DHA YURT BÜLTENİ-12

Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var (4)

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1951'E ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Osmaniye AK Parti il kongresinde konuştu.

Osmaniye'nin terörle mücadelede bugüne kadar 38 şehit verdiğini hatırlatan Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise gün içinde 1951'e çıktığını kaydetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de memleketi olan Osmaniye'de konuşması sık sık sloganlarla kesilen Erdoğan, 2019 yılının ittifak yılı olacağını söyledi. Erdoğan, "Temennim şudur. Bu birlikteliğimiz inşallah güçlenerek ülkemizi geleceği taşımaya vesile olur. Malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler anlasınlar. İnşallah bu ittifakla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin tohumlarını atıyoruz. Ve bu atılan tohumlar ümmetimin, milletin, güçlenerek geleceğe yürümesidir. Bu tarihi kongrenin teşkilatımız, ülkemiz, milletimiz ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2019 seçim startını vermiş oluyoruz. Ülke genelinde Sayın Bahçeli olmak üzere bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda hamdolsun çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Bu sinerji siyasette ülkemizde örnek olacaktır. İlk olacağı gibi ülkemizin geleceğine yönelik yeni temellerin atılmasına vesile olacaktır. Bu süreçte şunu biran olsun aklımızdan çıkartmayacağız. Herkes rehavete kapılsa, herkes yorulsa, yorgun düşse, bizim böyle bir lüksümüz yok. Herkes kızsa, darılsa, üzülse bizim bu şekilde davranma imkanımız yok. Zira biz aşk ile çalışan yorulmaz diyoruz" dedi.

DOĞU GUTA'DAKİ BİZE VERİN DİYORUZ, VERMİYORLAR

Doğu Guta'da yaşananlara da değinen Erdoğan şunları söyledi:"Her gün varil bombalarıyla, tankla, topla, füzelerle kendi milletini vuran terör rejimini basit bir kınama ile basit cümlelerle geçiştirmeyi yanlış buluyoruz. Doğru Guta'da yapılana tepki gösteren bir ülke gördünüz mü? Sivil sivil diyorlar. Doğu Guta'da öldürülenler asker mi? Doğu Guta'dakileri bize verin diyoruz vermiyorlar. Nereye götürüyorlar Şam'a. Şam'daki akıbetleri belli, Zulmü durdurmak için hastanemizde tedavi ettirmek için bize verin diyoruz vermiyorlar. Vermiyorlar, çünkü yaptıkları tarihe kayıt olarak düşecek. Bölgemiz belli güçlerin rant ve çıkar kavgasına kurban edilmek isteniyor. Petrol kokusu almış emperyalistler. Bunlar tarafından coğrafyamızda sınırlarımız kan ve gözyaşlarıyla yeniden çizilmeye çalışılıyor. 100 yıl önce olduğu gibi bunların önündeki en büyük engel Türkiye. Emperyalistlerin en büyük korusu Türk milletidir. Türkiye demek bölgede barış ve istikrarın devam etmesidir."

BAHÇEYİ'YE MEMLEKETİNDE TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan, 2019 için ittifak yaptıkları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye memleketi Osmaniye'de de teşekkür edip şöyle dedi:"Milletin bekasını her şeyin üzerinde tutan mesele vatan ise gerisi teferruattır diyen partiler ortak noktaya gelme erdemi gösterdiler. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye bu süreçte sergilediği milli duruş için kendi memleketi Osmaniye'de teşekkür ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere o terörle mücadelede, yurt dışı operasyonlarda milletimizin devletimizin bekası için devlet adamı gibi hareket etmiştir. Bu yeni sürecin ülkemizin birliği ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum."



