DHA YURT BÜLTENİ-12

Yunan askerlerin tutukluluğuna itiraz edildi (EK)

1)TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaparken, devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikten sonra gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in avukatlarının tutuklulukların kaldırılmasına yapılan itirazı, 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği'ne kabul edilmedi. Hâkimlik, 2 Yunan askerinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Avukatların hâkimliğe verdiği itiraz dilekçesinde, askeri casusluk suçunun işlenmediğini ve Yunan askerlerin yanlışlıkla askeri yasak bölgeye girdiğini ileri sürerek, bu nedenle Mitretodis ile Kouklazis'in tutuksuz yargılanmak üzere sınır dışı edilmelerini talep ettikleri öğrenildi.

EDİRNE/

=======================================================

2)KAYINBİRADERİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KIRGIZ KADININ CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kayınbiraderi Mehmet Çetin (46) tarafından boğularak, öldürülen Kırgızistan asıllı Katherina Çetin'in (34) cenazesi, toprağa verilmek üzere ülkesine gönderildi. Manavgat'ta, 27 Şubat günü, yeğeniyle birlikte polise teslim olan Mehmet Çetin, Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak'ta oturan kardeşi, 3 çocuk babası Haydar Çetin'in eşi Kırgız Katherina Çetin'i gece boğarak, öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis, Katherina Çetin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evde tek başına olan Kırgız kadının vücudunda darp izine rastlanmazken, boğularak, öldürüldüğü anlaşıldı. Katherina Çetin'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Mehmet Çetin, ifadesinde, kardeşinin Katherina Çetin'e, kendisini aldattığı ve fuhuş yaptığı iddiası ile avukatı aracılığıyla boşanma davası açtığını öne sürdü. Boşanma davası sürecinde, çocukların velayeti konusunda anlaşmazlık olduğunu belirten Mehmet Çetin, bu nedenle tartıştığı Katherina Çetin'i ağzını ve burnunu kapatıp, boğarak, öldürdüğünü söyledi. Mehmet Çetin, 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

ÇOCUKLAR, SOSYAL HİZMETLER TARAFINDAN ALINDI

Olayın ardından Haydar- Katherina Çetin çiftinin 4, 6 ve 11 yaşlarındaki erkek çocukları, savcının talimatıyla sosyal hizmet uzmanları tarafından alınarak, Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

CENAZE, KIRGIZİSTAN'A GÖNDERİLDİ

Katherina Çetin'in Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesi, bugün ailesinin talebi ve Kırgızistan Antalya Konsolosluğu'nun talimatı ile cenaze hizmetleri şirketince alındı.

Cenaze, işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere hava yoluyla Kırgızistan'a gönderildi.

Erol AKKIR/ANTALYA, () -

====================================================

3)MARDİN'DE KAZA SONUCU YARALANAN 3 EŞEK TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

MARDİN'da kaza sonucu yaralanan Umut, Arap ve Boncuk adlı 3 eşek, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezine getirilerek, burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için, karayolu ile İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne gönderildi. Son teknolojik aletlerle donatılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, hem Mardin hem de bölgedeki sokak hayvanlarının tedavi merkezi haline geldi. Sık sık tedavisi zor olan yada veterinerlerin müdahalede yetersiz kaldığı hayvanların getirilerek, tedavi sonrası sağlıklarına kavuştuğu merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Mustafa Yaman, "Yaptığı çalışmalarla örnek belediyeciliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi alanında da örnek çalışmalar yapıyor. Şehrimizde ki her canlı bizim için önemli. Özellikle sokakta yaşayan ve sahibi olamayan hayvanları daha çok önemsiyoruz. Bundan dolayı atıl durumda aldığımız hayvan barınağını belediye olarak geliştirerek modern bir yer yaptık. Aldığımız son teknolojiler ile barınağımızı sokak hayvanları için bir rehabilitasyon merkezi haline getirdik. Mesai arkadaşlarımın özverili çalışmalarıyla kısa sürede çevre illerden buraya sokak hayvanlarını kabul ettik" dedi.

İstanbul’a tedavi için gönderilen eşeklerin yaşadığı süreç hakkında bilgi veren hayvan barınağı yetkilileri de, "Daha önce İstanbul’a gönderdiğimiz hayvanlarımızı takip ediyoruz. Bu eşeklerimizi gönderdikten sonra iyi bir tedavi süreci bekliyoruz. Rehabilitasyon merkezi olarak bize bütün çevre illerinden hayvanlar geliyor. Kedi ve köpek gibi hayvanları son teknoloji ile tedavi ediyoruz. Umut, Arap ve sahiplenmesi yapılan Boncuk adlı eşekleri İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne gönderiyoruz. Hayvanlarımız yollarda 3 saatte bir dinlenmek zorunda. 25-30 saatlik bir yolculuktan sonra İstanbul’da olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Eşeklerin minibüsü bindirilmesi,

-Eşeklerin araçta tedavi edilmesi,

-Eşeklere yem verilmesi,

-Veterinerlerin açıklaması,

-Minibüsün yola çıkması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

=====================================================

4)HEPSİBURADA'DAN İZMİR'DE GENİŞ KATILIMLI E-TİCARET ZİRVESİ

İZMİR'de e-ticaret zirvesi düzenleyen 'Hepsiburada', dijital dünyaya adım atmak ve internet üzerinden satışlarını arttırmak isteyen girişimcileri buluşturdu. İzmir zirvesinde 1200'ün üzerinde katılımcı bulunduğunu açıklayan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, "İzmir, hepsiburada'nın üçüncü en büyük alım yapılan ili. Bornova ilçesi İzmir içinde ön plana çıkıyor. Bu da gösteriyor ki genç nüfus daha ilgili. İzmir en çok kitap satılan il olarak öne çıktı" dedi.

