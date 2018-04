DHA YURT BÜLTENİ-12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi (2)

SALONDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Aydın'da vatandaşlardan sonra Atatürk Spor Salonu'ndaki partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında referandum sonuçlarına da değinip, "Türkiye için neler yaptığımızın, Aydın'a ne hizmetler getirdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 16 Nisan referandumu sonucunda kendimizi Aydınlılara yeteri kadar anlatamadığımızı gördük.Yeni bir döneme adım atıyoruz, daha çok çalışacağız Aydın'da çalmadık kapı bırakmayacağız. Aydın 1919 - 1922 yılları arasında 40 aya yakın İstiklal mücadelesi vermiş, kıyama geçmiş bir şehrimizdir. Yerli ve milli duruş sahibi şehir olarak özgürlüklerin de yanında yer almıştır. Şehrinizin Gazi Mustafa Kemal'e olan hürmetinden olsa gerek CHP'ye ciddi destek veriyorlar. Sizin gönlünüzde yaşattığınız CHP ile şu anda muhalefet sıfatı taşıyan CHP'nin bir ilişkisi kalmadı. Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden kadro tarafından CHP kuruldu. Bugünkü CHP ise ikinci kurtuluş savaşı olarak gördüğümüz mücadelemize alenen ihanet eden, ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim varsa onların değirmenine su taşıyan bir parti haline dönüştü. Hatta bu partinin milletvekilleri çıkıp devlete karşı hendek hendek direnmekten söz edecek kadar şirazeyi kaybettiler. Devletin güvenlik görevlilerini faşişt, PKK'lıları mağdur eylemci olarak gören CHP'nin, Aydın'daki vatandaşlarımızın hayalindeki partiyle hiçbir alakası olamaz" dedi.

KEMAL KILAÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Sanatçıların askerlere moral vermek için sınıra gitmesine de değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup konuşmasında asıl vahim olarak ne diyor biliyor musunuz; 'Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil, barışı savunur' diyor. Sanatçılarımızın yanlış safta yer aldığını ima ediyor. Aman yarabbi. Bu zihniyete göre, sanatçılarımız askerlerimizin yanında değil, teröristlerin yanında yer almalıdır. Ey Aydınlı kardeşlerimiz, anamuhalefetin başındaki zatın düştüğü durumu görüyorsunuz değil mi ? Türkiye'de cumhuriyetimizin gerçek savunucusu olan parti varsa o da AK Parti'dir. 2023 yılında ülkemiz için belirlediğimiz hedeflerimiz bile tek başına bu iddiamızı ispatlayamaya yeter. Ey CHP biz 100'üncü yıla hazırlanıyoruz sen ne yaptın? Teröristleri destekledin, onların çukur kazmalarına destek verdi, başka ne yaptın ? Onlara 'Cumhuriyetimizin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz' diye sorun. Emin olun hiçbirisi tutarlı cevap veremez. Bunların dillerinden adalet lafını eksik etmediklerine, adalet diye yollara düştüklerine bakmayın. Bunlar hayatları boyunca olduğu gibi bugün de sadece dikene su vermişlerdir, dikene su vermeye devam ediyorlar. FETÖ'sünden PKK'sına kadara terör örgütlerini savunmak adalet değildir. Ülkesine hayırlı her işin baltalamak adalet değildir" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti:

