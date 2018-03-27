DHA YURT BÜLTENİ-12

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (ek)

1)'O YOKSA SEN VARSIN'

Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın Kocaeli'nin Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan kardeşi Aykut Imış da (21) Şuhut'a geldi. İlçe protokolü tarafından anne ve babasının yaşadığı eve getirilen Aykut Imış, babası Ali Imış'a sarılıp gözyaşı döktü. Baba Imış, oğluna "O yoksa sen varsın" diyerek ağladı.

'BU ACI BANA ÇOK GELDİ'

Aykut Imış daha sonra sandalye haline getirilen sedyeye oturtulan annesi Şifa Imış'ın yanına geldi. Sürekli oğlu İbrahim'in adını sayıklayan ve "Allah'ım benim canımı da al. Bu acı bana çok geldi" diye gözyaşı döken anne Şifa Imış, oğlu Aykut Imış'a sarılıp, "Allah seni bize bağışladı. Tek tesellimiz sen ve kardeşinsin. Allah seni bizlere bağışlasın" diye ağladı. Şehit ağabeyinin eşi Yasemin Imış'ın da yanına giden Aykut Imış, ona da sarılıp gözyaşı döktü.

'DAHA ÖNÜMÜZDE UZUN YILLAR VARDI'

Şehit İbrahim Imış'ın cenazesi ambulansla anne ve babasının yaşadığı evin önüne getirildi. Ambulansın görülmesiyle çevrede toplanan kalabalık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Şehidin tabutunun helallik alınması için askerler tarafından evin önüne indirilmesi sırasında ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Şifa Imış, "Oğlum sana doyamadım" derken, eşi Yasemin Imış da "Nereye gittin, daha önümüzde uzun yıllar vardı. Beni çocuklarımla tek başıma bıraktın" diye ağladı. Şehidin annesi ve eşi fenalık geçirdi. Eşinin tabutuna sarılan Yasemin Imış'ı yakınları ve diğer kadınlar güçlükle ayırdı. Namaz öncesi babaanne Hacer Imış da ağıtlar yaktı.

'VATANA CANIMIZ FEDA'

Şehidin cenazesi daha sonra aynı ambulansa konularak tören için Ulucami'ye götürüldü. Törene, kendisi de Şuhutlu olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve diğer protokol üyeleriyle yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi Bakan Eroğlu, anne ve babaya başsağlığı dilerken, şehidin kardeşleriyle ilgilendi. Baba Ali Imış, Bakan Eroğlu'na, "Vatana canımız feda" dedi.

Tören öncesinde şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu öğle namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasından sonra askerlerin omuzlarına aldığı şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu, ardından vatandaşlar alarak ilçe mezarlığındaki aile kabristanına kadar taşıdı. Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın cenazesi burada toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehitin baba ocağından törenin yapılacağı yere getirilişi

-Şehit naşı askerlerin omuzlarında tören alanındaki yerine barakılırken

-Babaanne Hacer Imış şehit torununun başında ağıt yakarken

-Askerler şehidin tabutu başında nöbet değişirlerken

-Şehitin fotoğrafından detay

-Şehit tabutu, askerler ve camiye asılan Türk bayrağından detay

-Bakan Eroğlu'nun cenaze törenine gelişi ve babaya taziyede bulunması

-Bakan Eroğlu diğer şehit yakınlarına taziyede bulunurken

-Şehit cenazesini İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırırken

-Namaz sonrası dua edilirken

-Şehidi askerler omuzlarına alırken

-Şehit vatandaşların omuzlarında ilerlerken

(Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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2)GENÇ KIZ YURDUN 4'ÜNCÜ KATINDAN ATLADI; O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, kaldığı yurdun 4'üncü kat penceresinden atlayan lise öğrencisi genç kızın bacakları kırıldı. Genç kızın atlama anı ise cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, ilçe merkezinde bulunan 4 katlı kız öğrenci yurdunda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 10'uncu sınıf öğrencisi kız öğrenci, iddiaya göre yaşadığı sorunlar nedeniyle 4'üncü katta kaldığı odanın penceresini açarak sarktı. Bir süre pencereye tutunan genç kız, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen kız öğrencinin bacakları kırıldı. Çevredekiler tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, hemen ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen genç kızın pencereden atlama anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü

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CEP TELEFONU KEMARASI

-Öğrencinin pencereden aşağı doğru raskması

-Kendini boşluğa bırakması

-Öğrencinin hastanaye götürülmesi ve detaylar

HAKKARİ/

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3)EDİRNE'DE SU TAŞKINLARI SÜRÜYOR

EDİRNE'de aşırı yağışlar nedeniyle yatağından taşıp 'kırmızı alarm' seviyesinde akan Tunca Nehri, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nı sular altında bırakıp, Değirmeyeni ile Avarız köylerine ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Edirne'de aşırı yağış ve Bulgaristan'da karların erimesiyle birlikte Tunca Nehri, günlerdir 'kırmızı alarm' seviyesinde akmaya devam ediyor. DSİ verilerine göre, geçen haftadan bugüne kadar artan Tunca Nehri'nin debisi, son 24 saatte 37 metreküp/saniye artışla 270 metreküp/saniyeye yükseldi. Taşkın nedeniyle, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi, günlerdir sularla kaplı bulunuyor. Bölgede bulunan Kanuni, Fatih, Saraçhane ve Yanlızgöz köprüleri trafiğe kapatıldı.

Taşkın suları Meriç Nehri'nde tarihi Meriç Köprüsü'nün gözlerini sudan gelen ağaç tomrukları ve dalları tıkaması nedeniyle, DSİ yetkilileri kepçe ile temizleme çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle trafik ekipleri, Karaağaç Mahallesi'ne geçişleri sağlayan Meriç Köprüsü'nü yaklaşık 2 saat trafiğe kapattı. Bu süre içinde Karaağaç'e geçişler Süvari ve Mehmet Müzezzinoğlu köprülerinden sağlandı.

SULAR KÖYE YAKLAŞIYOR

Taşkın suları Değirmenyeni ve Avarız köylerine giden yolda asfaltın üzerinden akması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kent merkezi ve köylere geçişler alternatif yollardan sağlanıyor. Tunca Nehri'nin geçtiği Değirmenyeni köyü yakınların taşkının köyü tehdit etmesi üzerine DSİ, topraktan set yaptı. Yapılan sette suyla dolması nedeniyle bugün ikinci bir set daha yapıldı.Yağmur ve taşkın suları bu bölgelerde binlerce ekili buğday arazisini sular altında bıraktı.

Son 1 haftada metrekareye 57 kilo yağış düşen Edirne'de meteoroloji, yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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Sarayiçi yukarıdan

Tunca nehri genel detay

Saraçhane Köprüsü

Kanuni Köprüsü

Hatıra fotoğrafı çekilenler

Vatandaştan detay

Trafiğe kapalı yollar

Yoldan taşan su

Degırmenyeni köy

Setten genel detay

Köylü ile röp.

Muhabir Ali Can Zeray anos

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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4)ÇANAKKALE'DEN ANKARA'YA YÜRÜYEN 3 KADIN ESKİŞEHİR'DE

ÇANAKKALE'den Ankara'ya yürüyen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz Eskişehir'e geldi. 3 kadın, Eskişehir'de alkışlarla karşılandı.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde oturan evli 1 çocuk annesi Dilek Taş (46), Biga ilçesinden 3 çocuk annesi Hülya Kurt (43) ile Kocaeli'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Nursel Karagöz (46) geçen 3 Mart'ta Türkiye'de yaşanan çocuk istismarları, kadına şiddet ve cinsel saldırılar ile hayvan ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Çanakkale'den Ankara'ya yürüyüş başlattı. '3 kadın 40 milyon ses. 3 kadın 3 anne 3 insan. İnsanlığa dönüş çağrısı' yazılı pankart taşıyan Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz bugün öğle saatlerinde Eskişehir'e geldi. 3 kadını çevre yolu Ertuğrulgazi Mahallesi Acıbadem Eskişehir Hastanesi karşısındaki parkta çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın alkışlarla karşıladı. Eskişehirli kadınlar Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz'e sarıldı.

