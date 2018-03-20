DHA YURT BÜLTENİ - 12

BESAŞ'ın alkollü içecek satan bayilere ekmek satışı yapmama kararına tepki /EK

TEKEL BAYİİ İŞLETMECİLERİ TEPKİLİ

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan Bursa Ekmek Sanayi ve Anonim Şirketi'nin (BESAŞ) alkollü içecek satan bayilere ekmek satışı yapmayacağını açıklamasına esnaftan tepki geldi. Tekel Bayii İşletmecisi Mustafa Catal, "Ben bu tekel bayiyi acarken besasa basvurdum alkol satisi yaptigim icin bana besas ekmek vermedi, alkol urunu sattigim icin ekmek alamaayacagimi soyledi bende bu durum uzerine ozel bir firindan ekmek aliyorum. Bu kararin iptal olmasini istiyorum. Biz burada halka vatandasa hizmet ediyoruz. Insanlar besas ekmegi almaya 2 kilomeyltre uzaklikta baska marketlere gidiyor hem biz magduruz hem vatandaslar magdur, buyuk tepkiliyiz" dedi

BESAŞ'TAN AÇIKLAMA: HALKI DİNLEDİK

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ'ın, alkollü içecek satan tekel bayi ve işyerlerine 31 Mart 2018 tarihinden itibaren ekmek satış yapmayacağının açıklanmsının ardından BESAŞ yönetimi açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bursa'nın en büyük, Türkiye'nin ise 3. büyük ekmek üretim tesisi olan BESAŞ Halk Ekmek Fabrikası'nın 35 yılı aşkın süredir, ürünlerini, hijyenik ortamda hazırlayıp en sağlıklı ve kaliteli şekilde tüketiciye ulaştırdığı belirtilip, vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda, 2016 yılından bu yana alkollü içecek satışı yapan marketlerin bayilik taleplerini kabul etmedikler ifade edildi. Bu uygulama ile vatandaşların ekmek almaya gönderdiği çocuklarının marketlerde alkolle tanışmasının önüne de geçmiş olacağınının kaydedildiği açıklamada, bu konuda vatandaşlardan çok olumlu eleştiri aldıkları kaydedildi. Devlet tarafından sağlığa zararlı uygulamalara yönelik yapılan düzenlemeler ve sosyal hassasiyetler dolayısıyla konuya titizlikle yaklaştıkları görüşünün belirtildiği basın açıklamasında, "BESAŞ, yeni bayilik başvurularında da 2 yıldır uygulanan hassasiyeti, mevcutta alkol satışı yapan bayilerine de ulaştırdı. Bu kapsamda alkol satışı da yaptığı tespit edilen mevcut bayilere tebligat yapıldı ve yeni uygulamaya uyum sağlamaları için süre tanındı. İlgili sürenin sonunda alkol satışına devam eden bayilere ekmek sevkiyatının durdurulacağına yönelik işlemlere başlatıldı" görüşüne yer verildi.

Görüntü Dökümü:

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-BESAŞ'tan görüntüler,

-fabrikadan ve bayiden görüntüler,

-BESAŞ mağduru tekelci ile röportaj,

-Fabrikanın içerisinden ekmek yapımı görüntüleri,

-Genel ve detaylar

150 MB,1 dakika 20 saniye

210 MB, 2 dakika 5 saniye

Haber:BURSA,()

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CHP'li Ağbaba: 'Sarayın 13 günlük masrafı,14 şeker fabrikasının zararını karşılıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, özelleştirilmesi planlanan şeker fabrikalarının zarar ettiği için özelleştirileceğinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şeker fabrikaları zarar ediyor, diyorlar. Külliyen yalan. Sarayın 13 günlük masrafı, bu 14 fabrikanın iddia ettikleri zararı karşılıyor. Sarayın uçağının bir kanadı, bu zararı karşılıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekillerinden oluşan heyet, Konya'da özelleştirilmesi planlanan Ilgın şeker Fabrikası'na gelerek burada basın açıklaması yaptı.

