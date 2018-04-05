DHA YURT BÜLTENİ-12

Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (2)- Yeniden

ESKİŞEHİR'deki Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne elinde tabancayla gelen araştırma görevlisi Volkan B., 4 akademik personeli öldürdü. Volkan B., fakülteye gelen polislere elindeki tabancayla teslim oldu. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırgan Volkan B.'nin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden geldiğini belirterek, "Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi. Eğitim Fakültesi Dekanı'nın makamına elinde tabancayla girmiş. Makamında bulamayınca yan odadaki dekan yardımcısını vuruyor. Araştırma görevlilerini ve öğretim görevlisini vurduktan sonra tabanca tutukluk yapınca fakülteden ayrılıyor" diye konuştu.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'ne gelen araştırma görevlisi Volkan B., dehşet saçtı. Fakültenin 2'nci katına çıkan Volkan B., burada cebinden tabancasını çıkarıp, odasına girdiği fakülte sekreteri Fatih Özmutlu'yu vurdu. Ardından yan odaya geçen Volkan B., buradaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'a ateş etti. Volkan B., ardından 3'üncü kata çıktı ve buradaki odada bulunan araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan'a da art arda ateş etti. Silah sesleriyle fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Volkan B., fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan araştırma görevlisi Volkan B., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gelen sağlık ekipleri ise Volkan B.'nin vurduğu 4 kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Volkan isimli araştırma görevlimiz dekan beyin odasına girmiş. Dekan bey odada yokmuş tesadüfen fakülte sekreterimiz odadaymış, Fatih beyi vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımıza ateş etmiş. Daha sonra üst katta 2 araştırma görevlisini vurmuş. Elinde silahla fakülteden çıkmış. Uzaklaşırken polis yakalamış. 4 vefatımız var. Başımız sağ olsun" dedi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırganla ilgili ise şunları söyledi:

"Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden doktora yapmak üzere üniversitemize geldi. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi. Eğitim Fakültesi Dekanı'nın makamına elinde tabancayla girmiş. Makamında bulamayınca yan odadaki dekan yardımcısını vuruyor. Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisini vurduktan sonra tabanca tutukluk yapınca fakülteden ayrılıyor."

Eğitim Fakültesi'nde bugün öğleden sonra ve yarın yapılacak tüm sınavlar ertelendi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK- Kemal ATLAN/ ESKİŞEHİR, ()

==============================================



Bursa'da yakalanan 'futbolda şike' ve 'OdaTV' davalarının firari hâkimi adliyede

BURSA'da polis tarafından FETÖ/PDY'nin ‘gaybubet’ evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 'futbolda şike' ve 'OdaTV' davalarının firari hâkimi Hikmet Şen, adliyeye sevk edildi. İfade vermeyerek susma hakkını kullanan Şen'in mahkemeye kadar konuşmama kararı aldığı öğrenildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, geçen günlerde FETÖ/PDY'nin ‘gaybubet’ evlerine yönelik 12 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, firari eski hâkim Hikmet Şen gözaltına alındı. Fenerbahçe Spor Kulübü ile Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım hakkında açılan ve FETÖ'nün kumpası olduğu belirlenen ‘futbolda şike davası’ ve haber sitesi OdaTV davasının hâkimi olarak tanınan Hikmet Şen'in üzerinden sahte kimlik çıktı.

KOM Şubede ifadesi alınmak üzere tutulan firari FETÖ'cü hâkimin, emniyet ve savcılık ifadelerinde susma hakkını kullanarak mahkeme gününe kadar konuşmayacağını söylediği öğrenildi. Hikmet Şen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hikmet Şen'in adliyeye sevk edilişi

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, ()

====================================

DSİ iş sezonu açıldı

BURDUR'da Devlet Su İşleri (DSİ) 182'nci Şube Müdürlüğü'nde yeni iş sezonunun başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

DSİ iş sezonunu başlaması törenine Burdur Valisi Şerif Yılmaz, DSİ Isparta 18'inci Bölge Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, kaymakamları, belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarlarıyla DSİ çalışanları katıldı.

