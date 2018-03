DHA YURT BÜLTENİ-12 

Bakan Özlü: Akademik rehavet istemiyoruz (2)

ANMOGEP ORTAK ÜRETİM TESİSİNİ AÇTI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hatay'da Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP) Ortak Üretim Tesisinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Bakan Faruk Özlü, Hatay'ın mobilya üretiminde eski günlere dönebilmesi için bu gibi tesislere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yüksek teknoloji ürünleriyle hem kalitenin hem de ülkeye gelen girdinin artması için teknolojik gelişmelerin takip edilmesini isteyen Bakan Özlü, "Eskiden mobilya üretiminin ve el işçiliğinin merkezi olan Hatay'ı yeniden eski günlerine kavuşturmak durumundayız. Bunu da ancak mobilyacı esnafını ve KOBİ'leri destekleyerek yapabiliriz. Türkiye'nin 2017 yılındaki ağaç ve orman ürünleri ihracatı 4.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Hatay'ın ise 57 milyon dolar. Bu ihracat rakamı Hatay'daki mobilya sektörünün sahip olduğu potansiyelin çok altındadır. Bu proje Hatay ihracatına ivme kazandıracak bir projedir. Bu proje kapsamında bir atölye açmıyoruz, mobilyacı kardeşlerimiz için eğitim, danışmanlık, tanıtım ve promosyon çalışmalarını da yapıyoruz. Artık 'yükte ağır pahada hafif' mantığını bir kenara bırakıyoruz. Artık katma değeri yüksek, kaliteli ve yüksek teknolojili ürünlere dayanan bir ihracat modeline doğru hızla ilerliyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tesisin açılışını Bakan Özlü ve beraberindeki protokol üyeleri gerçekleştirdi. Bakan Özlü ve beraberindekiler açılışın ardından tesisi gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Faruk Özlü ayrıca, Hatay'ın yöresel ürünlerinden olan 'sürk çökeleğinin' coğrafi işaret tescil belgesini Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'e, 'Hatay ipeğinin' coğrafi işaret tescil belgesini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a, 'defne sabununun' coğrafi işaret tescil belgesini ise Yayladağı Kaymakamı ve Samandağ Kaymakam Vekili Ömer Faruk Yüce'ye teslim etti.

CHP'li Gökhan, Abdullah Akın için; "Çanakkale'den defolup gitmelidir" (HD)

ÇANAKKALE'de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi tarafından, öğretim üyesi Abdullah Akın'ın, Bursa ve Çanakkale'de camilere yönelik sarf ettiği sözlere tepki için düzenlenen basın açıklamasında CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Çanakkale'den defolup gitmelidir" dedi. ADD Çanakkale Şube Başkanı Necmi Akyalçın ise, "Çanakkale'mizin sabrını daha fazla zorlamayın. Haddinizi bilin" diye konuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın’ın, ÇOMÜ TV ve Radyosu'nda 20 Şubat'ta Padişah 2'nci Abdülhamid'in vefatının 100’üncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen programda, 'Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var' sözleri, ADD Çanakkale Şubesince Cumhuriyet Meydanında düzenlenen basın açıklaması ile sert tepki gösterildi.

Basın açıklamasına, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Çanakkale ADD Şubesi üyeleri ile çok sayıda vatandaş ellerinde, 'Bu hikayeyi sana ninen mi anlattı', 'Çanakkale'den defol', 'Abdullah Akın doğum yerini açıklamış', 'Gençliğin yumruğu tepene inecek', 'Yobaza şeriata geçit yok', 'Şeriatçı zihniyet, üniversiteden elini çek', 'Barışın kentine dokunma', 'Karanlığa geçit yok, aydınlık Çanakkale', 'Abdullah Akın istifa, saat 19.00'da Twitter'da', 'Çocukları bu sapıktan koruyun' ve 'Abdullah Akın'a soruyoruz; hangi cami ahır, hangi cami genelev yapılmış' yazılı döviz pankartlarla meydana geldi. Meydanda, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz', 'Şeriata, yobaza, karanlığa geçit yok' ve 'Abdullah Akın'ı okuldan atın' sloganları atıldı.

