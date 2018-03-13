DHA YURT BÜLTENİ-12

Komandalar, kurban kesilerek Şırnak'tan Afrin'e uğurlandı



Şırnak'ta bulunan Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndan, Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için gönderilen askerler kurban kesilip, dua edilerek uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Şırnak'taki Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugayı'ndan askerler takviye amaçlı bölgeye gönderildi. Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Şırnak Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, askerlerin eş ve çocukları katıldı. Törende askerler için kurban kesildi, dualar edildi. Uğurlama töreninde konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak askerlere seslenerek, başarılar diledi. Komandoların eş ve çocuklarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Daha sonra askeri birlikler otobüslerle Afrin operasyonuna katılmak için yola çıktı.



Görüntü Dökümü:

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-Askerlerin otobüslerle kışlada çıkışları

-Otobüstekilere selam veren askerler

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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Bartın'da 148 maden işçisinin iş akdi sona erdirildi



Bartın’ın Amasra ilçesinde, madencilik sektöründe faaliyet gösteren holdinge bağlı taşeron firmada çalışan 148 işçinin, sözleşme süreleri bittiği gerekçesiyle iş akdi sona erdirildi.

Amasra'da, madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketin Kazpınarı- 2 kuyusundaki galeri açma çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmayı yapan taşeron firmanın 148 işçisinin, sözleşme süreleri bittiği gerekçesiyle iş akdi sona erdirildi. Şirket tarafından görevlerine son verilen işçiler, sabah saatlerinde, Kazpınarı- 2 kuyusuna geldi. Galeri açma çalışmalarının yapıldığı alanda, jandarma ekiplerinin de hazır bulunduğu görüldü. İşçiler, eşyalarını toplayıp, arkadaşlarıyla vedalaşarak, bölgeden ayrıldı. Öte yandan şirket tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İşçilerin sözleşme sürelerinin bittiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:"Taşeron firma ile projeyle ilgili sözleşme süresi bitti. Dolayısıyla firmanın şirketimizle yapacağı bir iş kalmadı. Böylelikle söz konusu işçilerde açıkta kalmış oldu. Şirketimizin taşeron firmaya herhangi bir borcu bulunmamakta ve madencilerin işsiz kalmasıyla ilgili de bir tasarrufumuz yoktur. Ancak yeni proje ihalemizi alacak firma bu işçileri değerlendireceğini düşünüyoruz. Bu noktadan bizim de tavsiyemiz olacaktır."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Madenden görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-İşçilerden görüntü

-İşçilerin vedalaşması

-İşçilerin şirketten ayrılmaları

-Detay görüntüler

Süre: 2.20 Boyut: 202 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarına ilişkin çalışmalar anlatıldı



Diyarbakır'da, 21 Mart günü yapılacak nevruz kutlamalarına ilişkin çalışmalar, düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen toplantıya HDP'li milletvekilleri Sibel Yiğitalp ile Ziya Pir, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Şerif Camcı ve parti yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Camcı, bu yılki kutlamalar için yurt içinden ve dışından 1200 kişiye davetiye gönderdiklerini söyledi. Nevruzu, Ortadoğu'da savaşın olduğu ortamda karşıladıklarını kaydeden HDP'li Camcı, "Halkımızın coşkuyla ve kararlılıkla kutlayacağı 'özgürlük bayramı'nın huzur içinde tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yılki nevruzun ön çalışmaları ve nevruz günü için 1200 kişi seferber olmuş durumdadır. Bugünün 'özgürlük bayramı' coşkusunda geçmesi için tüm ayrıntılar hassasiyetle planlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışından nevruza katılmak isteyen veya davet edilmesi düşünülen heyet ve şahsiyetlerle ilgili çalışmamız da son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Yoğun ilginin ve katılımın konuklar düzeyinde de gerçekleşeceği görülmektedir. 21 Mart günü kutlayacağımız nevruza büyük inanç ve kararlılıkla tüm halkımızın sel olup, akacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Açıklamaya katılanlar

-Camcı'nın açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamare: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

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Bursa'da sahte parayla 22 kişiyi dolandırdılar

BURSA'da sahte parayla alışveriş yaparak vatandaşları dolandıran Serkan.S. ve Berkan.B., tutuklandı. Zanlıların evinde yapılan aramalarda 10 bin 200 lira sahte para ele geçirildi.