Görüntü Dökümü

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-CANLI VERİLDİ

Haber:OSMANİYE,()

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Bakan Zeybekci, "Sıkıntımız enflasyonla mücadele"

DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu yıl ekonomik beklentilerinin pozitif olduğunu belirterek, "Sıkıntımız enflasyonla mücadele. Büyümede, ihracatta, teşvik ve destekler hayata geçirilirken, enflasyonla da mücadelede elimizi çekmeden yapacağız. Belki diğer ülkeler gibi iki eli, iki ayağımız serbest değil. Bizim bir elimiz enflasyonla mücadele üzerinde duracak. O alanı da yakında göreceksiniz. Özellikle aşırı oynak gıdanın enflasyon üzerindeki etkisini minimize etmek için çok önemli bir paketi yakında Başbakanımız Binali Yıldırım'ın açıkladığını göreceksiniz" dedi.

Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde, Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İstişare Toplantısı yapıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinin önde gelen birlik ve dernek başkanları toplantıya katıldı. TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin Türkiye ihracatının lokomotifi olduğunu, 2017 yılında bu sektörlerin ihracatının bir önceki seneye kıyasla yüzde 1.3 artışla 25.1 milyar doları geride bıraktığını belirterek, "Tekstil ve konfeksiyon sektörlerimiz 2018 yılına da son derece hızlı bir giriş yaptı. İki sektörü birlikte değerlendirdiğimizde, sene başından itibaren yaklaşık yüzde 10 seviyesinde ihracat artışımızın olduğunu görüyoruz" dedi.

ZEYBEKCİ: "SIKINTIMIZ ENFLASYONLA MÜCADELE"

Bu yıl tüm beklentilerinin pozitif, sıkıntılarının ise enflasyonla mücadele olduğunu belirten Bakan Zeybekci, "Sıkıntımız enflasyonla mücadele. Büyümede, ihracatta, teşvik ve destekler hayata geçirilirken, enflasyonla da mücadelede de elimizi çekmeden yapacağız. Belki diğer ülkeler gibi iki eli, iki ayağımız serbest değil. Bizim bir elimiz enflasyonla mücadele üzerinde duracak. O alanı da yakında göreceksiniz. Özellikle aşırı oynak gıdanın enflasyon üzerindeki etkisini minimize etmek için çok önemli bir paketi yakında Başbakanımız Binali Yıldırım'ın açıkladığını göreceksiniz" dedi.

"UÇAKTA YAŞIYORUZ, UYUYORUZ"

Bakan Zeybekci, gece gündüz demeden çok iyi çalıştıklarını ifade ederek, "Bir taraftan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir taraftan Başbakanımız Binali Yıldırım, hükümetimiz... Trafik yoğun olduğu zaman hem koşturuyoruz, hem bütün dünyayı dolaşıyoruz hem de çalışıyoruz. 16 saat gidiyoruz, sabah saat 06.30'da Venezüella'ya iniyoruz. Orada akşama kadar çalışıyoruz. Akşam bir daha biniyoruz uçağa 10-12 saat daha gidiyoruz iniyoruz gece. Yani uçakta yaşayarak, uyuyarak bir daha inip bir daha çalışıyoruz. Dünya kazan, biz kepçe durmayacağız. Çünkü artık mazeretimiz yok. Mazeret üretecek makamda değiliz artık" diye konuştu.

"YÜZDE 70'E HİTAP ETMEK ZORUNDASINIZ"

Konuşmasında seçim sitemine de değinen Zeybekci, "Artık kıytırık koalisyonlar dönemi bitti. Kim gelirse gelsin güçlü gelecek. Bundan sonra siyaset değişecek. Bundan sonra uzlaşma gelecek. İttifak ve hoşgörü gelecek. Genel anlamda bir toparlanma ve birliktelik gelecek. Ve geldi işte. Bu sistem bunu mecbur kılıyor. Yüzde 51'e talip olduğunuz zaman bu ülkede yüzde 70'e hitap etmek zorundasınız. Onların değerlerini kucaklamak ve onları çekmek zorundasınız. Bu bir zorunluluk. Her kim gelirse bunu yapmak zorunda. Şimdi zaten bu cayırtı ondan kopuyor. Bunu yapmaya ümidi olmayanlar, kendinde bu potansiyeli kapasiteyi göremeyenlerin maalesef buna karşı, 'Erişemeyeceği ciğere mundar dermiş' buna mundar diyenler de çok olacaktır" dedi. Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Tekstil ve Hazır Giyim İstişare toplantısına; İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kıvanç, Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Şenol Şankaya, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Ali Sami Aydın, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk de katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantıdan detay

