHK iptal edilsin' yazılı dövizler açtı. Oturma eyleminde yaptığı konuşmada AK Parti hükumetinin OHAL'siz bir Türkiye'yi devraldığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,Türkiye'nin 81 ilini kendilerinin zulüm yönetimi dedikleri, baskı yönetimi dedikleri bir rejimle yönetiyorlar. Evet; bu rejim anayasada var ama geçicidir ve ilan edildiği nedende sınırlıdır. Fakat şimdi bu rejim Türkiye'de 20 aydır kalıcı hale geldi. Bu hafta muhtemelen 4 ay daha uzatılacak, 2 yıl olacak. Bu hükümet zulüm ve baskıyla OHAL olamadan Türkiye'yi yönetemez hale gelmiştir. Biz bu baskı rejimine, bu hukuk dışı rejime Türkiye'nin her yerinde karşı çıkıyoruz. Bu dayanışmayı büyüterek, bu zulüm üzerine bu baskıya son vereceğiz. Mutlaka bu meydanları demokrasi ve barış meydanları haline getireceğiz."dedi.

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ise 16 Nisan'ın bu ülkede son darbe olarak kalacağını belirterek, "Bu meydanlar bir daha böylesine baskı ve zulmün işareti bariyerle değil, barış ve sevgi iklimiyle kuşatılacaktır. Topraklarımızın buna ihtiyacı vardır. Bizler bugün burada çok anlamlı bir iş yapıyoruz. Özellikle korkuyu, baskıyı meşrulaştırma aracı, olarak kullanmak isteyenlere karşı burada bir umut ışığı çakıyoruz. Burada bir birliktelik gösteriyoruz. Biz korkmuyoruz, biz zulme karşı boyun eğmeyeceğiz diyenlerle, sivil toplum, parti üyeleri, sivil yurttaşlara varıncaya kadar bir başlangıç yapıyoruz."dedi.

CHP'liler ile beraberindeki HDP heyeti açıklamaların ardından Şeyh Sait meydanındaki Atatürk anıtı önünde oturma eylemine geçti. Yaklaşık 1 saat süren eylem sonrası toplanan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- CHP'liler için hazırlanan Şeyh Sait meydanından görüntüler

- Eyleme katılan CHP ve HDP'lilerin alana gelmesi

- Tanrıkulu'nun konuşması

- Yılmaz'ın konuşması

- Oturma eylemine geçilmesi

- Açılan dövizler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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MANİSA'DA 'OHAL'E TEPKİ EYLEMİ

2)CHP'Lİ ÖZEL: "AYAKTA DURAN SARAYIN YANINDADIR"

MANİSA'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, CHP tarafından düzenlenen eylem ile OHAL protesto edildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oturma eyleminde meydanda ayakta duranlara seslenerek, "Oturan demokrasinin yanındadır, ayakta duran da sarayın yanındadır" dedi. CHP'li Özel, OHAL'in kaldırılmaması halinde Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sandalye üzerinde partililerin sürekli oturma eylemi yapacağını söyledi.

CHP'nin, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' eylemi, Manisa da yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 12.00'de toplanan CHP'lilere, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi. Eyleme katılanlar "Hak, hukuk, adalet", "OHAL değil demokrasi istiyoruz" sloganları attı.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, OHAL'in, ülkede korku iklimi yarattığını savunarak, birçok hakkın kullanılamadığını iddia etti. CHP'li Balaban, OHAL'in biran önce kaldırılmasını istedi. Eyleme katılan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de, OHAL koşullarında seçim yapılmasının doğru olmayacağına dikkat çekti. CHP'li Biçer, 2019 seçimlerine kadar mutlaka OHAL'in kaldırılması gerektiğini söyledi.