Bursa Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde 22 farklı sahte parayla dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. 300 farklı güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin Serkan S. ve Berkan B. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde adreslerine düzenlenen operasyonda 10 bin 200 lira değerinde sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Öte yandan Serkan S.'nin hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı. Bu arada, şüphelilerden birinin vatandaşa sahte para vermesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı güvenlik kamerası

-Zanlıların adliyeye sevk olması

SÜRE: 1 dakika 04 saniye, BOYUT: 120 Mb

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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ÖZEL-İntihara kalkışan kimlik kaplamacıyı İl Emniyet Müdürü ikna etti



Kayseri'de, zabıta ekipleri, kimlik kaplama işi yaptığı seyyar aracına el koyunca 5 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkışan Yahya A. (38), İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular tarafından ikna edilerek, indirildi.

Olay, Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kimlik kaplama işi yapan Yahya A.'nın seyyar aracına zabıta ekipleri el koydu. Bunun üzerine Yahya A., 5 katlı Erciyes Vergi Dariesi'nin eski binasına çıkarak intihara kalkıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yahya A'nın atlama ihtimaline karşın, aşağıya hava yastığı açtı. Polis ekipleri ikna çabalarını sürdürürken, olay yerine Emniyet Müdürü İbrahim Kulular geldi. Çatıya çıkan Kurular, yaklaşık yarım saatlik çabayla Yahya A.'yı ikna ederek, eyleminden vazgeçirdi. Emniyet Müdürü Kulular'ın elinden tutup, indirdiği Yahya A. ambulansa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İntihara kalkışan adamdan görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Adamın ikna olma anından görüntü

-Genel detay

4 Dakika 55 Saniye /302 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera:Şeyda AŞATIR/ KAYSERİ,()

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Çanakkale'de 103 yıl sonra Şehit Üsteğmen'in mezarı bulundu

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanında yapılan örtü temizliği çalışmaları sırasında, 29 yaşında şehit olan Üsteğmen Ahmet Şevki’nin mezarı bulundu. 103 yıl sonra gün yüzüne çıkarılan şehidin mezarı, düzenleme çalışmalarının ardından ziyarete açılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü sınırları içerisinde yeni yapılan Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanındaki örtü temizliği ve çalışmaları sırasında, şehit mezarı bulundu. Toprak ve otların arasında kaybolan şehit mezarı temizlenerek 103 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Mezar taşında yapılan inceleme sonrası kabrin Şehit Üsteğmen Ahmet Şevki’ye ait olduğu belirlendi. Mezar taşının bir bölümünde ‘61’inci Alay, 4’üncü Tabur, 15’inci Bölük Mülazım-ı Evvel (Üsteğmen) Şevki Efendi Bin Kazım Efendi’ yazdığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre, Ahmet Şevki'nin 1886 yılında doğduğu ve 23 Ekim 1915 tarihinde şehit olduğu öğrenildi. Şehit Üsteğmen Ahmet Şevki'nin Çanakkale Savaşları sırasında görevli iken yaralanarak, Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği alanında tedavi olduğu sırada hayatını kaybettiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarında ismi geçen şehidin, bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan, Serfiçe Sancağı'na bağlı Nasliç kazasından olduğu ortaya çıktı. Şehit mezarının düzenleme çalışmalarının ardından ziyarete açılacağı kaydedildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bölgede binlerce şehidin kefensiz yattığını belirterek, şöyle konuştu:"1915 yılında Çanakkale’de destan yazan bu kahramanlar memleketin dört bir yanından buraya gelmişlerdi. Kimi Yunanistan’dan, kimi Makedonya’dan, kimi Balkanlar’ın değişik bölgelerinden, kimi Halep’ten, kimi Kudüs’ten Çanakkale’ye akın akın vatan savunmasına gelmişlerdi. Ve Çanakkale’de mezarı ayrı olarak belirli olan şehidimizin sayısı azdır. Çünkü o dönemde şehitlerimiz hemen imkânlar dahilinde bulunduğu bir yere defnediliyordu. Ve genelde de mezar yerleri pek belli değildi. Tarihi alanda mezar yeri belli olan şehidimizin biri de Üsteğmen Şevki Efendi'dir. Biz tarihi alandaki bütün bu topraklarda kefensiz yatan şehitlerimiz araştırıp, onları bulmak, hatıralarını tekrar canlı tutmak ve onları halkımızın ziyaretine açmak istiyoruz. Çünkü onlar bu vatan için en büyük fedâkarlığı yapmışlar ve canlarını ortaya koymuşlar. Biz de onların torunları olarak, Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Ruhu’nun temsilcileri olan bu kahraman şehitlerimizi en azından etrafını temiz tutarak, onlara gelip bir dua okumalarını ve torunlarının onları unutmamalarını sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz."

