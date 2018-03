DHA YURT BÜLTENİ-12

Başbakan Yıldırım 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı (4)

ÖLDÜRÜLEN MÜDÜRÜN EVİNE ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ödemiş İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmanın ardından, geçen aralık ayında öğrencisi tarafından pompalı tüfekle okulda öldürülen Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ile oğulları Doğukan Kökmen ve Egehan Kökmen'i evlerinde ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, eve gelişinde kendisini sokakta bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ardından eve girip, Kökmen ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Başbakan Yıldırım, evden çıkarken de apartmanın kapasında bekleyen vatandaşlardan Asım Kuydere'nin kucağındaki 7 aylık kızı Yağmur Kuydere ile diğer çocukları sevip, onlara oyuncak hediye etti.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Tire İlçe Kongresi'ne katılmak üzere Başbakanlık otobüsüyle Ödemiş'ten ayrıldı.

Sinop'ta sahile ölü yunus ve kuşlar vurdu

SİNOP'un bahçeler sahilinde 4 tane yunus kıyıya vurdu. Bölgede çok sayıda da ölü kuş bulundu.

Sinop'ta vatandaşları ürküten bir tablo yaşandı. Bahçeler sahilinde vatandaşlar 4 tane ölü yunus buldu. Bölgede çok sayıda da telef olmuş kuşlar tespit edildi. Durum hemen yetkililere haber verildi. Korkunç manzara vatandaşları tedirgin etti. Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, "Yunuslar, denizde balıkçıların ağlarına takılıyor, oksijensiz kalıp ölüyorlar. Balıkçıların da isteyerek yaptığı bir şey değil tabii herkes ekmeğinin peşinde" dedi. Bölgeye sevk edilen ekipler ölü yunus ve kuşları bölgeden toplayarak incelemek üzere laburatuvara götürdü. Ölümlerin neden kaynaklandığı ise daha sonra yapılacak incelemenin ardından açıklanacağı belirtildi.

Adana 'kalbini' arıyor

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından turistik amaçlı kentin birçok noktasına yerleştirilen Adana yazısının ortasındaki çalınan kalp şeklindeki 'A' harfi aranıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce turistik amaçlı hazırlanan 'Adana' yazısının ortasındaki 'A' harfini temsil eden kalp şeklindeki malzeme çalındı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal paylaşım hesapları üzerinden 'Dünya Aşıklar Günü' diye bizim kalp yine bir sevgiliye hediye edilmiş' notuyla olay gündeme geldi. Görevliler Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü önüne konulan Adana yazısındaki ’A’ harfinin yerine yapılan kalp şeklinin bulunması için çalışma başattı.

DAHA ÖNCE DE ÇALINMIŞTI

Birçok noktaya yerleştirilen ve kenti ziyaret eden kişiler tarafından ilgi görüp, fotoğraf çektirilen 'Adana' yazısı daha önce de çalınmıştı. İlk olarak Atatürk Parkı içerisindeki yazının kalbi çalınmış ve ikinci olay ise tarihi Taşköprü yakınlarına kurulan aynı maketteki 'A' harfini gösteren kalp çalınmış, sosyal medyada, 'Adana'nın sıcaklarına kalp dayanmıyor' notuyla paylaşılmıştı.



Eskişehir'de 'Okuyoruz Biz' etkinliği

ESKİŞEHİR'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 'Okuyoruz Biz' adlı kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü. Meydana gelen çok sayıda kişi burada sandalyeler üzerinde oturarak 1 saat boyunca kitap okudu. TÜGVA Eskişehir Temsilcisi Fatih Sert etkinliğin, kitap okuma alışkanlığı hakkında bir farkındalık oluşturacağını söyledi. Sert şöyle konuştu:

"Bizler ilk ayeti 'Oku' emri ile başlayan bir ümmetin gençliği, Türkiye'nin gençliği olarak okuma alışkanlığına dikkat çekmek üzere buradayız. Kitap bazen bugüne, bazen geçmişe, bazen bir yabancıya, bazen de kendimize ışık tutmaktır. Bugün burada toplanmamızın sebebi okuma konusunda farkındalık oluşturarak, kütüphaneleri hayatımızın içine almaktır. Tüm vakıf gönüllülerimizle, ülkemizin tüm kentlerinde aynı anda gerçekleştirdiğimiz bu eylemle bir kütüphaneye üye oluyor ve buradan aldığımız kitabı okuyoruz. Vakfımızda bu sene uygulamaya başladığımız 'Kitap Kurdu' projesi ile tüm ortaokul öğrencilerinin katılımına açık, kitap okuma ve tahlil yarışması düzenleyeceğiz."

Denizli'de kitap fuarı açıldı

BU yıl ikincisi düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katılımıyla açıldı. Hafta sonu havanın güzel olmasını da fırsat bilen Denizlililer, yüzlerce yazar ve yayınevinin yer aldığı fuara akın etti.

Kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege'nin en büyük kitap fuarının resmi açılış töreni yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde (EGS) gerçekleştirilen açılış törenine; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan, davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı'nın onur konuğu Denizlili yazar Mustafa Tatcı, böylesine önemli bir organizasyonda onur konuğu olarak şereflendirildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Denizli'nin uzun zamandır arzu ettiği ve beklediği kitap fuarının ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kitap fuarı içimizde uhdeydi, Denizli'mizde başlanamamış, yapılamamıştı. Bir yıl önce dedik ki, 'Denizli'de kitap fuarı olsun.' O fuarı yaptığımızda da şunu gördük. Denizlililer kitap fuarını ve kitabı çok seviyor, kitaba hasret kalmışlar. Rekor üstüne rekor kırdık" dedi.

İkincisi gerçekleştirilen kitap fuarının geçen yıla göre daha geniş daha kapsamlı olduğunu belirten Başkan Zolan, "Bu sene yüzlerce yazar ve yayıneviyle imza günleri, söyleşiler ve konferanslarla başka bir güzellik gerçekleştiriyoruz. Hızlı teknoloji ile birlikte çocukların sanal dünyada, birbirlerinden ayrı ve kitabın kokusundan uzak yetişiyor. Bir ülkenin en önemli zenginliği beşeri sermayesidir. Yetişmiş insan gücüdür. Donanımlı, nitelikli insandır. Eğer yüz yılı hesap ediyorsanız, insan yetiştireceksiniz. İnsanın yetiştirilmesinde ana yol kitaptır, eğitimdir. O yüzden bu fuarımızı çok önemsiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz o sanal dünyadan, bir nebze olsun uzaklaşıp, burada kitapların kokusundan etkilensin istiyoruz. İnşallah fuarımız başarılı geçecektir ve gelecekte güzelliklere vesile olacaktır. Kitap okudukça geçmişini anlayıp, geleceğini de o temel üzerinde kurgulayacaktır" diye konuştu

Bakan Zeybekci, Denizli Belediye Başkanlığı görevine başladıklarında, kentin geçmişi ve kültürüne yönelik yayın eksikliğini hissettiklerini söyledi. Bakan Zeybekci, "Türk tarihi değerlerinin başka kültürlerde olsa binlerce kitap yazılıp, yüzlerce film çekilir. Milletler ikiye ayrılır; bilgiyi üreten ve bilgiyi tüketenler. Bu millet tarih boyunca, bilgiyi üreten olmuştur. Bugün de bilgiyi üreten milletlerden olmak zorundadır. Eğer etkin devlet olmak istiyorsak, söz söylediğinde sözü dinlenen bir ülke olmak istiyorsak, bilgiyi üreten ülkelerden olacağız. Bilgiyi, teknolojiyi üreten olacağız. Bu nedenle bu fuarda önemli" dedi.

Konuşmaların ardından, 10 gün boyunca açık kalacak olan fuarın açılış kurdelesi Bakan Zeybekci, Başkan Zolan ve beraberindekiler tarafından kesildi. Protokol üyeleri ayrıca, Denizli Büyükşehir Belediyesi 1. Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye giren karikatüristlere ödüllerini verip, eserlerinin yer aldığı serginin açılışını da yaptı. Bakan Zeybekci ile Başkan Zolan, fuardaki stantları gezip kitapları inceledi.

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Hatay'da mutlu sona doğru giden bir yolculuk var (2)

TÜSİAD HEYETİ REYHANLI'DA

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile yönetim kurulu üyeleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nı ziyaret edip burada bulunan Sahra Hastanesi'ni gezdi. Ardından Reyhanlı Ticaret Odası'na geçen Erol Bilecik, burada yaptığı konuşmada, Reyhanlı ilçesinin son dönemlerde komşu ülkelerde meydana gelen siyasi çalkantıların ve savaşın ağırlığını en fazla hisseden kentlerin başında yer aldığını söyledi. Gelişmelerin bölge ekonomisinde ne kadar olumsuz etkileri olduğunu bildiklerini ifade eden Bilecik, "Hatay'a ziyaretimiz sırasında bölgedeki iş sıkıntılarını dinlemek ve onlara destek vermek bizlerin boynumuzun borcudur. Alınacak önlemlerin ve atılacak adımların bölgenin sıkıntılarını gidermeye yardımcı olmasını canı gönülden diliyorum. Hatay'ın yaşamakta olduğunu bu ekonomik sıkıntılarının yakın zamanda geride kalacağına ve daha güzel günlerin geleceğine olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bölgede gerek yatırım ortamını gerekse iş ortamı açısından eksiklikler olduğu mevcuttur. Bu sorunlarının birçoğu şüphesiz bölgeseldir. Hatay'da özellikle son yıllarda insani hiçbir kural tanımayan terör örgütünün saldırılarını da göğüslemesi bunun zaten en iyi göstergesidir. Hatay'ın sorunlarının çözülmesi hem bölgemizi, hem de ülkemizi büyük ölçüde rahatlatacaktır"dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek ve beraberindeki heyet daha sonra Zeytin Dalı Harekatı sırasından Afrin bölgesinden teröristlerin attığı roketin isabet etmesi sonucu şehit olan lise öğrencisi Fatma Avlar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Gül: 40 yıllık terör örgütünü, 2 yılda bitirdik demek düşünülemez

