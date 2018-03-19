DHA YURT BÜLTENİ-12

Yanan evde mahsur kalan anneyi itfaiye kurtardı

Burdur'un Bucak ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangında 2 çocuğunu komşulara verip kurtaran kadın tekrar döndüğü evde mahsur kaldı. Balkona çıkıp kurtarılmayı bekleyen kadını itfaiye merdivenle aşağı indirdi.

Bucak merkez Konak Mahallesi Hökez Bulvarı'ndaki Yusuf Dursun'a ait 2 katlı evin üst katında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Üst kattaki dairede kiracı olarak oturan adı öğrenilemeyen kadın yangını fark ederek, komşulardan ve çevredekilerden yardım istedi. Dairenin kapısından 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını yardım için gelenlere teslim eden kadın tekrar eve girince büyüyen alevler nedeniyle mahsur kaldı.

İTFAİYE MERDİVENLE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Bucak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri balkonda kurtarılmayı bekleyen kadını merdiven yardımıyla aşağı indirdi. Kurtarılan anne ve 2 çocuğu 112 ekipleri tarafından tedbir amacıyla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Evdeki yangın ise itfaiyenin çalışması sonucu söndürülebildi. Maddi hasara neden olan yangının sigorta aksamındaki kısa devreden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan evden görüntüler

- Kadının itfaiye tarafından kurtarılması

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), ()

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İntihar girişiminde bulunan down sendromlu genci çaycı kurtardı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan down sendromlu genci, çay ocağında çalışan bir kişi ikna ederek kurtardı.

Öğle saatlerinde, Pamukova Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıkan down sendromlu genç, aşağıya atlayacağını söyledi. Olay yerine gelen polis ve çevrede toplananlar genci atlamaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir çay ocağında çalışan 21 yaşındaki Erol Çetin binanın çatısına çıkarak, genci ikna ederek aşağıya indirdi. Polis, kimliği belirlenemeyen genci İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Çatıdaki kişeden görüntüler

Haber:İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), ()

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Yaya üst geçidini kullanmadı, otomobil çarpmasıyla öldü

Eskişehir'de yaya üst geçidini kullanmayıp çevre yolundan karşıya geçmek isteyen Nazmi Bahçıvan'a (62) otomobil çarptı. Bahçıvan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza saat 14.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Emniyet Müdürlüğü binası karşısındaki çevre yolu, yaya üst geçit köprüsü yakınında meydana geldi. Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen Nazmi Bahçıvan'a, Nursenem Karaca yönetimindeki 26 GB 943 plakalı otomobil çarptı. Bahçıvan, olay yerine gelen 112 ambulansındaki sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölen Nazmi Bahçıvan'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Nursenem Karaca polis merkezine götürüldü, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinde üzeri örtülü ceset

-Polis ekiplerinin incelemede bulunması,

-Çarpan aracın,

-Çevre yolundan çekilen detay görüntü

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,()

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İsviçre'den gelip babası için mehtaran takımlı süprriz doğum günü düzenledi

İsviçre'de yaşayan 40 yaşındaki İsmihan Konak İpek, Muğla'nın Ortaca ilçesinde oturan ve 65 yaşına giren babası Osman Konak için Cumhuriyet Meydanı'nda mehteran takımlı sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Eşiyle geldiği meydanda bir anda çalan marşlar ve açılan doğum günü pankartı ile şaşıran Osman Konak, kızını da karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı.