Öğretim üyesi Abdullah Akın’ın, 'Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var' sözlerine tepki göstererek konuşmasına başlayan ADD Çanakkale Şube Başkanı Necmi Akyalçın, "Bu konuşmaları yapanları, bundan sonrada benzeri konuşmaları yapacakları emperyalizmin ve bu türden kumpasları kuranları buradan Cumhuriyet Meydanından uyarıyoruz. Ve lanetliyoruz. Çabalarınız boşunadır. Çanakkale ayakta. Sizi, sizleri uyarıyoruz. Çanakkale'mizin sabrını daha fazla zorlamayın. Haddinizi bilin" dedi.

Abdullah Akın için, Çanakkale halkının talebini ileten Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, "Çok hızlı bir biçimde, savcılık tarafından açılan soruşturma ve rektörlük tarafından açılan idari soruşturma sonuçlandırılmalıdır. Bunlar oluncaya kadar, bu kimliksiz kişi açığa alınmalıdır. O soruşturmanın sonunda gerekli yasal işlemler yapılırken, bunun bütün unvanları elinden alınmalıdır. Üniversiteden atılmalıdır. Ve Çanakkale'den defolup gitmelidir" diye konuştu.

Basın açıklaması grubunun 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' slogan atarak, sessiz bir şekilde dağılmasının ardından sona erdi.

Bakanı Bak: Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz (2)

BAKAN BAK: SPORUN GÜCÜYLE TERÖRÜ YENECEĞİZ

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki organizasyonun ardından Şırnak'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, AK Parti Şırnak Gençlik Kolları 5'inci olağan kongresine katıldı. Kongreye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Gençlik Koları Başkanı Hayret OlcayIı'nın kısa konuşmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'taki gençlerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Şırnak'ı yeniden inşaa ettiklerini belirten Bakan Bak, "Bakın terörün yaptıklarını, yıktıklarını yeniden yapıyoruz. Yeniden Şırnak'ı inşaa ediyoruz. Şu ana kadar yapılanları görüyorsunuz. Devletimiz buraya hem konutlar olarak, işyeri olarak, altyapı çalışmaları olarak yaklaşık 2 milyar lira yatırım yaptı. Yapmaya devam ediyoruz. Daha güzel, daha iyi olacak. Her beraber, daha güçlü olacağız" dedi.

'BİZİ BÖLEMEYECEKLER'

Afrin Operasyonu'na da değinen Bakan Bak, "Afrin'de operasyon devam ediyor. Askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz Afrin'e doğru yürüyor. Dün 8 tane aslan parçasını toprağa verdik. Bu topraklar binlerce şehidin kanlarıyla sulanmış. Onlara Allahtan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Emperyalist güçler bu ülke üzerinde oyun kurmaya yüz yıl önce başladı ama başarılı olamadılar, asla başarılı olamayacaklar. Bu millete diz çöktüremeyecekler. Bayrağı indiremeyecekler, ezanı susturamayacaklar, bizi bölemeyecekler" diye konuştu.

İDİL VE CİZRE'YE SPOR SAHALARI YAPILACAK

İdil ilçesine stadyum yapacaklarını anlatan Bakan Bak, "Cizre'ninki de yolda. Onun da projesini hazırladık. Gençlik merkezini yapacağız. Mahalle sahaları da yapacağız. Basketbol sahaları da yapacağız. Gençlerimiz için yüzme havuzları da yapacağız. Her şey bu gençler için. İnanıyoruzki Şırnak'ta yeniden bir yükseliş var, yeniden bir diriliş var. Birlikte daha büyük yarınlara doğru Şırnak'ın gençleriyle Şırnaklılarla beraber yürüyeceğiz. Şırnak'ta yeniden destanlar yazacağız. Çünkü artık bu terör belasından kurtuluyoruz, birlikte kurtulacağız ve hertaraf esenliklerle dolu olacak. İmanla olacak, gelişimlerle, fabrikalarla dolu olacak, gelişen yapılarla olacak. Biz şunu unutmayalım gençler; önce gençlerimiz özgüvenli olacak, öz güven olacak, kendine güvenecek, vatandaşlara, yaşlılara hürmet edecek, saygısı olacak, vatanını sevecek ve vatanı için çalışacak" şeklinde konuştu.

