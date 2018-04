DHA YURT BÜLTENİ-12

CHP'li Tezcan: Millet olmanın gereğini yerine getireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, "Türkiye'nin güvenliği için şehitlerimizin kanının aktığı her yerde, millet olarak o acıyı da beraber yaşayacağız. Ülkenin güvenliği için dayanışma halinde, millet olmanın gereğini yerine getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, partisinin seçim çalışmaları kapsamında, Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP'li Tezcan'a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ve partililer eşlik etti. Burada partililere hitap eden Tezcan, son dönemde 'hamaset edebiyatı' yapıldığını savunarak, "Türkiye'nin güvenliği için şehitlerimizin kanının aktığı her yerde millet olarak o acıyı da beraber yaşayacağız birlikte el ele tutuşup, ülkenin güvenliği için birlikte dayanışma halinde millet olmanın gereğini yerine getireceğiz; ama hiçbir zaman devletin Cumhurbaşkanlığı makamını şımarıklık makamı haline getirmeyeceğiz. 'Afrin'de destek veriyorum' derken, orayı tiyatro sahnesine çevirmek, devletin tepesinde oturanların bile hakkı da değildir haddi de değildir. Şımarmayacaksınız, milletin asaletine uygun hareket edeceksiniz" diye konuştu. CHP'li Tezcan, daha sonra Gölbaşı Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret edip, kendisine ikram edilen çiğ köfteyi yedi. Tütüncü esnafını ziyaretinde de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, şunları söyledi: "Gerçek bir milli olmak nereden geçer. Milli olmak anlı terleyerek, sabahın köründe kalkıp, çocuğunun rızkını tarlada toprakta bu tütünden çıkarmak isteyen çiftçisinin altın değerindeki milli tütününe sahip çıkmaktan geçer. Milli ittifak tütünün etrafından geçer, milli ittifak şeker pancarının etrafından geçer, milli ittifak pamuğun etrafında olacak, yerli buğdayın etrafında olacak, yerli mısırın etrafında olacak, kendi çiftçisini kucaklayan kendi çiftçisinin önünde saygıyla eğilen hükümet olduğu zaman memlekette o zaman gerçekten milli bir hükümet, milli bir ittifak olmuş olacak"

Emekliye ayrılan vali, Kırşehir’e veda etti



Kırşehir Valiliği görevini yürütürken geçen günlerde emekliye ayrılan Necati Şentürk, düzenlenen uğurlama törenin ardından kentten ayrıldı.

Kırşehir Valisi olarak 3,5 yıl görev yaptıktan sonra kısa süre önce emekliye ayrılan Necati Şentürk için Valilik Konağı önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törende kendisini uğurlamaya gelen kalabalığa hitap eden Şentürk, görev yaptığı süre boyunca Kırşehir’e faydalı işler yapma gayretinde olduğunu söyledi. Şentürk, 41 yıl hizmet ettiği görevini tamamlayarak emekliye ayrıldığını ifade ederek şöyle konuştu:"Kolay değil arkadaşlar, 41 yıl bir çok kademede görev yaptım. Edirne’den Hakkari’ye kadar her yerde görev yapmışsınız, terörle çok ciddi mücadele etmişsiniz ve Siirt’te yaptığımız terörle mücadele de Genelkurmay'da paşalara ders olarak anlatılmış. Böyle mücadeleler vermişiz sonra 11 yıl valilik yapmışız, Siirt Valiliği, Yozgat Valiliği ve Kırşehir Valiliği. Ama, çok bahtiyarım ki meslek hayatımı Kırşehir’de sonlandırdım. Çünkü Kırşehir’deki gönül dostlarım çok farklı, Kırşehir halkı çok vefalı, herkes beni unutur ama, Kırşehir halkı beni asla unutmaz. Kırşehir bizi seviyor, biz de Kırşehir’i seviyoruz. Dolayısıyla Kırşehir’le olan gönül bağımızı, gönül köprümüzü hiç bozmayız, ikrarımızdan da dönmeyiz hiçbir şekilde. Mahkeme kadıya mülk değil, her şeyin sonu var ben devlet şahıslarına kaim değil, devleti ebed müddet diyoruz. Ama kıyamete kadar tabi ebed müddet değil tabi kıyamete kadar devletlerin ömrü var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ömrünü inşallah kıyamete kadar devam edecek.ö

