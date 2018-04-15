DHA YURT BÜLTENİ-12

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunu süt üreticileri kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün geçireceği İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu, Tire ilçesine giderken yolunu kesen süt üreticileriyle

Antalya'dan sonra özel uçakla İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karayoluyla Tire ilçesinde giderken yolu süt üreticileri tarafından kesildi. Üreticilerin Türk bayraklarıyla karşıladığı Kemal Kılıçdaroğlu, ısrar üzerine üreticiyi kırmayarak partili araçlardan oluşan konvoyu durdurdu. Burada köylülerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, 85 yaşındaki Sabuha Turhan'ın elini öptü, 6 yaşındaki Atagün'ü de sevdi ve ona derslerini sordu. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen pişiden yedi ve süt içti. Yemek yerken "Erdoğan beni böyle görse malı götürdü diyecek" diyen Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan arıtma tesisine doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Süt üreticilerinin görüntüsü.

- Arıtma tesisinin çalışından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()

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Bakan Zeybekci: Öteki silahlarla katletmek serbest mi? /EK

'YA DALGANIN ÜZERİNDE SÖRF YAPACAĞIZ YA DA ALTINDA KALACAĞIZ'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bir GSM operatörü tarafından Van'da yaptırılan, 380 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezinin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Zeybekci, dünya ekonomisinin çok hızlı değiştiğini belirterek, hiçbir ülkenin sahip olmadığı genç nüfusun Türkiye'de olduğunu vurguladı. Dünyada bilinen bütün doğruların, yeni doğrulara evrildiğini dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu:"2016 yılında Çin’deki internet sitesi, satış kampanyası yapıyor. 1 günlük satışları 18 milyar dolar. 2017 yılında yine aynı şeyi bir daha yapıyor. 1 günlük satışları 25 milyar dolara çıkıyor. Dünyada 'elektronik ticaret' diye, 'elektronik hayat' diye, 'elektronik ihracat' diye dev dalga geliyor. Bir karar vereceğiz. Ya bu dalganın üzerine çıkıp, sörf yapacağız ya da o dalganın altında kalacağız ve geriye doğru sayacağız. Hiçbir ülkenin sahip olmadığı genç bir nüfus altyapımız var. Teknik donanımları da son derece yüksek hale geliyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde dünyada yaklaşık olarak yüzde 40’ının elektronik ihracat haline dönüşeceğini hesaplıyoruz. Artık lojistik yükleme teknikleri, ödeme sistemleri değişecek. Bütün bu sistemi çalıştıracak yöntemin en büyük yardımcı elemanlarının bir tanesi de bu çağrı merkezleri olacak, onların eliyle yapılacak bunlar." Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından açılışı yapılan merkez gezilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi. Çağrı merkezinin açılışına Van Valisi ve Büşükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hasan Süel ve CMC Türkiye Müdürü Aytaç Aydın ve davetliler katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve davetliler

-Bakan Zeybekçi'nin konuşması

-Çağrı merkzezini gezmesi

-Genel ve detaylar

Haber:Orhan AŞAN/VAN, ()

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İzmit'te atık yakma tesisine tepki

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ormanlık alanda atık yakma tesisi yapacak olmasına tepki gösterenler, alanda piknik yaparak kararı protesto etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmit Üçgazilar mevkiinde yapacağı atık yakma tesisine sivil toplum kuruluşlarının tepkileri devam ediyor. Bugün tesisin yapılacağı piknik alanına giden sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar piknik yaptı. Bölgede bulunan çöpleri toplamayı ihmal etmeyen vatandaşlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na gönderilmek üzere bir de dilekçe yazdı.

'BELEDİYENİN ANLATIMLARINDA BURASI DAĞ BAŞI'

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, "Piknikte halkı bilinçlendirmek istedik. Çünkü halkımız buranın nasıl bir yer olduğunu bilmiyor. Belediyenin anlatımlarında burası dağ başı, çayır çimen, makilik denildi. En son kısa boylu çam ağaçlarının olduğu yer denildi. Biz buranın öyle olmadığını, ormanlık alan olduğunu, biraz ileride su havzalarının bulunduğunu, hastanelerin bulunduğunu yani yerleşim alanlarının bulunduğunu anlatmak istedik. Böyle bir yerin atık yakma fabrikası için uygun olmadığını anlatmak istedik. Vatandaşlarımızı da buraya davet ettik ki nerede yapılmak istediğini görsünler" dedi.

'DOĞANIN KATLEDİLMESİNDEN DOLAYI ÜZGÜNÜM'

Tesis için yer seçilirken bölgede yaşayan vatandaşların fikrinin alınmadığını söyleyen Geredeli Mahallesi Muhtarı İbrahim Özkul, "Bu fabrikanın buraya yapılmasını gerçekten, canı gönülden istemiyoruz. İdarecilerimiz ne hikmetse cezaevi olacak bu bölgeye, köpek barınağı yapılacak bu bölgeye, çöp fabrikası yapılacak bu bölgeye, hep bu bölgeye yapıyorlar. Neden burası seçildi? Önümüzde bir araştırma hastanesi var, Kocaeli Üniversitesi var. Ben üzülüyorum. Burada kendiliğinden oluşmuş bir kültür ormanı var. Yeşil bir alanımız var. Bu doğanın bu şekilde katledilmesinden dolayı ben üzgünüm. Yetkililerden buranın düşünülmeyip bunun için başka bir yer tahsis edilmesini istiyorum" diye konuştu.

