DHA YURT BÜLTENİ-12

CİNDERES BOMBALANIYOR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Cinderes bölgesindeki terör örgütü hedefleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar tarafından ateşe altına alındı. Bombalanan hedefler imha edilirken, yükselen duman Reyhanlı'dan da görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Cinderes bölgesi

- Jetlerin bombalaması

- Yükselen duman

- Genel ve detay görüntüter

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE, Yılmaz BEZGİN / Hatay ()

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Cerablus'ta bombalı araçla saldırı: 6 ölü, çok sayıda yaralı

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan ve 'Fırat Kalkanı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Cerablus'ta, polis merkezi yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1'i yerel polis, 6 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

'Fırat Kalkanı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Cerablus kent merkezindeki polis merkezi yakınında öğleden sonra patlama meydana geldi. Teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesiyle meydana geldiği belirlenen patlamada biri Cerablus yerel polisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 10'un üzerinde kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgeden tahliye edilerek hastanelerde tedaviye alındı.

Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/ PYD tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Haber: CERABLUS (Suriye), ()

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Azez'den Afrin'e doğru operasyon hız kazandı, merkeze 7 km kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komando Birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO ) Afrin merkeze yönelik operasyonları, hava muhalefeti de yaşanmaması nedenyile hız kazandı. Azez yakınlarındaki Bafilyun tepesinin ardından Şaran beldesi ele geçirildi. Ardından bugün sabah saatlerinde Keffercenne Köyü de teröristlerden temizlendi.

Suriye'de TSK ile ÖSO'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı, hız kazandı. Bugünkü sabah namazı sonrası yeniden başlayan operasyonlarda Şaran beldesinin köyleri tek tek ele geçirilmeye başlandı.

muhabirinin takip ettiği operasyonlarda, TSK komando birlikleri, Azez yakınlarındaki Şarar beldesinden Afrin istikametine doğru kaçmaya başlayan teröristleri havadan savaş uçaklarıyla, karadan ise topçu birliklerinini atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

TSK'nın hava ve kara desteği ile Şaran beldesinin etrafındaki köyler ve tepeleri alarak ilerleyen ÖSO güçleri de son olarak bugün Keffercenne köyündeki şiddetli çatışmalarla Afrin istikametine doğru ilerlemeyi sürdürüyor.



KEFFERCENNE STRATEJİK ÖNEMDE

ÖSO Livai Şimal Komutanı Abdullah Halil, muhabirine konuştu ve Keffercenne'nin son derece stratejik öneme sahip bir köy olduğunu belirtti. Afrin'e bundan sonra ilerlemenin daha kolay olacağını söylerken, Afrin'in Keffercenne'nin altında kaldığını, üst bölgeden yapılacak ilerleme ile Afrin'e kısa bir süre içerisinde ulaşılabileceğini ifade etti.

Raco'nun tamamen ele geçirilmesinin ardından bir taraftan da Cinderes merkeze doğru operasyonlar hız kazanırken, sınırda oluşturulan 'hilal'in Reyhanlı ayağının tam karşısında bulunan Azez'deki tüm bölgede de terörist mevzilerine yönelik harekat devam ediyor. Özellikle Azez'in yaklaşık 5-6 km uzağında bulunan Telrifat, son derece stratejik önem kazandı. Teröristlerin, Fırat'ın doğusundan Telrifat üzerinden Afrin merkeze yığınak yapmayı sürdürdüğü bu bölgeye yönelik de operasyon hazırlıkları sürüyor. Telrifat ile beraber aynı bölgede bulunan Minnag Havaalanı, Ayn Dakne ve Maranes bölgeleri de çok kısa süre içerisinde şiddetli çatışmalara sahne olabilir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- ÖSO GÜÇLERİ KEFFERCENNE KÖYÜNÜ ELE GEÇİRDİ

- KÖYDE İLERLEYEN ÖSO GÜÇLERİ

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / (Afrin) SURİYE ()

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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Akdeniz havzasının ekonomik durumu masaya yatırıldı

MERSİN'de gerçekleştirilen Akdeniz Ekonomik Formu'nda, değişen dünya dengelerinin ve küresel ticaret eğilimleri, makroekonomik gelişmeler ışığında dünya ve Türkiye, Akdeniz havzası hedef; ekonomi ve sanayide istikrarlı büyüme ele alındı.