"Grup konuşmasında öyle ahlaksızca, terbiyesizce, hayasızca şahsıma saldırdı ki, ben bu kişinin seviyesine inmeyi kendime zul adlederim. Üstat Necip Fazıl böyleleri için 'alçak' sözünü kullanmamıştır. Böylelerini 'çukur' diye tarif ederdi. Çünkü alçaklık bir seviyedir derdi, onun için çukuru kullanırdı. Bu zat da öyledir, çukurun ta kendisi. Bu zat çukur da değil. Kullandığı ifadelerle aynı zamanda kanalizasyon çukurunda debeleniyor. Bu zannediyor ki bende ağız var, her türlü ifadeleri kullanırım. Kendisini asla muhatap almıyorum ve cevaba değer görmüyorum. Neymiş beni uyutmayacakmış. Biz haftanın yedi günü, günün 24 saati, yılın 365 günü dinlenmeden çalışıyoruz. Asıl sen içinde bulunduğun uykudan uyanmaya bak. Bir insan nasıl ülkesinden bu kadar uzak olur? Bu zat faizin KHK ile istihdamın KHK ile sağlanacağını sanıyor. Aman yarabbi bu ne cehalet. Zaten ömründe devletten aldığı maaş dışında kendi yeteneğiyle para kazanamayan adama anamuhalefet partisini teslimi ederseniz işte böyle zırvalar. SSK'ya gelen müdür olduğunda orayı ne hale getirdiğini gördünüz."

"ÇOCUKLARININ EVİNİN HESABINI VEREMEDİ"

Çocukları üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklarının evini nasıl aldığının hesabını veremeyince yakasına yapışan gazeteye bu evi üç kuruşa satan adama milletimiz ekonomisini teslim etmez. 15 yıldır işimizi de yaptık gerektiğinde kılıcımızı efeler gibi de kuşandık. Muhalefetteyken 'Benim adım Kemal' diyerek boş lafla peynir gemisi yürütülebilir ama ülke yönetmek için yetenek lazım. Tıpkı boş çuval gibi, bıraktığınız anda yere yığılıyor. Bu çuvalın içi cüruf dolu, kin dolu, nefret, hakaret dolu. Daha büyüme oranının ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını bilmeyen bu adama kimse Türkiye'yi teslim etmez" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu için "Girdiği bütün seçimleri kaybetmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanın, sorun kaç seçimi kaybetmiştir onu da bilmez. Ama hakkını yememek lazım bu arada partisinin kongrelerinde hepsini kazandı. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu kadar başarısız biriyle nereye gideceksiniz? Kurtulun da Türkiye biraz şenlensin. Demokrasi güçlü muhalafetle olur. Hükümet var, güçlü muhalefet yok. Şimdi biz tek kale oynuyoruz. Pusulayı iyice şaşırdı. Türkiye ile hangi devlet arasında sorunu çıkarsa çıksın hemen karşı taraf safında yer alıyor. Çukur eylemlerinde PKK ile mücadele ettik, bu zatı bölücü örgütün yanında gördük. Ne işin var senini bölücü örgütün yanında? Hakkari'de miting yaptı bir tane partinin bayrağı yok Türk bayrağı yok. Türk bayrağıyla alakası yok ama biz ne zaman gittiysek bayrağımızla gittik. Bölücü terör örgütü geldi bizim Yüksekova'da bombalarla partimizi bombaladılar. Biz partimizin oradaki teşkilatın yenisini yaptık. Hiçbir zaman yılmadık, çekinmedik üzerine gittik. Korkaklar zafer anıtı dikemez" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 - 25 Aralık, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerle mücadele ettik. Bu zatı yine karşımızda gördük. Şimdi de Afrin'de terörün yanında yer almıştır. Türkiye'nin sanatçılarına, sporcularına, medya mensuplarına hakaret eden bu zatı, sizlere, milletime havale ediyorum. Sanatçılarımız bizim başımızın tacıdır. Medya mensupları, zaman zaman kendileriyle anlaşamasak da daima saygıyı hak ederler. Yarın öbür günü anamulafetin başındaki zat Aydın'a gelirse kendisinden şehitlerimizin adını anmadan önce ağzını çalkalamasını isteyin. Muhakkak isteyin, terörle mücadele için askerlerimize, jandarmalarımıza hakaret edenlerin yol arkadaşıdır. En büyük destekçisidir. 'Afrin'e girmeyin' dedi. Sen git Esed'in yanına otur. Arkadaşlarını gönderdin biliyoruz. Bu zat kaybettiği her seçimden sonra kendisini değil de milletimizi suçlayarak sizlere de hakaret etmiştir. Milletimizle birlikte çıktığımız bu yolda zafere ulaştırana kadar bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz."