Ağbaba, cumhur ittifakına atıfta bulunarak, şöyle konuştu: "Çeşitli ittifaklar kuruluyor. Bunun ismine Ankara'da, cumhur ittifakı, deniyor. Aslında o ittifakın adı korku ittifakı, o ittifakın ismi koltuk ittifakıdır. Ankara'dan birileri kendi gelecekleri için korku ittifakı kurarken, dün biz Erzincan'da, Elazığ da, Tokat ta, Erzurum da bir ittifak kurduk. O ittifakta bütün siyasi partiler var. O ittifakın adı şeker ittifakıdır. O ittifakın adı vatan ittifakıdır. Buradan söylüyoruz. Vatanın, milletin çıkarı için, işçinin, çiftçinin çıkarı için her türlü ittifakta olacağımızı her türlü ittifakta bulunmaktan büyük onur duyacağımızı buradan söylüyorum, dost düşman duysun." Şeker fabrikaları özelleştikten sonra en geç 1 yıl için şeker pancarı üretiminin yasaklanacağını ileri süren Ağbaba,"Dünya beşten büyük diyor ya, bizde diyoruz ki, Türkiye, Cargil'den büyüktür. Ya senin ne alıp veremediğin var şeker üreticisiyle. Şeker pancarı üretiminiz yasaklanacak, 5 yıl diyor ya yalan söylüyorlar. En geç 1 yıl içerisinde şeker pancarı üretimi yasaklanacak. Bu 14 şeker fabrikası kapanırsa sadece şeker fabrikaları kapanmayacak, tam tamına 1570 köyün kapısına kilit vurulacak. 1570 köyün çiftçisi ölecek, çiftçisi yok olacak üreteci yok olacak ve üretim bitecek" diye konuştu.

BUNDAN DAHA MİLLİ VE YERLİ NE OLABİLİR Kİ?

Şeker fabrikalarının yerli ve milli olduğunu belirten Ağbaba, "Yerli ve milli diyorlar ya. Allah aşkına buradan daha yerli daha milli bir yer olabilir mi? Millilik, yerlilik sadece senin mercedesinle, Ekvador'a Güney Afrika'ya götürüp orada binmen değil ki. Zarar ediyor diyorlar, külliyen yalan. Sarayın 13 günlük masrafı, bu 14 fabrikanın iddia ettikleri zararı karşılıyor. Sarayın uçağının bir kanadı, bu zararı karşılıyor. Şeker vatandır, vatan satılamaz" dedi. Anadolu'nun üç düşmanı var diyen Veli Ağbaba, "Anadolu'nun, çiftçinin üç düşmanı var. Birincisi ABD, biri NBŞ, biride Ak Parti" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Görüntü Dökümü:

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- CHP'li heyetten detay

- Fabrıka dışından detay

- Veli Ağbaba'nın açıklaması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA,()

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Cinayet sanığı liseli Aleyna'ya, 10 yıl hapis cezası

Eskişehir'de 15 yaşındaki Melih Efeler'i bıçakla öldüren lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Aleyna İ., 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aleyna İ., "Pişmanım. Gençliğimi kaybettim" dedi.

Olay, geçen 6 Ekim'de Şirintepe Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi. Aleyna İ., sokakta tartıştığı Melih Efeler'i göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Efeler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Aleyna İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aleyna İ. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık Aleyna İ., bugün yapılan duruşmada son kez mahkeme heyeti karşısına çıktı. Aleyna İ., önceki duruşmalarda Melih Efeler'in kendisi hakkında olumsuz şeyler söylediğini öne sürerek, "Olay günü erkek arkadaşım cep telefonumdan aradı. Onunla telefonla konuşurken Melih ile de üçlü konferans görüşmesi yapıyormuşuz. Melih telefonda 'yağmur yağıyordu. O yüzden Aleyna'nın evine gittik. Uçucu madde çektik ve birlikte olduk' dedi. Bunu sevgilim Doğukan duydu. Ben kimseyle cinsel ilişkiye girmedim. Bu duruma düştüğüm için çok üzüldüm. Eve gidip üstümü değiştirdim. Melih'le konuşmak için dışarı çıktım. Yanıma evden ekmek bıçağı aldım. Çünkü Melih sürekli bıçakla geziyordu. Amacım kendimi korumaktı. Melih ile tartışırken bıçağı havaya kaldırdım. Üstüme yürüyünce bıçak göğsüne saplandı" diye konuşmuştu. Aleyna İ. bugünkü duruşmada ise, "Pişmanım. Gençliğimi kaybettim. Hayallerim vardı, hepsi bitti" dedi. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Aleyna İ.'yi tahrik altında adam öldürmek suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Görüntü dökümü:

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-Aleyna'nın yakalandığı gün polisler tarafından hastaneye sağlık raporu için getirilmesi

-Ölen Melih Efeler'in sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()

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Yoğun bakımdaki Afgan genç kurtarılamadı

Afganistan'daki iç savaştan kaçıp Afyonkarahisar'a sığınan ve 18 gün önce menenjit hastalığı nedeniyle hastanede yoğun bakıma alınan Bager Mutahari (24) kurtarılamadı.