'TESİS KENTE CİDDİ ZARARLAR VERECEK'

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Burası İzmit'in akciğerleri, orman bölgesi. Burada yaklaşık 204 bin metrekarelik bir tesis kurulmak isteniyor. Bunun bir kısmı depolama alanı olacak, bir kısmı tesisin inşaat alanı olacak. Bu tesis, İzmit'in nefes aldığı bu alanın tam ortasına kurulmak isteniyor. Daha öncesinde ÇED toplantısında yoğun bir şekilde halkın tepkisi ile birlikte sıkıntıları, eksiklikleri, şikayetleri dile getirmiştik. Fakat ÇED toplantısı da zaten sağlıklı yapılamadı. Çocuklarımızın geleceği, daha rahat nefes alabilmesi, artık kanser ölüm oranlarını arttıracak değil de azaltacak projelerin yapılması, bu kente nefes aldırılması gibi konuların önemli olduğunu vurgulamak adına yapılıyor bu eylemler. Buraya yapılacak herhangi bir çöp tesisi ne yazık ki kente ciddi zararlar verecek. Çünkü burası hem şehir merkezine yakın, rüzgar yönünden hesaplandığında kenti ciddi anlamda boğacak bir mevkii burası. Su kaynaklarına yakın, ama ne yazık ki ısrarla bu tesis buraya yapılmak isteniyor. Bu ısrar, halkın bu kadar tepkisine rağmen ısrar edilmesi doğaya da ihanettir, Kocaeli halkına da ihanettir, çocuklarımızın geleceğine de ihanettir."

Görüntü Dökümü:

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-Piknik yapan vatandaşlardan görüntüler

-Sait Ağdacı ile röp.

-Geredeli Mahalle Muhtarı İbrahim Özkul ile röp.

-CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile röp.

Haber:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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AK Partili Yılmaz: Milli gelirimiz 3.1 trilyon lirayı buldu

AK Parti Ekonomi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomisinin her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek, "Geçen yıl Türkiye'nin toplam yatırımları 900 milyar lirayı aştı. Milli gelirimiz, 3,1 trilyon lirayı buldu. Bu yıl yatırım sürecinin devam etmesini bekliyoruz. İnşallah bu yıl 1 trilyon lirayı aşan bir yatırım göreceğiz" dedi. Memleketi Bingöl'e gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında ekonomik konulara değinen Yılmaz, Türkiye ekonomisindeki büyümenin Hindistan ve Çin gibi ülkeleri geride bıraktığını söyledi. Türkiye ekonomisinin geçen yıl iyi bir performans gösterdiğini anlatan Yılmaz, 7.4'lük bir büyümenin sağlandığını bu büyüme oranının ise, G20 içinde Türkiye'yi birinci sıraya taşıdığını söyledi. Yılmaz, "2016'da hain bir darbe girişimi yaşadık. O darbe girişiminden sonraki yıl büyümeyi sağlamamız, ayrıca çok anlamlı. Ekonomimizin gücünü ispatlayan bir durumdur"dedi.

"İSTİHDAM ARTIŞINDA GÜNEYDOĞU'NUN ÖNEMLİ PAYI OLDU"

İstihdam artışında geçen yılın büyümesinde Güneydoğu'nun önemli bir payı olduğuna dikkat çeken Ak Partili Yılmaz, "İstihdam artışının yüzde 14'ü tek başına Güneydoğu'dan kaynaklandı. Güneydoğu'da 140 binin üzerinde yeni iş, istihdam ortamı oldu. Tüm bu rakamlarla Türkiye büyümesine devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde, öncü göstergelere baktığımız zaman büyümemizin devam ettiğini görüyoruz. Henüz istatistikler açıklanmadı. Haziran ayında belli olacak. Ancak, öncü göstergelere baktığımız zaman 2018 yılı ilk çeyreğinde büyümeye devam ettiğini görüyoruz" diye konuştu.

"1 TRİLYON DOLARI AŞACAK YATIRIMLARI GÖRECEĞİZ"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl Türkiye'nin toplam yatırımlarının 900 milyar lirayı geçtiğini de ifade ederek, "Milli gelirimiz, 3.1 trilyon lirayı buldu. Bu yıl, yatırım sürecinin devam etmesini bekliyoruz. İnşallah 1 trilyon TL'yi aşan bir yatırım göreceğiz bu sene. Ağırlıklı olarak özel sektör yatırımları var. Ekonomimizin bünyesi geçmişe göre daha sağlam. Bankacılık sistemimiz çok güçlü. Küresel krizde birçok ülkede bankalar batarken, Türkiye'de çok şükür çok sağlam bir sistemimiz var. Sermaye yeterlilik oranlarımız yüzde 17'lere yakın. Bütçe açığı Türkiye'de çok düşük seviyelerde. Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1.5'lar civarında. Avrupa'daki kriterler yüzde 3, bizimki şu anda yüzde 1.5 civarında ve olumlu bir noktada. Bizim için en temel mesele, cari açığı aşağıya çekmek" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-Yılmaz'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()

