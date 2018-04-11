DHA YURT BÜLTENİ-12

1)4 KİŞİNİN OLDUĞU OTOMOBİL BARAJA UÇTU İHBARI (1)

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, 3'ü çocuk, 4 kişinin içinde bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj göletine uçtuğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, saat 12.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj göletine uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerin polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı olan otomobil tamponu bulundu. Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette arama başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), ()-

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)ANTALYA'DA PKK'LILARIN DURUŞMASINDA GERGİNLİK

ANTALYA'da terör örgütü PKK'lıların yargılandığı davada, sanıklar örgüt propagandası yapınca salon karıştı. Mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

Antalya'da terör örgütü PKK'nın bazı tesis ve jandarmaya yönelik saldırısı ile Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesine ilişkin 11'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına başlandı. Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliye binasındaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'nda görülen duruşma için geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkadir Akdoğan, Emrecan Demir, Abbas Yaküt, Abdulkerim Yaküt, Hasan Yaküt, Ali Göktekin, Edip Ay, Eyüp Çelik, Ömer Başkurt, Seyithat Göktekin, Veysi Özcakan ile tutuksuz sanıklar ve yakınları katıldı. Sanık Abdulkadir Akdoğan savunmasında, YPG üyesi olduğuna yönelik suçlamaları reddetti. HPG üyesi olduğunu ve bu yönde yapılan suçlamaları kabul ettiğini söyleyen Abdulkadir Akdoğan, “İddianamede geçen suçlamaları kabul etmiyorum. İddianameyi tümüyle reddediyorum. Hepsi asılsızdır. İşkence altında ifadeye imza attım. İlerleyen duruşmalarda ifademi Kürtçe ve Türkçe vereceğim. HPG'ye bağlılığımı bildiriyorum. Örgütün silahlı eylemlerine katılmadım" dedi.

Sanık Emrecan Demir ise HPG üyesi olduğunu, 17 yaşından bu yana PKK saflarında olduğunu, 1984 yılından bugüne yapılan bütün eylemleri üstlendiğini söyledi. Mahkeme Başkanı Ogün Ahmet Tepe, sanığın PKK üyeleri ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili propaganda yapması üzerine birkaç kez uyarıda bulundu. Demir'in PKK savunması yapmaya devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Tepe ve savcısı Ahmet Şevken, iddianame odaklı savunma yapmasını, terör örgütü PKK'ya yönelik savunma yapmaması konusunda tekrar ikazda bulundu.

Sanık avukatı Ali Ersin Gür ise bunun siyasi bir dava olduğunu, müvekkilinin kendisi samimi bir şekilde ifade ettiğini, örgüt üyeliği suçlamasını kabul ettiğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Tepe, uyarısını tekrarlayarak, “Burası siyaset meydanı değil. İddianamede yazılı eylemleri yapıp yapmadığına yönelik savunmasını yapsın. Failin düşünceleri, fikri ve ideolojisi bizi ilgilendirmez, bu şekilde savunma yapmasına izin veremeyiz" diyerek uyarıda bulundu.

Tepe, sanık Demir'in 34 sayfalık savunmasını aldıktan sonra, heyetin de onayıyla savunmasının kesilmesine karar verdi. Sanık Demir'in elinde mikrofonla savunma yapmaya devam etmesi üzerine jandarma, polis ve mahkeme mübaşiri mikrofonu almak istedi. Bundan dolayı salonda jandarma, polis, güvenlik güçleri ile sanık, sanık yakınları arasında arbede yaşandı. Mahkeme başkanı Ogün Ahmet Tepe, yaşanan olay nedeniyle duruşmaya ara verdi.

Görüntü Dökümü

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14 EKim 2016 (roketli saldırı)

15 Kasım 2016 (Uzman Çavuşun cenaze töreni)

3 Aralık 2016 (Uzman çavuş silahı bulundu

Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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3)MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN EVLERİNİ ONARDI

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki, Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi yoksul ailelerin evlerinde bakım ve onarım çalışması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, ülke genelinde uygulanmaya başlanan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi, Silvan ilçesinde hayata geçti. Silvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Yenişehir Mahalle Muhtarlığı'nın ortak çalışması sonucu Yenişehir Mahallesi'nde tespit edilen 5 aileye Mesleki ve öğrenci ve öğretmenleri tarafından atölyelerde hazırlanan mobilyalar, teslim edildi. Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Menaf Çelebi, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte 5 aileyi ziyaret etti.

Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdulmenaf Çelebi, projenin amacının meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenimleri ile birlikte okulun bulunduğu mahallede, ilçede veya il içinde tespit edilen belirli sayıda ihtiyaç sahibi durumdaki kişilerin evlerinde küçük bakım ve onarım yapmak olduğunu söyledi.

Evi onarılan ve 1 gün önce evlenen Hamdüsena Manaz, evinin onarılmasının kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızın ve müdürümüzün bize yapmış olduğu sürprizle herkese çok teşekkür ediyoruz. Dün evlendim. Maddi ve manevi olarak bize yardımcı oldular. Büyük bir katkı bize sağlandı. Evimizin bayağı eksiği vardı. Mobilyalar getirildi. Herkes bize çok yardımcı oldu" dedi.

