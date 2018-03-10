DHA YURT BÜLTENİ-12

Karamollaoğlu: 'Cumhur İttifakı'na katılın diyorlar; ben deli miyim ?



SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti ile MHP'nin 'Cumhur İttifakı'na değinerek, "Hükümetin aleyhinde konuşanlar, yarın hapse atılıyor, işinden oluyor. Böyle bir ülke olmaz. Şimdiden gelin Cumhur İttifakı'na katılın diyorlar. Ya ben deli miyim ki böyle bir mesuliyetin altına gireyim. Bizim hangi beklentilerimiz varmış da, kaç bakanlık, kaç milletvekili? Bu millet, 20 tane değil, 120 tane değil, 250 tane milletvekilliğine bile satılamaz. Bunu herkes bilsin" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Karaman'da partisinin il başkanlığı kongresine katıldı. Salon önünde meşale ve konfetilerle karşılanan Karamollaoğlu, ülke sorunlarının hükümetin gündeminde olmadığını ileri sürdü. Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemiz oldukça karışık bir dönemden geçiyor. Kiminle ülke meselelerini görüşmeye kalksak, her birinin çok ama çok ciddi problemlerle karşı karşıya olduğuna şahit oluyoruz. Öbür taraftan da dönüp bu ülkeyi yönetenlere, bu ülkeyi 15 yıldır idare edenlere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hükümete bakıyoruz. Hikmet-i ilahi, bu problemlerin neredeyse hiçbirisi gündemlerinde yok. Türkiye’de bir tane gündem var onlara göre. Meclis'ten seçimlerle ilgili yasalar çıktı. Uyum yasalarını bekliyorduk biz ama sadece seçimlerle ilgili bir paket getirildi. İttifak kurabilme şartları oluşturuldu. Daha seçim gündemde bile değilken yer yerinden oynuyor, Cumhur Birliği, Cumhur İttifakı gibi. Şu anda bir hükümet var, Meclis var, şu anda ülkenin problemleri dertleri var."

'HAREKÂT SİYASİ MESELE HALİNE GETİRİLEMEZ'

Şimdiden seçim ittifakının konuşulmasına tepki gösteren Karamollaoğlu, "Niye bu memleketin dertlerini gündeme getirip tartışmıyorsunuz da, ne zaman olacağı belli olmayan seçim ittifakları için şimdiden ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz? Biz dün de, bugün de ülkenin meselelerini önümüze kor, o meseleleri nasıl çözeceğimizi konuşurduk. Bugün, dört bir tarafımız ateşle çevrili, ordumuz Afrin’de bir harekât yapıyor. Her gün canlı yayınları seyrediyoruz televizyonlarda ama bunu iç politik malzemesi haline getirmek Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Bu milli bir davadır. Her ülke kendi sınırlarında kendisini tehdit eden bir hadise meydana geldiği zaman elbette müdahale hakkını taşır ama bu siyasi bir mesele haline getirilemez getirilmemelidir" dedi.

SEÇİM İTTİFAKI

Seçim ittifakına katılıp mesuliyetin altına girmek istemediklerini de ifade eden Karamollaoğlu, "Ülkemizde büyük bir baskı var. Herkesin üzerinde bir endişe var. Niye? Acaba benim yakınlarıma bir zarar gelir mi, diye. Adalet mekanizması var. Birileri sahip çıkar size. Yo kimse sahip çıkamıyor. Hükümetin aleyhinde konuşanlar, yarın hapse atılıyor, işinden oluyor. Böyle bir ülke olmaz. Şimdiden gelin 'Cumhur İttifakı'na katılın diyorlar. Ya ben deli miyim ki, böyle bir mesuliyetin altına gireyim. Bizim hangi beklentilerimiz varmış da kaç bakanlık, kaç milletvekili? Bu millet, 20 tane değil, 120 tane değil, 250 tane milletvekilliğine bile satılamaz. Bunu herkes bilsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Karamollaoglu'nun salona gelişi