Kalkınma Bakanlığı'nın desteği, NTV - Özgencil işbirliği, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İhracatçı Birliği (AKİB), Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Ekonomi Platformu ortaklığında, 'Küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon' sloganıyla düzenlenen forumun açılışına Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan ile çok sayıda yerel yönetici ve iş insanları katıldı.

Forumun açış konuşmasını yapan Doğuş Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, Akdeniz havzasında 21 ülke 500 milyondan fazla insanı barındıran bir bölge olduğunu dile getirerek, bölgedeki ticaret hacmi 3.7 trilyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

AKİB Koordinatör Başkanı Arslan, Mersin'in Akdeniz'de dünyaya açılan önemli bir kapı olduğunu belirterek, "Ancak bugün Mersin; ihracatta 11, 12'inci sıraya geldi. Neden? Çünkü çevre iller organize sanayi bölgeleri açarak bizi geçti. Üretimin olmadığı yerde ihracat olmaz. Bugün Mersin'de 9 tane organize sanayi bölgesi açılıyor. Akdeniz Havzası'nın en büyük limanı şu anda Mersin’dir. Büyük gemiler geliyor ki bu da Mersin'e çok büyük paralar pompalamak demektir. Depolama sahaları ile topraktan para kazanılıyor. Bu havzada 500 milyon insan yaşıyor. Onun için ekonomik olarak burada olmanın önemine dikkat çekmek istiyorum" dedi

MTSO Başkanı Aşut da, Türkiye'nin küreselleşme kavramını kısmen de olsa yakalayabildiği için ekonomisini büyüttüğünü ifade ederek, "Bu gün dünyanın 17, Avrupa'nın 6'ıncı büyük ekonomisi haline geldi. Ancak bu kavramlar sadece ekonomi değil, sosyal ve siyasal tüm alanlarda bir bütün olarak algılandığında gerçek başarıya ulaşılmaktadır. 80'li ve 90'lı yıllarda ıskaladığımız bazı gelişmelerden dolayı, ülke olarak gerçek potansiyellerimize paralel, hak ettiğimiz bütüncül bir gelişme içerisinde olduğumuz söylenemez. Ama önümüzde yeni bir fırsat ve yeni bir yapılanma modeli var. Bir söz vardır 'talih hazır olana güler' derler. Son yılların tecrübesi ile bu sefer bu yeni rüzgarı kaçırmamalıyız" diye konuştu.

Vali Su da, Mersin'in dünyada eşine az rastlanır bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, bu potansiyelin harekete geçirdiği sektörel çeşitliliği ile sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda Doğu Akdeniz'in de öne çıkan kentlerden biri haline geldiğini vurguladı.

KKTC Bakanı Nami, ticareti geliştirmek, karşılıklı yatırımları arttırmak, bağları güçlendirmek ülkelerin kalkınmalarına önemli katkılar sağladığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"KKTC bir taraftan Kıbrıs sorununa çözüm getirmek için çok yoğun çalışmalar sürdürmektedir. Diğer taraftan Kıbrıs sorunun devam etmesinden kaynaklı tüm sorunlara rağmen ekonomisini geliştirmek için önemli adımlar atmaya devam etmektedir. Uluslararası açılımların artması için her türlü çalışmaya devam edeceğiz. Dıştan alınan en büyük destek Türkiye'den verilmektedir; bu vesileyle bütçemizin yüzde 30'unun sağlanması, altyapı yatırımlarının üstlenilmesi gibi hayati yatırımların üstlenilmesi için minnettarız. Bugün KKTC'nin nüfusu 300 bin olup, 100 bini eğitim için ülkemize gelen öğrencilerdir. Tarım sektörünün önün açılması, gelişmesi, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için Türkiye ile dünyada bir ilk olan çok önemli bir proje hayata geçirilmiş ve su altından döşenen borular ile ülkemize su sağlanmıştır."