Vali Şerif Yılmaz, tüm çalışanlara kazasız ve belasız sezon diledi. Vali Yılmaz, "2017'de ilimizde DSİ tarafından çok önemli yatırımlara imza atıldı. Özellikle ilimizde hayvancılığın hızla yayıldığını dikkate alırsak, girdi maliyetlerini düşürmek için hükümetimizin ayırdığı kaynaklarla çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Gerek içme suyunda gerekse sulama suyunda küresel ısınmadan kaynaklanan sorunlardan ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Burdur da etkileniyor. Bunun asgariye indirilmesi için hem DSİ hem İl Özel İdaresi tedbirleri alarak çalışmalarını yapıyor. Daha önceki dönemlerde sulama tesisleri, göletler ve barajlar yapılmış ancak çoğu vahşi sulamayla gerçekleştiriliyorken, bugün yeni yaptığımız tüm tesisleri kapalı sistem sulamaya dönüştürdük, mevcutları da buna dönüştürüyoruz" dedi.

Su tasarruflu şekilde kullanılırsa hem sulamada hem içme suyunda tedarik sıkıntısı yaşanmayacağını vurgulayan Vali Yılmaz, "Yer üstü ve yeraltı sularıyla birlikte bizim su potansiyelimiz 1 milyar 247 milyon metreküp. Burdur'da 7 milyon dekar arazi bulunmakta, bunun yüzde 26'lık kısmı olan 1.8 milyon dekarı sulanabilir arazi konumunda. İl Özel İdaresi ve DSİ yatırımlarıyla 445 bin 900 dekar ekonomik olarak sulanabilen proje alanımız mevcut. Biz bunları artırmak istiyoruz. Burdur il merkezinin içme suyuyla ilgili proje tamamlanmak üzere. Sağlıklı içme suyu verilmesi için çalışmalar yapıldı" diye konuştu.

DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter de şöyle dedi:

"Burdur'da 2017 yılında yaklaşık 171 milyon liralık yatırımımız vardı. 2018 yılı yatırım programında 62 adet işimiz bulunmaktadır. Bunların 6'sı büyük su işi, Burdur içme suyu isale hattı, arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu yatırımlarımız 826 milyon TL'dir. 2018 yılında da yüklenicilerimize 51 milyon TL'lik ödemede bulunduk. Bu kadar büyük yatırımları gerçekleştirirken gece- gündüz, yaz- kış demeden çalışan değerli mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Geçmişten aldığımız güçle gelecekte hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz."

Daha sonra kurban kesilerek dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- İş makinelerinden detay

- Açılışa katılanlar

- DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter'in konuşması

- Vali Şerif Yılmaz'ın konuşması

- Kurban kesimi ve dua edilmesi

- Detaylar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

=========================================

Prof. Dr. Karatay’dan, kemik erimesine karşı bol bol peynir yiyin önerisi

ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesi 75. Yıl İlkokulu'nun ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifika törenine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kadın ve erkeklere kemik erimesine karşı bol bol peynir yemeleri önerisinde bulundu.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Ezine 75. Yıl İlkokulu'nun ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifika törenine katılmak üzere ilçe’ye geldi. Ezine Belediyesi ve Ezine Kaymakamlığını ziyaret eden Prof. Dr. Canan Karatay, ardından Ezine 75. Yıl İlkokulu’na geçti. Okul yönetimi ve öğrenciler ile buluşan Prof. Dr. Canan Karatay, sertifika töreni öncesinde 4’üncü sınıf öğrencileri Liva Nur Çakmak ve Başak Ezdemir ile okul bünyesinde yöresel ve organik ürünlerin satışının yapıldığı okul kooperatifini gezdi.

İLKOKUL ÖĞRETMENİNİN ADI SORULAN KARATAY, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kooperatifte 4’üncü sınıf öğrencisi Başak Ezdemir'in, Prof. Dr. Canan Karatay'a 'ilk okulu hangi okulda, hangi şehirde okunuz okudunuz ve ilk okul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz?' sorusu üzerine kısa bir süre duraksayan Canan Karatay gözyaşlarına hakim olamayarak, "İlkokulu Elazığ'da okudum. Atatürk İlkokulu mezunuyum. Öğretmenim de çok sevdiğim, nur içinde yatsın Kerim Köse'dir. Hiç insan öğretmeninin adını unutur mu? Beni ağlatmayın çocuklar, ben zaten duygusalım" dedi.

'İSTEDİĞİNİZ KADAR YİYEBİLİRSİNİZ'

Basın mensuplarının Ezine peyniri ile ilgili sorusu üzerine görüş ve düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Canan Karatay, "Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynirdir. Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum, Niçin avucunuz içi kadar diyorum; 'Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. Kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, işte koyun ve keçi sütünden yapılıyor. Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır" dedi.