İsviçre'de büyük bir mağazada kasiyer olarak çalışan İsmihan Konak İpek, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan babası Osman Konak için sürpriz doğum günü partisi hazırlamaya karar verdi. İpek, bunun için Denizli Büyükşehir Belediyesi 1453 Mehter Takımı ile telefonla irtibata geçip, Ortaca'ya davet etti. Kendisi de aynı gün Ortaca'ya gelip, babasına yapacağı sürpriz doğum günü için Cumhuriyet Meydanı'ndaki hazırlıkları tamamladı. İpek ardından, İsviçre'de uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olup, Türkiye'ye dönen annesi Ayşe Konak ve bugün 65 yaşına giren babası Osman Konak'ı "Belediye'de bir işiniz var" denilerek evlerinden aldırtıp, Cumhuriyet Meydanı'na getirtti. Konak çiftinin meydana gelmesiyle birlikte Meteran Takımı, Genç Osman Marşı'nı çalmaya başlarken, üzerinde Osman Konak'ın kızı İsmihan Konak İpek ile çekilmiş fotoğrafının yer aldığı, "65. doğum günün kutlu olsun babacağım. İyiki benim babamsın. Seni çok seviyorum" yazılı pankart açıldı. Bir anda çalan marş ve açılan doğum günü pankartı karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan Konak çifti, kızları İsmihan'ı da karşılarında görünce duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı. Kızlarına sarılıp hasret gideren Konak çifti, daha sonra kendileri için hazırlanan masaya oturdu. Ardından baba Osman Konak, Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti. smihan Konak İpek, kesilen ilk dilimleri anne ve babasına ikram etti. 2 saat süren sürpriz doğum gününü, meydandakilere pasta dağıtılmasıyla sona erdi. Meydandaki bazı turistler de Mehteran Takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha önce annesine çiçek göndererek sürpriz yaptığını belirten İsmihan Konak İpek "Tabii ki babamı da unutmak olmazdı. 2-3 aydır bu programı hazırlamakla uğraşıyordum. Ve bu gün buradayım. Buraya geldiğimden haberleri yoktu. Beni ve sürprizimi görünce çok mutlu oldular. Ben de babam için böyle bir şey yaptığımdan dolayı çok mutlu oldum. Ömür boyu unutulmaz inşallah" dedi. Çok duygulandığını belirten Osman Konak ise "Halen şaşkınlık içindeyim. Çok güzel bir duygu. Kızıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. Anne Ayşe Konak ise kızının böyle bir şey yapacağını beklediğini, ancak yine de kendisi için çok büyük sürpriz olduğunu söyledi. Konak çiftinin 3 çocukları daha bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mehteran takımlı süpriz doğum gününden görüntü

-Açılan doğum günü pankartından görüntü

-Marşlar eşliğinde pasta kesiminden görüntü

-Babası için sürpriz doğum günü düzenleyen İstemihan Konak İpek ile röp.

-Baba Osman Konak ve anne Ayşe Konak ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'den Çanakkale çıkışı

"Çanakkale'yi görmemiş birine kız verilmez"

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlen Çanakkale şehitlerini anma programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bir kızı olduğunu ve bir gün birisi onu istemeye geldiğinde soracağım ilk sorunun "Çanakkale'yi gördün mü" olacağını belirterek, "Çanakkale'yi görmemiş bu mücadeleyi içine iyi sindirmemiş birisine kız verilmez" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale şehitlerini anma etkinliği düzenledi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez'in yanı sıra çok sayıda öğretmen ve veli de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Şehit Serhan Sığmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, Çanakkale savaşına dair hazırlanan gösteri sahnelendi. Bir saat süren gösterinin ardından konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Çanakkale'nin; bir vatanı, bir ülkeyi, bir toprağı muhteşem bir şekilde değerli kılan, mahşeri bir kavga olduğunu söyledi. Çanakkale'nin aklın iflas ettiği, sayıların kifayetsiz kaldığı ve inancın muzaffer bir şekilde galip geldiği yerin adı olduğunu kaydeden Ömer Yahşi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünden de alıntı yaparak şunları söyledi:"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, elinde silahla dilinde Kuran'la arkadaşının arkasında bekleyen ve biraz sonra öleceğini bildiği halde sıraya geçmiş muhteşem bir manzaranın adıdır Çanakkale."

"İZMİR'İN ÇOCUKLARI ÖĞRENECEK"

Konuşmasının devamında gösteri yapan Şehit Serhan Sığmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür eden Yahşi, bu öğrencilerle birlikte ülkenin çok daha güzel yerlerde olacağını belirterek, "Buna yürekten inanıyoruz çünkü bunu hazmetmiş bir gençliği görüyoruz. Çanakkale'yi bir öğretmen olarak her yıl andığımızda şahsi olarak bir cümle kurmak isterim. O da şudur: Çanakkale'yi görmeyen var mı? Çanakkale'ye gidip bu mahşeri izlemeyen var mı? Çanakkale'deki bu kavganın nasıl cereyan ettiğini görmeyen var mı? Hep kendime şu sözü verdim. Bir kızım var ve bir gün birisi istemeye geldiğinde soracağım ilk soru, 'Çanakkale'yi gördün mü' olacak. Çanakkale'deki mücadeleyi gördün mü? Çanakkale'yi görmemiş, bu mücadeleyi içine iyi sindirmemiş birisine kız verilmez. Çanakkale, en büyük mirasımızdır. Bizi vatan yapan en büyük değerimizdir diye düşünüyorum. 850 bin öğrencimizin zihinlerine, gönüllerine Çanakkale'yi nakşedeceğiz. Nasıl bir tarihle, mücadele ile gelindiğini inşallah İzmir'in çocukları görecek" dedi. Yahşi'nin konuşmasının ardından şiir ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Öğrencilerin Çanakkale zaferi ile ilgili hazırladığı gösteri

-İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin konuşması

-Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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Mektup yazan öğrenciye Afrin'deki uzman çavuştan harçlık

Sivas'ta ortaokul öğrencisi Mikail Erdoğan'ın Afrin'e gönderdiği mektubunu okuyan Uzman Çavuş Mert Yılmaz, 200 lira harçlık gönderdi. Mikail Erdoğan ise parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Sivas'ta Şehit Osman Yurt Ortaokulunda eğitim öğretim gören öğrencilerin yazdığı mektuplar Mehmetçiğe moral olması için Afrin'e gönderildi. Okulun 7'nci sınıfında okuyan Mikail Erdoğan'ın (13) yazdığı mektup, Afrin'in Burseya Dağı'nda nöbet tutan Uzman Çavuş Mert Yılmaz'a teslim edildi. Okuduğu mektuptan etkilenen Uzman Çavuş Yılmaz, Erdoğan'la iletişime geçerek ona bir miktar harçlık gönderdi. Kendisine gönderilen harçlıktan dolayı mutlu olan Mikail Erdoğan gelen bu parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Böyle bir şey beklemediğini ifade eden Erdoğan "Biz dersteyken müdürümüz geldi, Afrin'deki askerlere mektup yazılacağını söyledi. Biz de gururlandık. 1 saat boyunca bu mektubu yazdım. Sonra yazdığım mektup Afrin'de Burseya Dağı'nda nöbet tutan bir komutanımıza gitmiş. Komutanımız bana ulaşmış. Müdürümüz odasına çağırdı, 'Komutan sana para gönderdi' dedi. Tabi ben de Mehmet Akif Ersoy nasıl İstiklal Marşı'nı yazdığında ödülü kabul etmediyse ben de kabul etmedim. Çünkü biz bunu ödül için, para için yapmadık. O parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Allah askerimizden razı olsun. Onlar sayesinde şu an rahatız. Biz Türklüğümüz için çalışan, vatanımız için çalışan kişileriz. Tarihimizi hiçbir zaman unutmadık. Askerimizin hepsine selam olsun. 200 lira gönderdi. Daha fazla gönderse yine hepsini Mehmetçik Vakfı'na bağışlardım. Komutanımız beni sosyal medyadan eklemiş. Onunla konuşuyoruz artık. Her akşam halini hatırını soruyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Öğrencinin görüntüsü ve konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, ()

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Öğrencilerden 18 Mart programı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde lise öğrencileri 18 Mart dolayısıyla hazırladıkları programda Çanakkale şehitlerini canlandırdı.

Gazipaşa Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla okul bahçesinde program düzenlendi. Programa, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda okulun giriş kapısı önündeki merdivenlere uzanan öğrenciler şehit Türk askerlerini temsil ederken, teneffüs zilinin çalmasının ardından okuldan çıkan öğrenciler ise merdivenlerden inerken 'Hey on beşli' türküsü eşliğinde şehit askerlerin üzerine basmadan geçti. Canlandırma katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Program hoşaf dağıtımıyla son buldu. Okul Müdürü Ali Turgut, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü doğasıyla ayrıca Afrin'de askerlerimiz bir zafer kazandılar. Şehitliğin, şahadetin anlamını yeniden vurgulamak, öğrencilerimizin dünyasına bu kavramı sokmak için böyle bir program organize ettik. Biz millet olarak bağımsızlığına, özgürlüğüne düşkün bir milletiz. Şahadet de bağımsızlığın olmazsa olmazı zaten. Yani Türk milleti tarih boyunca hiçbir zaman istila savaşı yapmamıştır. Bağımsızlığı için, ülkesi için, milleti için savaşmıştır. Biz burada bu değerler için ölen şehit olan askerlerimiz hatırasına saygı amacıyla şehitlik hadisesini yeniden gündeme sokabilmek için böyle bir program sunduk" dedi. Bilgisayar öğretmeni Sema Karakaş, "Savaştaki ve dünyadaki her olaydaki kadın figürünü canlandırmak ayrıca gurur verdi. Umarım izleyicilere de bunu yaşatmışızdır. Amacımız küçük yaşta çoluk, çocuk demeden Çanakkale Savaşı'na giden askerlerimizin ruhunu yeniden canlandırmaktı" diye konuştu. Öğrencilerden Kağan Şahin Değirmenci de böyle bir gösteride bulunduğu için gurur duyduğunu ve şehitleri de saygıyla andığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Öğrencilerin merdivende yerini alması