- Salondan detay

- Karamollaoğlu'nun konuşması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN ()

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Bakan Ağbal: Bu operasyonu yürütecek ekonomimiz ve bütçemiz var



MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'nın, ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Harekatın planlandığı gibi sürdüğünü belirten Bakan Ağbal, “Bir ülkenin istiklali ve istikbali mevzu bahisse burada para hiç konuşulmaz. Bütün imkânlarımızı seferber ederiz, bu ülkeye karşı alçakça niyeti olanları da inlerinde boğarız. Çok şükür bu operasyonu yürütecek bir ekonomimiz ve bütçemiz varö dedi.

Sabah saatlerinde memleketi Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir otelde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili değerlendirmeleriyle ilgili bir soruyu Bakan Ağbal, şu yanıtı verdi:

“Kredi derecelendirme kuruluşları gerek ülkeler, gerekse firmalar hakkında değerlendirmeler yapıyorlar, raporlar hazırlıyorlar. Sadece bu kuruluşlar değil, yatırım bankalarının da ülkeler ve şirketler hakkında değerlendirmeleri var. Bu da zaman zaman periyodik olarak açıklanır. Bu açıklanan raporlara göre de yatırımcılar yatırım kararı alır. Burada bir sıkıntı yok. Moody's ve diğer derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulunmuş olması beklenen bir şey. Burada beklenmeyen ve olmaması gereken şey ise, bu raporların hazırlanmasında politik sahiplerin beklenmeyecek şekilde ortaya çıkması. Moody's’in Türkiye ile ilgili özellikle darbe girişiminin ardından düzenlemiş olduğu raporlara bakarak bunu söylüyorum. Darbe girişiminden hemen sonra, çok beklenmedik ve alelacele, sanki bir yerden emir ve talimat almışçasına Türkiye ile ilgili son derece karamsar ve geleceğe dair olumsuzlukları içeren bir karar yayınladı. O raporu çok dikkatle inceledim ve analiz ettim. Bu rapordan sonraki sürece de hepimiz şahitlik ettik. Alınması gereken kararları hükümet olarak aldık.ö

'TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞA AÇILDI’

Türkiye ekonomisinin ciddi anlamda reforma tabi tutulduğuna da işaret eden Bakan Ağbal şöyle devam etti:

“Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır yapmış olduğu reformlar var. Türkiye ekonomisi ciddi anlamda reforma tabii tutuldu. Bütün kırılganlıklar ortadan kaldırıldı. 2016’ya gelindiğinde sürdürülebilir kamu finansmanın olduğu bir kamu maliyesi sistemi oluşturuldu. Bankacılık sisteminde çok ciddi anlamda değişiklikler yapıldı ve bu sayede Türkiye bankacılık sisteminde çok güçlü göstergelere sahip oldu. Türkiye ekonomisi dışa açıldı, ihracat arttı. Türkiye ekonomisi hakkında rapor yazacak bir kuruluş, Türkiye ekonomisinin bu kazanımlarını ve bu birikimlerini göz ardı edemez. Alçak darbe girişimi sonrası alınan kararlar ve çalışmalarla ülkemizde birçok göstergeler de arka arkaya iyileşmeye başladı. Bu iyileşmeler, bugüne kadar da devam ediyor. ‘Türkiye ekonomisinde 2018’in ilk çeyreğinde bu olumlu gelişmeler sürse de son çeyreğinde aşağı yönlü bir gelişme olacak’ dendi. Ama Türkiye ekonomisi bu tahminleri bir kez daha yanılttı. Göreceksiniz; son çeyrekte de Türkiye ekonomisi çok güçlü bir büyüme performansı gösterecektir. Çalışmalarımız sürüyor, önümüzdeki süreçte de Türkiye ekonomisinde çok güçlü bir büyüme ortaya çıkacak.ö

