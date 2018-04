DHA YURT BÜLTENİ- 12

Sobadan zehirlenen anneanne ile 2 torunu öldü

Trabzon'un Araklı ilçesinde Kıymet Soyyiğit (77) ile torunları Alparslan (28) ile Hüseyin Sungur (25), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

İlçede Merkez Mahallesi 19 Nolu Sokak'taki bir binanın 2’nci katında torunlarıyla yaşayan Kıymet Soyyiğit’ten haber alamayan yakınları eve geldi. Evde bulunanların hareketsiz halde yattığını fark edilmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kıymet Soyyiğit ile torunları Alparslan ile Hüseyin Sungur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anneanne ile torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Havayolu şirketinin kabin memuru, 2 milyon liralık uyuşturucuyla yakalandı

Bolu'da, polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 16 kilo 727 gram eroin, 48 adet sentetik uyuşturucu hap, 2,16 gram kokain ile 26,88 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Yaklaşık 2 milyon TL değerindeki uyuşturucu ile yakalanan bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan yüksek lisans mezunu otomobil sürücüsü M.Ç.(34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında uyuşturucu olduğu saptandı. İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürülen araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Aramalarda, 16 kilo 727 gram eroin, 48 adet sentetik hap, 2,16 gram kokain ile 26,88 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirtildi. Bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak çalışan yüksek lisans mezunu olan araç sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon’da tepki çeken dolgu çalışması

Trabzon’da, tarihi özelliği bulunan, kenti ziyaret eden turistlerin en uğrak yerlerinden Ganita mevkisi liman alanının iş makineleri ve kamyonlarla doldurulduğunu görenler, cep telefonu kameralarıyla görüntüleyerek, sosyal medyadan paylaşıp, tepki gösterdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden tepkilere ilişkin yapılan açıklamada, dolgunun, çevreye yayılan kötü kokunun giderilmesi, deniz dip ve çevre temizliği için geçici yapıldığı belirtildi. Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise sosyal medyadan Ganita'nın temizlenmiş halinin görüntülerini paylaşıp, dolgunun kaldırıldığını açıkladı.Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İskenderpaşa Mahallesi Ganita mevkisinde yer alan, tarihi özelliğinin yanı sıra kenti ziyarete gelen yerli- yabancı turistlerin özelikle yaz aylarında ziyaret ettiği liman ve çevresinde, yaz sezonu öncesi temizlik çalışması başlattı. Bölgeye getirilen iş makineleri ve kamyonlarla dün sabah saatlerinde, deniz üzerine dolgu yapılan alandan çöplerin ve çevresel atıkların temizliğine başlandı. Hafta sonunu Ganita’da geçirenler, habersiz oldukları dolgu çalışmasını görünce şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşılarak, dolgu çalışmasına tepki gösterildi. Fotoğraf ve videoların kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla bölgenin tamamen doldurulduğunu düşünen birçok kişi tepkisini sürdürdü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Özellikle sosyal medyadaki tepkiler üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Çeşitli atıkların birikmesiyle çevreye yayılan kötü kokunun giderilmesi ve liman alanının temizlenmesi için araçların geçirilebilmesi amacıyla alana geçici dolgu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: “Trabzon’umuzun denizle buluşma noktalarından olan Ganita’da denizin dip bölgesinde biriken ve yaz aylarında deniz suyu seviyesinin düşmesiyle kokuya sebep olabilecek olan çöp ve atıkların alınması işlemi hemen hemen her yıl yapılan rutin bir işlemdir. Bu yılda aynı bölgedeki çöplerin alınması işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu yılki temizlik işlemleri iş makinesinin ulaşım mesafesinden uzakta olduğu için kıyıya paralel küçük bir yol yapılmak suretiyle çöpün bulunduğu alana iş makinesi ulaştırılmıştır. Ganita’nın tabii yapısını korumak için yapılan bu işlemi hiçbir şeyi sorup öğrenmeden yanlış kanaat sahibi olarak sosyal medyadan paylaşanları üzülerek izliyoruz. Çalışmaların ara vermeden çok kısa sürede bitirileceğini ve Ganita- Kemerkaya’nın temizlenmiş tabii yapısının sağlanacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.ö

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU: DOLGU KALDIRILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da dün gün boyu sürdürülen çalışmalara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgenin temizlenen halinden fotoğraflar da paylaşan Gümrükçüoğlu, dolgunun kaldırıldığını duyurup, duyarlı Trabzonlulara teşekkür etti. Sosyal medyadan daha önce tepki gösteren bazı kullanıcılar da Ganita’nın son halini gördükten sonra yetkililere teşekkür etti.

'1 GECEDE TEMİZLENDİ'

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün geceden itibaren sabaha kadar mesai yapıp, bölgedeki çalışmaları 1 gecede tamamladıklarını, denizin dip noktasından 10 kamyon çöp çıkararak, bölgeyi temizlediklerini de duyurdu. Çalışmalarla ilgili Başkan Gümrükçüoğlu “Pazar günü başlanılan ve sabaha kadar aralıksız olarak çalışılarak tamamlanan çalışmalar sırasında şehrimiz adına hassasiyet gösteren kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ganita’nın korunması için çalışmalarımıza bundan sonrada devam edeceğizö dedi.