- Bakan Zeybekci'den detay

- Bakan Zeybekci'nin konuşması

- Bakan Zeybekci'ye tablo hediye edilmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Bolu'da kuzenlerin arazi kavgası: 4 ölü/EK

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde amca çocukları arasında arazi anlaşması nedeniyle çıkan kavgada O.B.'nin tüfekle ateş ettiği 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Seben Çeltikdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde oturan O.B. ile kuzeni olan Ayhan Büyüktopaç arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle O.B. yanında getirdiği tüfek ile Büyüktopaç ailesine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ayhan, Taşkın, Emine ve Zekiye Büyüktopaç yaşamını yitirdi. Soner ve Mehmet Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Olayın, ardından jandarmaya teslim olan O.B. gözaltına alındı. O.B.'nin de çıkan kavga sonucu vücuduna aldığı sopa darbeleri ile yaralandığı öğrenildi.Seben Kaymakamı İdil Özdemir de olay yerine gelerek yaşanan katliamla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yerdeki cesetlerden görüntü

-Olayın şahidi komşu ile röportaj

-Jandarmanın çalışmaları

-Detaylar

Süre: 02.38 Boyut: 84.6 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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Bakan Soylu, Müşterek Görev Merkezi'nde özel harekâtçıları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlenecek meskûn mahal operasyonuna katılacak olan ve Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 'Müşterek Görev Merkezi'nde konuşlu olan jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularını ziyaret etti.

İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinde, 'meskûn mahal' operasyonlarını yürütecek jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularıyla bir araya gelerek bilgi aldı. Bakan Soylu, özel harekâtçılarla birlikte yemek yedikten sonra yine helikopter ile merkezden ayrıldı. Öte yandan, yarından itibaren Suriye'ye geçişlere başlayacağı öğrenilen özel harekâtçıların yakınları da merkeze ziyaretlerini sürdürüyor. Türk bayraklarıyla merkeze gelenler, kurban kesip jandarma ve polis özel harekâtçı yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Müşterek Görev Merkezi

- Ziyarete gelen vatandaşlar

- Helikopterin gelişi

- Asker ve polislerin yakınlarıyla buluşmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,()

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CHP'li Öztrak: Cumhur İttifakı'ndan kaybımız olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, 'Cumhur İttifakı'ndan her hangi bir kayıpları olmayacağını belirterek, "Biz onların yaptığı bir ittifaktan bahsetmemekle birlikte, bozulan demokratik standartların ileri seviyelere götürülmesi bakımından prensipler üzerinde referandumda hayır diyen aktörlerin bir araya gelebileceğini düşünüyorum" dedi.