Yürüyüş yapan 3 kadından Dilek Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada araç kullanmadan 431 kilometre yol yürüdüklerini ve 3 Nisan tarihinde Ankara'ya ulaşarak topladıkları imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edeceklerini söyledi. Taş şöyle devam etti:

"Son yıllarda ciddi artış gösteren çocuklara, kadınlara, hayvanlara ve doğaya yönelik her türlü istismar, saldırı, tecavüz, cinayet ve katliamlara dikkat çekmek için yürüyoruz. Çıkacak yasalarda taleplerimizin dikkate alınması istiyoruz. Adalet Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 8 bin çocuk, istismara uğruyor. Bu, günde 21 çocuk demek. Son 5 yılda çocuk istismarı dava sayısı yüzde 50 arttı. Çocuk istismarında ülkemiz dünya sıralamasında 3'üncü sırada. Biz bir çığlık atıyoruz. 'Bağırmadı' diyerek tecavüzleri aklayanlara karşı bir çığlık bu. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyenlere karşı bir çığlık. Biz ahlaklı ve temiz bir toplumda yaşamak istiyoruz. "

Yapılan konuşmaların ardından, 3 kadın, kendilerini karşılayan kadınlarla birlikte kent merkezine gitti.

Görüntü dökümü:

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-3 kadınının park içerisinde yürüyerek kendilerini karşimaya gelen kadınların yanına gitmesi,

-Eskişehirli kadınların 3 kadına sarılmaları,

-Dilek Taş'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()

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5)KARABÜK'TE ÖĞRETMENLER 'PERFORMANS' SİSTEMİNİ PROTESTO ETTİ

KARABÜK'te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde dövizler açarak toplanan yaklaşık 150 öğretmen, 'Öğretmen Performans Sistemi'ni protesto etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan yaklaşık 150 öğretmen, 'Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirme', 'Performansa hayır', 'Öğretmenine değer ver', 'Şiddete dur de' yazılı dövizler açarak, 'Öğretmen Performans Sistemi'ni protesto etti. Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Zeki Öz yaptığı konuşmada, "Performans değerlendirmesinin, herhangi bir analizin sonucu olmadığı gibi, neye hizmet ettiği de belli değildir. Motive etmek yerine olan motivasyonu bitireceği kesindir. Bakanlığın aceleci ve plansız bir tavırla, hukuki ve kanuni dayanağı olmayan performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrarı, hatalara ve mağduriyetlere yol açacaktır" dedi.

Öğretmenlere yönelik şiddete değinen Öz, "Şiddetin aileden sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın her alanında gözleniyor oluşu, sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Öğretmenler ve dövizlerden detay

-Zeki Öz'ün basın açıklamasını okuması

Süre:(03.46) Boyutu:(418 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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6)GÖLBAŞI'NDA AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU

GÖLBAŞI Belediyesi Başkanlığı tarafından, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında şehit düşen güvenlik güçleri için hatıra ormanı oluşturuldu. Ağaç dikim törenine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, özel hareket polisleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Başkan Fatih Duruay, "Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında şehit düşen Gölbaşımızın evladı Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve bütün güvenlik güçlerimizin aziz hatıralarının sonsuza kadar yaşatmak için başlattığımız hatıra ormanı ağaçlandırma törenine katıldığınız için teşekkür ederim. Yurt içinde ve yurt dışında şehit olan askerlerimize rahmet, gazilerimize Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyorum. TSK'nin sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Bugün burada anaokulu öğrencilerimizle şehitlerimizin adlarını aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacağız. Yavrularımız bu vesile ile hem yeşille buluşacaklar hem de vatan sevgileri pekişecektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından hatıra ormanına fidanlar dikildi. Operasyonda şehit düşen askerler için dikilen fidanlara, şehitlerin künyeleri asıldı.

2023 AĞAÇ DİKİLDİ

Hatıra ormanına 75 Adet 3 metrelik sedir, 50 adet 2 metrelik sedir, bin 823 adet 1 metrelik sedir ve 75 adet 2 metrelik Karaçam olmak üzere toplam 2 bin 23 ağaç dikildi. Dikilen 2 bin 23 ağacın '2023 lider ülke Türkiye'yi sembolize ettiği belirtildi. Hatıra ormanına 'Zeytin Dalı Harekatı kahramanları anısına Üsteğmen Oğuz Kağan Usta Ağaçlandırma Alanı' adı verildi.

Görüntü dökümü:

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-Alandan görüntü

-Başkan Duruay'ın konuşması

-Fidan dikimi

-Künyelerin fidanlara asılması

-Detay

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI,(Ankara),()

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