Hepsiburada, daha önce Adana, Bursa ve Antalya'da gerçekleştirdiği e-ticaret buluşmasının dördüncü ayağını İzmir'de düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen hepsiburada e-ticaret zirvesine çok sayıda sektör temsilcisi ve e-ticarete adım atmak isteyen girişimciler katıldı. Zirvenin açılışında konuşan İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, elektronik ticaretin tüm dünyada önemli yol kat ettiğini belirterek Türkiye'de potansiyel pazarların olduğu bir piyasanın bulunduğunu dile getirdi. Türkiye'de internet kullanımının giderek arttığını anlatan Güdücü, toplumun yüzde 61'inin internet erişimine sahip olduğunu açıkladı. Güdücü, "Genç nüfusun olması internet kullanımının artmasında etkili. Kullanıcıların yüzde 65'i akıllı telefon kullanıyor. Mobil kullanımının artmasıyla perakende ticaretin mobil cihazlardan yapıldığını görüyoruz. Çünkü daha kolay alışveriş ve daha kolay erişim sağlanabiliyor. Ancak güven ortamının sağlanması önemli. 2016'dan bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında e ticaret konusunda çalışmalar yapıldı. Borsa olarak elektronik portal kurduk ve toptan alışverişin artmasını amaçladık" dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, e-ticaretin Türkiye ve İzmir ekonomisindeki ağırlığının arttığını ifade etti. Oda bünyesinde bir girişimci ağı kurulduğunu söyleyen Güleç, "Ağımıza sık sık girişimciler başvuruyor. 2015-2018 eylem planında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda e-ticaret ortamının yaygınlaşması için çalışılıyor. Güven damgası sistemiyle elektronik ticarette güvenin arttırılması sağlanıyor. Siparişlerin en kısa sürede ulaştırılması amaçlanıyor.

"SİZ KAZANIN BİZ DE KAZANALIM"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, esnaflığın köken olarak 12. yüzyıldan geldiğini belirterek Ahilikten alınan terbiyeyle dürüstlük temelinde üretimin önemine dikkat çekti. Dünyanın ve Türkiye'nin büyük bir hızla değiştiğini anlatan Mutlu, "Gelişimleri takip ediyoruz. Alışverişin formatı, şekli değişiyor. Bazı uygulamalar rafa kalkıyor. Bu sektörde geniş ağlara hitap edebilmek önemli. Gönül birliği önemli. KOBİ'ler olarak işbirliğine ihtiyaç var. Arzda e-ticarete yönelik değişiklik var. Bu gelişmeleri iyi takip etmeli, isteklere göre mal ve hizmet sunmalıyız. Yaklaşık 70 meslek odası ile birlikte işbirliğine hazırız. Siz de kazanın biz de kazanalım. Karşılıklı kazanç prensibini önemsiyoruz" diye konuştu.

BİR AYDA 95 MİLYON ZİYARETÇİ

Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan ise yaptığı konuşmada günümüzde tüm işletmelerin mutlaka online mağazasına sahip olması gerektiğini savundu. Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezini 1 ayda 3 milyon kişi ziyaret edebilirken Hepsiburada'yı 95 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Kızıltan şöyle konuştu:

"Alışveriş merkezlerinde dükkan bulmak çok zor. Dolayısıyla ticaret internete kayıyor. Özellikle mobil kullanımı çok yaygın. Sitemize mobilden gelen ziyaret oranı yüzde 74. Sitemizde 30'dan fazla kategoride hizmet veriyoruz. Hepsiburada'da mağaza açarak iş ortağı olabilirsiniz. Bankalar ile yaptığımız özel kampanyalar var. Sahteciliğe karşı ücretsiz koruma sunuyoruz. Kadınlar için özel fırsatlar sunuyoruz. Çünkü kadın girişimci sayısını arttırmak istiyoruz. İnternet üzerinden alışveriş ile tüketiciler 7/24 açık online mağaza fırsatı yakalarken işletmeler, düşük yatırım maliyetiyle yüksek kazanç sahibi oluyor. Tüm Türkiye'ye tanıtım ve satış, ürün sergilemede özgürlük, zahmetsiz ve güvenli ticaret, prestijli ve kurumsal bir görünüm, rekabet avantajı, sonuç odaklı pazarlama harcaması, yeni tedarikçilere ulaşma, 1 günde online satışa başlama, e ticaretin avantajları arasında öne çıkıyor."