'TEMİZLENMESİNİ İSTEDİK, MİLLET YANLIŞ ANLADI'

Ganita mevkisinde işletmesi bulunan İsmail Terzi, bölgenin temizlenmesi konusunda belediye yetkililerine müracaat ettiklerini belirterek, konunun yanlış anlaşıldığını söyledi. Alanın temizlendiğini kaydeden Terzi “Burası zamanla dışarıdan gelen pislikten denizin dibi dolduğu için biz belediyeye müracaat ettik. Buranın temizlenmesini istedik. Bu alanın temizlenmesi içinde de dışarıdan buraya bir hafriyat gelip, yol yapılması gerekiyor ki kepçe buradan kendine bir yol yapsın gitsin; fakat millet bunu yanlış anladı. Millet zannetti ki burada deniz dolduruluyor. Burada öyle bir şeyin olması mümkün değil. Yanlış anlaşılma söz konusu. Belediyeden Allah razı olsun ki el attı buraya burayı temizlemek içim. Belediye güzellikten yanaydı. Şimdi oldu suçluö diye konuştu.

‘OLAY İYİCE BÜYÜDÜ’

Bölgeye dolgu yapılmasının geçici olduğunu dile getiren işletmeci Ahmet Ali Yurtsever de daha önce denize girerek, çöpleri kendisinin temizlediğini söyledi. Çay bahçesi işletmecisi Barboros Terzi ise temizlik çalışmalarının her yıl rutin olarak yapıldığını kaydederek, “Daha önce de denizde olan çöp buraya vuruyordu. Aynı işlemlerle temizliği yapılıyordu. Bu temizlik genelde her sene yapılıyordu. Temizlik yapılmasa insanlar burada oturamazlar. Her yıl yapılan rutin temizlik. Bu dolgu geçi olarak yapıldı. Şimdi yok; ama olay iyice büyüdü. İnsanların aklından her şey geçiyor. Sadece ön yargı buö dedi.

Akseki'de kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada Konya'da aile hekimi olarak görev yapan Kemalettin Şahin (56) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Akseki- Seydişehir karayolunun Alacabel mevki yakınlarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Seydişehir istikametine giden Kemalettin Şahin idaresindeki 42 LB 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mahmut Kanık (42) idaresindeki boş sebze kasası yüklü 32 SB 432 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Kemalettin Şahin yaşamını yitirdi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kamyonda yolcu olarak bulunan Alibey Öztop (55) ise yaralandı. Savcının incelemesinin ardından Kemalettin Şahin'in cenazesi Akseki Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kemalettin Şahin'in Konya'nın Meram ilçesinde aile hekimi olduğu belirtildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil parçaları çevreye saçılırken, yaklaşık 1 saat ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yol araçların ve parçalarının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Komiser yardımcısı futbol maçında evlilik teklifi etti

Rize'de, Polis Hastası etkinlikleri kapsamında polis ve basın mensupları arasında oynanan dostluk maçı sonunda Komiser Yardımcısı Eren Kaya, kız arkadaşı polis memuru Canan Koçak'a sahada evlilik teklif etti.

Polis Haftası Kutlama etkinlikleri kapsamında Çaykur Didi Stadyumunda polis ve basın mensupları arasında dostluk maçı oynandı. Karşılaşma sonunda çevik kuvvet polis memurları ellerinde 'Bu canın cananı olup benimle evlenir misin?' yazılı pankartla sahaya çıktı. Komiser Yardımcısı Eren Kaya tribünde görevli polis memuru Canan Koçak'a seslenerek saha içerisine davet etti ardından evlilik teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Canan Koçak'ın parmağına yüzük takan Eren Kaya sarılarak teşekkür etti. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi de çiftleri kutlayarak bir ömür boyu mutluluklar diledi. Komiser Yardımcısı Eren Kara 1 yıldır beraber olduklarını belirterek özel bir evlilik teklifi yapmaya karar verdiğini söyledi. Kara, "Dün oynanan Rizepsor-Eskişehirspor maçında bu teklifi yapmak istedim ama olmadı. Bugün polis haftası dolayısıyla oynanacak maçta bu teklifi yaptım." dedi. Maça görevli olarak çağrıldığını anlatan Canan Koçak da "Beni maç görevi var diye çağırdılar. Burada görevli tek kadın polis bendim. Kendi kendime söyleniyordum 'Niye bana burada bana görev verdiler' diye. Böyle bir sürpriz beklemiyordum" diyerek çok mutlu olduğunu söyledi.

Karabük'te, UMKE'nin tatbikatı gerçeğini aratmadı

Karabük'te, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nce (UMKE) düzenlenen trafik kazasında yaralı kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

2018 yılı UMKE bölge faaliyet planı çerçevesinde trafik kazasında yaralananları kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Kent Meydanı'nda yapılan tatbikatta senaryo gereği işçileri taşıyan 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada bazı işçiler etrafa savrulurken bazıları da araç içinde sıkıştı. Olay yerine ilk gelen UMKE ekipleri oldu. Olay yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri de geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan 3 kişi çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahalede bulundu. 8 yaralı ambulanslara taşındıktan sonra tatbikat sona erdi. 24 UMKE personelinin katıldığı tatbikatın ardından açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, UMKE personelinin gönüllülük esasına göre faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, "Böyle çoklu yaralanmalı trafik kazasında kaç dakika içerisinde olay yerine gelindiği ve olay yerinde yaralıların kaç dakika içerisinde transferinin sağlanabildiği konusunda fikir sahibi olduk" dedi.

