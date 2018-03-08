DHA YURT BÜLTENİ-12

Emrah Serbes'in yargılamasına başlandı (EK)

1)SERBES, AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Serbes, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, tıraş olduğu gözlenen, takım elbise giyen Emrah Serbes, ifade verdi. Yazar olduğunu söyleyen ve ifade vermeye başladıktan kısa süre sonra ağlayan Emrah Serbes, "Olayın olduğu zaman bir proje üzerinde çalışıyordum. Bir haftalık tatile gitmeye karar verdim. Bunun için şoför arıyordum. Kenan (Doğru) da benim arkadaşım. Şoförlük işi aradığını öğrendim. Şoförlüğü kabul etti, hatta o gün maaşını da verdim. İzmir'e kadar arabayı Kenan kullandı. Otoban gişelere kadar arabayı Kenan kullandı. Gişeleri gördüğüm sırada aracı ben aldım. 30-40 kilometre kullanacaktım. Sonrasındaki oto yoldaki benzin istasyonunda dinlenecektik. Kenan da orada dinlenme fırsatı bulacaktı" dedi.

"DİREKSİYONA GEÇİNCE YAĞMUR YAĞDI"

Aracın direksiyonuna geçtikten sonra yağmur yağmaya başladığını anlatan Serbes, "Direksiyona geçtikten hava yağışlı olduğu için orta şeritten gitmeye başladım. Yokuştan çıktığım sırada araç birden önüme çıktı. Yavaşlamaya çalıştım, kurtarmaya çalıştım, ancak başarılı olamadım. Yol da kaygan olduğu için önümdeki arabaya çarptım. Çarpmanın etkisiyle takla attık, hava yastıkları açıldı. Biz sunroof'tan dışarıya çıktık. Diğer aracın yanına gittiğimde durumu daha kötüydü. Direksiyondaki sürücü ölmüştü, yanındaki kadın ağır yaralıydı. Az ilerde de kız yaralı yatıyordu. Bunun üzerine Kenan'ın yanına gittim ve kazayı yüklenemeyeceğimi söyledim. Kenan ile çok uzun süre konuşmadık. Jandarma geldi, Kenan suçu üstlendi. 112 ekipleri geldi ben de onlara bizim sağlık durumunuzun iyi olduğunu, diğer yaralılarla ilgilenmelerini söyledim. Sonra jandarma karakoluna gittik, ifade verdik. Savcılığa gittik. Savcı Kenan'ın ifadesini aldıktan sonra tutukladı. Ben de bu sırada adliyede bekliyordum. Yaptığım hataydı, bari adliyede bekleyeyim dedim. Yakınlarım geldi" diye konuştu.

"DOKTORUMA SÖYLEDİM ALKOL ALDIM"

Yakınlarıyla cezaevine gittikten sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığını, bu sırada doktorunu aradığını ve gelirken alkol alacağını söylediğini de ifadesinde anlatan Emrah Serbes, "Doktoruma yolda psikolojimin iyi olmadığını söyledim. Alkol almak istediğimi söyledim. Onun izniyle de içtim. Sabah kliniğe gittim. Doktoruma kazayı anlattım. Sonra avukatımı arayıp olayı anlattım. Böyle olamayacağını, teslim olmak zorunda olduğumu söyledim, ömür boyu bu yükle yaşayamazdım. Doktoruma söyledim, teslim olacağım ona da anlattım. 1 - 2 gün ilaç almadım. Durumuma baktım. Kendimi iyi hissettikten sonra da gelip teslim oldum" dedi.

Bu sırada mahkeme başkanının otomobilde bulunan viski ile bira şişelerini sorması üzerine Emrah Serbes, "Viski şişesinin yarım değil tam olması lazımdı. Bodrum'da içmek üzere yanımıza almıştık. Ben yolda sadece soğuk kahve içtim. Ben arabada İstanbul'da bulunduğum sırada alkol alırım. Yanımda şoförüm olur ve onlar beni götürür. Kazadan bir ya da iki gün önce sahilde bira içmiştim. Anaçta bulunan şişeler o zamandan kalmadır" dedi.

Kazada ailesinden üç kişiyi kaybeden Ahmet Mert Özçelik ise Emrah Serbes'in ifadesini ağlayarak dinledi.

Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN / İZMİR ()

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2)ARSİN'DE VATANDAŞLARDAN KAMULAŞTIRMA TEPKİSİ

TRABZON'un Arsin ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde oturan yaklaşık 150 kişi, arazilerinin bir proje kapsamında kamulaştırılmasına tepki gösterdi.İlçenin Güzelyalı Mahallesi'nde yer alan, bin 500 kişinin istihdam edileceği, yaklaşık 450 milyon liraya mal edilmesi planlanan 'Mobilya Kent' projesinin inşa edileceği 223 dönümlük arazinin kamulaştırılması, yörede oturan vatandaşların tepkilerine neden oldu. Projenin yapılacağı alanda toplanan yaklaşık 100 kişi, basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi.

