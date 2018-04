DHA YURT BÜLTENİ-12

ELİNDE BIÇAKLA CADDEDE DOLAŞAN KİŞİ, POLİS TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çorum’da caddede elinde bıçakla dolanan Yusuf Ç., kovalamaca sonucu polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yusuf Ç.'nin ailevi sorunları olduğu belirtildi.

İnönü Caddesi'nde elinde bıçakla gezen Yusuf Ç.’yi fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri fark edince ara sokaklara griip kaçmaya çalışan Yusuf Ç., Eski Emniyet Müdürlüğü binasının yakınında sıkıştırıldı. Yusuf Ç., bıçağı bırakmakta direnince, polis havaya ateş açtı. Yeniden kaçmaya çalışan Yusuf Ç., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Çarşı Polis Merkezi'ne götürülen Yusuf Ç.’nin ailevi sorunlarının olduğu ve sık sık elinde bıçakla sokaklarda gezdiği öne sürüldü.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

ÖLEN KÖPEKLERİNE MEZAR YAPTILAR

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 4 kişilik Kılıç ailesinin 16 yıl boyunca besledikleri ‘Seymen’ isimli köpekleri öldü. Aile, yaşlılık sonucu ölen köpeği, bahçelerinde yaptıkları mezara gömdü. Çiçeklerle süsledikleri mezar taşına 'Seymen’in fotoğrafını koyan aile, doğum ve ölüm yılını da yazdı.

Erdek'in Tatlısu Mahallesi’nde yaşayan Nedret (45) ile eşi Türkan Kılıç’ın (37) çok sevdiği ‘Seymen’ isimli köpekleri yaşlılık sonucu öldü. 2 çocuk sahibi Kılıç çifti, ‘Seymen’i evlerinin bahçesine gömdü, yerinin belli olması için de mezar yaptırdı. Çiçeklerle süsledikleri mezar taşına 'Seymen’in fotoğrafını koyan çift, doğum ve ölüm yılını yazmayı da unutmadı. Köpeğinin mezar taşındaki fotoğrafını severken, gözyaşı döken Türkan Kılıç, “Mezarını yapınca üzüntümüz biraz azaldı. Her gün geliyoruz yanına, her gün ağlıyoruz. Kıymetlimizdi bizim. Bambaşka bir şeydi, arkadaştı, candı. Kapıyı açarken, sanki gelecek gibi geliyor. Gece ayağımda yatardı. Büyük üzüntü. Hiç bu kadar üzüleceğimi tahmin etmemiştimö diye konuştu. Kılıç, daha sonra civarda bulunan kedilere yemek verirken, sokak hayvanlarını doyurmadan sofraya oturmadığını söyledi. Nedret Kılıç ise "Çocuğumuz gibiydi, bir tanemizdi, 16 sene minikliğinden beri bizimle beraberdi. Evin neşesiydi, gülüydü" dedi.

MUTULLAH YOLBULAN TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kardemir A.Ş.'nin eski yönetim kurulu başkanı 88 yaşındaki iş insanı Mutullah Yolbulan, Kardemir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nda (Kardemir) 22 yıl süre içerisinde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yapan Mutullah Yolbulan için fabrikada tören düzenlendi. Kardemir'de bulunan Eğitim ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, çalışanlar ve işçiler katıldı. Törende duygulu anlar yaşandı. Mutullah Yolbulan hayat hikayesi sinevizyona yansıtıldı. Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, "Ülkemizin çok değişik yerlerinden buraya kadar gelen değerli çalışma arkadaşlarımızın gözlerinin yaşla dolmasını görmek ne mutlu Mutullah amcaya. Ömrünü dolu dolu geçirmiş. Hiçbir başarı tesafü değildir. En zor zamanlarda emin adımlarla uygun insanlarla beraberce yürüyerek Kardemir'i buralara getirmiştir. Şimdi bizlere düşen Mutullah amcanın buraya getirdiği bayrağı çok daha ileriye götürmektir" dedi. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, "Onun yokluğunu hem Karabük, hem çalışanlar, hem de Kardemir hissedecektir. Bize düşen görev onun bıraktığı bayrağı daha ileriye taşımak olacaktır" diye konuştu. Mutullah Yolbulan'ın oğlu Mustafa Yolbulan, "İyi ki babam, dedem, amcam, abim, dayım Mutullah Yolbulan'mış diyeceğimiz bir onur, gurur ve mutluluk kazandık. Bu onur, gurur ve mutluluğun aydınlattığı yolda ona layık olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz" dedi. TBMM Üstün Hizmet Madalyası sahibi iş insanı Mutullah Yolbulan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Kardemir'de Haddehane Meydanı'na getirildi. Burada cenaze namazı kılındı. 4 çocuk babası Mutullah Yolbulan'ın cenazesi daha sonra Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı ardından Öğlebeli Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE 173. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Adana Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız daha sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Yıldız, ardından makamında emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarını kabul etti. Kabulden sonra emniyet binasında kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi. Etkinlikte polis anne babasıyla kutlamaya gelen polis kıyafetli çocuklar da ilgi odağı oldu.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ BİZE EMANET

