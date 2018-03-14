DHA YURT BÜLTENİ-12

Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi (3)

TEK MOTORU ARIZALANMIŞ

Trabzon’da, Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye hasta götürürken yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanından kalkıştan bir süre sonra havada teknik arıza gerekçesiyle acil iniş isteyen Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçağın teknik incelemesi sürüyor. İncelemede çift motorlu uçağın sağ motorunda arıza olduğu belirlendi. Uçağın motor arızasının giderilip giderilemeyeceği konusunda uzman teknik ekipler çalışma yürütüyor.

Konuyla ilgili ’ya açıklama yapan Trabzon Havalimanı İdare Amiri, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, uçağın yakıt ikmalinin ardından Trabzon havalimanından kalkış gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra motor arızası gerekçesiyle acil durum bildirdiğini söyledi. Hatipoğlu, “Uçak 12:13’de havalimanımıza geri döndü. Bu sırada tüm tedbirleri almıştık. 4 mürettebat ve hastayı tahliye ettikö dedi. Uçağın yeniden uçup uçamayacağına yönelik verilecek kararın ardından hareket edileceğini ifade eden Hatipoğlu, “Uçağın tek motorunda arıza tespit edildi. Bu giderilmeye çalışılıyor. Sigorta şirketi bir karar verecek. Uçak uçamayacaksa yeni uçak gönderilecek. Hasta kadın İngiltere’ye gönderilecekö ifadelerini kullandı.

Haber:TRABZON,()

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Dervişoğlu'dan Bahçeli için "O işin kurnazıdır"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il kongresi için gittiği Manisa'da istifa ettiği partisi MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında konuştu. AK Parti ile MHP'nin seçim ittifakına değinen Dervişoğlu, "Ama ben adım gibi biliyorum ki Devlet Bahçeli beyefendinin de bunu kandırmak gibi ince bir planı var. O bu işlerin kurnazıdır" dedi.

İYİ Parti Manisa Olağan Seçimli 1. Kongresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yapıldı. İYİ Parti Manisa İl Teşkilatı Kurucusu Tamer Akkal'ın tekrar tek listeyle başkan adayı olduğu kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, CHP İl Başkanı Semih Balaban, genel merkez yöneticileri, ilçe başkanları ve delegeler katıldı. Kongrenin divan başkanlığını yapan, eski MHP'li, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın sonuna kadar arkasında olduklarını dile getirdi.

"SANDIĞA EL UZATANIN ELİNİ KIRMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Seçim yasasında yapılan bazı değişikliklerle ilgili de açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, değişikliklerin iki siyasi partinin parlamentodaki çoğunluğuna bağlı olarak bir dayatmayla yapıldığını öne sürdü ve şöyle konuştu. "Yarınlarda çok büyük sıkıntılar getirmesi muhtemel bir seçim yasası ile karşı karşıya bırakıldı. Bu yasada çok önemli garabetler var. Bu yasada mühürsüz zarfların ve oy pusulalarının geçerli olacağını belirten ifadeler var. Bu yasada zaten seçim hilesinden bezmiş olan bir millete seçimi daha gerçekleşmeden şaibe altında bırakılabilecek bir takım hükümler var. Satır aralarına gizlenmiş hükümler var. Ne yaparlarsa yapsınlar. Daha önceki hocalarının dediği gibi mezarlardan ölüleri çıkarıp, oy kullandırsalar bile herkes emin olmalıdır ki bu saatten sonra seçim hilesi yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Öyle bir hazırlık içindeyiz ki milletin bir tek oyunu bile namusumuz olarak görüyoruz. Allah yukarda şahittir. Sandığa el uzatanın elini kırmak için hazırlık yapıyoruz." Sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü fotoğrafların yayınlandığını ve eleştirildiğini dile getiren Dervişoğlu, "Benim 45 yıllık mücadelede geçmişim, MHP'ye helali hoş olsun. Onlar benim gardaşlarım, benimle ilgili ne söylüyorlarsa söylesinler. Oralarda buralarda hakkımda neyi dinlendiriyorlarsa dillendirsinler. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli benim hocamdı. Sosyal medyada onun elini öptüğüm bazı fotoğraflar yayınlanıyor. Bununla ilgili de diyorlar ki; Daha dün elini öpüyordun. Evet daha dün elini öpüyordum. O günkü gibi olsa elini öpmeye devam ederdim. Ama ben onun elini öperken, o ülkücülere Tayyip Erdoğan'ın eteğini öptürmüyordu. Farkımız oradan kaynaklanıyor. Bunun için bana sitemkar davranıyorlar" dedi.