"ÖNÜNÜ GÖREMEYEN KİMSE TÜRKİYE'YE GELMEZ"

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise, AK Parti'nin 'OHAL'i kaldıracağız' vaadiyle iktidara geldiğini, ancak tüm ülkede OHAL ilan ettiğini söyledi. CHP'li Özel, OHAL ile ilgili uyarıları daha önce yaptıklarını belirtip, "Bugün, 45 gün sürmez dedikleri OHAL'in 21'inci ayındayız. 2 gün sonra OHAL'i bir kez daha uzatacaklar. 2 yıldır Türkiye OHAL ile yönetiliyor. AK Parti geldi, OHAL kalktı denmişti, şimdi sadece Tunceli'de değil, tüm Türkiye'de 21 aydır OHAL ile yönetiliyoruz. Yabancı yatırımcı gelsin diyorlar. Dünya, Türkiye'ye gelsin diyorlar. Bu söylediklerinin hepsinin bir uçakla Türkiye'ye geldiğini düşünelim. OHAL'i ilan etmek gece karanlığında uçağın ineceği havalimanının elektriklerini kapatmaktır. Önünü göremeyen yatırımcı gelmez, hukukun üstünlüğünün olmadığı yere hiç kimse gelip yatırım yapmaz. Parasını koymaz, canını bu ülkeye getirmez. OHAL'de bir kişinin iki dudağı arasında şirketlere el konulabilir. Malınıza mülkünüze el konulabilir" dedi.

OHAL'in Türkiye için ve Türkiye'de gelecek planlayanlar için belirsizlik olduğunu savunan CHP'li Özel, "Korku varsa, belirsizlik varsa dolar tırmanır. Faizler tırmanır. İşsizlik artar, ülkede her şey kötüye gider. 2 yıldır yaşadığımız Türkiye'den memnun olan, korkmayan var mı? Acı çekmeyen var mı? Türkiye'de şehit yokken, şimdi şehitlerimize ağlıyoruz. Bu şehitleri, iktidarın eskiden bu örgütlere yüz vermesinden, ne istedilerse vermesinden, sessiz kalmasından, görmeyin, duymayın demesinden dolayı veriyoruz. Suriye'ye Mehmetçik gidiyorsa yanlış dış politikadan dolayı gidiyor. Bunların bir tek sorumlusu var, 'Bütün yetkiler bende olsun, her yeri ben yöneteyim' diyendir. Ekonomiyi, devleti yöneteyim diyen tek adam yüzünden bunlar var. Bugün tek adama karşı tarihi bir direnişle omuz omuza veriyoruz. Korkmuyoruz, birlikteyiz diyenler meydanlardadır" dedi.

OTURMAYANLARI TEK TEK ANONS ETTİ

Konuşmaların ardından eyleme katılanlar meydanda oturma eylemi yaptı, slogan attı. CHP'li Özel, eyleme katılanlardan bazılarının ayakta olduğunu görünce mikrofonu eline alıp uyardı. CHP'li Özel, "Oturma eylemi başladı, oturan bizimle duruyor, oturmayan sarayın yanında ayakta duruyor, gözünüzü seveyim. Oturan mağdurun yanında duruyor, oturmayan sarayın arkasında duruyor. Çay yok, börek yok, kumanya yok, avanta yok. Sarayın toplantıları gibi değil, halkın toplantısı. Oturmayanı tek tek anons ediyorum" diyerek, herkesi oturmaya davet etti.

Eyleme katılanlar sloganlar eşliğinde otururken, oturma eyleminin ardından CHP'li Özel, OHAL'in uzaması halinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir sandalye üzerinde 3 ay boyunca oturma eylemi yapılabileceğini söyledi. Konuşmaların ardından eylem sona erdi ve partililer meydandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Partililerin meydanda toplanması

- İl Başkanı Semih Balaban'ın konuşması

- Slogan atılması

- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması

- Oturma eylemine geçilmesi ve CHP'li Özel'in partilileri oturmaları için uyarması

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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3)ADIYAMAN'DA CHP'LİLERDEN OTURMA EYLEMİ

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla partililerin katıldığı oturma eylemi düzenlendi. Demokrasi Parkı önünde, öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 200 kişi, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganı attı. Eyleme CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler ve partililer katıldı. Anayasa değişikliği referandumunun üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan İlçe Başkanı Çavuş, "Ülkemizi 'tek adam rejimi'ne dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe 'mühürsüz seçim' olarak geçen 16 Nisan referandumu üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan rejim değişikliği ülkemize dayatılmıştır. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır" dedi.

