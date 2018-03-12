DHA YURT BÜLTENİ-12

Konyalı pilot Melike Kuvvet, kumpas mağduruydu/EK

'9 SANİYELİK ŞARKI SÖYLEME GÖRÜNTÜSÜ İLE TSK'DAN İLİŞİĞİ KESİLDİ'

İran’ın başkenti Tahran’ın güneyinde düşen Başaran Holding’e ait özel uçağın ikinci pilotu olan Melike Kuvvet’in yakın arkadaşı emekli hava astsubay Murat Saluk, Kuvvet'in iki kez FETÖ mağduru olduğunu söyledi.

FETÖ kumpasıyla Pilot Yüzbaşı görevindeyken TSK’dan uzaklaştırılan Melike Kuvvet’in özel sektöre geçme sebebinin kendi tercihi değil bir mecburiyet olduğunu anlatan Murat Saluk, Kuvvet’in TSK’dan uzaklaştırıldıktan sonra maddi ve manevi sıkıntılar içinde olduğunu söyledi. Melike Kuvvet’in Konya’da yaşayan annesi ve kendisinin geçimini sağlamak için özel jet pilotluğu yaptığını söyleyen Saluk, şunları anlattı:

“O dönemde İncirlik’e geliyorlardı sık sık. Melike ile burada tanıştık. 2008-2013 yıllarında hava kuvvetlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tamamında terör örgütüyle ilgili yapılanmanın olduğu dönemde çeşitli sorgulamalara, baskılara tehditlere maruz kaldık. Ben de bunlardan biriyim. Melike gerçekten büyük sıkıntılar yaşadı. Sesi güzeldi, özel yemeklerde, filo yemeklerinde, filo gecelerinde komutanının ya da arkadaşlarının isteği ile şarkı söylerdi. Bu artık geleneksel hale gelmişti. Merzifon’da da bir arkadaşının hafta sonu çocuğunun doğum gününde, bir kafeteryada orada şarkı söylenmesi isteniyor. Toplam 10 dakika 50 saniyelik bir şarkı söyleme videosu çekilmiş fakat bu videonun 9 saniyelik kısmı alınmış. 9 saniyelik bölümde Melike’nin üzerinde askılı siyah bir elbise, saçları toplanmış, hafif makyajlı, kulağı küpeli hoş bir hanım görüntüsü. Arkasında dönen birkaç renkli top ve spot ışıklandırma varmış. Sadece bu 9 saniyelik bölümle Melike’yi bitirmek anlamında ‘gece kulüplerinde, pavyonlarda şarkı söylüyorsun’ diye bir pisliği üzerine attılar. Bir video ile TSK’dan ilişiğini kestiler."

'HELİKOPTER PİLOTU OLARAK İŞ BULAMIYORDU'

Ordudan atıldığında kendisinin İstanbul'da olduğunu belirten Murat Saluk, "İstanbul’a geldiğinde öğretim görevlisi olmak için müracaat etti. ‘Yapabileceğim bir şey yok’ diyordu. ‘Helikopter pilotu olarak piyasada iş bulamıyorum’ diyordu. O dönemde bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyordu ve 3 bin 200 lira maaş alıyordu. Bundan 3-4 yıl önce. Hep anlatırdı, paylaşırdık. Avcılar’da oturuyordu. 1500 lira kira veriyordu. O maaşla hem geçimini sağlamaya çalışıyordu hem de annesine bakmaya çalışıyordu. TSK’ya olan pilotluk eğitiminden kalan tazminatını ödüyordu. Borç batağı içerisindeydi" dedi.

'İKİ KEZ FETÖ MAĞDURU OLDU'