'GERİLİMİN NEDENİ RUMLAR'

Bakan Nami, KKTC'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde her alanda adından sıkça söz ettireceğini ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakında Türkiye'den denizin altından döşenecek elektrik kabloları ile Türkiye'den enerji temini sağlanacaktır. Doğu Akdeniz ayrıca doğalgaz açısından önemli rezervlere sahip bir bölgedir ki son yapılan araştırmalar heyecan vericidir. Kıbrıs açıklarında doğalgaz olduğuna dair ilk veriler gelmeye başladı ama bu haberler ile bölgedeki gerilim de artmaya başladı. Ama bu gerginliğin nedeni biz değil, Rum tarafıdır. Bu kaynaklara dair haklar tüm adaya aittir. Kimse bunu Rum tarafına mal edemez. Biz uzlaşı yolunu beklerken kendi haklarımızı savunacak imkanlarımızın olduğu da bilinmelidir. Tüm ilgili tarafları tek yanlı adımlar atmaktan kaçınmaya, KKTC ile de uzlaşmaya davet ediyoruz."

'KÜRESEL EKONOMİ YENİ BİR EVREYE GİRDİ'

Son olarak kürsüye gelen Bakan Elvan, küresel ekonominin yeni bir evreye girdiğini belirterek, "Burada iki önemli husus ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ekonomik iyileşme ilk defa süreklilik kazandı. 2008'de dünyada küresel bir kriz yaşandı. Bu krizden kurtulmak için özellikle gelişmiş ülkelerin olağanüstü çabaları oldu, sıra dışı para-maliye politikaları söz konusuydu. 2016 sonu, 2017 itibariyle başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya ülke ekonomisinde çok ciddi bir canlanma olmaya, süreklilik arz eden bir yapıya dönüşmeye başladı. Bu Türkiye, Çukurova, Mersin, adana için önemli bir fırsat. İkinci önemli husus ise çok hızlı bir şekilde teknoloji ilanında değişim ve dönüşüm yaşanması oldu. Bilgi ve iletişim teknolojileri sadece sanayide değil hayatın her alanına girdi. Küresel bir güç olmak, rekabet gücümüzü arttırmak ve dünyada söz sahibi olmak istiyorsak geriye gitmek istemiyorsak yapacağımız en önemli şey bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bu gelişime ayak uydurarak dijital dönüşümümüzü gerçekleştirmek."

Dijital dönüşümün Çukurova bölgesi içinde büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Elvan, şunları söyledi:

"Onun için öncelikli olarak mutlaka ve mutlaka tesislerimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız. Bu bizim için olmazsa olmaz. İşte şuanda Türkiye olarak dijital dönüşüm trenine bindik ve de inmeyeceğiz. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması, dünya ölçeğinde güç sahibi olması için her şeyi yapacağız. Üretim öncesi ve sonrası dijital dönüşümü sağlayıp, katma değeri daha yüksek hale getirmeliyiz."

Elvan, son yıllarda küresel ekonomik aktivitelerin her geçen güçlendiğini kaydederek, " Son yılarda, 2008-2016 dönemine baktığımızda; gelişmiş ülkelerin yüzde 1.10'da bir oranında büyüdüğün görüyoruz. Gelişmekte olan ülkeler ise 4.6 oranında büyüdü. Önümüzdeki yıllar gelişmiş ekonomilerin çok daha canlı seyredeceği, çok daha güçlü altyapının olacağı yıllar olacak. Bu fırsatı bizim çok iyi değerlendirmemiz lazım."

Son dönemde ticaret savaşları kavramları gündeme gelmeye başladığını hatırlatan Elvan, sözlerine şöyle tamamladı:

"Başta ABD'nin demir çeliğe vergi koyacağın açıklaması, daha korumacı bir yaklaşım içinde olduğunu örüyoruz ama üretim ve finansman yapısının bu derece küreselleştiği bir ortamda korumacı yapı başarılı olamaz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin üst düzenleyici rollerinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Küresel ticaretin yarısından fazlası Türkiye'ye en fazla 4 saatlik bir uçuş mesafesinde gerçekleşiyor. Türkiye bu kadar önemli ve stratejik bir konuma sahiptir. Coğrafi açından da oldukça şanlı bir ülkeyiz. Avrupa, Ortadoğu, Körfez ve Orta Asya ülkelerine oldukça yakınız. 1.6 milyar insan ve 36 trilyon dolarlık bir piyasaya Türkiye'nin erişim imkanı bulunmakta ki bu da önemli bir fırsattır. Türkiye son 15 yılda küresel ekonominin önemli bir aktörü noktasına geldi. 2002'de GSYH'da 21'inci sırada yer alırken bugün 17'inci sıraya yükselmiş durumdayız. Satın alma paritesinde ise dünyada 17'inci büyük ekonomiyken bugün 13'incü konuma geldik. Türkiye çok önemli ve güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli işbirliği halinde çok daha ileri noktalar taşıyacağız."