'GENÇLER AKLINIZI KİRAYA VERMEYİN'

Terör örgütlerinin uyuşturucu ile gençleri kandırıp dağa çıkardığını ifade eden Bakan Bak şöyle konuştu;

"Bakın bir tehlikeyi işaret edeyim arkadaşlar; Uyuşturucu, gittiğim her yerde söylüyorum, gençlerimizi, toplumumuzu tehdit eden uyuşturuçu belası. Bunu birlikte aşacağız, birlikte kenetlenerek aşacağız. Biz sporla, sporun gücüyle hem terörü yeneceğiz, hem uyuşturucuyla mücadele edeceğiz, uyuşturucu çetelerini yeneceğiz. Sporun gücüyle sokakları çetelere bırakmayacağız. Bakın terör örgütleri ne yapıyor; gençleri uyuşturucuya alıştırarak onları militan haline getiriyor. Onlara uyuşturucu vererek dağlara çıkartıyor, eline silah veriyor. Vatanına karşı, milletine karşı savaşmasını istiyor. Bunlar emperyalistlerin oyunları. Gençler kendinizi onlara kullandırtmayın, aklınızı kiraya vermeyin, gençler geleceğimizi düşünmeliyiz, gelecek için çalışmalıyız. Bu ülke için neler yapabiliriz onu söylemeliyiz."

SEÇİMLERE HAZIRLIK MESAJI

2019'da yapılacak seçimlere de değinen Bakan Bak, bu seçimlerde gençlere büyük görevler düştüğünü ifade ederek, "Önümüzde 2019 seçimleri var ve bu seçimlerde hep beraber birlikte çalışacağız.Orada belediyeleri kazanacağız. Ardından milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için kapı kapı dolaşacağız. Birlikte çalışacağaız, sokaklarda olacağız, her yerde olacağız ve sandıkları patlatacağız. Buradaki bu heyecan, bu coşku inşallah dalga dalga yayılacak. Hep beraber 2019'a yürüyeceğiz, 2023'e yüreyeceğiz, 2053'e çalışacağız, 2071 için çalışacağız. Kadın kollarımız evlere gidip ev-ev, kapı-kapı dolaşıp çalışacaklar ve sandıklarda neticesini alacağız. Bir oy bütün oyunları bozar. Sınır ötemizde ülkemizde oyun kurmaya çalışan teröristlere karşı ordumuz operasyonda. Herkes şunu söylüyor ve Avrupadakiler diyor ki; 'işte Türk ordusu oraya girdi, bir daha çıkmayacak.' Öyle bir şey yok. Biz orada bu ülkeye göz dikenlere, terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Orayı temizledikten sonra ordumuz geriye dönecek. Gözleri kırpmadan, şahadete eriyorlar. Böyle bir ordu kimde var?" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK ÇOCUKLARLA BASKETBOL OYNADI, HALAY ÇEKTİ

Bakan Bak ve beraberindeki partililer, kongre sonrası mesire alanında, Şırnak Belediyesi tarafından yapılan çocuk şenliğini ziyaret etti. Burada piknik yapan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Bak, çocukları sevdi, onlara oyuncak dağıttı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki partililer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren minik basketbol takımı ile basketbol oynadı. Daha sonra Bak, Vali Mehmet Aktaş ile İl Başkanı Erkan, gençlerle birlikte halay çekti. Mesire alanındaki programın arıdından valiliğe geçen Bakan Bak, burada valilik şeref defterini imzaladı. Valilik makamında gazetecilere ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.

Zeytin Dalı yürüyüşünde Atatürk'ü anmayan konuşmacıya tepki

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen askerler için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası meydanda kalabalığa seslenen Alanya Afrin Platformu Sözcüsü Adnan Yavuz'un Türk büyüklerini anarken Atatürk'e yer vermemesi tepkiye neden oldu. Kalabalık tepki için "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

Alanya Afrin Platformu tarafından Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. İlçe merkezindeki Kuyularönü Camii'nde öğle namazının ardından toplanan, aralarında gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi mehteran eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe katılanlar ellerindeki Türk bayraklarının yanı sıra metrelerce uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Döviz ve pankartlarla da Mehmetçik'e destek mesajı veren grup, İskele Caddesi'nden hareket ederek yaklaşık yarım saatlik yürüyüş sonrası Şelale Meydanı'na geldi.

'ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE MİNNET DUYMALIYIZ'

Meydanda okunan dualarının ardından yürüyüşü organize eden Alanya Afrin Platformu Sözcüsü Adnan Yavuz, kurulan kürsüde yaptığı konuşmasına, Alparslan'dan başlayarak Türk büyüklerinin isimlerini saydı. Son olarak 2. Abdülhamit'in adını söyleyerek yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Yavuz, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diler, ailelerine taziyelerimizi sunarız. Gazilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bugün burada toplanabiliyorsak, rahatça konuşabiliyorsak, önce Allah'a hamdetmeli, sonra da şehit ve gazilerimize minnet duymalıyız" dedi.

KONUŞMACIYA ATATÜRK PROTESTOSU

Adnan Yavuz'un konuşmasını tamamlamasının ardından kürsünün önünde bulunan CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, Yavuz'a dönerek, "Konuşmanda tüm liderleri saydın, neden Atatürk'ü saymadın?" diye sorunca meydanda kısa süreli gerginlik yaşandı. Meydandakiler konuşmacı Yavuz'a tepki göstererek, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Tepkilerin ardından kürsüye çıkan bir platform yetkilisi karışıklık olduğunu söyleyerek özür diledi.

'DUALARIMIZLA ARKASINDAYIZ'

Son olarak kürsüye davet edilen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ise Afrin'de şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı ve gazilere de şifa diledi. Dualarla askerlerin arkasında olduklarını belirten Başkan Yücel, "Vatanı için savaşan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm askerlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Başkan Adem Murat Yücel'in konuşması büyük alkış aldı. Konuşmaların ardından şiir dinletisi yapıldı. Programın ardından da katılımcılar dağıldı.

Freni boşalan otomobil, 6 araca çarptı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde freni boşalan otomobil, 6 araca çarparak dururken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Şehit Temizer Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta akşam saatlerinde meydana geldi. Seçkin B., kullandığı

59 SK 858 plakalı otomobille, Şehit Temizer Caddesi' dönmek isterken, bir otomobille hafif şekilde çarpıştı. Seçkin B., kazaya bakmak için otomobilinden indikten sonra, freni boşan aracı, önce bir otomobile vurup çıktığı kaldırımdaki başka bir otomobile de vurduktan sonra yokuş aşağı giderek burada 4 ayrı araca daha vurdu. Sürücüsünün peşinden koşarak durdurmak istediği otomobil, çevrede bulunanlar tarafından başka araçlara vurmadan güçlükle durduruldu.

Yaralanan olmayan kazada, araçlarda maddi hasarlar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Osmanlı mirasçıları, milyarlık arazilerin peşinde

OSMANLI döneminde 1800'lü yıllarda Antalya'da yaşayan iki kardeş Ömer ve Süleyman Ağa, amca çocukları Zeynel Ağa ile bu kişilerin çocukları arasında evlilik yaşadığı Arap Süleyman'a ait olduğu öne sürülen milyarlarca lira değerindeki 300 bin dönüme yakın arazinin mirasçıları, kendilerine ait olduğunu öne sürdüğü bu arazilerle ilgili bir araya geldi.

Osmanlı döneminde Antalya'nın bugünkü Serik ilçesi Cumali Mahallesi'nde yaşayan ve padişaha yakın olan Ömer ve Süleyman Ağa kardeşler ile amca çocukları Zeynel Ağa ve bu kişilerin çocukları arasında evlilikler yaşadığı belirtilen 'Arap Süleyman'ın mirasçıları, dedelerinden kaldığı öne sürülen arazilerini geri alabilmek için 61 yılı aşkın süredir uğraşıyor. Uzun yıllardır devam eden ve Antalya'nın en değerli arazilerinin de içinde olduğu davayla ilgili olarak, mirasçılar adına hukuki işlemleri yürüten danışmanlık firmasının yetkilileri, avukatları ve mirasçılar, ANFAŞ Fuarcılık Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