Afganistanlı Bager Mutahari, yaklaşık 1 yıl önce, ülkesindeki iç savaştan kaçarak, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Afyonkarahisar'a gelen Mutahari, sığınmacı olarak burada yaşamaya başladı. Bir işte çalışamayan ve çeşitli derneklerin yanı sıra öğrenci değişim programıyla Afyonkarahisar'da bulunan hemşehrilerinin yardımıyla beslenme ihtiyacını karşılamaya çalışan Mutahari, 2 Mart günü rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilen Mutahari'ye menenjit teşhisi konuldu. Beslenme bozukluğundan kaynaklandığı belirtilen rahatsızlığı ağırlaşan Mutahari, yoğun bakımda tedaviye alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Bager Mutahari, dün gece yaşam savaşını kaybetti. Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Duran, yoğun bakım ünitesinde görevli doktor ve sağlık çalışanlarının Mutahari ile yakından ilgilendiğini fakat kurtaramadıklarını söyledi. Mutahari'nin solunum cihazına bağlı olarak yaşadığını hatırlatan Duran, Mutahari'nin ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını kaydetti. Arkadaşı Mohammad Rahim Alimi, Bager Mutahari'nin anne ve babasını görmek olan son isteğinin yerine getirilemediğini kaydetti. Mutahari'nin ölümünden dolayı çok üzgün olduğunu anlatan Alimi, "Anne ve babası hasta yatağında göremediler. Hiç olmazsa cenazesi Afganistan'a gönderilsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanenin dışından detay

- Hastaneye gelen hastalardan detay

- Hastane içerisinden detay

- Hastane önünde Alimi'den detay

- Mohammad Rahim Alimi'nin konuşması

- Başhekim Mehmet Duran'dan detay

- Mehmet Duran'ın konuşması

- Bager Mutahari'nin fotosu

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

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Cami derneğinin paralarını çaldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, camiye girerek yaklaşık 2 saat boyunca çalacağı bir şeyler arayan hırsız, bulduğu anahtarla dolabı açarak 2 bin TL'yi çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Dün gece saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Ayşe Hatunlar Camii'ne giren hırsız, cami derneğine ait ahşap dolapta bulunan 2 bin TL'yi çaldı. Camide bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın yaklaşık 2 saat boyunca caminin içerisinde dolaşarak çalacak bir şeyler aradığı görüldü. Masanın çekmecesinde bulunan anahtarı alan hırsız, ahşap dolabın kapısını açarak 2 bin TL'yi çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızın eşkalini belirlemeye çalıştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Camiden görüntü

-Hırsızın bahçe kapısından girdiği anın güvenlik kamera görüntüsü

-Bahçeden cami içerisine girdiği görüntü

-Çalınan paranın olduğu dolaptan görüntü

Haber:Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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Eskişehir Belediyesi'nden 'sarhoş adam heykeli'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce alkolün zararlarına dikkat çekmek için 'Şişede durduğu gibi durmaz' yazılı, yanında içki şişesi bulunan, bank üzerinde sızmış adam heykeli, Tepebaşı ilçesine konuldu.

Kentin farklı noktalarına yerleştirilen heykellerle çeşitli mesajlar vermeyi amaçlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce Tepebaşı ilçesine 'sarhoş adam' heykeli konuldu. Belediye tarafından daha önce Porsuk Çayı ile çevresinin temiz kalmasına dikkat çekmek için 'Kovadan balık tutan adam' ve 'Çekirdek çitleyen eşek' heykeli çay kıyısına yerleştirilmişti. Büyükşehir Belediyesi'nce bu kez, alkolün zararlarına dikkat çekmek için atölyede 'sarhoş adam' heykeli hazırlatıldı. 'Şişede durduğu gibi durmaz' yazılı, yanında içki şişesi bulunan, bank üzerinde sızmış adam heykeli, eğlence mekanlarının yer aldığı Hoşnudiye Mahallesi'nde, 'Barlar Sokağı' olarak adlandırılan Vural Sokak girişine konuldu. 'Sarhoş adam heykeli' görenlerin dikkatini çekti.

Görüntü dökümü:

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-Heykelin değişik açılardan çekilmiş görüntüsü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()