Kendisinden sonra gelecek genç arkadaşların da inandığını belirten Vali Şentürk Kırşehir&e hep beraber güzel hizmetler sunduklarını söyledi.18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü öncesi Kırşehir’den bin 200 öğrenciyi Çanakkale’ye uğurlarken Valilik balkonunda elinde zülfikar kılıcıyla yaptığı konuşmasının eleştirilmesini de değerlendiren Vali Şentürk, sözlerini şöyle noktaladı:“Pazara kadar dostluklar derler, hiç kabul etmem. Ne mezarı, kim söylüyor, mahşerde de devam edecek. Dostluklar mahşerde lazım. Burada kimi dostluklar geçici esas dostluk orada, dostluklar ve şahitlikler orada, arkadaşlıklar orada, kardaşlıklar orada, burası hikaye. Mezara kadar devam. Vefasızların şeyidir mezara kadar vefalıların işi daha ileriye kadar gider. Ama son hadiselerde biliyorsunuz Allah biliyor kalbimi ki, ne yaptımsa yüce İslam dini adına yaptım. Yani o kılıcı da çekmek İslam dini adınaydı. Orada tabi Ya Allah Ya Bismillah Allahu Ekber demek içindi. Yoksa sadece kılıç sallamak benim için sorun değil. Ama kılıcın sesini de nerelerden geldiğini de gördünüz. Benim konuştuklarımın 5 fazlasını da Sayın Cumhurbaşkanı konuştu. Benden hemen bir gün sonra dikkat edin. Yani ben ne dedim Kudüs dedim, Sayın Cumhurbaşkanı daha fazlasını söyledi. Ne diyordu sen zalimsin diyordu, sen korkaksın aynen böyle söylüyordu.ö İl protokolü, daire müdürleri, Valilik personeli ve basın mensupları ile helalleşen Şenturk, törenin ardından ayrıldı.

Haber:Salih GÜNER/KIRŞEHİR, ()

Ayvacık'ta 17 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden, Yunanistan’ın Midilli Adası’na tekneyle gitmeye çalışan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 08.00 sıralarında Babakale Burnu mevkiinde, kıyıdan 1 mil açıkta bir grup kaçak göçmenin fiber tekne ile Yunanistan’ın Midilli Adası'na doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 109 Bot Komutanlığı ekibinin durdurduğu teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. TCSG 109 Botu ile Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarına getirilen kaçak göçmenler, daha sonra, KB 4301 Botu ile Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na taşındı. Kaçaklara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Yasal işlemlerin ardından kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Afrin için düzenlenen kermes gelirinin derneğe verilmesine soruşturma

Sivas'ta bir ilkokulda, Afrin'e bir TIR dolusu su gönderilmesi için düzenlenen kermes gelirinin, söz konusu faaliyeti gerçekleştirmesi için bağış adı altında Ravza Derneği Başkanı Abdullah Ağbektaş'a verilmesi tepkiye yol açtı. Sivas Valiliği, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ta Mehmetpaşa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan Kızılırmak İlkokulu'nda, 28 Mart'ta kermes düzenlendi. Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi tarafından organize edilen 'Afrin'e bir TIR su' gönderilmesi amacıyla düzenlenen kermese bir vali yardımcısı, öğrenci velileri ve çok sayıda kişi katıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste, 3 bin 902 lira 15 kuruş gelir elde edildi. Bu para, malzeme temini ve gönderimi için okul müdürü tarafından bağış adı altında Ravza Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Ağbektaş'a makbuz karşılığında teslim edildi.

