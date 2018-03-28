DHA YURT BÜLTENİ-12

Hakkari merkezli 9 İlde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Hakkari merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında emniyet personelinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Hakkari merkezli Ankara, İstanbul, Mersin, Konya, Sivas, Manisa, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda emniyet amiri, komiser, komiser yardımcısının yer aldığı emniyet personellerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin sağlık kontrolü için hastaneye götürülmesi

- Şüphelilerin hastaneden çıkarılması

- Genel Detay

BOYUT:97.7 MB SÜRE:52 SN

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

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Gümüş takı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara’da gümüş satın almak için girdiği iş yerinden 20 bin lira değerinde gümüş takı çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’da gümüş takı satın almak için girdiği dükkandan 20 bin lira değerinde gümüş takı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Çaldığı takıları elindeki poşete ve cebine dolduran şüpheli F.K., polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla kısa sürede yakalandı. Hırsızlık ve yaralama olayları gibi 7 ayrı suçtan kayıtlı olduğu belirlenen F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anı (Güvenlik kamerası)

-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()

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Aksaray'da tarihi İncil ele geçirildi

Aksaray'da polis tarafından yapılan operasyonda Ebru S. ve eşi Kemal S.'nin evinin de deri üzerine işlenmiş tarihi eser niteliğinde İncil ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldığı ihbar üzerine Ebru S. ve eşi Kemal S.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda deri üzerine işlenmiş tarihi eser niteliği taşıdığı üzerinde durulan İncil ele geçirildi. Çift gözaltına alınırken, İncil'de incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi. İki kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü :

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-Polisin İncil'i bulması ve incelemesi

Haber: AKSARAY,()

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Suriyeli öğretmen, Fatih Sultan Mehmet ve Erdoğan tablosu yaptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli bilgisayar öğretmeni Bekri İsmail (31), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fatih Sultan Mehmet'i, Türk bayrağı ile bütünleştirerek 3 parçadan oluşan yağlı boya tablosu yaptı.

Ülkesindeki iç savaş sırasında oturduğu Halep kentinden tek başına 5 yıl önce kaçarak önce Gaziantep'e, ardından ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Barınma Merkezi'ne yerleşen bilgisayar öğretmeni Bekri İsmail, hobi olarak resim yapıyor. 2 çocuk babası İsmail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan hayranlığı nedeniyle Zeytin Dalı Harekatı'ndan etkilenip, Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesiyle tablo yapmaya karar verdi. 110 saat süren çalışmasıyla Fatih Sultan Mehmet, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı 3 parçadan oluşan yağlı boya tablosu yaptı.

Hazreti Muhammed’in 'İstanbul’u fetheden komutan ne güzel komutandır' sözünden etkilenerek İslam devletlerinin temsil ettiği düşüncesinden hareketle tablo yaptığını belirten Suriyeli Bekri İsmail, "Suriye'de bilgisayar öğretmenliği yapıyordum. Barınma merkezinde ise resim yapmayı sevdiğim için resim yapmaya başladım. Yetkililerin resim için gerekli boya, fırça, palet gibi malzemeleri almalarıyla bu yeteneğimi geliştirirken, resme meraklı Suriyeli gençlere resim eğitimi vermeye başladım. Burada evlendim, 2 çocuğum var. Afrin harekâtıyla İslam ülkelerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bize İslam ülkelerine sahip çıkan, İstanbul'u fetheden eden Fatih Sultan Mehmet'i hatırlattı. Ben de bu duygularla her 2 liderin yer aldığı bu tabloyu Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Afrin'e Türk askerinin girmesi, bizlere ülkemizde barış sağlanacak umutlarını arttırdı. İnşallah Türk askeri, tüm Suriye'yi ele geçirir. 6- 7 yıldan beri Suriyeli halk gerçekten çok yoruldu, üzgünler memleketlerine dönmek istiyorlar. Hayırlısıyla bu savaşın bitmesini istiyorlar. Ülkemizde barış hakim olur, bizler de sağ salim memleketimize döneriz" dedi.

Bekri İsmail, tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istediğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Geçici Barınma Merkezi

- Bekri İsmail öğrencilere eğitim vermesi

- Bekri İsmail'in tablo üzerinde çalışması

- Bekri İsmail'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 326 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,()

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Sandıklı'da kitap okuma etkinliği

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Halk Kütüphanesi tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

54'üncü Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen 81 ilde kitap okuyoruz etkinliği dolayısıyla Sandıklı Halk Kütüphanesi'nde kitap okuma etkinliği yapıldı. Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin desteğiyle kütüphane önünde düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, kütüphane çalışanları ve öğretmenler kitap okudu.

Kütüphane çalışanlarından Mevlüt Tunç, halkı kitap okumaya ve kütüphaneye yönlendirmek için güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Kitap okumak gerçekten önemli. Bu anlamda kitap okumak ve kütüphaneyi özendirmek amaçlı güzel bir etkinlik. İnşallah amacına ulaşır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kitap okuma etkinliği için kütüphane önünde hazırlanan öğrenci ve öğretmenler

- Kütüphane önünde kitap okuma etkinliğinden

- RÖP: Mevlüt Tunç(Kütüphane çalışanı)

152 MB /// 01.22"

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, ()

