DHA YURT BÜLTENİ-12

Taksi durağındaki tartışmada baba ile oğlu öldürüldü



GAZİANTEP'te taksi durağında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada ,fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz (28) yaşamını yitirdi, taksici B.K. yaralandı.

Olay, öğleden sonra Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek fırını işleten Mehmet Oğuz ve oğlu Hasan Oğuz, 27 UK 055 plakalı otomobil ile taksi durağının önüne geldi. Baba ve oğlu, B.K. adlı taksi sürücüsüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, iki tarafın yakınlarını da katıldığı tabanca ve tüfek kullanılan kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet Oğuz ile oğlu Hasan Oğuz tüfekten çıkan saçmalarla, taksici B.K. ise tabanca kurşunlarıyla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Mehmet Oğuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan Hasan Oğuz ile B.K.'yi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara taşıdı. Ambulansla hastaneye götürülen Hasan Oğuz da yolda yaşamını yitirdi.

Ölen baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, hastanede tedaviye alınan taksici B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde incelemeye yapan polis, ölüme ve yaralanmaya neden olan silahların kimin tarafından kullanıldığını ve olayı karışanların kimliklerinin belirlemeke için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Mehmet Oğuz'un fotoğrafı

- Hasan Oğuz'un fotoğrafı

- Olay yeri

- Adli Tıp kurumu

- Cenazelerin getirilmesi

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

===================================

Merdiveni ayakları gibi kullanan boyacı ilgi çekiyor

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, 54 yaşındaki Fuat Akbıyık bacakları ile hareket ettirdiği merdivenle oda içerisinde dolaşarak boya yapıyor.

Boyacı Fuat Akbıyık boyacılıktaki yeteneği ile ilgili çekiyor. Fuat Akbıyık sirklerdeki tahta bacak gibi merdiveni kullanarak yüksek kesimlere ulaşıyor. Duvarların yüksek kısımlarını boyamak için iki tarafa açılan tahta merdivene çıkan Fuat Akbıyık, bacakları ile merdiveni hareket ettirerek bulunduğu alanda dolaşıp boya yapıyor. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'nün salonunu boyayan Fuat Akbıyık'ın merdivenle dolaşarak bir yandan da boya yapması şaşkınlıkla izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (cep telefonu)

-Fuat Akbıyık'ın merdiven üzerinde boya yapması, merdivenle hareket etmesi

Haber-Kamera. Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

=============================

Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı/EK



ZEYTİN Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçesinde, teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Afrin merkezinde bomba ve patlayıcı arama-tarama çalışması sırasında, teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Öğleden sonra meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Şehit askerlerin cenazeleri, sınırdan alınarak Hatay Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yaralılar da bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere taşınarak tedaviye alındı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Haber:SURİYE, ()

============================