Yerel bir televizyon kanalında söylediği, "Rüyamda peygamber efendimiz irşat edilecek illerin listesini verdi" sözleri ile gündeme gelen Abdullah Ağbektaş'a, kermes gelirinin verilmesi kentte tepkilere yol açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelirin Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlanması yerine bir derneğe bağışlanmasına yönelik tepkiler üzerine Vali Davut Gül, konuyla ilgili yasal süreci başlattıklarını belirterek, "Benim arkadaşlarımıza genel talimatım; devletin bir yardım kampanyası yok. Mümkün olduğunca bu işlere girmeyin. Eğer girerseniz Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na yatırın. Çünkü TSK Güçlendirme Vakfı Başkanı Cumhurbaşkanımız, faaliyet alanı milli/yerli savunma sanayi. İllerde vali, ilçelerde kaymakam fahri temsilci. O konuyla ilgili yasal süreç başlattık" dedi.

Komisyon Başkanı Uslu: Afrin'e 300 binden fazla Suriyeli'nin döneceğini tahmin ediyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun alt komisyonu olan Göç ve Uyum Komisyonu'nun Başkanı Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Afrin'e dönüşlerin başladığını belirterek, "Tahminimiz 300 binden fazla Suriyeli kardeşimizin de o bölgeye dönmesidir" dedi.

Atay Uslu'nun başkanlığını yaptığı Ak Parti, CHP, MHP ve HDP milletvekillerinden oluşan komisyon, Kahramanmaraş'ta çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu sığınmacılarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. İlk olarak beraberindekilerle Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden Atay Uslu, burada yaptığı açıklamada komisyon olarak hem yurt içinde, hem de yurt dışında incelemelerde bulunduklarını söyledi. Dünyada 400 milyondan fazla göçmenin olduğunu ve bunların 65 milyonunu sığınma veya korunma amacıyla başka ülkelere göçenlerin oluşturduğunu belirten Uslu, Türkiye'nin şu anda dünyada en çok göç ve mülteci alan ülke olduğunu hatırlattı.

'SURİYELİLERİN İSTİHDAM ORANININ EN FAZLA OLDUĞU YER KAHRAMANMARAŞ'

Türkiye'de 3,5 milyonu Suriyeli, yaklaşık 4 milyon sığınmacının olduğunu belirten Atay Uslu, şöyle devam etti:"Kahramanmaraş'ta 100 binin üzerinde Suriyeli ile yaklaşık olarak da 6-7 bin Iraklı kardeşimiz var. Biz Türkiye'nin farklı noktalarına gittik, farklı kampları inceledik, ama Maraş'ta farklı bir örneklik olduğunu hissettiğimiz için 'Bir de Maraş'ı görelim' dedik. Maraş'ta Suriyelilerin ve yabancıların istihdama katılım oranı çok daha yüksek. Burada Suriyelilerin ve diğer sığınmacıların çalışabildiklerini gördük. Hangi alanlarda çalışıyorlar, çalışırken nelerle karşılaşıyorlar, toplumun onlara bakışı nasıl, bürokrasinin, siyasetin onlara bakışı nasıl, bunu yerinde görelim diye Maraş'a geldik."

'FIRAT KALKANI BÖLGESİNE 150 BİN SURİYELİ DÖNDÜ'