‘ALÇAKÇA NİYETİ OLANLARI DA İNLERİNDE BOĞARIZ’

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın ülke ekonomisini nasıl etkilediği şeklindeki soruya da yanıt veren Bakan Ağbal, “Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güvenimiz tamdır. Belirlenen hedeflere kararlılıkla ve başarıyla ilerlemektedirler. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Ekonomi başka şeydir, ama bir ülkenin istiklali ve istikbali mevzubahisse burada para hiç konuşulmaz. Bütün imkânlarımızı seferber ederiz, bu ülkeye karşı alçakça niyeti olanları da inlerinde boğarız. Çok şükür bu operasyonu yürütecek bir ekonomimiz ve bütçemiz var. Türkiye bu operasyonlara rahat bir şekilde girişebiliyorsa, gerek ekonomide yakaladığımız güçlü performans, gerekse de tüm bu operasyonları finanse edecek bir bütçe yapısına sahibiz. Bu hareket, son terörist yok oluncaya kadar devam edecektir. Kahraman ordumuz Afrin bölgesinde kararlılıkla faaliyetlerini sürdürmektedir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Ağbal konuşma

HABER KAMERA: BAYBURT, ()

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Nusaybin'deki bir anaokulunda hayvan kümesi oluşturuldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki bir ana okulunda kalan çocuklarda hayvan sevgisi ve duyarlılığı oluşturmak için, velilerinin talebi üzerine küçükbaş, kanatlı ve kemirgen hayvanların bulunduğu bir kümes oluşturuldu.

Nusaybin Kışla mahallesinde bulunan Sevgi Yuvası Anaokulu'nda, tavşan, kuzu, yerli ve Çin tavuğu ile horozlarının da aralarında bulunduğu hayvanlardan oluşan bir kümes oluşturuldu. Anaokul Müdürü Orhan Zengin, okul aile birliği başkanı ve bazı öğrenci velilerinin talebi üzerine, bir hayvan kümesi ve bahçesi yapıldığını söyledi. Bugün yapılan kümes açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Halkı Eğitim Merkezi Müdürü Şefa Kavak, kümes yapımında katkıları olan veliler ve öğretmenler katıldı. Okul Müdürü Zengin, hayvan kümesi yapımında katkısı olan Latif Can, Mehmet Ayten, Mehmet Dağar, Serhat Yakut'a birer plaket verdi.

Açılışta konuşan Okul Müdürü Zengin, bu kümesin Mardin bölgesinde ilk olduğunu belirterek, "Bizim bölgede artık çocuklar hayvan göremiyor, besleyemiyor, çocukların hem evcil havyalara yem vermesi, yumurtaları toplaması, kuzuları beslemesi, hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için böyle bir girişmde bulunduk. Çocukların doğayla biraz daha içi içe olmalarını sağlamak amacıyla burada bu kümesi yaptık. Her ne kadar Nusaybin küçük bir yer olsa da, velilerimizin yüzde sekseni ya evcil hayvan görmemiş, yada hayvan yetiştirmemiş. Bu kümesi çocuklar çok sevdi ve o çocukların tavukların yumurtalarını elleriyle aldıklarında, yüzlerindeki o ifadeyi görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Plaket sunumu ve yapılan konuşmanın ardından öğretmenler, veliler ve öğrenciler kümes önünde hatıra fotoğrafı çekti.

Görüntü dökümü:

Hayvan kümesindeki kuzu, tavuk ve tavşan,

Çocuklar kuzuya biberonla süt verirken,

Açılışa katılan Milli eğitim müdürü ve veliler,

Öğrenci Velisi Mehmet Ayten ile röportaj,

Sevgi Yuvası Anaokulu Müdürü Orhan Zengin ile röportaj,

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), ()-

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En güzel buzağılar yarıştı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Dişi Buzağı Güzellik Yarışması, ilgiyle izlendi. Yarışmada dereceye girenlere, 1000 ile 2 bin 500 TL arasındaki değerde bakım ürünleri hediye edildi.