Vatandaşın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasında çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Müdür Yıldız, bu uğurda çok sayıda şehit verdiklerini belirterek, "Bu meslek çok fedakarlık isteyen bir meslek. Çoğu arkadaşımız baba oluyor yanında olamıyor. Eşi, annesi, çocuğu hasta oluyor yanında olamıyor. Çünkü vatandaşın can ve mal güvenliği için sürekli çalışıyor. Böyle kutsal bir meslek icra ediyoruz. Tüm polis arkadaşlarımızın günü kutlu olsun" diye konuştu. Etkinlikte Emniyet Müdürü Yıldız, biriminde 'yılın toplum destekli polisi' seçilen polis memuru Uğur Turhan'a saat hediye etti.

MERSİN'DE POLİS TEŞKİLATI'NIN 173'ÜNCÜ YILI KUTLANDI

Mersin'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yılı törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında Atatük anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Kültür Merkezi'nde devam etti. Törene, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, protokol üyeleri ve emniyet personeli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Emniyet Müdürü Şahne, "Polis teşkilatımız bugüne dek huzurun inşası, asayişin temininde yaptığı çalışmalarla göz doldurdu. Bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, evrensel değerlere bağlı kalarak görev yapmaya devam edecektir. Vatanın her bir karış toprağını kutsal gören, bayrağın dalgalandığı her yerde olan teşkilatımızın bu azmi karşısında suç alev topu olsa sönecektir. Halkımızın bize desteği sürdükçe yaptığımız çalışmalar daha çok artacak, bir kardeşlik şehri olan Mersin'de bu güzel ortam devam edecektir. Terör, narkotik ve asayiş suçlarında başta olmak üzere başlattığımız mücadele ve geldiğimiz noktada şehrimiz adına oluşturulan huzur ve güven ortamının haklı gururunu hep birlikte yaşamaktayız" dedi. Ardından konuşan Vali Su ise, "Kuruluşundan günümüze polis teşkilatımız, daima vatandaşımızın yanında vatandaşlarımızın can, mal, ırz ve güvenliğini koruyan ve bu uğurda her türlü mücadeleyi veren, yine vatanın bölünmez bütünlüğü için her türlü gayreti sarf eden, bu uğurda şehitler veren, gaziler veren bir teşkilatımız. Polis teşkilatımız tarihi boyunca daima suçlu ve suçlularla mücadele etmiş, suçluların korkulu rüyası, kanunlara saygılı vatandaşlarımızın, mağdurların, ailelerin ve yardıma muhtaç olanlarında sığınacak limanı olmuştur. Polis teşkilatımız kurulduğu günden bugüne kadar kendisini sürekli yenilemiş, sürekli değiştirmiştir. Bugün sahip olduğu personeliyle, yaptığı eğitimlerle, yine sahip olduğu teşkilatlarla çağımızın modern çağımızın bütün gereklerini yerine getirmiştir. Yine polis teşkilatımız bu donanımda hizmetlerini sürdürmektedir" diye konuştu. Konuşmaların ardından, görevinde başarı gösteren polislere teşekkür belgesi takdim edildi. Okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ise ödüllerine kavuştu. Sahneye çıkan 87 yaşındaki emekli polis Rıza Ziya Özgen, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okudu. Tören halk oyunları gösterisiyle sona erdi. Yıldönümü kutlamaları kapsamında ise, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde uçurtma şenliği ve zeytin fidanı dikimi yapıldı.

'BIÇAKLI KAVGA' İHBARINA GELEN POLİSLERE, SÜRPRİZ KUTLAMA

Konya'da 'bıçaklı kavga' ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kavga yerine sürpriz bir kutlamayla karşılaştı. İhbarı yapan grup, Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle, olay yerine gelen polisleri, dev bir Türk bayrağıyla kestirip, pasta kesip, polis haftasını kutladı.

Down sendromlular ve engelli vatandaşlar için sosyal aktiviteler düzenleyip, onlara yardımcı olan ‘Eren'den Sonra İyilik Hareketi’ adlı topluluk, '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Ardından grup üyeleri, polisi telefonla arayıp 'Zafer Meydanı'nda bıçaklı kavga var' şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kavga yerine kendilerini Türk bayrağı, pasta ve karanfillerle karşılayan kalabalığı görünce şaşkına döndü. Grup üyeleri, polislerin günü kutlayıp, pasta kesip, karanfil dağıttı. Ardından polis ve grup üyeleri bu günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