08 Mart Çarşamba günü devam edecek foruma Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’de katılarak bir konuşma yapacak.

Görüntü Dökümü

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- Bakan elvan'ın salona girişi

- Salondan detay görüntüler

- KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami konuşması

- Bakan Elvan konuşması

SÜRE:06'47" BOYUT: 216,60 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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Bursa'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

BURSA'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda yüklü miktarda bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde 34 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 205 gram metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan İ.T. ve yabancı uyruklu G.R. adındaki kadn gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yapılan operasyonlarda ise B.A., M.C. ve N.D. gözaltına alınırken, bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından yapılan bir diğer operasyon ise istihbarat çalışmaları sonucunda edinilen İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, plakası tespit edilen araç İstanbul-Bursa oto yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 kilo 80 gram bonzai ele geçirildi. F.Y., A.K., Ö.E., A.A. ve B.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zanlıların adliyeye sevk olması

Araçta yapılan arama

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Tartıştığı husumetlisini sokak ortasında bacağından vurdu

SİVAS'ta Osman K., sokak ortasında tartıştığı daha önceden aralarında husumet bulunan Gökhan Y.'yi (20) tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Alibaba Mahallesi, 17'nci Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Osman K., ile aralarında husumet bulunan Gökhan Y. arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman K. üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla Gökhan Y.'ye 3 el ateş etti. Sol bacağından yaralanan Gökhan Y., ihbar üzerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gökhan Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan Osman K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Polisin incelemesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Afrin’e yardım TIR’ları için herkes seferber oldu

RİZE’nin İyidere ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen yerleşim yerlerinde yaşayan Suriyeliler için, yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan malzemeler, kaymakam, belediye başkanı, aske ve polis ile öğrencilerin de aralarında bulunduğu kalabalık tarafından elden ele taşınarak yaklaşık 2 saatte TIR'lara yükledi. TIR'lar Hatay'a gitmek için yola çıktı.

İyidere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, Afrin'de teröristlerden temizlenen yerleşim yerlerinde oturan Suriyeliler için yardım kampanyası başlattı. ‘Afrin’e, İyidere’den sıcak bir çay’ sloganı ile başlatılan kampanya, ilçe merkezi ile 7 köy ve 7 mahallede kısa sürede yankı buldu. Kampanya kapsamında giyecek ve kuru gıda yardımları toplandı. Kampanyaya, bazı anaokulu öğrencileri de getirdikleri çay paketleri ile destek verdi. Kaymakamlık binasında biriktirilen yardım malzemeleri, aralarında kaymakam, belediye başkanı, asker, polis, muhtar ve öğrencilerin de bulunduğu grup tarafından elden ele taşınarak 2 TIR’a yüklendi. 2 saatte yüklenen malzemeler, yapılan duanın ardından Hatay’a doğru yola çıktı.

İyidere Kaymakamı Orhan Altun, 2 hafta önce köy ve mahalle muhtarları ile toplantıda yardım kampanyası kararı aldıklarını belirtti. Kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü belirten Altun, “Hatay valimiz ile görüşerek eksikler konusunda bilgi aldık. Kampanyayı bu doğrultuda yönlendirdik. Kampanyada, 2 TIR dolusu malzeme toplandı. Ana okul öğrencilerimiz bile ellerine birer paket çay ile geldiler. Kısa sürede 20 bin paket çay toplandı. Bu malzemeleri askerlerimizin kurtardığı bölgelerdeki insanlara dağıttıracağız. Halkımız o kadar büyük ilgi gösterdi ki; şu an 3 TIR malzeme daha toplamak üzereyiz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu Afrin’de yaşıyoruz” dedi.

İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete de, “Bu koliler içinde çeşitli gıda malzemelerinin yanı sıra elbiseler ve çay yer alıyor. Yarın bu malzemeleri kaymakamımız ile birlikte Hatay Valiliği'ne teslim edeceğiz. Türk halkı olarak asker ve polisimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tırlara malzeme yüklenmesi

Detaylar

Dua edilmesi

Haber-Kamera: RİZE ()