Basın açıklamasının ardından partililer, oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Demokrasi Parkı

- Toplanan partililer

- Ellerinde döviz ve bayrak

- İl Başkanı Hanifi Çavuş'un açıklaması

- Oturma eylemi

- Dağılmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB

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4)SİVAS'TA CHP'DEN OHAL'İN KALDIRILMASI İÇİN OTURMA EYLEMİ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas İl Teşkilatı ve partililer, OHAL'e oturma eylemi yaparak tepki gösterdi. CHP İl Teşkilatı ve partililer, ellerinde 'OHAL değil demokrasi' yazılı dövizlerle bir araya geldi. Eyleme CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu ve çok sayıda partili katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Sarıbal, 15 Temmuz FETÖ darbesinin ardından, 20 Temmuz'da bir sivil darbe yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Şu anda biri saraydaki koltuğu kaybedeceğini bildiği için, diğeri de artık Meclis'e 12 Eylül döneminin o dikta anayasasından kaynaklanan yüzde 10 barajını geçemeyeceğini bildiği için yan yana geldiler. Yani ikisi de bir koltuk ittifakı kurma konusunda beraberler. Bunu olağanüstü koşullarda yapıyorlar. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında 20 Temmuz'da bir sivil darbe bir diktatör tarihi olarak hayatımıza geçti. Hayatımızı zindan ettiler. Zulüm yeryüzünde gökyüzünde geziyor. Bugün burada sizler, basın emekçileri, halkımız buradayız. Ama bütün gazeteciler, milletvekilleri, 70 bin öğrenci, 148 gazeteci içeride, gözaltında ve tutuklu. Bunların hiçbir suçu yok. FETÖ darbe girişimi yaptı diye insanları içeriye atıyorlar. Elbette ortağı oldukları önce cemaat, sonra hizmet hareketi, sonra arkasından terör örgütü olan FETÖ'den hesap sorulsun; hiç itirazımız yok. Gelsinler birlikte soralım. Ama FETÖ'ye hesap soracağız diye bu ülkedeki demokrat, aydın, solcu, Atatürkçü ne kadar insan varsa işinden aşından ettiler. FETÖ'den hesap soruyorlar mı? Vallahi simitçiden, memurdan, polisten, öğretmenden soruyorlar. Ama nedense bu siyasi ayağını hiç sormuyorlar."

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu da hükümetin OHAL'i 7'nci kez uzatmanın peşinde olduğunu söyleyerek, "Bugün iktidar partisi ve yeni ortakları, Türkiye'yi uçuruma adım adım yaklaştıran OHAL'i bir kez daha uzatmanın peşindeler. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından yaklaşık 150 kişilik grup kent meydanında 30 dakika oturup, İzmir Marşı'nı söyledi. Grup, sloganlar eşliğinde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Partililerin oturma eylemi

-Milletvekili Açıklama

-İl Başkanı Açıklama

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER

(423 MB) (HD Görüntü)

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5)ELAZIĞ'DA 'OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ' EYLEMİ