Türkiye'nin göç sürecini ilk birkaç yılı kriz süreci olmak üzere 7 yıldır başarıyla yürüttüğünü, bundan sonra bu göç sürecini daha iyi yürütme noktasında yapılabilecekleri rapor haline getireceklerini kaydeden Uslu, "Afrin'de harekatımız devam ediyor, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde güvenliği sağladık. O bölgeye de Suriyelilerin geri dönüşü, geçici koruma altındaki Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü söz konusu. Onunla ilgili de stratejiler ortaya kondu. Yaklaşık olarak Fırat Kalkanı bölgesine 150 bin civarında Suriyeli kardeşimiz geriye döndü. İnşallah Afrin'deki bu süreç tamamlandıktan sonra oraya dönüşler başladı. Orayla ilgili de bu süreç hızlanacaktır. Tahminimiz 300 binden fazla Suriyeli kardeşimizin de o bölgeye dönmesidir. İnşallah Suriye'ye barış gelecek, barış geldikten sonra da bu kardeşlerimiz kendi ülkelerinde, kendi memleketlerinde, kendi evlerinde huzurlu ve bir şekilde yaşayacaklar diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'AFGANLARIN DENİZLERDE ÖLMEMELERİ İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı Atay Uslu, son zamanlarda artan Afgan göçüyle ilgili şunları söyledi:"Suriye krizinden önce en çok göç veren ülke Afganistan'dır. Hâlâ öyle ama Suriye'deki ciddi savaş koşullarından dolayı Suriye krizi bir anda ön plana çıktı. Afganistan'da ciddi bir otoritesizlik ve sıkıntı var, dolayısıyla Afganların dünyanın farklı yerlerine göç etme eğilimleri var. Türkiye'de Suriyelilerden sonra en çok bulunan sığınmacı sayısı Afganlar ve Iraklılar. Bunlar da zaman zaman mevsimlerin düzelmesiyle, çünkü daha çok bu tür sığınmacılar karayolunda yürüyerek mesafeleri aşmaya çalışıyorlar bu da yaz ve bahar döneminde oluyor. Bahar döneminde her zaman bu artış vardır. Biz, savaş nedeniyle Afganistan'dan başka ülkelere göç etmek isteyen sığınmacılara da kapımızı açıyoruz, daha önce de açtık, şimdi de açıyoruz. Gerçekten orada bir baskı varsa, onun neticesinde bize başvuru yaptıklarında biz onlara şartlı mülteci veya farklı statüler veriyoruz. Bugünlerde o arttı, ama şunu söyleyeyim, biz Afganistan için hedef ülke olduğumuz kadar, transit bir ülkeyiz de. Transit geçiş olarak da Türkiye'yi kullanıyorlar, Avrupa'ya geçmek için de kullanıyorlar. Biz, Akdeniz'de, Ege'de onlar boğulmasınlar, ölmesinler, yok olup gitmesinler diye de tedbirler geliştiriyoruz."

SIĞINMACILAR HAKKINDA BRİFİNG ALDILAR

Komisyon daha sonra valilik toplantı salonuna geçerek göç, sağlık, milli eğitim, emniyet, İŞKUR ile Aile ve Sosyal Politikler Müdürlüklerinin temsilcilerinden şehirde yaşayan sığınmacılar hakkında brifing aldı.

Su kuyusunda bulunan yanmış cesedin sır perdesi aralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2 gün önce boş bir su kuyusunda çürümeye yüz tutmuş, yakılmış cesedi bulunan kişinin Aydın'ın Nazilli ilçesinden geçen kasım ayından bu yana kayıp olan 19 yaşındaki Ozan Solmaz'a ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, Solmaz'ın katil zanlısının pek çok suçtan sabıkalı olan ve bir ay önce uyuşturucu satmak suçundan cezaevine girdiği belirlenen arkadaşı 22 yaşındaki O.D. (Oğuz Dağ) olduğunu tespit etti. Cezaevinde ifadesi alınan O.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Geçen 2 Nisan'da Pamukkale ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki sulama kanalı yanında bulunan 3 metre derinliğindeki boş su kuyusunda çöpleri temizlemek isteyen çevredeki tarla sahipleri, yanmış bir erkek cesedi görüp, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından tanınmayacak haldeki ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, ölen kişinin kimliğinin tespiti ve cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Otopside cesedin üzerinden yanmış kimlik parçaları çıktı. Yanmış kimlik parçalarının incelenmesi sonucunda cesedin Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Ozan Solmaz'a ait olduğu tespit edildi. Geçen kasım ayından bu yana kayıp olan ve hakkında insan kaçakçılığı, hırsızlık ve uyuşturcu satmak gibi 5 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten jandarma, cesedin bulunduğu su kuyusunda Solmaz'ın cesediyle birlikte yanmış otomobil koltuk kılıfı da buldu. Buradan yola çıkarak olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası ve MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma, öldürülen Solmaz'ın içinde bulunduğu otomobili tespit etti. Ardından Nazilli'de de çalışma yapan jandarma ekipleri, söz konusu otomobili yine MOBESE kamerası görüntülerinden yola çıkarak metruk bir evin bahçesinde, üzeri örtülerek gizlenmiş olarak buldu. Otomobili inceleyen jandarma, sağ ön koltuk kılıfının olmadığını ve olay yerinde buldukları yanmış kılıfın araçtakilerle uyduğunu belirledi.