'SÜLEYMAN' SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Yaklaşık 300 mirasçının katıldığı toplantıda Keleşoğlu Danışmanlık firmasının sahibi Faruk Keleş, dava süreci hakkında bilgi verdi. Davayı 1.5 yıldır takip ettiklerini belirten Faruk Keleş, davacıların birbirlerinin davalarına müdahil olup miras talebinde bulunduğu için bir türlü sonuca ulaşamadıklarını ifade etti. Yapılan incelemeler sonucunda aynı kişi oldukları öne sürülen 'Serik Süleyman' ile 'Arap Süleyman'ın farklı iki kişi olduğunu tespit ettiklerini, bu şekilde davaların kilit sorununu çözdüklerini kaydeden Keleş, "Belgeleri, mahkeme dosyalarını araştırdık. Gerçekten de bu Arap Süleyman ile Serik Süleyman isimli şahısların farklı kişiler olduğunu ortaya çıkardık. Bunu belgelerle ispatladık. Serik Süleyman; Serik, Kumköy, Cumali tarafında malları olan bir kişi. Arap Süleyman ise Aksu, Meltem ve Behçelievler'de yerleri olan bir kişi. Belgeleri geçen ay mahkemeye sunduk. Mahkemenin seyri değişti ve hakim belgelerin incelenmesini istedi" dedi.

Faruk Keleş, Osmanlı mirasçıları Hacı Ömer Ağa, Arap Süleyman, Serikli Süleyman Ağa, Hacıveliağalar, Tekelioğulları ve Baltalar gruplarının mirasçılarıyla bir araya gelip bu sürede sözleşme ve anlaşmalar yaptıklarını, mirasçıların soy bağlarını araştırdıklarını vurguladı.

SAHTE BELGE İDDİASI

Dava sürecinde kendisini varis olarak gösterip hak iddia eden H.Y.'nin evrakının sahte olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Faruk Keleş, evrakın aslını Antalya 3. Asliye Mahkemesi'ne sunarak dolandırıcılığın önüne geçtiklerini ifade etti. Faruk Keleş, "Bilirkişiler bu şekilde yanılarak veraset ilamı çıkarmış, gerçek mirasçılar yok sayılarak sahte mirasçılar, miras paylaşımına gitmiş. Biz de belgelerimizi koyduk ve bu olayı engelledik" dedi.

Meltem, Bahçelievler, Aksu, Serik davalarının mirasçılarının birbirlerine girdiğini kaydeden Keleş, herkesin kendi mallarına müdahil olacağını ve böylece davanın erken biteceğini ifade etti.

Davanın avukatlarından Gülen Dokuzoğlu Can da farklı evliliklerden dolayı akrabalık ilişkisi oluştuğundan insanların her aileden miras hakkı talep ettiğini söyledi. İsim benzerliği nedeniyle karışıklık yaşandığını da ifade eden Can, "Bir takım isim benzerlikleri var. En büyük isim benzerliği Meltem dosyasındaki Arap Süleyman ile Serik'teki Süleyman Ağa. Ama bunlar farklı aileler" diye konuştu.

Sahte altınla 225 bin liralık dolandırıcılığa 5 tutuklama

ŞANLIURFA'da sahte altın sattıkları 4 kişiyi 225 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kentte 4 kişi, farklı tarihlerde telefonla görüştükleri isimleri açıklanmayan Suriye uyruklu 6 kişi ile altın alışverişi için Şanlıurfa'da buluştu. Piyasa değerinin altında satış yaptıklarını ifade eden Suriyeli şüpheliler, alıcılarına numune olarak gösterilen altını kuyumcuya götürüp bozdurdu. Altının hem gerçek, hem de ucuz olduğunu gören alıcılar, daha sonra Suriyelilerin yanlarında bulunan diğer altınları istedi. Aralarında kadınların da bulunduğu Suriyeliler, yanlarında bulunan ve üzerinde erkek, kadın ve aslan figürleri ile Osmanlı tuğrası bulunan altınları 225 bin liraya sattı. Altınları aldıktan sonra bozdurmak için kuyumcuya giden alıcılar, gerçeğine çok yakın olarak hazırlanan altınların sahte olduğunu öğrenince polise başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini ve eşkallerini tespit ettikleri Suriyelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi. Evde 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise çorap içerisinde saklanan 412 sahte altın, 2 cep telefonu ve 2 bin 400 dolar ele geçirildi. Sahte altın ve paraya polis tarafından el konulurken, gözaltına alınan 6 Suriyeli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