"YOLCUDUR ABBAS"

2019 yılının Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yılı olduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu zat daha önce seçimleri kaybettiği halde verdiği sözleri unutup yerinde oturmayı sürdürmüştür ama 2019 bu zatın siyasi hayatındaki son yılıdır. Kapı kapı çalacağız. 2019 yılındaki seçimleri de kaybederse artık feriştahı da kendisini o koltukta tutamaz. Bizde bir söz vardır 'Yolcudur Abbas kimse tutamaz.' Bu zatın da 2019 yılında siyasi hayatını noktalayacağız. Şuradan şöyle bir sesleneyim, ey Kılıçdaroğlu, istediğin kadar hopla, zıpla, dövün, nasıl olsa seni bekleyen acı siyasi gelecekten kurtuluşun yok. Ülkene, milletine zarar vermeyi bırak artık. Eğer bu yanlışta devam edersen bu aziz milletten öyle bir sille yersin de feleğin şaşar. Bu millet seni bir günde tarihin çöplüğüne gömer haber olsun" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Aydın'a yaptıkları yatırımları da anlattı.

Eşini ve 2 üvey oğlunu boğdu, üvey kızını kaçırdı



TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Hayati B. (47); eşi Güzel B. (44) ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne'yi (12) sert cisimlerle vurarak yaraladıktan sonra boğarak öldürdü. Hayati B., eşinin diğer evliliğinden olan kızı M.Y.'yi de (14) yanına alarak kaçtı. Öldürülen Güzel B.'nin yakınları, Hayati B.'nin sürekli eşini fuhşa zorladığını, yapmadığı takdirde çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.

Olay, Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Dereağzı Sokak üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati B. ile eşi Güzel B., bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi. Ailenin oturduğu evde bugün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayati B., eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel B. ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç ve Arda Edirne'ye vurmaya başladı. Güzel B. ve oğulları aldıkları darbelerle yere yığıldı. Hayati B., ardından eşini ve iki oğlunu boğarak öldürdü.

Tüyler ürperten olay, bugün komşuların ailenin evinin camlarının kırık olmasından şüphelenip, içeri bakmasıyla ortaya çıktı. Evde 3 kişinin cansız bedenini gören komşularının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güzel B. ile çocukları Ardınç ve Arda'nın dövülüp, boğularak öldürüldüğünü belirledi.

Jandarmanın yaptığı araştırmada Hayati B.'nin eşinin diğer evliliğinden olan kızı M.Y.'yi de tehditle yanına alarak bir otomobille İstanbul'a kaçtığını tespit etti.

'FUHŞA ZORLADI' İDDİASI

Öldürülen Güzel B.'nin yakınları, Hayati B.'nin sürekli eşini fuhşa zorladığını, yapmadığı takdirde çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü. Bu iddiayı da değerlendiren jandarmanın, Hayati B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Afyonkarahisar Şeker Fabrikası'nda eylem

AFYONKARAHİSAR'da Türk-İş ve Şeker-İş sendikaları, şeker fabrikalarının özelleştirme kararını protesto etti.

Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliği ve Şeker-İş Şube Başkanlığı, Afyon Şeker Fabrikası önünde basın açıklaması yaparak fabrikaların özelleştirme kararına tepki gösterdi. Jandarma ve polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem boyunca İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA da fabrika içerisinde hazır bekletildi. Basın açıklamasına katılanlar taşıdıkları dövizlerin yanı sıra 'Şeker vatandır, satılamaz', 'Şeker Afyon'un satılamaz', 'Köylünün, çiftçinin, esnafın, halkın fabrikası satılamaz' sloganları attı. CHP Afyonkarahisar Milletvekilli Burcu Köksal da üzerinde "NBŞ'ye hayır", "Şeker vatandır, satılamaz" ifadelerinin yazılı olduğu bareti başına takarak eyleme katıldı.