ŞEHİT ÜSTEĞMEN AHMET ŞEVKİ HAKKINDA

Mezar taşı üzerinde "Alay: 61 Tabur: 4 Bölük: 15 Mülazım-ı evvel (Üsteğmen) Şevki Efendi bin Kazım Efendi" yazmaktadır. Mezar taşının yapısından şu an toprak altıda kalan kısmında da yazının devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu alanda yapılacak çevre düzenlemesi sonucunda mezar taşının devamında kalan yazıları da okuma şansı elde edilecek. Mezar taşında yer alan ifadelerden kimliği tespit edilen şehit, 20'nci Tümen’in 61'inci Alayı’nın 4'üncü Taburu'nun 15'inci Bölüğü'nde görevli iken yaralanarak bu noktaya getirilmiş ve hastanede şehit olmuştur. Milli Savunma Bakanlığı'nın kayıtlarında da ismi geçen şehidin bu kayıtlara göre memleketi şu an Yunanistan sınırlar dahilinde kalan Serfiçe Sancağı'na bağlı Nasliç kazasıdır. Osmanlı Dönemi'nde Manastır vilayetine bağlı bir sancak olan Serfiçe, Yıldırım Bayezid Dönemi'nde Osmanlı yönetimine katılmıştır. Serfiçe, Birinci Balkan Savaşı'nda Ekim 1912’de Yunan ordusu tarafından işgal edilmiştir. Günümüzde Selanik’in güneyinde kalan ve Batı Makedonya olarak adlandırılan bölgede Kozani iline bağlı bir belediyedir. İsmi Servia olarak geçmektedir. Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre, 38301 sıra no'lu Ahmet Şevki, 1886 yılında doğmuş ve 23 Ekim 1915 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimizin bağlı bulunduğu 20'nci Tümen, Ekim ayında 2'nci Ordu’nun Trakya’ya gönderilmesi üzerine güney grubunda sol kanatta bulunan 5'inci Kolordu'nun emrine verilerek Kerevizdere bölgesine gelmiştir. Böylelikle Ekim ayında cephe hattına gelen Üsteğmen Ahmet Şevki aynı ay içerisinde yaralanarak Ağdere’ye getirilmiş ve burada kurtulamayarak şehit olmuştur. Ekim ayında Seddülbahir ve Arıburnu’nda bomba faaliyetlerinin çoğaldığı, özellikle Seddülbahir’de siper havanlarının kullanıldığı bilinmektedir. Bu sebeple burada medfun bulunan şehidimizin saydığımız bu faaliyetler neticesinde yaralanmış olma ihtimali çok yüksek görünmektedir. Ancak kesin sonuç Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı (ATASE) arşivi ve Milli Savunma Bakanlığı arşivinde yapılacak çalışmanın sonucunda ortaya çıkacaktır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit Üsteğmen Ahmet Şevki’nin mezarından genel ve detay görüntü.

-Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in şehit mezarı başında dua okumasından görüntü.

-İsmail Kaşdemir ile röp.

2 dakika 44 saniye. 303 MB

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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İzmir'de geniş katılımlı afet tatbikatı yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, İzmir Valiliği koordinatörlüğünde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan 'Bölgesel Düzey 2018 Masabaşı ve Saha Tatbikatı' başladı.

İzmir Valiliği koordinatörlüğünde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, 3 gün sürmesi planlanan 'Bölgesel Düzey 2018 Masabaşı ve Saha Tatbikatı' başladı. Tatbikat öncesinde, İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Özgür Nohut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire Başkanı İrfan Keskin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, vali yardımcıları ve kamu kurum yöneticileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı konuşmada, "Afetler nerede, ne zaman, nasıl, ne tür meydana geleceği bilinemeyen ve önceden tahmin edilemeyen olaylardır. Bu nedenle insanlar afetlere çoğu zaman hazırlıksız yakalanmış, ülkemiz can ve mal kaybı vermiştir. Hem ülkemiz hem de ilimiz jeolojik yapısı, coğrafi ve iklim özellikleri dolayısıyla deprem, sel ve buna benzer afetlere maruz kalmıştır. Afetlerde can ve mal kaybını en aza indirgemek için nasıl organize olunacağını önceden planlamak gerekiyor. İlimizde afetlere karşı hazırlıklı olunması, hızlı etkili ve kurtarmanın tek elden yürütülmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlanmıştır" dedi. İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu, toplantıda yaptığı sunumda, İzmir ve çevre illerini etkilemesi muhtemel afetler ve bunlara alınabilecek tedbirler hakkında bilgiler verdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin de afet yönetiminin tüm aşamalarının elektronik ortamda takip edilip, yönetilmesini sağlayan AYDES sistemini tanıttı.

KOKUYA DUYARLI KÖPEKLER DE TATBİKATA KATILDI

Yapılan toplantının ardından tatbikatın yapılacağı alana geçildi. İzmir’deki afet zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili kurtarma çalışması yapılması, ilk yardım, geçici barınma ve yeniden inşaa faaliyetlerinin yürütülmesi için hazırlanan ve 26 yerel düzeydeki hizmet ve yardım grubunun da içinde yer aldığı afet senaryosu gerçekleştirildi. 363 kişinin katıldığı ve 96 araç-ekipmanın kullanıldığı tatbikatta, enkazda arama ve kurtarma faaliyetleri, güvenlik ve asayişin sağlanması, sağlık müdahaleleri, fabrikada kimyasal gaz sızıntısı sonrası afetzedelere müdahale, araba yangınına müdahale, trafik kazasına müdahale, enkazın kaldırılması ve buna yönelik teknik desteğin sağlanması, su borusu patlaması, elektrik ve doğalgaz kaçağına müdahale, afetzedelerin barınma ihtiyacının giderilmesine yönelik çadırkent kurulması, haberleşmenin sağlanması, cenazelerin soğuk hava depolarına nakledilmesi, hasarlı yapıların hasar tespitinin yapılması ve afetzedelere psikososyal destek verilmesi gibi olaylar yer aldı.

Kokuya duyarlı köpeklerin de yer aldığı tatbikata, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı, 3’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan bir helikopter de keşif uçuşu ve enkazdan yaralı alınması konusunda destek sağladı. Ayrıca tatbikat senaryosu kapsamında, il genelindeki 2 bin 9 resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 633 bin 983 öğrencinin eşzamanlı olarak tahliyesi de, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tatbikat öncesi toplantıdan görüntü

- Vali Erol Ayyıldız’ın konuşmasından görüntü

- Tatbikattan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()