Melike Kuvvet’in iki defa FETÖ mağduru olduğunu ifade eden Saluk, şöyle devam etti:“Ordudan atılmasıyla ilgili Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne göreve iade talebiyle ilgili dava açtı. Bu dava hemen reddedildi. 'Ordu’ya dönemezsin' denildi. Çorlu’da bir uçuş okulunda eğitime başladı jet pilotu olmak için. Jet pilotu olduğuna dair belgeyi aldı. Artık sivil hava yollarında uçabilecek bir pozisyona gelmişken darbe girişimi oldu. O olunca, her şey gün yüzüne çıkınca hükümetimiz, devletimiz geçmişte FETÖ’den mağdur olanlara kucak açtı. O sırada Melike de başvurdu. 'Pilotluk yapabilir' diye sağlık raporu da aldı. Kabul edildi, başlamak üzereydi ancak o dönemde; Çorlu’daki uçuş okulunun FETÖ’cüler tarafından işletildiğini, FETÖ’cülerin yönetici olduğunu, oranın kapatıldığını ve oraya kayyum atandığını söylemişler kendisine. FETÖ’cü bir uçuş okulunda eğitim görmek, onlarla yakın temas içerisinde olmak Hava Kuvvetleri’ne girişini, tekrar göreve başlamasını imkânsız kıldı. Yani FETÖ’den mağdur olduğundan dolayı ordudan atıldı, bütün itibarını, şerefini, maddiyatını, bütün değerlerini kendine güvenini kaybetti. Darbeden sonra devlet millet onu fark etti ama yine FETÖ’den dolayı bir kez daha mağdur oldu. Böyle bir okul olduğunu, böyle kişiler olduğunu zaten bilemezdi. Zaten FETÖ ile bağlantısı olsaydı FETÖ’cüler onu ordudan atmazdı."

'MAYIS’TA GÖREVE İADE KARARINI BEKLİYORDU'

Mayıs ayında duruşmasının olduğunu belirten Salut, şunları anlattı:“Anayasa Mahkemesi’ne dava açacağını, pilotluk brövesiyle sivil hava yollarında şansını deneyeceğini söylemişti. Anayasa Mahkemesi’ne açtığı davada 'özel hayatın gizliliğine müdahaledir' diye karar aldı. Mahkeme dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. ‘Tekrar görüşün gözden geçirin’ dedi. Mayıs ayında duruşması vardı. Yani Mayıs ayındaki duruşmada muhtemelen göreve iadesi gerçekleştirilecekti. Böyle bir karar çıkacaktı. Bunu da benimle paylaşmıştı. Çok borcu vardı. Ev sahibine bile borcu vardı. Annesine kredi ile aldıkları evin kredi borcunu ödeyemediklerinden dolayı icra ile evin satışına kadar gelmişti durumu. Zamanla maddi manevi bir şeyler yapmaya çalıştım. Benim yanımda birkaç kişiyi aradı, benim de tanıdığım kişileri aradı. Mesai arkadaşları normal arkadaşları hiç destek olmadı. Telefonunu dahi açmadı. Suçlu gibi algılıyorlardı. Konuyu bilen ve onu yakınen tanıyanlar durumunu biliyordu ve ona kucak açıyordu. Mayıs ayında TSK'’ya geri döneceğiyle ilgili haberler vardı. ‘Benim gözüm hiçbir zaman özel sektörde çok para kazanmak değil’ diyordu. İnanılmaz bir askerdi. ‘Benim işim vatanıma milletime hizmet etmekti’ derdi. Hep ‘sadece bu işi orduya döneceğim süreye kadar borçlarımı kapatmam lazım’ diyordu. Hep o heyecanla yaşardı. En son 15 gün önce yazışmışız. Çok iyi bir insandı. Kimseye zarar vermeyecek, inançlı bir insandı. Haksız bir muamele gördü. Bunun etkilerini hep gördük. Bunun gibi olan birçok kişi bunu yaşadı ama Melike bu kazayla gündeme geldi. Melike iyi bir insandı ve hak etmediği bir hayatı yaşadı. Allah rahmet eylesin."

Görüntü dökümü

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-Murat Saluk ile röp

(SÜRE:8.28Dk)(Boyut:269 mb)

Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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Cumhurbaşkanı'nın programına alınmayınca ağlayan kadın başkanın eşi çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti'nin Sakarya İl Kongresinin yapıldığı spor salonuna alınmadığı için gözyaşlarına boğularak 'Kocan sana sahip çıkmazsa böyle olur' diyen kadının Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'ın eşi İlknur Akcan olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Serdivan iİlçesindeki Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Sakarya İl Kongresi'nde partililere hitap etti. Program öncesinde kongre salonunun önündeki görevli girişine gelen Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'ın eşi İlknur Akcan, polislere içeriye girmek istediğini söyledi. Geçiş noktasında kurulan barikatlarda görevli polisler belediye başkanının eşine 'Hanımefendi isminiz listede yok, giremezsiniz' deyince ortalık bir anda karıştı. İlknur Akcan polislere, "Bağırırım ben, ben içeri girmek istiyorum. Ben sana bağırmıyorum. Almıyorlar her seferinde" diye tepki gösterdi. Akcan'ın sözlerine cevap veren polis memuru, "Alın götürün şu hanımefendiyi yahu. Ben mi listeye ismini koymadım? Bana niye bağırıyor?" ifadelerini kullandı. Sinir krizi geçiren Akcan, ellerini polis barikatının üzerine koyup,"Kocan sana sahip çıkmazsa böyle olur işte" diyerek sitem etti. İlknur Akcan'ı çevresindeki partililer güçlükle sakinleştirdi. Bir süre burada bekleyen İlknur Akcan daha sonra parti yetkililerince içeriye alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadının ağlaması

-Belediye başkanı eşiyle ilgili söylemleri

-Polisle tartışması

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

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Tunceli TSO Başkanı Cengiz hayatını kaybetti/EK

BİNLERCE KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybeden Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz için iki ayrı cenaze töreni düzenlendi. Cengiz için ilk tören, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası binası önünde yapıldı. Buradaki törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ubeyde İpek, çevre illerin ticaret ve sanayi odası başkanlarının yanı sıra İstanbul ve Ankara'dan gelen çok sayıda işadamı ile binlerce vatandaş katıldı. Tören sırasında helallik alındıktan sonra Cengiz için bir dakikalık saygı duruşu yapılmasının ardından dini tören için cenaze Tunceli Cemevi'ne götürüldü. Tunceli'nin en sevilen simalarından olan Yusuf Cengiz için Cemevi'nde düzenlenen törene yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Cemevi'ndeki tören, Alevi dedesinin okuduğu dualarla başladı. Yoğun kalabalığın katıldığı törende Cemevi'nde Cengiz için kılınan cenaze namazının ardından tabutu omuzlarla alınarak kent merkezindeki asri mezarlığına götürülerek, toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki tören

-Cemevindeki kalabalıktan görentü

-Cemevi'nde yapılan dualar

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

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Önemli davaların hakimi Karadeniz, Ordu'da toprağa verildi



Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren, Türkiye'nin önemli davalarına bakan, emekli hâkim Mehmet Orhan Karadeniz (74), memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde önceki gün motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren eski Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, emekli hâkim Mehmet Orhan Karadeniz'in cenazesi memleketi Ordu'ya getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Orhan Karadeniz için Altınordu Ulu Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törende Mehmet Orhan Karadeniz'in eşi Tansel, çocukları Hande ile Emre Karadeniz taziyeleri kabul etti. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazına Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karadeniz'in Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda cenaze aracına taşındı. Mehmet Orhan Karadeniz'in cenazesi daha sonra Oğmaca Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI

Mehmet Orhan Karadeniz, hâkimlik mesleğinden 2008 yılında emekli oldu. Karadeniz, Demokrasi Partisi (DEP) eski milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi'ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırı davasına bakmıştı. Mehmet Orhan Karadeniz'in, Danıştay saldırısı, Hizbullah, Sivas olayları gibi pek çok önemli dava dosyalarına baktığı, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde emekli olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazı kılınırken görüntü

-Cenazeden detay görüntü

-Tabut taşınırken görüntü

(SÜRE: 2.47 Dk ) (BOYUT: 166 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,()

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Reyhanlı Ortaokul öğrencilerinden şehitler için klip

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Reyhanlı Ortaokul öğrencileri öğretmenlerinin desteği ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Mehmetçikler için klip hazırladı.