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ ile kararlılıkla ve hiçbir zafiyete düşmeden büyük titizlikle mücadele edildiğini belirterek, "40 yıllık bir terör örgütüyle 2 yıllık bir mücadele ile 'bu örgütü bitirdik' demek asla düşünülemez" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genç Yöneticiler Okulu’nun açılışına katıldı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Milletvekili Ahmet Uzer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı törende konuşan Bakan Gül, en büyük zenginliğin, gençlik olduğunu belirtti. Bakan Gül, şöyle dedi:

"Gençler özgürce düşünen ve hayallerini mankutlaştırmayan önemli bir zenginliktir. Kişi başına düşen milli gelir isterse 100 bin dolar olsun, onurlu, imanlı, ayağı yere basan, Türkiye’nin bağımsızlığı için canını feda etmeye hazır olan genciniz yoksa isterse kişi başı geliriniz 100 bin dolar olsun ama kişi başına düşen milli yerli gencimizin sayısı ne kadar fazla olursa o kadar iyidir. En büyük gerçek zenginlik gençlik zenginliğidir. Çünkü 'Nereye gidiyorsunuz?' sorusuna 'Kızılelma'ya gidiyorum' diyen Türkiye’nin birçok yerinde Trabzon'da Eren, Diyarbakır’da Yasin, 'Kızılelma' diyen Afrin’deki Mehmetçiğimiz ve bu ülke için canını seve seve veren bütün gençlerimiz Türkiye’nin en büyük zenginliğidir."

Bakan Gül, açılışın ardından beraberindekilerle birlikte Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında inceleme yaptı. Burada açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Madem FETÖ bitti, OHAL niye devam ediyor?' sözlerine tepki gösterdi. Bakan Gül, şunları söyledi:

"Devletin yargısına, emniyetine, askeriyesine ve diğer bürokrasilerine sızmış ve güçlendikleri zaman devleti ele geçirmeye yönelik bir hayalleri olan buna göre örgüt dizayn edilmiş 40 yıllık bir terör örgütüyle 2 yıllık bir mücadeleyle 'Bu örgütü bitirdik' demek asla düşünülemez. Böyle bir şeyi söylemek, FETÖ ile mücadele anlamında bir zafiyettir. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Örgütün kendisi zaten kendisini gizlemeye yönelik, kriptoya kadrolara yönelik, devletin içerisinde hâlâ kendisini deşifre etmemiş ve bunların birtakım tedbirleriyle kendilerine göre yaptıkları bir yapılanmadır. Dolayısıyla 40 yıllık bir terör örgütüne karşı 2 yıl içerisinde bunları deşifre etmek, 'Her şey tamamlandı, mücadele bitti' demek, asla böyle bir şeyi kimse bizden beklemesin. Yargıda, askeriyede hâlâ nüfuz etmiş olanlar varsa, bu konuda hiçbir şüpheyi göz ardı etmeksizin çalışmalara devam ediyoruz. Kararlılıkla hiçbir zafiyete düşmeden, büyük titizlikle bu mücadeleyi yerine getiriyoruz. Bu konuda asla savsaklamak olamaz, eğer bir gevşeme olursa bunu hesabını şehitler sorar. Örgütün kendisi her an her türlü şeyle çıkıyor. İtiraf adıyla çıkıyor, 'Etkin pişman oldum' diye çıkıyor ya da takiye yapıyor. Bunlarla ilgili hiçbir şekilde gevşeme asla olamaz. Devletin bütün kurumları bu titizlikle mücadelesini sürdürüyor. Özellikle dışarıyla bağlantıları olan bu örgütü hafife almadan ama Türkiye Cumhuriyeti’ni de kimse hafife almadan hiçbir şekilde bu hamleleri ülkemiz bertaraf etmekten yoksun değildir. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir terör örgütüyle pazarlık için masaya oturmaz. İnsanlığı tehdit eden bütün terör örgütleriyle anladıkları dilden cevap verir. Bugün Afrin’de olan odur. Türkiye’nin Afrin’nde Türküyle, Kürdü ile vatandaşlarımızı tehdit eden PKK/YPG, DEAŞ terör örgütleriyle nasıl mücadele ettiğini bütün dünya görmüştür. Bütün dünyaya da çağrımız, terör örgütleri hukuk devleti olan devletlerin muhatabı bu değildir. Örgütleri, bize yakın ve uzak diye tasnif etmek hiçbir devlete yakışmaz."