'OSTEOPOROZU ÖNLEMEK İÇİN BOL BOL YİYİN'

Konuşmasının ardından öğrenciler ile birlikte Ezine peynirinin tadına bakan Canan Karatay, burada erkek ve kadınlara da peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, sebebini ise şu şekilde açıkladı:

"En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde Osteoporoz (Kemik Erimesi) olmaz. Türkiye'de sende Osteoporoz var diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlari beyler, Osteoporozu önlemek için bol bol yiyin diyorum. Osteoporoz, kemik erimesidir. Kemik erimesi, diz ağrıları ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyerek önlemiş olursunuz. Çünkü aynı zamanda da doğal probiyotiktir. 6 ay süreyle bekletildiği zaman en doğal probiyotiktir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hazımı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa oturup bilmem ne ilacı alacağınıza iki dilim, iki lokum Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer."

Konuşmasının ardından Prof. Dr. Canan Karatay, 75. Yıl İlkokulunca düzenlenen ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifika törenine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Prof. Dr. Canan Karatay'ın 75. Yıl okulundan genel ve detay görüntüsü.

-Prof. Dr. Canan Karatay'ın ezine peyniri ile ilgili açıklamasından görüntü.

-Prof. Dr. Canan Karatay'ın öğrenciler ile ezine peyniri yemesinden görüntü.

-‘Beslenme Dostu Okul’ sertifika törenine katılan Canan Karatay'dan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Erol GÜNGÖRDÜ / EZİNE(Çanakkale), ()

==========================================

Antalya'da ikinci kez 'Hestourex Fuarı'

ANTALYA'da bu yıl ikincisi düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 'Hestourex Fuarı'na 165 ülkeden 5 binin üzerinde alım heyeti bekleniyor. Fuarda 50 bin ikili iş görüşmesi ile 20 milyar TL'lik ticaret hacmi hedefleniyor.

Dünya sağlık, spor ve alternatif turizm kongre fuarı 'Hestourex'in kapıları, Antalya'da ikinci kez açılıyor. ANFAŞ Expo Center'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Bakanı Davut Çetin, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da önemli eksiğin 'Hestourex'le doldurulduğunu anlatan Vali Karaloğlu, geçen sene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde yapılan ve elde edilen başarıyla da bu sene Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan fuar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Antalya'nın 2016'daki sıkıntıdan geçen sene yüzde 58'lik büyümeyle çıktığını belirten Karaloğlu, bu yılın 3 aylık döneminde de yüzde 50'lik artış olduğunu söyledi. Karaloğlu, bu rakamların, turizmde 2018 için konulan hedefe ulaşılacağını gösterdiğini kaydetti.

40'IN ÜZERİNDE ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ

Antalya'nın bugüne kadar 'deniz- kum- güneş'e yaslanarak, bu başarıları sağladığını anlatan Vali Karaloğlu, "Bundan şikayetimiz yok ama Antalya sadece bu değil. Bunun ötesinde çok önemli turizm alternatifleri var. Hestourex'le sağlık ve sporla alternatif turizmde de bir marka şehir olduğumuzu göstermek istiyoruz. Onun için Hestourex tam zamanında devreye girdi. Buna hem Antalya hem Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Bu yılki tema gastronomi de çok önemli. Akdeniz mutfağının en önemli merkezlerinden biri Antalya'da gastronomi turizmi de çok önemli" diye konuştu.

KKTC TÜRKİYE İLE BİRLİKTE

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu da turizmde 'deniz- kum- güneş' üçlemesi dışında artık sağlık ve spor turizmi alanlarında da ciddi gelişmeler olduğunu, turizm sektörü olarak bütün çalışmaları Türkiye ile omuz omuza yaptıklarını kaydetti.

'Hestourex'in Antalya açısından heyecan verici olduğunu belirten AK Parti'li Enç ise "Geçen sene beklenenin üzerinde görüşme trafiği gerçekleşti. Bunun da üstüne çıkacağından şüphem yok. 81 iliyle Türkiye muhteşem bir ülke. Biz çok misafirperver bir milletiz, kapımız sonuna kadar açık" dedi.

HER KÖŞEDEN ZENGİNLİK FIŞKIRIYOR

Antalya'nın her köşesinden ayrı zenginlik fışkırdığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Toroslar'ın ardında bambaşka, sahil kısmında bambaşka Antalya olduğunu söyledi. Antalya'nın, turizmde başarı öyküsü yazan şehir olduğunu belirten Türel, dünya ortalamalarının 2,5 misli büyüme gerçekleştirdiğini anlattı. 'Hestourex' gibi büyük organizasyonlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Türel, "Sağlık ve turizmin bir araya geldiği önemli, dünya çapında bir organizasyon. Sağlık ve spor turizm birbirinden ayrılmaz iki önemli unsuru. Antalya bu konularda müthiş zenginliklere sahip ve uzun zamandır değerlendiremediğimiz bu fırsatları artık değerlendirebiliyoruz" diye konuştu.

SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİ

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya da turizmin, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden olduğunu, dünya turizminde bu büyümeyi sürükleyen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. Bu yıl Antalya'ya 12, Türkiye'ye 40 milyon turist hedeflendiğini, 2018'in 'rekorlar yılı' olacağını vurgulayan Bağlıkaya, Türkiye'nin alternatif turizm açısından önemli değerlere sahip olduğundan bahsetti. Bağlıkaya, sağlık turizminde kişi başı harcama ortalamasının 6 bin 500 dolar ve bu sektörün dünyada yaklaşık 100 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de geçen yıl 800 bin kişinin tıbbi tedavi için Türkiye'ye geldiğini ve yaklaşık 2 milyar dolar gelir sağlandığını kaydeden Bağlıkaya, Türkiye'nin sağlık turizmi pastasındaki payını yüzde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

81 İLİ KALKINDIRACAK FUAR

Fuara ilişkin bilgi veren 'Hestourex' Danışma Kurulu ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak, "81 ilimizi kalkındıracak, turizm ekonomisinden katkı alabileceği bir projeye ihtiyacı vardı ve o proje de Hestourex oldu. Spor, sağlık ve bu bağlamdaki alternatif turizm çeşitleri Türkiye'nin her ili ve ilçesinde uygulanabilecek kapasitede. Geçen yıl 150 ülke olan alım heyetleri görüşmelerini bu yıl 160 ülkeden 5 bin alım heyetiyle gerçekleştiriyoruz. Uçaklar doldu ve yer bulamıyoruz. Uçaklar bu kadar alım heyetini Antalya'ya getirmeye yetmedi" diye konuştu.

'50 BİN İKİLİ GÖRÜŞME' HEDEFİ

Fuarda alım heyetlerinin ikili iş görüşmelerinin fuarın ikinci günü başlatılacağını belirten Çakmak, "Bu yıl 50 bin ikili görüşme gerçekleştirilecek. Bu ikili görüşmelerde geçen sene 10 milyar TL'lik ticaret hacmi oluşmuştu. Bu seneki hedefimiz 20 milyar TL, 5 milyar dolar ikili anlaşmalarla ülke ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz. İlk fuarda uluslararası katılımcı çok azdı ama bu kez Almanya, Kazakistan gibi birçok ülkeden katılım var. Geçen sene zaten 150 ülkeden alım heyetleriyle fuarın rüştünü ispatladık" dedi.

BU YILIN TEMASI 'GASTRONOMİ'

Türkiye'nin ve Akdeniz Bölgesi'nin alternatif turizm çeşitliliği zenginliğine dikkat çeken Emin Çakmak, şunları söyledi:

"Nisan ayında bir tarafta Antalya'da golf oynanırken, hemen arkasındaki Isparta Davraz'da kayak yapılabiliyor. Ülkemizin sağlık turizminde dünya üçüncüsü, futbol ve kamp turizminde dünya üçüncüsü, alternatif turizm çeşitliliğimiz açısından dünyada en önemli ülkelerden biriyiz. İlk fuarda kamp karavan teması işlemiştik, bu yıl 7 bölge, 81 ilin gastronomi teması, kardeş mutfaklar, Selçuklu, Osmanlı, Türk mutfaklarından 288 sayfalık Türkçe ve İngilizce kataloglar bastırdık."

KONSEY GENEL KURULU ANTALYA'DA

Fuarın çok önemli toplantıya da ev sahipliği yapacağını belirten Emin Çakmak, fuar kapsamında 57 ülkeden oluşan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nin 4'üncü Genel Kurulu'nun da ANFAŞ'ta gerçekleştirileceğini kaydetti. Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu fuarı himayelerine alarak, Türkiye turizminin, ülkenin geleceği açısından cari açığı kapatacak en önemli sektör olduğu mesajını verdiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Salondan detay görüntülür

-Antalya valisi Münir KARALOĞLU nun konuşması

-KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri ATAOĞLU nun konuşması

-AK parti Antalya millet vekili Gökçen ÖZDOĞAN ENÇ in konuşması

-Belediye Başkanı Menderes TÜREL in koşması

-TÜRSAB Başkanı Firuz BAĞLIKAYA nın konuşması

-Hestourex danışma kurulu başkanı Emin ÇAKMAK ın konuşması

Haber:Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

========================================

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı 15 bin imza

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından CHP Genel Merkezi ile ilgili bakanlıklara iletilmek üzere Türkiye'deki şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için düzenlenen imza kampanyası tamamlandı. Bodrum'un mahalleleri ve pazaryerlerinde kurulan stantlarda, 15 bini aşkın imza toplandı.

CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı başlatılan kampanyayla ilgili parti binasında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ve partililer katıldı. Açıklamayı yapan Başkan Seymen, "Bir taraftan 'yerli ve milli' olmaktan bahsederken, diğer yanda yerli ve milli ne varsa elden çıkarılmakta. Ülkemizde özelleştirmelerin sonucu, verim, katma değer, vergi geliri, yeni yatırımlar açısından olumlu gelişme olmadığı, hele hele istihdam yönünden çok fazla düşüşler olduğu görülmektedir. Pek çok kurum ve sanayi tesisi özelleştirilmelerin ardından verimsiz diyerek kapatılmakta, arsalarına alışveriş mağazaları yapılmakta, iktidar yandaşlarına peşkeş çekilmektedir. Özelleştirmenin en net sonuçları işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk olarak yaşanıyor. Çiftçimiz üretimin dışına itilmekte kentlere göç ettirilerek yeni yoksullar yaratılmaktadır. 16 yıllık AKP iktidarında, ülkemiz tarımsal üretimiyle kendine yetebilecek bir ülke iken yapılan bu politikalarla dışarıdan başta tahıl, et ve hatta saman ithal edilen bir ülke durumuna getirilmiştir" dedi.

NİŞASTA BAZLI ŞEKERİN ZARARLARINI ANLATTI

Şekerin bir marketten satın alınabilen basit bir gıda ürünü gibi görünmesine rağmen, arka planında pancar tarımı ile geçinen yaklaşık 10 milyon insana iş ve ekmek kapısı olan ve 250 bin çiftçiye yerinde üretim imkanı sağlayan bir gıda olduğuna dikkat çeken Seymen, "Nişasta bazlı şeker başta obeziteye yol açarak ciddi sağlık sorunları çıkarmaktadır. Nişasta bazlı şeker gelişmiş ülkelerde toplam şeker üretiminin yüzde 1-2 kadardır" dedi. Seymen, 9 Nisan Pazartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gideceğini belirterek, imzaları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Basın açıklamasına katılanlardan görüntü

- Recai Seymen'in açıklaması

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla) , )

============================================

Fuhuşa aracılıktan 24 yıl 6 ay hapis cezası alan firari kadın, Adana'da yakalandı

KONYA'da fuhuşa aracılık ve yer temin etmekten 5 yıl önce yargılandığı davada 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kiraz C. (41), Adana'da yakalandı.

Konya'da 2013'te yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kiraz C. yargılandığı davada 'fuhşa teşvik etmek', 'fuhuş yaptırmak', 'fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezası Yargıtay'a gönderilen Kiraz C., kararın onanmasının ardından kaçarak Adana'da yaşayan kızının evine yerleşti. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kiraz C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesindeki evi takibe alan polis, firari kadını yolda yürürken yakaladı. Adliyeye sevk edilen Kiraz C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kadın zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,()

============================================

Minibüsle çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde minibüsle çarpışan traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada İlyas Şaşaval(79) ile İlhan Arkan(50) yaralandı.

Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolu üzerinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İlyas Şaşaval, kullandığı 59 LK 946 plakalı traktörle karayolu üzerinden Sarnıç Mahallesi'ne dönmek istediği sırada, İlhan Arkan, yönetimindeki 16 TT 150 plakalı minibüsle çarpıştı. Şiddetli çarpışmada traktör ikiye bölünürken, minibüs de yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Kazada sürücüler Şaşaval ile Arkan yaralandı. Yaralılardan Arkan ayakta tedavi edilirken, Şaşaval, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapatılan Malkara-Hayrabolu karayolu araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesiyle 1 saat sonra yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden detaylar

-İkiye bölünen traktör

-Sürüklenen ve şarampole devrilen minibüs

-Jandarma ekiplerinin çalışması

-Yolun trafiğe kapanması

-Araçların durdurulması

-Araçların kaldırılması

- Yolun açılması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()