Ortaokul öğrencisi Çağla Gül Gülmez'in okuduğu 'Pancar' şiirinin ardından Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Murat Karamocu açıklama yaptı. Hedeflerinin Afyonkarahisar'ın bütünüyle miting yapmak olduğunu belirten Karamocu, bir gün öncesi Afyonkarahisar Valiliği tarafından verilen miting kararının basın açıklaması olarak değiştirildiğini öne sürdü. Karamocu, bu nedenle basın açıklaması yapmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Nişasta bazlı şekerlerin sağlığa ne kadar zararlı olduğunu sürekli dile getirdiğini kaydeden Murat Karamocu, "Fabrikalarımızı özelleştirmeyin. Nişasta bazlı şekerlere bizi mahkum etmeyin. Çocuklarımızı yarınımızın gençlerini kansere, obezite gibi hastalıklara yakalattırmayın. Ayrıca Avrupa'daki birçok ülkeden daha ucuza şeker tüketiyoruz. Doğrudur hammadde pahalı olduğu için şekerimiz pahalı üretiliyor. Üzerine basarak söylüyorum. Avrupa ülkelerinden daha ucuza şeker yiyoruz. Fabrikalar özelleştiğinde ucuz şeker tüketileceğine kimse inanmasın" dedi.

Türkiye'deki şeker fabrikalarının yan sektörleriyle 15 milyon insanın zarar göreceğini aktaran Karamocu, Afyon Şeker Fabrikası'ndan 200 bine yakın insanın ekmek yediğini vurguladı.

'KÖYLÜ PANCAR PARASI İLE DÜĞÜNÜNÜ YAPAR'

Türk-İş İl Temsilcisi Muharrem Uslu, pancarın ne anlama geldiğini iyi bildiğini söyledi. Uslu, şöyle dedi.

"Pancar köylünün düğününü yaptırır. Köylü vatandaş pancar parasına bütün borcunu öder. Kendini buna göre hazırlar. 'Benim pancardan gelecek param var' diyerek istikametini ayarlar ve ödünç alışveriş yapar. Dolayısıyla bu kadar köylünün üretimden uzaklaştırdığı bir noktada siz de pancarı köylüden alırsanız, bu köylünün daha fazla fakirleşeceğini herkes görecektir. Bu sadece şekerde çalışana değil, tarımsal kesime vereceği zarar çok daha fazladır."

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da Türkiye'de kullanılan nişasta bazlı şekerin yüzde 82'sinin ABD'ye ait olduğunu belirtti. Köksal, "ABD kendi ürettiği sentetik şekeri yemiyor. Bize yedirmek istiyor. Bunun için de önlerindeki ikinci ve son engel olan şeker fabrikalarından kurtulmak istiyorlar" dedi.

SOLOTÜRK'ten Kayseri'de nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımı SOLOTÜRK F-16 savaş uçağıyla Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) nefes kesen gösteri sundu.

ERÜ Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyinin ev sahipliğinde gerçekleşen SOLOTÜRK 2018 Kayseri akrobasi gösterisine Vali Süleyman Kamçı'nın yanı sıra, Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, ERÜ Rektörü Prof. Dr Muhammet Güven ve çok sayıda vatandaş katıldı. ERÜ Rektörü Prof.Dr Muhammed Güven yaptığı konuşmada SOLOTÜRK gösterisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Konuşmanın ardından SOLOTÜRK'ün akrobasi gösterisi sunuldu. F-16 savaş uçağıyla gösteri yapan SOLOTÜRK, tabanındaki altın renginde ay yıldız ile Veterinerlik Fakültesi bahçesini bayrakları ile dolduran vatandaşları selamladı. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi. SOLOTÜRK, bu yıl yurt içi ve yurt dışından toplam 47 gösteri uçuşu yapacak.