CUMHURİYET Halk Partisi'nin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' eylemi Elazığ'da, İstanbul Milletekili Ali Şeker'in katılımıyla gerçekleştirildi. CHP Genel Merkezi tarafından bugün 81 ilde düzenlenen 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemi Elazığ'da da gerçekleştirildi. Perşembe Pazarı Meydanı'nda düzenlenen oturma eylemine, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İl Başkanı Zeki Kaplan ve çok sayıda partili katıldı. Oturma eyleminde konuşan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, 21 aydır OHAL ile baskı rejiminin kurumsallaştırıldığını belirterek, "15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL, rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında "evet" demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, "hayır" demenin ise yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır."dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise, ülkede özgürlük ve demokrasi istediklerini ifade ederek, "Bir yıl önce hileli bir referandum ile bize diktatörlük dayatmaya kalkanlar, bizim buna sessiz kalmamızı bekliyorlar. 636 gün önce bir buçuk ay bile sürmeyecek dedikleri OHAL’i yedinci kez uzatmak üzere ve bir OHAL olmadan biz bu ülkeyi yönetemeyiz diyen bir iktidar var. Biz de diyoruz ki, evet bu ülkeyi yönetmeyi beceremediniz. Suç ortaklarınız ile birlikte işlediğiniz suçlar nedeniyle bu ülke 15 Temmuz’u yaşadı. Bu ülkeye 15 Temmuz’u yaşatanlar bunun hesabını vermek yerine, 20 Temmuz’da sivil faşist bir darbe yaptılar. Biz bu darbeden artık bıktık. Biz bu ülkede özgürlük ve demokrasi istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan bir saatlik yapılan oturma eylemi olaysız sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Oturma eyleminden görüntü

-Konuşmalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,() -

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6)ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK DAVASININ SANIĞI KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

MARDİN'in Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi eyleminin faili olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Şerif Mesutoğlu, davanın bugün görülen duruşmasına Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi cezaevinden SEGBİS sistemi ile katıldı. SEGBİS odasında yalnız ifade vermek istediğini söyleyen Mesutoğlu, görevlilerin dışarıya çıkması üzerine üzerine bir madde dökerek kendini yakmaya çalıştı. Yaklaşık 40 saniye boyunca üzerindeki elbiseler yanan Mesutoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Mardin’in Derik ilçesinde Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edilmesi olayının faili olduğu iddiasıyla Siverek Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8’i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, çeşitli cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve duruşma için SEGBİS odasına getirilerek, Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi salonuna bağlanan Şerif Mesutoğlu, mahkeme heyetine önemli bir bilgi vermek için odada yalnız kalmak istediğini söyledi. Mahkeme heyetinin kabul ettiği talep sonrası Mesutoğlu'nun bulunduğu SEGBİS odası boşaltıldı. Bu sırada odada yalnız kalan Mesutoğlu üzerine bir madde dökerek, kendini ateşe verdi. Üzerine döktüğü yanıcı madde nedeniyle yaklaşık 40 saniye boyunca yanan Mesutoğlu'na, arkasına sandalyelerin çekildiği kapının zor açılmasından dolayı geç müdahale edilebildiği belirtildi. Yangına müdahale eden İnfaz Koruma memurlarının daha sonra Mesutoğlu’nu olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdığı öğrenildi. Duruşmaya verilen aradan sonra yeniden devam edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Adliyeden görüntü

- Alınan güvenlik önlemleri

- Ring araçlarından görüntü

Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ/MARDİN,() -

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7)MARMARİS'TE O SOKAK 23 NİSAN'A HAZIR

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki 105 Sokak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 5'inci kez halk tarafından Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Marmaris'te çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi yine seferber olundu. 63 yaşındaki Terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle başlayan, 5 yıldır süren kutlamalar kapsamında, Kemeraltı Mahallesi 105'inci Sokak, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslendi. Sokak şimdiden, 3 bine yakın Türk bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle donatıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Salih Yazgan'ın terzihanesinin merkez olarak kullandığı çalışmaların; 23 Nisan'a kadar süreceği, apartmanlar, balkonlar, pencereler, ağaçlar, trafolar ve geri dönüşüm kutuları dahil 105 Sokak'ın tamamının kırmızı-beyaza bürüneceği belirtildi.

