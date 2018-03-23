DHA YURT BÜLTENİ-12

Kardeşlerin bulunduğu motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, İsmail (21) ve Umut Bal (19) kardeşlerin bulunduğu motosiklete panelvan araç çarptı. Umut Bal yola savrulurken, İsmail Bal ise aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. İsmail Bal yaşamını kaybederken, Umut Bal ise tedavi altına alındı. Kazanın ardından sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

Olay öğle saatlerinde, Sırasöğütler Mahallesi Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Bal idaresindeki 41 VZ 209 plakalı motosiklete arkadan gelen plakası belirlenemeyen bir panelvan araç çarptı. Hızla gelen panelvan araç ilerlemeye devam ederken, motosikletin arkasında bulunan Umut Bal yola savrulurken, aracın altında kalan İsmail Bal ise yaklaşık 60 metre sürüklendi. Sürücü kazanın ardından durmayarak aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi İsmal ve Umut Bal'ı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsmail Bal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerasında araç altına altığı İsmail Bal'ı metrelerce sürükledikten sonra uzaklaşıyor

Olay yerinde motosikletten görüntü

Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması

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Kefenli adaylık açıklaması

AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın 7 Nisan'daki kongresi öncesinde adaylığını kefenli basın toplantısıyla açıklayan Aydın Arabacı, "Kefenimi yanımda getirdiğime bakmayın zaten bu yola girerken giydim sayılır. Bizi hiç kimse bu yoldan geri çeviremez" dedi.

Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Aydın Arabacı, "Partimin tavan ve tabanından gelen talep üzerine başkanlık için aday oldum. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki yükünü hafifletmek için adayız. Sonuç odaklı çalışarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Herkese ulaşarak vatandaşlarımızın yüreklerine dokunacağız. Amatör bir ruhla profesyonel çalışacak bir ekip oluşturduk. Tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz. Kapalı kapılar ardında pazarlık yapmayacağız" dedi.

Eşinden ve çocuklarından helallik aldığını dile getiren Arabacı, yanında getirdiği kefen bezini de vücuduna sarıp, "Kefenimi yanımda getirdiğime bakmayın, zaten bu yola girerken giydim sayılır. Bizi hiç kimse bu yoldan geri çeviremez. Yalnızca Recep Tayyip Erdoğan ya da danışmanları arar, 'O salona kol kola gireceksiniz, parti için olmasın böyle ayrılıklar' der ancak o zaman o salona gerekirse kol kola da gireriz" diye konuştu.

"3 AYDA YÜZDE 10 OYLARI ARTTIRACAĞIZ"

İl başkanlığına seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini Aydın'da altın harflerle yazdıracaklarını kaydeden Arabacı, "İlk 3 ay içinde AK Parti'nin oyunu, Aydın'da yüzde 10 arttıracağız. Çünkü biz sokaktayız ve halka temas ediyoruz, kapalı kapılar ardında siyaset yapmıyoruz. Kazandığımızda o il binasına girmeden önce, ben ve ekibim, İl Başkanlığı makam odasının kapısını yıkacağız. Herkes girecek derdine anlatacak, biz de çözüm odaklı olacağız. Genç ve dinamik bir ekibimiz var. Her kesimin oyunu alacağız. Her ne olursa olsun, kim ne derse desin 7 Nisan günü o salonda olacağız. Baskılara, tekliflere boyun eğmeyeceğiz. Biz koltuk için gelmedik. Bizim çok şükür her yerde oturacak bir koltuğumuz var. Hepimizin zaten birer makamı var. Ticarette hatalar yaptık, ders aldık. Ben ticarete, pazarda maydanoz satarak başladım. Halkın her tabakasına açığım. Makama, koltuğa aç değiliz. Biz hizmet için varız, hizmet için geliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aydın Arabacı'nın vücuduna sardığı kefenle açıklama yapmasından görüntü

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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