'MÜLKİYET HAKKIMIZ GASP EDİLİYOR'

Grup adına konuşan Ramiz Sunguroğlu, mülkiyet haklarının gasp edildiğini öne sürerek "Kamulaştırma kanunun birinci maddesi olan 'Kamulaştırmanın asıl amacı kamu yararı' maddesi bu kamulaştırma ile ihlal edilmektedir. Bu yetmezmiş gibi birde mülkiyet hakkımız gasp ediliyor. Bu proje istihdam sağlayacaksa mağduriyet oluşturmayacak farklı lokasyonlara kaydırılabilir. İç bölgelerde maliyetler düşük, vatandaşla anlaşılabilir. Arsin sahilinde planlanan dolgu alanında bu proje uygulanabilir" dedi.

'HUKUKİ YOLA BAŞVURACAĞIZ'

Kamulaştırmadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Sunguroğlu, şöyle konuştu:

"Bölgenin en güzel yeri olan mahallemizde maddi manevi kayıplarımız söz konusudur. Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak bu kamulaştırmadan vazgeçilmelidir. Mahalle sakinleri olarak bu değerlerimizi korumak amacı ile her türlü hukuki yola başvuracağız. Bütün yerel yönetimlerle görüşmemize rağmen hiç bir bilgi alamayarak burada bütün vatandaşlar mağdur edilmiştir"

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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Vatandaşların toplanması

Yapılan açıklama

Araziden genel görüntüler

Detaylar

(Haber-Kamera: ALEYNA BAYRAM TRABZON-

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3)KADINLAR GÜNÜNDE SERGİ AÇTI

GAZİANTEP'te ressam Serap Akalın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Kişisel Yağlı Boya Resim Sergisi' açtı.

Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen serginin açılışına; ressam Serap Akalın, Gaziantep Kulübü Başkanı Tarık Aytekin, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ve davetliler katıldı.

24 yağlı boya eserini sergileyen ressam Serap Akalın, "Sergimizi 8 Mart Kadınlar Gününe özel tüm kadınlara armağan ediyorum. Son zamanlarda çok fazla yaşanan çocuk istismarı ve kadınları zulüm görüyor olduğunu görüyoruz. Bu olumsuzluklara rağmen bu sergiyi açma amacım insanların moral değerlerini yükseltmek ve umutsuz olmamak. Bu güzel sergiyi, bu güzel günde açıyor olmak çok güzel" dedi. Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, 15 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Görüntü Dökümü

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- Serap Akalın'ın konuşması

- Serginin açılışı

- Serginin gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 136 MB

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4)KADINLARDAN MEHMETÇİK İÇİN SEVGİ ZİNCİRİ

DÜZCE'de, kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için sevgi zinciri oluşturarak, dualar etti.Düzce'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için Düzce Belediyesi'nin önünde buluştu. Kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için sevgi zinciri oluşturdu. Kadınlar daha sonra Mehmetçik için dualar okudu. Kadınlar adına konuşan Nursel Ay, "Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü biz Düzceli kadınlar için daha farklı bir anlam taşıyor. Biz anne şefkati ve merhameti ile düşünerek Zeytin Dalı Harekatı'nda düşmanla göğüs göğse çarpışarak ülkemizin sınırlarının birlik ve bütünlüğünü koruyan Mehmetçiğimiz için sevgi zinciri oluşturmak istedik. Burada amacımız tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda annelerimizin yaptığı gibi cephede savaşan askerlerimize dualarımızla destek sağlamaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kadınların zincir oluştururken görüntüsü

Kadınların dua etmesi

Nursel Ay'ın açıklamaları ve detaylar var

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () -

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5)8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE ÇALIŞIP, KAYSERİ’Yİ GÜZELLEŞTİRDİLER

KAYSERİ’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde mesai yapan kadın işçiler parkları, orta refüjler ve ağaç çevrelerini çiçeklerle süsledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere farklı noktalarda çiçek dikim çalışması yaptı. Bu çalışmalarda ise kadınlar görev aldı. Belediye bünyesinde hizmet veren özel şirkette çalışan kadınlar, Kayseri’yi renklendirdi ve adeta şehri çiçek bahçesine dönüştürdü. Rengarenk çiçekleri, parklarda, orta refüjlerde ve ağaç kökleri çevresinde toprakla buluşturan kadın işçiler de dikkat çekti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlandığı günde çalışarak, ekmek parası kazanmanın derdine düşen kadınlar menekşe ve çuha dikimi yaptı. Çalışan kadınlardan Sibel Gül, “Çiçeklerle Kayseri’yi güzelleştiriyoruz. Bütün Dünya kadınlar Günü kutlu olsunö dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kadınlar çiçek dikerken görüntüler

-Çalışan kadınlardan Sibel Gül ile röportaj

-Detaylar

( Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, )

1 dosya 2 dakika 38 saniye / 84 MB