Anneleri tarafından terkedilen 5 yetim kardeşten en büyüğü olan Evin Kır, evlerinin onarılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Babamız vefat etti. Annemiz bizi bırakıp gitti. Amcam ile dedem bize bakıyor, sağ olsunlar. Bize yaptıkları desteklerden dolayı muhtarımıza, öğrencilere ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Okul tabelasından görüntü

-Okuldan genel görüntü

-Atölyede çalışan öğrenciler

-Atölyelerden görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-Yardıma muhtaç ailelere ziyaret

-Evlerden çalışma

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), () -

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4)TARSUS’TA KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MERSİN’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. H.U (41) idaresindeki 33 C 5046 plakalı özel halk otobüsü Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde seyir halindeyken, caddeye çıkan üzerinde Şükrü Taşyürek (87) yönetimindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet ve üzerinde bulunan Şükrü Taşyürek ile eşi Şensel Taşyürük, asfalt zemine savrularak ağır şekilde yaralandı. Hastaneye götürülen Şensel Taşyürek yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken Şükrü Taşyürek durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların yerdeki hali

-Yaralı kadının kan kaybı

-Yaralıların başındaki vatandaş kalabalığı

-112 Acil ekiplerinin yaralı kadını sedyeye alması

-Vatandaşların görevlilere yardımı

-Yaralının ambulansa konuluşu

-Kaza yerindeki 3 tekerlekli elektrikli bisikletin görüntüsü

-Diğer yaralının sedye ile koşar adımlarla taşınması

-Polislerin kaza yerindeki kalabalığı boşaltması

-Kazaya karışan halk otobüsünün görüntüsü

-Ambulansın siren çalarak gidişi

-Yerdeki kan ve kaza yerinden detay

(SÜRE: 1,34 sn) (BOYUT: 96 MB)

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), ()

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5)KOLTUK DEĞNEKLERİ İLE AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYELERİ ÇALINDI

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 52 yaşındaki bedensel engelli Faruk Eryılmaz'ın evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyesi ve koltuk değnekleri çalındı. Eryılmaz, akülü tekerlekli sandalyesini çalanlara seslenip, "Elinizi vicdanınıza koyun, tekerlekli sandalyemi getirin" dedi. Salihli'de yaşayan Faruk Eryılmaz'ın, 15 yıl öce geçirdiği tarafik kazasının ardından belden aşağısı felç oldu. Eşi ve otizmli çocuğu ile yaşayan Eryılmaz, o tarihten sonra yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdürmeye başladı. Eryılmaz'ın 'Elim, ayağım" dediği akü tekerlekli sandalyesi ve koltuk değnekleri geçen 7 Nisan'da Yörük Mahallesi'ndeki evinin önünden çalındı. Eryılmaz, polise şikayetçi oldu. Akülü tekerlekli sandalyesinin çalınmasıyla evden çıkamaz hale geldiğini belirten Faruk Eryılmaz, "Apartmanın önüne bıraktığım akülü tekerlekli sandalyem 1 saat sonra döndüğümde yerinde yoktu. Önce birinin şaka yaptığını zannettim. Ancak, bulamayınca çalındığını anladım. Kimseye muhtaç olmadan, akülü tekerlekli sandalyemle kendi işlerimi görebiliyordum. Aracımı çalanlara sesleniyor; 'Elinizi vicdanınıza koyun tekerlekli sandalyemi geri getirin' diyorum" diye konuştu.

"ALLAH KORKUSU VARSA ÇALAN KİŞİ GERİ GETİRİR"

Eryılmaz'ı evinde ziyaret eden Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk de "Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Faruk Eryılmaz ve otizmli oğlu Fatih Eryılmaz aynı zamanda dernek üyemiz. Bizler, sivil toplum kuruluşları, dernekler olarak engelli vatandaşlarımız için her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesi için mücadele ederken bir vicdansızın gelip engelli vatandaşımızın akülü aracı ve koltuk değneklerini çalması akıl alır şey değil. Mağdurun eşyası çalınmaz. Bu arkadaşımızın sadece akülü aracı değil, koltuk değnekleri değil aslında ayakları çalındı. Üyelerimize bu araçları temin edebilmek için binbir güçlüğü aşıyoruz. Bu nasıl bir vicdansızlık. Elinizi vicdanınıza koyun. Allah korkusu varsa, çalan kişi bu aracı geri getirir. Bu arkadaşımızın mağduriyeti giderilmeli. Çünkü arkadaşımızın sokağa çıkmaya ihtiyacı var" diye konuştu.

Öte yandan polis, Eryılmaz'ın tekerlekli sandalyesi ve koltuk değneklerini çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Akülü tekerlekli sandalyesi ve koltuk değnekleri çalınan Faruk Eryılmaz'ın görüntüsü

-Faruk Eryılmaz ile röp.

-Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (MANİSA), ()

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6)EFELER DİYARINDA HAMSİ ŞENLİĞİ

AYDIN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen hamsi şenliğinde 1 ton balık 2 saatte tükendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlara ekmek arası balığı ikram etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan hamsi şenliğine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 1 ton hamsi ekmek arasında 10 bin vatandaşa su ve limonata ile birlikte ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, etkinlikte vatandaşlara ekmek arası hamsi dağıttı. Uzun kuyruklar oluşturarak bekleyen vatandaşlar, ekmek arası hamsiyi almak için yoğun çaba sarf etti.

"GELENEKSELLEŞTİRCEĞİZ"

Başkan Çerçioğlu, hamsi şenliğini geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Bugün hamsi şenliği etkinliğimiz var. Birçok Karadenizli vatandaşımız burada. Oldukça güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlik her yıl kent meydanında yapılacak. Tüm Aydın halkına ve ilimizde yaşayan Karadenizli vatandaşlarımıza afiyet olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hamsi şenliğinden görüntü

- Başkan Özlem Çerçioğlu'nun konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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