"ŞÜPHELİ UYUŞTURUCU SATMAK SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞ"

Otomobilin sahibinin uyuşturucu satmak başta olmak üzere çeşitli suçlardan sabıkalı O.D. (Oğuz Dağ) olduğu tespit edildi. O.D.'nin bir ay önce Denizli'de uyuşturucu satışından gözaltına alınıp, tutuklandığı ve Kocabaş Cezaevi'nde olduğunu ortaya çıktı. Jandarma O.D.'nin cezaevinde ifadesine başvurdu. O.D.'nin ifadesinde, Ozan Solmaz ile geçen kasım ayında uyuşturucu almak için gittikleri Antalya'dan dönüşte olayın meydana geldiğini, uyuşturucu madde metamfetamin kullandıkları için diğer yaşananları hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Jandarma, O.D.'nin aralarında uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Solmaz'ı 24 yerinden bıçaklayıp, öldürdükten sonra dönüş yolu güzergahı üzerinde bulunan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kan olan koltuk kılıfıyla birlikte su kuyusuna atıp yaktığı üzerinde durulduğunu bildirdi. O.D., işlemlerin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklanıp, tekrar cezaevine götürüldü.

Polis Haftası'nda fidan dikimi

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173'üncü yılı dolayısıyla Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Sarılar Mahallesi'nde hazırlanan alanda gerçekleştirilen fidan dikimine Kaymakam Mustafa Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Manavgat Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Erdem Ersoy, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, sivil toplum kurulu temsilcileri ve ilçede görevli polis memurları katıldı. Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış tarafından katılımcılara fidanların nasıl dikileceği konusunda uygulamalı bilgi verildi. Etkinlikte Kaymakam Mustafa Yiğit başta olmak üzere protokol üyeleri ve katılımcılar, kızılçam ve servi fidanı dikti.

BM’den Suriyeliler'e 28 TIR'lık yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 28 TIR'lık insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan BM'ye ait lojistik depolarından yola çıkarılan malzeme yüklü TIR’lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar, İdlib kentine doğru yola çıktı. Bölgeye ulaştırılan insani yardım malzemelerinin Suriyelilere dağıtılacağı belirtildi.

Diyarbakır'da 9'uncu Tarım ve Hayvancılık Fuarı



Diyarbakır'da, 9'uncusu düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ziyarete açıldı. TÜYAP öncülüğünde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen fuara yerli- yabancı 122 firmadan katılım sağlandı.

Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 9'uncu Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Açılışta konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Alagöz, "Diyarbakır'ı sadece bölge değil, Türkiye'de en önemli fuar şehirlerinden biri haline getirme noktasında emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yıl Diyarbakır, toplam 8 fuarımıza ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki yıl yeni fuarlar da katmak suretiyle her 3 haftada bir yepyeni fuarlarla bölge ekonomisine can katmaya devam edeceğiz. Yurt dışında da 220 kişilik heyetimiz, fuar boyunca bizlerle birlikte olacak" dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Coşkun ise tarımı çok önemsediklerini belirterek, gıdayı üretenin, dünyayı da kontrol edeceğini söyledi. İlerleyen süreçte gıda sorunlarıyla karşılaşmamak için bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıp, bunlara göre politikalar ürettiklerini belirten Coşkun, "Tarım sektörüne yönelik yatırımları artırarak, her türlü yenilik ve teknolojilere desteğimizi vermek zorundayız" dedi. Konuşmaların ardından 'En Güzel Kuzu, Oğlak ve Buzağı Yarışması' yapıldı. Protokol üyeleri, dereceye giren küçükbaşların sahiplerine çeyrek, yarım ve tam altın verdi. Protokol daha sonra Diyarbakır 9'uncu Tarım Fuarı, 8 Nisan'a kadar gezilebilecek.