Okul bahçesinde, önce Kuran-ı Kerim okundu. Türk Bayrağı dalgalanarak başlayan ve Şehidim rahat uyu şarkısı ile devam eden klipte öğrenciler ellerinde plakalarla Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı operasyonundaki şehitlerin isimlerini okuyarak yerlerini aldılar. 15 Temmuz kalkışma sırasında şehit olan Ömer Halisdemir ve Afrin’in Cinderes kasabasından atılan roketlerle yaşamını yitiren Fatma Avlar, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi’nin isimlerinin de yer aldığı klipte öğrenciler ellerindeki kırmızı beyaz renkli toplam 40 plaka ile 5 metre kare ebadında Türk Bayrağı oluşturdu. Yerlerini alan öğrenciler plakaların arka yüzünü çevirerek ortasında zeytin dalı ve çevresinde ‘Kahraman Mehmedim’ yazdı ve ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı attı. Klipte ‘vatan uğruna canını feda eden ey asil şehitler bu vatan size minnettardır’ ifadesi de yer aldı. Klipte görev alan 6. sınıf öğrencisi Nisa Nur Yumuşak, Afrin şehitleri ve tüm şehitler için öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte projede yer aldıklarını söyleyerek, "Her plakada bir şehidimizin ismini okuduk. Kırmızı beyaz plakalarla Türk Bayrağı oluşturduk. Daha sonra da plakaların diğer yüzünde ortasında zeytin dalı ve Kahraman Mehmedim yazısını oluşturarak klip haline getirdik. Klipi de Zeytin Dalı Harekatı’nda, kahramanca savaşarak şehit düşen askerlerimize ithaf ettik" dedi. Klipte ortaokul 6. sınıf öğrencileri yer alırken, öğrencilere de Müzik öğretmeni Erkan Ezer, Beden Eğitim Öğretmeni Bülent Yeşil ve Güzel Sanatlar öğretmeni Yusuf Döner destek verdi.

Görüntü Dökümü

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- Dalgalanan Türk Bayrağı

- Tüm şehitlerimizin anısına yazısı

- Öğrenciler toplu halde

- Kuran-ı kerim okunurken

- Şehidim rahat uyu şarkısı eşliğinde

- Öğrenciler ellerinde plaka ile şehit ismi söylerken

- Türk bayrağı etrafındaki öğrenciler

- Plakayı çevirirken

- Ortasında zeytin dalı bulunan Kahraman Mehmedim yazısı

- Ortaokulun amblemi

- Öğrencinin konuşması

SÜRE:04'50"BOYUT: 154 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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Uydudan yayın yapan TV52 televizyonu binası mühürlenince yayın kesildi

Ordu'da 25 yıldır yerel ve uydu üzerinden yayın yapan TV52 televizyonu binası, imar ve yangın talimatı eksiklikleri nedeniyle Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. TV52'nin yayını kesilirken, televizyon çalışanları da duruma tepki gösterdi.

Ordu'da yerel ve uydudan 25 yıldır yayın hayatını sürdüren TV52 televizyonu yayın hayatını durdurdu. TV52 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı İsa Akçay, televizyonda canlı yayında program konuğu olduğu esnada, Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri binaya girdi. Televizyonun olduğu binadaki son iki katta imar ve yangın talimatı eksiklikleri olduğu, bununla ilgili tebligatında belediye tarafından daha önceden kendilerine iletildiği belirtildi. Televizyon sahibi İsa Akçay, ise olayın tamamen farklı boyutlarda olduğunu, eksikliklerin giderilmesine imkan tanınmadığını savundu. Televizyon yöneticilerinden gazeteci Akın Çiçek ise, 25 kişinin bu işten evine ekmek götürdüğünü, her çalışanında bu süreçle birlikte mağdur durumdu olduğunu söyledi. Elektrikleri kesilerek yayını durdurulan binadakiler boşaltılınca kapısıda belediye ekiplerince mühürlendi. Televizyonun ekranında ise 'TV52 Ordu stüdyolarının bulunduğu bina Ordu Büyükşehir Belediyesi talimatıyla binanın yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlenmiştir. Uydu yayınlarımız kesilecektir, facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz' yazısı yayınlandıktan bir süre sonra uydu yayını kesildi. Televizyon çalışanları binayı terk ettikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Bu esnada da belediye özel güvenlik görevlileri ve çalışanlar arasında kısa süreli arbeyde yaşandı. Hatıra fotoğrafı çektiren televizyon çalışanları daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Belediye ekiplerinin televizyondan görüntüsü

-İsa Akçay'ın canlı yayında açıklamaları

-Televizyon çalışanlarından görüntü

-Meydanda fotoğraf çektirmek isteyen televizyon çalışanlarıyla Belediye çalışanlarının arbedesinden görüntü

-Diğer detaylar

(SÜRE: 5.06 Dk ) (BOYUT: 538 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,()