23 NİSAN'DA 7 YAŞINDAYIM

Beş yıldır sokak sakinleriyle organizasyonu düzenlediklerini söyleyen Terzi Salih Yazgan, "Her 23 Nisan gününde ben 7 yaşında bir çocuğum. Çocuklarımızla beraber eğlence yapacağız. Bu eğlencelerimizi duyan şehir dışından vatandaşlarımız da katılıyor. Komşularımızla birlikte sokağımızı Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile süsledik. Sokağımızın yaklaşık 1500 yaşayanı mevcut. O gün geldiğinde şanlı Türk Bayrağı ve Atatürk posterlerimizin altında 23 Nisan bayramını doyasıya kutlayacağız. Komşularımızın hazırladığı yiyecekler, bayraklar, balonlar, oyuncaklar çocuklara dağıtılacak. Palyaçolar çocukların neşesine neşe katmaya çalışacak. İmece usulü Türkiye'mize örnek olacak kutlamamızı bu sene de gerçekleştireceğiz. Beş yıl önce hedef ve sloganımız '105 sokak örnek olacak' şeklinde idi. Bugün gelinen noktada ülkemize örnek bir kutlama yaptığımız gelen telefon ve elektronik postalarla gördük. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geliyor ve örnek aldıklarını söylüyorlar. Bu yıl da Marmaris Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye destek oluyor. 23 Nisan günü ve bir hafta süreyle sokağımız tamamen trafiğe kapatılarak, kutlamalar devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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- 105 sokağın genel-ayrıntılı görüntüsü

- Beş yıldır kutlamayı organize eden Terzi Salih Yazgan ile röportaj

- Sokak sakini kadın ile röp.

(Toplam: 3 dakika 12 saniye-231 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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8)'ZIMBA OYUNU' HAYAT KURTARDI

ERZURUM'da, yaklaşık 8 ay önce oynadıkları 'zımba' oyununda arkadaşının vurduğu tekmenin ağrısıyla gittiği hastanede sağ bacağında kötü huylu kemik tümör tanısı konulan 10 yaşındaki Yunus Dızman, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. Merkez Palandöken ilçesindeki Palandöken Mahallesi'nde yaşayan Halime-Rıfat Dızman çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Yunus Dızman, 29 Temmuz 2017 tarihinde gittiği Kuran Kursu'nda teneffüs arasında arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Kursa gelen öğrencilerden biri Yunus Dızman'a 'zıbma' oyunu oynamasını teklif etti. Oyun sırasında Serhat isimli arkadaşı Yunus Dızman'ın bacağına tekme attı. Bacağındaki ağrı nedeniyle Yunus Dızman'ı hastaneye götüren aile şok haber ile karşılaştı. Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde muayene edilen Yunus Dızman'ın yapılan tetkiklerinde arkadaşının tekme attığı sağ bacağında kötü huylu kemik tümörü tespit edildi. Yunus Dızman burada 2 ay önce yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

'GEÇ KALINSA ÖLEBİLİRDİ'

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisinden Dr. Öğr. Üyesi Kutsi Tuncer, bu tümörün çocukluk çağında sık görülen ve erken tanı konulmaz ise hayati fonksiyonları etkileyebilen tümör olduğunu bildirdi. Geç kalınsanması halinde diğer hayati organlara yayılımla hastanın ölebiliceğini veya en iyi ihtimalle bacağı kesileceğini anlatan Tuncer, Dızman'ın bacağındaki tümörlü kemiğin radyasyon onkolojide ışın tedavisiyle temizlendiğini söyledi. Plastik cerrahi ile küçük çocuğu ameliyat ettiklerini bildiren Tuncer, "Yunus'un tümorlü kemiğini bacağından çıkartıp tamamıyla tümörlü hücreleri de öldürmek için kemiği radyasyon onkolojisine gönderdik. Kemiği radyasyon onkolojide yoğun ışın altında tuttuktan sonra Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Prof. Dr. Önder Tan hocamızla hastanın kaval kemiğinin yanından aldığımız ince bir kemikle ışınlattığımız ölü kemiği canlandırmak amacıyla hastanın bacağına yerleştirdik. Böylece kemiği yeniden canlandırdık ve hastamızın ek proteze ihtiyaç duymadan hayatına tümörsüz şekilde devam etmesini sağladık. Operasyon sonrası bacağındaki kemik dokularının yavaş yavaş kaynadığını gözlemledik" diye konuştu.