İZMİR EN BÜYÜK ALIM YAPILAN 3'ÜNCÜ İL

Dijital alışverişin durumu ile ilgili İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Taylan Özgür Demirkaya ile Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi bir söyleşi gerçekleştirdi. E-ticaretin yılda yüzde 35'lik büyüme kat ettiğini söyleyen Ekmekçi, bu büyümenin KOBİ'ler ile birlikte gerçekleştiğini kaydetti. E-ticaret yapabilecek yaklaşık 3 milyon KOBİ bulunduğunu anlatan Ekmekçi, "Potansiyelimiz var. Tüketici ne istiyor biliyoruz" dedi.

'nın sorularını da yanıtlayan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, daha önce Adana, Antalya ve Bursa'da çok ciddi katılımlı toplantılar düzenlediklerini, ancak rekor katılımın İzmir'de sağlandığını vurguladı. Ekmekçi, İzmir zirvesinde 1200'ün üzerinde katılımcı bulunduğunu açıkladı. İzmir ve çevresindeki ticaret yapan KOBİ'ler ile e-ticaret hakkında bilgi sahibi olmak isteyen işletmeleri bilgilendirmeyi amaçladıklarını anlatan Ekmekçi, "81 ildeki tüketiciye sınırları aşarak ulaşmanın anahtarını veriyoruz. E-ticaret hükümetimiz tarafından destekleniyor. 2023'te 350 milyar liralık bir e-ticaret hedefi var. Bu nedenle önce içerde e-ticareti geliştirmek akabinde de e-ihracatı yaygınlaştırmak amaçlanıyor. İzmir, hepsiburada'nın üçüncü en büyük alım yapılan ili. Bornova ilçesi İzmir içinde ön plana çıkıyor. Bu da gösteriyorki genç nüfus daha ilgili. İzmir en çok kitap satılan il olarak öne çıktı" dedi.

E-TİCARET PERAKENDECİLİĞİN ÖNCÜ GÜCÜ

E ticaretin mağazacılık sektörüne de bir katkıda bulunduğunu dile getiren Ekmekçi, "Geleneksel perakendeden pay alarak değil onunla birlikte büyüyen bir sektörden söz ediyoruz. E-ticaret perakendeciliğin öncü gücü olarak ortaya çıkıyor. Bugün herhangi bir perakendecinin en büyük mağazası internette mevcut. Dijital dünya ve fiziksel dünya arasındaki duvarlar yıkılıyor" diye konuştu.

İzmir'e geniş bir ekiple geldiklerini anlatan Ekmekçi, İzmir'i belirli servisler için pilot bölge seçtiklerini söyleyerek, "Yerel teslimat yapmak istiyoruz. Buradaki KOBİ'lerden tüm Türkiye'ye daha fazla satış yapabiliriz" dedi.

--- KUTU ---

HEPSİEKSPRESS İLE TAŞIMACILIK ARTACAK

E-ticaret taşımacılığında standartların çok ötesinde bir müşteri deneyimi ve katma değer sunan Hepsiekspress güçlü markaların güçlü taşıma partneri olmalarına imkan sağlıyor. Taşımacılıkta sunduğu hizmetlerle e-ticaret şirketlerinin işlerini büyütmesine destek oluyor. Çözüm ortağı olarak tercih eden şirketlerin cirosu katma değeri yüksek taşıma hizmetleri sayesinde günden güne artıyor. Hepsiekspress e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren tüm markaların dağıtım ve teslimat süreçlerinde hizmet vermeyi hedefliyor. İstanbul ve Kocaeli'de dağıtım ağını tamamlayan Hepsiekspress, yakın dönem içerisinde, İzmir, Bursa gibi büyük illeri de kapsayacak şekilde dağıtım ağını genişletecek.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Zirve toplantısından detay görüntü,

-Erçin Güdücü'nün konuşmasından görüntü,

-İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'nun konuşmasından görüntü,

-Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan'ın konuşmasından görüntü,

-Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

=================================================

5)MEHMETÇİĞE DESTEK İÇİN KUŞ MEZATI DÜZENLEDİLER

TEKİRDAĞ'da Profesyonel Kuş Yetiştiricileri Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek için kuş mezatı düzenledi. Tekirdağ Profesyonel Kuş Yetiştiricileri Derneği, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Çınarlı Mahallesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek vermek için kuş mezatı düzenledi. Kuş severlerin yoğunlukla gittiği bir kahvehanede düzenlenen mezatta yaklaşık 50 kuş sever katıldı. Mezatta bazı güvercinler hemen alıcı bulurken, bazıları çekişmeli geçti.

Dernek başkanı Hasan Yıldız, Mehmetçiğe kendilerinin de küçük de olsa bir destek vermek için mezat düzenlediklerini belirterek, "İlk mezatta 15 çift güvercin satarak, bin 500 lira gelir elde ettik. Elde edilen parayı Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize destek olmak için Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. Bir dahaki sefere daha pahalı kuşları vitrine çıkaracağız ve daha çok destek olacağız inşallah" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Mezata katılanlar

Mezattaki kuşlar

Kuşların satışı için açık artırma

Güvercinlerden detaylar

Mezattan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-