Bakan Tüfenkci: Muhalefet iş üretemeyince laf üretmeye çalışıyor (2)

TÜRKİYE AK PARTİ'YLE DAHA ÇOK GÜÇLENDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan, Gedik Gençlik Merkezi açılış törenine katıldı. Törende Bakan Tüfenkci, AK Partiyle beraber Türkiye'nin daha çok güçlendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Türkiye; kendi tankını, kendi topunu, kendi silahını, kendi helikopterini ve uçağını üretir hale geldi. Bugün bizleri eleştirenler var ya hani diyorlar; 'Sümer Bank niye kapandı, TEKEL niye kapandı' halen onların kafaları bez üretmede, iplik üretmede, pamuk üretmede, pamuğu ipliğe çevirmede. Oysa onu benim özel sektörüm, benim kardeşlerim, ağabeylerim, Yeşilyurtlular zaten çok önceden yapıyorlardı. Bugün her biri Türkiye'nin, dünyaın devi. Oysa Türkiye devlet olarak artık bezle, çaputla, kibritle uğraşmamalı. Neyle uğraşmalı? Tank yapar hale gelmeli devlet olarak. Motor yapabilir hale gelmeli. Kendi yerli otomobilini üretir hale gelmeli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bunu başarıyor ama bazı zihinler halen bu değişimi anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için bu ülkenin gerçek sanatçılarının, bu ülkenin sanatçılarının gidip Türk ordusunun yanında durmalarını destek olmalarını anlayamıyorlar. Onları sanatçı olmamakla itam ediyorlar. Sanatçılar arasında ayrım yapıyorlar, ötekileştiriyorlar. Onlar Suriye, Fransız ordusuna destek için gitmediler. Onlar Türk ordusuna, başkomutanına destek olmak için gittiler. Ama bunu daha anlayamayanlar var maalesef ülkemizde. Türkiye'de onun için hep diyoruz ki; iktidar sorunu yok. Muhalefet sorunu var muhalefet yapacaksan insanların milli duygularıyla alay ederek muhalefet yapılmaz. İnsanların acılarıyla siyaset yapılmaz bunu öğrenmen lazım. Varsa önerilerin, varsa bu ülke için söyleyeceğin gerçek bir söz onu söylersin. Tutup bu ülkenin ağıtlarıyla, bu ülkenin türküleriyle, bu ülkenin marşlarıyla alay edemezsin. Askerliği yapmıştır herhalde Kılıçdaroğlu. Orada askerlerin sabah sporunu yaylalar türküsüyle yaptığı unutmuştur belki. Onun için o söylendi. Kahramanlık türküleri orada söylendi. Sanki bizlerde oradaydık, orada davul zurna çalınmadı Kılıçdaroğlu. Orada kahramanlık türküleri söylendi. Orada askerin her sabah yaptığı sporda kullandığı burada askerliğini yapan arkadaşlarımız var. O sporlara o türkülerle yapılıyordu. Biz askerliği öyle yaptık. Bunu bile eleştirme konusu veya alay konusu yapacak kadar gerçekten kendini kaybetmiş bir muhalefet daha çok kaybedecek. Her kaybettiğinde şirazesini de kaybediyor. Böyle bir siyasetle muhalefetin bir yere gideceği yok. Onu CHP'liler düşünsün. AK Partililer düşünmesin. Buradan CHP'lilere de sesleniyorum; kendilerini bir kez daha eğer iktidara taliplerse kiminle yola çıkacaklarını görsünler. Bizim liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir söz vermişse o sözü mutlaka yerine getirir. Dün başka bugün söylemez. Ama Kılıçdaroğlu bırakın dünü 1 saat önce başka söylüyor, 1 saat sonra daha farklı şeyler söylüyor."

Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler konuşmaların ardından açılışını yaptığı merkezi dolaştı.

Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı:7 yaralı

ELAZIĞ'da ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü sağlık görevlisi, 7 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi Trafo kavşağında seyir halinde olan Yaşar Elhazar idaresindeki Bingöl Devlet Hastanesine ait 12 AR 122 plakalı ambulans, karşı yönden gelen Murat Solmaz idaresindeki 23 BD 167 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan ambulans kamelyaların bulunduğu alana girerek, durabildi. Meydana gelen kazada 4'ü sağlık görevlisi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kaza yapan Ambulans'ın Elazığ'a hasta getirdiği ve Bingöl'e gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