Milas Süt Birliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Muğla İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 5'inci kez Dişi Buzağı Güzellik Yarışması yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuar Alanı'nda düzenlenen güzellik yarışmasına, 12 buzağı katıldı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı- Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve çok sayıda çiftçi yarışmayı izledi. Yarışmanın jüri üyeliğini, Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Gülşah Tok ve Gökhan Altun ile ziraat mühendisi zooteknist Selçuk Öztuna yaptı.

Yarışma öncesinde konuşma yapan Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, "Milas Süt Birliği olarak buzağı güzellik yarışmasını 5 yıldır gerçekleştiriyoruz. Yarışmayı gerçekleştirmedeki amacımız buzağılarımızı korumak, koruyucu bakımlarına ve yaşatma konularına dikkat çekmek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'mızca 2018 yılı buzağı yılı ilan edildi. Ailemizde nasıl ki geleceğimiz olan çocuklarımıza özen gösteriyor, barınma, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarını gideriyorsak, çiftliğimizin geleceği olan buzağılarımıza da çok iyi bakmamız lazım. Bugün yaşanan et sorununun buzağı ölümlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bizler üreticiler olarak buzağılarımıza zamanında koruyucu aşılarını yaptırıp daha iyi koşullarda bakarsak, et ve süt konusunda sıkıntılarımız olmayacaktır" dedi.

Başkan Gezgin'in ardından mikrofona davet edilen İl Müdürü Şakir Erkal ise buzağı ölümlerine dikkat çekerek, üreticilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda kısa bilgi aktardı.

Jüri ve yarışmayı izleyenlerin karşısına çocuklar ve aile bireyleri eşliğinde çıkan buzağılar arasından, Deniz Çelik'e ait 'Su' isimli buzağı birinci, Olcay Kaya'ya ait 'Maya' isimli buzağı ikinci, Mehmet Akça'ya ait 'Simge' isimli buzağı ise üçüncü oldu.

Birinciye 2 bin 500 liralık ödülü Milas Kaymakamı Eren Arslan, ikinciye 2 bin liralık ödülü Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, üçüncüye 1500 liralık ödülü Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin tarafından verildi.

Dereceye giremeyenlere ise 1000 liralık teselli ödülü, etkinliği izleyen protokol üyeleri tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Buzağı yarışmasından görüntü

- Ödüller verilirken görüntü

- Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin konuşma yaparken görüntü

Haber - Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()

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İşte hedefteki Afrin



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlerden arındırılması amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 50‘nci gününde hedefteki Afrin göründü. Çevresindeki köyleri bir bir alan TSK ve ÖSO güçleri, birkaç kilometreye kadar yaklaştığı Afrin kent merkezini çevreleyen tepelere konuşlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü sınır hattının güvenli hale gelmesi Afrin’in terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında karadan ve havadan hedef alınan terör örgütü denetimindeki onlarca köy ve stratejik nokta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarla özgürleştirildi.

Son günlerde hız kazanan operasyon kapsamında Azez ile Afrin arasındaki bölgede bulunan çok sayıda köy yoğun süren çatışmaların ardından ele geçirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonların ardından özgürleştirilen köylere de sivillerin geri dönüşü sağlandı.

Bu sabah saatlerinde yeniden hız kazanan operasyonlar kapsamında çok sayıda köy terör örgütünden arındırıldı. Yoğun çatışmaların ardından ilerleme kaydeden TSK ve ÖSO güçleri, Afrin kent merkezini gören hakim tepelere ulaştı. Birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin şehir merkezinin artık rahatça görüldüğü hakim noktalara ulaşmanın sevincini yaşayan Özgür Suriye Ordusu birlikleri, artık teröristlerin tamamen bitmesinin an meselesi olduğunu ifade etti. Afrin şehir merkezini gören noktalarda olduklarının belirten ÖSO üyeleri, en kısa zamanda TSK desteği ile Afrin’i de terör örgütü PYD/PKK’dan temizleyeceklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yüksek bir tepeden merkezin görüntüsü