- Teneffüs zilinin çalması ve diğer öğrencilerin çıkışı

- Okul bahçesinde toplanan öğrenciler

- Detay görüntüler

- Röp 1: Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Turgut

- Röp 2: Bilgisayar öğretmeni Sema Karakaş

- Röp 3: Okul öğrencilerinden Kağan Şahin Değirmenci

366 MB /// 06.00"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

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Antik tiyatro 1600 yıl sonra tekrar gün yüzüne çıkacak

Denizli'nin Eskihisar Mahallesi'ndeki, UNESCO Geçici Kültür Mirası listesinde yer alan Laodikya antik kentinde bulunan ve 2 bin 200 yıl önce yapılan Batı Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle tekrar ayağa kaldırılacak. M.Ö. 2. yüzyılda yapılan ancak Hıristiyanlığın yayılmasıyla M.S. 5. yüzyıldan sonra kullanılmayan ve depremlerle tamamen yıkılan tiyatro, Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyon lira desteğiyle restore edilecek. 2 yıl sonra ayağa kaldırılacak antik tiyatroda 1600 yıl sonra tekrar sanat ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent Laodikya'da, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki heyet kazı çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de 10 yıldır desteklediği kazı çalışmalarında şimdiki hedef, Batı Tiyatrosu'nu ayağa kaldırmak. M.Ö. 2. Yüzyıl'da yapılan ve Helenistik Roma Dönemi'nde sanat ve kültürel etkinlikler yapılan tiyatro, M.S. 5. yüzyılda Hıristiyanlığın yayılmasının ardından kullanılmadı. 15 bin kişilik tiyatro zamanla meydana gelen büyük depremlerde tamamen yıkıldı. İncil'de geçen ve kutsal sayılan 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya'nın batısında yer alan Pamukkale travertenleri manzaralı tiyatronun ayağa kaldırılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi kazı heyetine restorasyon için 6 milyon lira destek sağlayacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, tiyatronun restorasyona destek için Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile protokol imzaladı. Antik tiyatroda imzalanan protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyon lira desteğiyle, Batı Tiyatrosu'nun restorasyonu Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki kazı heyeti tarafından yapılacak. 2 yıl sonra bitmesi planlanan antik tiyatroda 1600 yıl önceki gibi tekrar kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Türkiye'de ilk kez antik bir tiyatro Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gün ışığına çıkacak. Başkan Zolan, antik kent Laodikya'ya 10 yıldır destek verdiklerini, özellikle tiyatronun ayağa kaldırılması protokolünün kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Denizli şehir merkezinin çok yakınında olan antik kentimize belediye olarak sahip çıkıyoruz. Hedefimiz Batı Tiyatrosu'nu da ayağa kaldırmak. 1600 yıldır sanatsal ve kültürel etkinlik yapılmayan tiyatroya tekrar ayağa kaldırmak için protokol imzaladık. 2 yıl sonra restorasyon çalışmaları bittiğinde tiyatro gün yüzüne çıkacak. 1600 yıl önce nasıl kültürel etkinliklerde kullanıldıysa, günümüzde de vatandaşlarımız için kültürel ve sanatsal faaliyetlerde kullanılmasını amaçlıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sadece Laodikya'ya değil, turizmin her alanına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bizi heyecanlandıran bu projede, 2 yıl sonra vatandaşlarımız burada hem tarihi hissedecekler hem de etkinliklere tanıklık edecek" dedi. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ise, Laodikya'nın antik dönemde kültür, sanat, ticaret ve sporun merkezi olduğunu ifade ederek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle batı tiyatrosunu 2 yılda ayağa kaldıracağız. Restorasyon çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi'nin üstlenmesi bizim ve antik kent için önemli bir adım. Burada bizim amacımız Laodikya'yı yaşayan bir arkeoloji merkezi haline getirmek. Bu nedenle yerel yönetimlerin de desteği çok önemli. Verilen destekle kazı ve restorasyon çalışmalarını yapabiliyoruz. Antik tiyatroyu destekle tekrar ayağa kaldırdığımızda hayat bulmuş ve yeniden canlanmış olacak. Başta Denizli olmak üzere ülke turizmine büyük katkısı olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Antik kentten havadan drone çekimleri

- Tiyatrodan detay ve genel görüntüler

- Başkan Osman Zolan ve kazı heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in protokol imzalaması

- Başkan Zolan'ın konuşması

- Celal Şimşek'in konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ, ()