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Vatan Partili Gültekin: Kimyasal silah yalanı piyasaya sürüldü

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, ABD'nin Suriye'de kimyasal saldırı kullandığı iddiasının daha önce kullandığı yalanlardan birisinin olduğunu söyledi. Gültekin, "Suriye ordusu Guta'ya tam hakim oldu, olay bitti ve tam bu sırada malum merkezlerden kimyasal silah kullanıldı yalanı piyasaya sürüldü" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gültekin, Malatya'da parti binasında toplantı düzenledi. Partililerin katıldığı toplantıda Gültekin, 14 Nisan gecesi ABD'nin Suriye'ye ağır bir füze saldırısında bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Gerçekte Şam'a ve Suriye'nin diğer şehirlerine atılan füzeler, Ankara'ya atılmıştır, İstanbul'a atılmıştır, Malatya'ya atılmıştır. Büyük gerçek budur. Türkiye'de yaşayan herkesin bilince çıkarması gerek en büyük gerçek budur. Suriye'ye atılan füze Türkiye'ye atıldı. Suriye yönetimi 6 yıldır emperyalizm tarafından desteklenen, emperyalizm tarafından beslenen Amerika ve İsrail tarafından beslenen, desteklenen terör örgütlerine karşı vatanını savunuyor. Yanı başımızda olan olay budur. Türkiye nasıl bugün teröre karşı kendi vatanını savunmak göreviyle karşı karşıysa, Suriye hükümeti de kendi vatanını savunuyor. Amerika'nın çıldırması bundan dolayıdır. Başkent Şam'ın hemen yanı başında olan Guta'da terör örgütlerinin hakimiyetinde olan bölge Suriye ordusunun mücadelesi sonrasında sonuca ulaştı. Orada bulunan terör örgütleri Rusya'nın ve Türkiye'nin arabulucu olması sonucunda bölgeyi terk etmeye ve Türkiye sınırındaki İdlib ve Cerablus'a gelmeyi kabul ettiler. Olay bitti. Terör örgütleri mensupları aileleriyle birlikte otobüslere binerek bölgeden ayrılmaya başladılar. Tam bu sırada Suriye devleti, Suriye ordusu Guta'ya tam hakim oldu, olay bitti ve tam bu sırada malum merkezlerden kimyasal silah kullanıldı yalanı piyasaya sürüldü. Çok basit bazı soruların üzerine düşünmek gerekiyor. Türkiye'yi yönetenler bu soruları kendilerine sormalar mı? ABD bu yalanı 1991 Körfez Savaşı öncesinde de kullandı. 2003'de Irak'ı ikinci sefer işgal etmeden önce de kullandı. 'Irak'ta kimyasal ve biyolojik silahlar vardır' dedi ve 1.5 milyon Müslüman Iraklıyı katletti, bu yalan üzerine. Bu gerçek herkesin hafızasında tazeyken o yeni yalana niye inanılıyor? ABD'nin, İsrail'in hayatı yalan."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlardan görüntüler

- Üyelerden detaylar

- Mehmet Bedri Gültekin'in konuşması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,()

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Kanala düşen kuzenlerden biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

Şanlıurfa'da DSİ’ye ait sulama kanalına düşen kuzenlerden Mehmet Oluk (25) inşaat işçisi tarafından kurtarıldı, akıntıya kapılıp kaybolan Muhammet Hicri ise (26) aranıyor.

Olay, öğle saatlerinde Dağeteği Mahallesi yakınlarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. Mehmet Oluk ile kuzeni Muhammet Hicri, sulama kanalının kenarında otururken suya düştü. Gençlerin suya düştüğünü gören çevredeki inşaatta çalışan Hüseyin Balıkçı, kanala atlayıp Mehmet Oluk'u kurtardı, Muhammet Hicri ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Mehmet Oluk'u ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kaybolan Muhammet Hicri için ise jandarma ve dalgıç polisler arama çalışması başlatıldı. Haberi alıp kanala gelen gençlerin sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin gelmesi

- Su dalgıç polislerin suya görmesi

- Suda arama yapan polis

- Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

- Toplan vatandaşlar ve röportaj

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,()

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Kamyonla 150 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü öldü



Denizli'nin Kale ilçesinde, kontrolden çıkıp, 150 metrelik uçuruma yuvarlanan hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü Necati Tuncer (43), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Çamlarca Mahallesi Kazıklar mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasında görev yapan Necati Tuncer'in kullandığı 20 BK 594 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yoldan çıkarak, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonun bulunduğu yere ulaşmakta güçlük çekince, olay yerine bu kez itfaiye ekibi çağrıldı. Zorlu arazi koşullarına rağmen kamyonun bulunduğu yere ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekipleri, sürücü Tuncer'i sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkardı. Tuncer, sedyeye konuldu ve halat yardımıyla taşınarak, kurtarıldı. Durum ağır olan Tuncer, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Necati Tuncer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