'OKULUMU ÖZLEDİM'

Hastanedeki ameliyat sonrası dün taburcu olan Yunus Dızman'ın kemoterapi tedavisi sürüyor. Barbaros Hayretttin Paşa Ortaokulu 5'nci sınıf öğrencisi Yunus Dızman okulunu ve öğretmenlerini çok özlediğini söyledi. Tamamen iyileşip okuluna dönmek istediğini anlatan Yunus Dızman, "Kuran Kursundayken yeni tanıştığım Serhat isimli arkadaş 'gel zımba oynayalım' dedi. Oyun kurallarına göre ben ona o da bana vurdu. Yakalanan kişiye tekme atılıyordu. Arkadaşın sağ bacağıma attığı tekma sonucu canım çok yandı. Aileme söyledim beni doktora götürdüler" diye konuştu.

'ALLAH O ÇOCUKTAN RAZI OLSUN'

Çocuğunu sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür eden anne Halime Dızman da şunları söyledi:

"Allah çocuğuma tekma atan o çocuktan razı olsun. Evladımın hayatını kurtardı. O olmasaydı belki çocuğum yaşamıyordu. Çünkü bir gün bile ağrısı olmadı. Gidip o çocuğu ziyaret edip teşekkür edeceğim. Oğlumu başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturan doktorlara da teşekkür ediyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Yunus Dızman

-Dr. Öğr. Üyesi Kutsi Tuncer ile röp

-Anne ve Yunus ile röp

-Yunus'un ameliyat edilen ayağı

-Evin dış görüntüsü

-Çocukların zımba oyununu canlandırması

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

(Süre: 4.14 Dk / 472 MB)

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9)SERİK'TE TRAFİK DEDEKTİFLERİ PROJESİ TOPLANTISI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında eğitici olacak polis memurlarının eğitime alındığı 'Trafik Dedektifleri Projesi Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi' toplantısı yapıldı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile bir akaryakıt şirketi işbirliğinde düzenlenen 'Trafik Dedektifleri Projesi Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi' toplantısı yapıldı.

Eğitime Türkiye'nin dört bir yanından katılan 155 trafik polisi, trafik dedektiflerini yetiştirmek üzere eğitim alacak ve proje eğitmeni olacak. 5'er günlük 2 grup halinde gerçekleşecek eğitici eğitimlerinin sonunda sertifika alacak polis memurları, görev yaptıkları illerin okullarında Trafik Dedektifleri eğitimi vermeye başlayacak.

Gruplar halinde teorik ve interaktif olarak alanında uzman eğitmenler tarafından 8 ayrı sınıfta verilecek eğitimlerde Deneyimsel Öğrenme Döngüsü, Çocuk ve Yetişkin Eğitim Prensipleri, Çocuk ve Yetişkin İletişim Becerileri ve Empati, Gelişim- Öğrenme, Çocuk ve Yetişkin Eğitimi Benzerlik ve Farklılıkları, Ders Planı Hazırlama, Canlandırma ve Gösterim Metoduyla Ders İşleme konuları üzerinde durulacak. Toplantının açılışında konuşan akaryakıt şirketinin Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın, Trafik Dedektifleri Projesi'ni yaklaşık 4.5 yıldır büyük özveriyle sürdürdüklerini söyledi. Aydın, "Projemizde bu güne kadar 3- 17 yaş arasında 4 milyona yakın çocuk ve gence trafik eğitimi vererek Trafik Dedektifi ilan ettik" dedi.

Trafik Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığında görevli Emniyet Müdürü Tolga Hakan da Emniyet Genel Müdürlüğü olarak şu ana kadar 3 milyon 728 bin 600 öğrenciye trafik eğitimleri verdiklerini anlattı.

Görüntü Dökümü

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- Ayşenur Aydın'dan görüntüler

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), ()

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