- ÖSO askerinin anlattıkları

Haber-Kamera:Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), ()

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Eve alkollü gelip, para isteyen oğlunu öldürdü



ESKİŞEHİR'de Osman Ö. (44), gece eve alkollü gelip kendisinden para isteyen oğlu İbrahim Ö:'yü (22) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında, daha önce merkeze bağlı belde olan Muttalip Emirler Mahallesi Ermiş Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Osman Ö., eve alkollü olarak gelen oğlu İbrahim Ö.'ye kapıyı açmadı. Osman Ö., evin giriş avlusunda bağırarak kapıyı açmasını ve kendisine para vermesini isteyen İbrahim Ö.'nün gitmesini istedi. Baba Osman Ö. evin önünden ayrılmayan oğlu İbrahim Ö.'ye doğru ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti. Başından vurulan İbrahim Ö. olay yerinde öldü. Osman Ö., olayın ardından 155 Polis İmdat hattını arayarak oğluna ateş ettiği ihbarında bulundu. Baba Osman Ö. gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken mahalle sakinleri İbrahim Ö.'nün 2 ay önce askerden geldiğini, baba-oğul arasında sık sık tartışma çıktığını söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir'de eve alkollü gelip kendisinden para ve otomobilini istediğini öne sürdüğü oğlu İbrahim Ö.'yü av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Osman Ö., Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-Babanın polisler tarafından adliyeye getirilmesi,

-Adliye binasının dışından,

-Ölenİn tek ve babasıyla çekilmiş fooğrafları,

-Olay yerindeki tüfeğin fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()

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AFRİN'E ÖSO VE SİLAHLI KAMYONET SEVKİYATI

'Zeytin Dalı Harekatı'nın 50’nci gününde sınır hattına askeri sevkiyat devam ediyor. Kilis'ten üzerinde doçka uçaksavarların monteli olduğu Özgür Suriye Ordusuna ait kamyonetleri taşıyan TIR'lar, sınır hattına yönlendirildi. ÖSO mensuplarının da içerisinde olduğu görülen obübüsler ve kamyonetlerin yüklü olduğu TIR'lar, güvenlik önlemleri eşleğinde Hatay'ın Hassa ilçesine doğru ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- ÖSO konvoyu

- TIR'a yüklü silahlı kamyonetler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ, Burak EMEK, Akın ÇELİKTAŞ-KİLİS-)

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Sakarya'da cinsel istismara tepki yürüyüşü

SAKARYA'da son dönemde artan kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismar olaylarına tepki göstermek yaklaşık 100 kişi ellerinde pankartlarla sloganlar atarak yürüdü.

Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şubesi ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Sakarya'da kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismara tepki göstermek için Adapazarı kent merkezinde bir yürüyüş düzenledi.Yürüyüşe kadınlar ve bisikletlilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup Yeni Camii önünde toplandı.

Ellerinde 'Kadına yönelik şiddete hayır' ve 'Ayrılmak istiyorum diye öldüremezsin' pankartlar taşıyan kalabalık grup 'Kadına kalkan eller kırılsın' şeklinde sloganlar attı.Yeni Camii mevkiinden başlayan yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da büyük destek verdi. Ayrıca yürüyüşe katılan müzisyen grup, çeşitli enstrümanlarla kadına yönelik şiddete karşı besteler seslendirdiler.

Kalabalık daha sonra şehrin en işlek caddesi ola Çark Caddesi'ni de yürüyerek geçti. Düzenlenen etkinlik başlangıç noktasından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan Kent Park'ta son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yürüyüş

-Sloganlar

-Konuşmalar

HABER-KAMERA:AZİZ GÜVENER-ADAPAZARI-

