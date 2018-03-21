DHA YURT BÜLTENİ-12

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Vali Karaloğlu Alanya'da

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Alanya ilçesini ziyaret ederek Alanya Kalesi ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de eşlik ettiği Vali Karaloğlu, ilçe protokolü tarafından Alanya Kültür Merkezi (AKM) önünde karşılandı.

Vali Karaloğlu ve Başkan Türel sonra kültür merkezindeki Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Buradaki toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, "Alanya kültürümüz, kimliğimiz için önemli. Alanya Kalesi, bedesteni, mağarasıyla bizim kültürümüz. Tersane bizim coğrafyamızda kurulan ilk tersanelerden biri. Alaaddin Keykubat, Alanya ve Sinop'a tersane yaptırarak iki denizin sultanı aldı. Alanya Kalesi'ne bugüne kadar çok şey yapıldı ama hala temizlik, alt yapı gibi sorunlar var. Alanya Kalesi'ni koruyarak kullanacağız. Alanya Kalesi, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alındı. Birkaç kez geçici listeden çıkmak için hazırlanan dosya yetersiz bulundu. Biz burada elbirliğiyle çalışırsak, Alanya Kalesi'ni bu listeye aldırırız. Antalya'dan şu anda geçici 16 liste var. Bunlardan biri de Alanya Kalesi. Biz kriterleri sağlamazsak kimse bizi ana listeye almaz. İnşallah Alanya Kalesi'ni herkesin ziyaret ettiği ayrılırken de herkesin mutlu ayrıldığı bir yere dönüştürebiliriz" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de "Alanya Kalesi ile ilgili ulaşım konusunu 6 aydır gündeme getirdik. Toplu taşıma ve taksilerin çıkışında bir sorun yok. Kale ülkedeki içinde yaşam olan üç alandan olduğu için insanların ulaşımını engellemek gibi bir amacımız yok. Bunun için alternatif arıyoruz. Büyük servis araçları kaleye kesinlikle çıkmasın. UNESCO'nun her zaman bize gösterdiği mazeretlerden biri ulaşım sorununun çözülmesi. Biz çözüm önerilerini verdik. 10 araçlık depolama bölgelerimizi kurduk" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler teleferiğe binerek Alanya Kalesi'ne çıktı ve buradaki tarihi yerlerde incelemede bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıdan görüntü

- Vali Karaloğlu konuşması

- Kale incelemesinden görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA, ()

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Adıyaman'da az katılımlı nevruz kutlaması

ADIYAMAN'da, HDP tarafından düzenlenen nevruz kutlamasına katılım az oldu.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş alanda düzenlenen kutlamaya, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile az sayıda kişi katıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı kutlamaya gelenler, üst araması yapıldıktan sonra alana alındı. HDP'li Yıldırım tarafından yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlayanlar, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılarla halay çekti. Polisin havadan 'drone' ile de görüntü aldığı kutlamalar, olaysız sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Miting alanı

- Girişlerde aranması

- Halay çekenler

- Drone ile güvenlik önlemi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Bingöl Nevruzunda, "Bozkurt işareti" gerginliği

BİNGÖL'de, HDP ve DBP'nin düzenlediği Nevruz etkinliğinde konuşan HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, "Kürtlerle kavga ederseniz, Ortadoğu'da muaffak olamazsınız" dedi. Kutlamalar sırasında 2 genç kızın, bozkurt işareti yaparak halay çekmesi tepkiye yol açarken, polis 2 kızı alandan uzaklaştırdı.

Saray Mahallesi Sağlık Caddesi'nde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan vatandaşlar, müzik eşliğinde halay çekerek, ateş üzerinden atladı. Etkinlikte konuşan HDP'nin Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, çözüm sürecinde insanların korkmadan sokağa çıkma şansını bulduğunu belirterek, "7 Haziran seçimleri öncesinde barış sürecini hatırlıyorsunuz. Bu ülkede insanlar çok kısa bir süre de olsa, 2 yıl için de olsa korkmadan sokağa çıkma şansını elde ettiler. Kimse cenaze saymıyordu. Şimdi Erdoğan, her gün televizyonlara çıkıp günde 3 defa ölü sayıyor. El insaf, insan hayatından bahsediyorsun. Kimin ölü üzerinden siyaset yaptığı, gün gibi ortadadır. 7 Haziran seçimlerinden önce Erdoğan ile Bahçeli, birisi diğerine 'sen zürriyetsizsin' diyordu. Erdoğan Bahçeli'ye diyordu. Bahçeli de Erdoğan'a ağza alınmayacak küfür ve hakaret ediyordu. Ne oldu da birbirinize böyle yapıştınız? Olan şudur; birisinin memlekete başkan olabilmek için yüzde 50 artı 1'e ihtiyacı var, diğerinin de MHP'nin başkanı olmak ve barajı aşmak için yüzde 10'a ihtiyacı var. Ben sosyoloğum, siyaset bilimciyim. Görüyoruz ve uyarıyoruz. Bu siyaseten görevimiz. Siz Kürtlerle kavga ederseniz, Ortadoğu'da muaffak olamazsınız. En fazla, haftada 3 gün Moskova'ya görüşmeye gidersiniz. Halbuki Afrin'de, Hevler'de, Diyarbakır'da, Şırnak'ta oturup Kürtlerle doğru düzgün bir konuşma yapsaydınız, bu barış sürecini nihayete erdirmiş olsaydık, bugün ne ölümler olurdu, ne sizin beka sorununuz olurdu, ne de bu konuşmayı yapmak durumunda kalırdık" diye konuştu.

ÜLKÜCÜ İŞARETİ YAPINCA, ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI

Bu arada, partililerin halay çektiği esnada 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 2 kız, bozkurt işareti yaparak halay çektiği görüldü. Alandaki partililerin tepkisi üzerine polis, bozkurt işareti yapan başörtülü 2 kızı, alandan uzaklaştırmak istedi. Polise direnen ve bir süre daha ülkücü işareti yaparak halay çekmeye çalışan kızları polis, alandan uzaklaştırdı.

Konuşmaların ardından alanda Nevruz ateşi yakıldı. Etkinlik, müzik eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

Görüntü Dökümü

- Vatandaşların arama noktalarından geçişi,

- Etkinliğin yapıldığı alandan detaylar,

- Etkinliğe katılanların halay çekmesi,

- HDP'li Özsoy'un alana gelmesi ve halay çekmesi

- 2 genç kızın ülkücü işareti yaparak halay çekmek istemesi

- Çevredekilerin genç kızlara tepkisi

- Polisin genç kızları alandan uzaklaştırması

- HDP'li Hişyar Özsoy'un konuşması

- Nevruz ateşinin yakılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()-

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