"NEYİ ALDI Kİ HİLALİ VERDİ"

AK Parti ve MHP arasındaki seçim ittifakını hatırlatarak, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi eleştiren Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen rakamlara kafayı takar benim sevgili hocam. Bazen de harflere. Bir ittifak kurmuşlar ve adına 'Cumhur İttifakı' demişler. Ben de dedim ki, bu bize göre bir saray koalisyonudur. Bu ittifakta siyaseten ve ticaretten bazı rant kokuları alınıyor. Bu ittifak 'Cumhur İttifakı' olmaz. Olsa olsa 'Cukka İttifakı' olur dedim. Vay efendim ben bunu nasıl demişim. Çıkıyor her yerde bağırıyor. 'Siz de Cümbüş İttifakı' kurun. Siz de onu kurun. Bunu kurun' diyor. Bugün senin ittifak yaptığın AK Parti ve Sayın Tayyip Erdoğan ile aranda geçen diyaloglar tüm dünyanın malumu. Birbirinize demediğinizi bırakmadınız. Hatta adamdan oğlunu bile istedi hatırladım kadarıyla. 'Ver Bilal'i al hilali' diye. Şimdi neyi aldı da hilali verdi doğrusu bilmiyorum."

"O BU İŞLERİN KURNAZIDIR"

AK Parti ve MHP seçim ittifakında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AK Parti'yi kandıracağı iddiasında bulunan Dervişoğlu, şöyle konuştu: "Sarayın büyük ortağının eski müttefiklerini tanıyorum. 13 yıl ortaklık yaptılar. Mazideki birliktelik hariç. FETÖ denen çeteyle. Daha sonra İmralı'daki cani başıyla ittifak yaptılar. Devletin gözünü kör, kulağını sağır ettiler. Türkiye'deki teröristleri Irak'ın kuzeyine ve Suriye'nin kuzeyine silahlarıyla bir bir gönderdiler. Bugünkü uğraştığımız belanın kökünde geçmişteki yanlış strateji yatmaktadır. Defalarca söyledik. Yapmayın etmeyin diye. O zamanki Başbakanın kandırılmaktan mustarip bir ruh hali var. FETÖ ile görüşüyor kandırılıyor. APO ile konuşuyor kandırılıyor. En son Papa'ya gitti. Papa ne yapacak bilmiyorum. Ama ben adım gibi biliyorum ki Devlet Bahçeli beyefendinin de bunu kandırmak gibi ince bir planı var. O bu işlerin kurnazıdır." Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından il başkanlığı için seçim yapıldı. Seçimde başkanlık için tek liste ile başkan olan İYİ Parti Manisa İl Kurucu Başkanı Tamer Akkal, oy kullanan 397 delegenin oyunun tamamını alarak tekrar başkan seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İYİ Parti İl Kongresi'nden görüntü

- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı, adliyeye sevk edildi

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Çorum'da otobüs kazasında ölen 7 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde dün sabah park halindeki TIR'a arkadan çarpan otobüsün alev alması sonucu yaşamını yitiren 11 kişiden 7'sinin cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Otobüste 10 numara yağ kullanıldığı iddialarıyla ilgili de numuneler alındığı belirtildi.

Çorum'da dün saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü Ardıç mevkisinde meydana gelen kazada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Tokat'a giden İsmet Eslen yönetimindeki 60 FH 302 plakalı Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde duran Gürcistan plakalı TIR'a çarptı. Ardından otobüste çıkan yangında 2'si çocuk, 11 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri otobüsten çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurum Grup Başkanlığı'na gönderildi. Yapılan çalışma sonucunda, kimlikleri belirlenen Mehmet Cula, Mine Demir, Cihan Çakmak, Ayşe Delice, Murat Delice, İsmet Eslen ve Ahmet Civlez'in cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kazada yaşamını yitiren Esra Kel, Dürdane Kaplan, Betül Kaplan, Mervenur Özçiftçi'nin ise otopsi ve kimlik belirleme işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

'KURAL İHLALİ' VE '10 NUMARA YAĞ' İDDİASI

Öte yandan, kaza sonrasında başlatılan soruşturma devam ederken, bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, otobüs sürücününün kural ihlali yaptığı ve kusurlu olduğunun belirtildi. Ayrıca, kaza sonrasında otobüsün arka kısmında bir patlamanın yaşandığı ve ardından yangın çıktığı iddiası, araçta 10 numara yağ kullanıldığı şüphesini gündeme getirdi. Bu iddia ile ilgili de bir çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10 numara yağ iddiasıyla ilgili de otobüsten ve otobüsün güzergâhında yakıt aldığı akaryakıt istasyonlarından gerekli numuneler toplanarak incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi. Yanan yolcu otobüsünün kaza mahallinden kaldırılarak yediemine alındığı belirtildi. Kaza sonrasında gözaltına alınan Gürcistan uyruklu TIR sürücüsünün ise arıza yapması üzerine aracı yolun sağına çekip, telefonla Trafik Şube Müdürlüğü'nü arayarak bilgi verdiği, yol kenarında park halinde duran TIR'ın bulunduğu bölgeye uyarı levhaları ve dubaları koyarak gerekli tedbirleri aldığı ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüs yanarken cep telefonu görüntüsü

(SÜRE:2.59 Dk) (BOYUT:335.16 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı, adliyeye sevk edildi

Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü adına örgütsel faaliyetlere katıldığı iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, uluslararası terörist faaliyetlerin tespit ve deşifre edilmesi, faaliyetlerinin engellenmesi, yeni eleman temininin önüne geçilmesi kapsamında yapılan izleme sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 3 şüphelinin Suriye'den Kayseri'ye geldikleri belirlendi. Suriye ve Irak'ta DEAŞ yanlısı faaliyet yürüttükleri belirlenen Hamza Khalid Müslim, Mustafa Ahmed Hamad ve Mustafa Su'ud Hamad Said, dün sabah merkez Kocasinan ilçesindeki evlerine ayrı ayrı yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlılar Adli Tabipliğe giriş ve çıkış görüntüleri

-Genel detay

1 Dakika 19 Saniye / 82 MB

Haber:Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

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Nusaybin'de PKK/PYD'li 1 terörist teslim oldu



SURİYE'den gelen terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu. Öte yandan Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonda ise silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Nusaybin'de bir teröristin teslim olmasıyla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "2 Mart 2018 günü saat 20.00 sıralarında PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

DARGEÇİT'TE CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Mardin Valiliği'nden yapılan başka bir yazılı açıklamada ise Dargeçit ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda silah ve patlayıcılar ile mühimmat ele geçirildiği belirtilerek, "12 Mart 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Dargeçit ilçesi kırsal alanında arazi taraması için yapılan operasyonda, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet bu tabancaya ait şarjör, 6 adet roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 31 adet fünye, 150 metre kablo, çok sayıda tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yerverildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: MARDİN, ()

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1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde özel bir kreşe gönderilen 1,5 yaşındaki E.Ş.'nin yüzünde ısırma izleri ve şişlik gören ailesi, kızlarının dövüldüğü iddiasıyla, şikâyette bulundu. Kreş yetkilileri ise kızın başka bir çocuk tarafından ısırıldığını öne sürdü.

Çorlu'da yaşayan Gül Ş. ile Sevnur Ş., özel bir kreşe gönderdikleri kızları E.Ş.'nin dövüldüğünü iddia ederek, kreş yönetimi hakkında polise şikâyette bulundu. Kızını dün sabah servisle kreşe gönderen Gül Ş., bir süre sonra telefonla aradığı öğretmenlerden, E.Ş.'nin durumunu sorunca, uyuduğu yanıtını aldı. Öğleden sonra yine kızının durumunu soran Gül Ş.'ye öğretmenler, bu kez de çocuğun ateşlendiğini söyleyip, ateş düşürücü şurup getirmesini istedi. Bunun üzerine Gül Ş., eşi Sevnur Ş.'yi arayarak, kreşe şurup götürmesini istedi. Baba kreşe gittiğinde iddiaya göre kendisine kızlarının uyuduğu söylendi. Baba Sevnur Ş., aldığı yanıtın ardından kızını görmeden kreşten ayrıldı. Anne Gül Ş., akşam saatlerinde servisin gecikmesi üzerine kreşi tekrar aradı. Yetkililer, Gül Ş.'ye kızının yüzünün başka bir çocuk tarafından ısırıldığını söyleyip, E.Ş.'yi kendilerinin getireceğini bildirdi. Eve getirilen kızının yüzünde ısırma izleri ve şişlik gören Gül Ş., durumu polise bildirdi. Gül Ş., ardından da kızını hastaneye götürüp, tedavi ettirdi. Yaşanan olay nedeniyle kreş yöneticilerinden şikâyetçi olduğunu söyleyen Gül Ş., "Ben kızımın videosunu ve fotoğrafını atmalarını söylemiştim, her gün atılıyordu ama olay günü atılmadı. Bana kızımın biraz huysuz olduğunu, uykudan yeni uyandığını ve o yüzden video gönderemediklerini söyledi. Bunun üzerine eşim kreşe gitti ve ona da uyuduğunu söyleyip, göndermemişler" dedi. Akşam saatlerinde ise kreşten arandığını belirten Gül Ş., "Bana kızımın başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ve doktora götürüp tedavisini yaptırdıklarını söylediler. Bana çocuğu kendilerinin getirmelerini söyledim. Getirdiklerinde yanlarında doktor da vardı. Ben de çocuğu görünce 'Bu mu önemsiz?' dedim. Doktor tedavisi yapılmış, neden aranmadığımı söyledim. Şikâyetçi oldum, polisleri çağırdım. Doktora götürdük. Doktor şişme ve ısırma, hırpalanma olduğunu söyledi. Şikâyetçi oldum, işlemlerimiz başladı. Sonuna kadar gideceğim. Onlar için önemsiz ama benim için değil. Elimden geleni yapacağım. Kızımı kimin bu hale getirdiğinin ortaya çıkmasını istiyorum" diye konuştu. Kreş yetkilileri ise E.Ş.'nin yüzünün başka bir çocuk tarafından oyun oynarken ısırıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Ela'dan detaylar

Yüzündeki ısırık izleri

Ela anne ve babası ile

Anne Gül Ş'nin açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()