CHP'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, partisinin Tekirdağ il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası'nın şeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkarılması gerektiğini belirten Öztrak, "Alpullu Şeker Fabrikası, bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli. 1925 yılında Uşak'tan sonra kurulan Alpullu Şeker Fabrikası ve tüm şeker fabrikaları Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin modernleşmesinin en önemli araçlarındandır. Dolayısıyla satılmaması lazım ve bölgemizdeki Alpullu Şeker Fabrikası'na sahip çıkmamız lazım" dedi. Tekirdağ'da milletvekili ve belediye seçimlerinde partisinin önde çıkacağını, Türkiye genelinde de iktidar olacaklarını anlatan Öztrak, "Ben geçirdiğimiz kongreler sürecinde örgütümün çalışmalarını gördüm. Kurultaya giden süreçte ve kurultay sonrasından örgütümün çalışmalarını gördüm. Bu örgütle biz Tekirdağ'da hem milletvekili seçimlerinde hem de belediye başkanlığı seçiminde önde çıkacağız. Türkiye'de de önde çıkarız. Önümüze koyacağımız önemli ekonomi ve sosyal politikalarla birlikte parlamenter rejime sahip çıkarak, demokrasiye sahip çıkarak Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olacağına inanıyorum" dedi. CHP'nin 'Cumhur İttifakı'na karşı tutumunun belli olduğunu söyleyen Öztrak, "Cumhur İttifakı'ndan her hangi bir kaybımız olmaz. Biz onların yaptığı bir ittifaktan bahsetmemekle birlikte, bozulan demokratik standartların ileri seviyelere götürülmesi bakımından prensipler üzerinde referandumda hayır diyen aktörlerin bir araya gelebileceğini düşünüyorum. Ortada kurtarılması gereken Türk demokrasisi var. O modeller içerisinde hangi modeller arasında bir arada olunur zamanda var bunlar değerlendirilir. Demokrasi için mücadele etmiş olan çeşitli unsurların Saadet Partisi, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi unsurların Türk demokrasisinin yok olmasına göz yumacağını beklemek yanlış olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Faik Öztrak'ın parti binasına gelişi

-Faik Öztrak'ın açıklaması

-Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Bankada 'Üzerinde pislik' var diyerek 30 bin lirasını çaldılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, para yatırmak için banka şubesine giden Kerim Canlı'nın omzuna dokunarak, "Pislik var" diyen kişiler, Canlı'nın montunu sildiği sırada veznenin üzerine bıraktığı 30 bin TL'yi çaldı.

Olay dün, Körfez'de bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Kerim Canlı, esnaf arkadaşı Murat H.'ye ait çeki ödemek için banka şubesine geldi. Sırada bekleyen Kerim Canlı'nın yanına gelen kişi omzunda pislik olduğunu söyledi. Kerim Canlı üzerinden montunu çıkarıp, peçete ile montunu silmeye çalışırken, elinde bulunan parayı veznenin üzerine bıraktı. Bu sırada, 2 kişi kendisine yardımcı olmaya çalışırken, yanlarına yanaşan bir kişi ise veznenin üzerindeki 30 bin TL'yi çaldı. 3 kişi banka şubesinden çıkarak kaçarken, paranın çalındığını fark eden Kerim Canlı bankanın güvenlik görevlisine haber verdi. Bankaya gelen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek 3 kişinin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Kerim Canlı yanına yanaşan kişilerin üzerinden yere pislik aktığını söylediklerini belirterek, "Çek yatırmaya gittim. Sıramı bekliyordum. Birinci şahıs bana bağırarak, yerde çikolata izleri vardı, 'Bunlar senden dökülüyor' dedi. Çocuğum var acaba cebimde çikolata eridi de onlar mı döküldü diye yere baktım. Bu sırada arkamdaki kişi omzuma basarak, 'Arkanda kuş pisliği var. Çıkar montunu da silelim' dedi. Montumu çıkardım, elimdeki parayı vezneye koydum. Montu sildik. Bu sırada üçüncü şahıs parayı alıp çıkıyor. Arkalarından koştum, bankanın güvenlik görevlilerine haber verdim. O sırada sinirden ağladım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kerim Canlı'nın olayı anlatması

Haber:Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

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Ünye'de 8 çocuklu çift yangında öldü

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir evde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Nuri Usluoğlu (59) ile eşi Lütfiye Usluoğlu (57) yaşamını yitirdi.

Olay, Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Yüceler Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre İstanbul’dan ilçeye gelen 8 çocuk babası Nuri Usluoğlu ve Lütfiye Usluoğlu'nun kaldığı kırsal bölgedeki 2 katlı evde gece saatlerinde belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın sonrasında bugün öğle saatlerinde aileden haber alamayan yakınları eve gitti. Eve gittiklerinde çiftin yangında hayatını kaybettiğini gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma yangının çıkış nedenini araştırırken, yapılan incelemelerin ardından çiftin cesetleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evde akrabasının cesedini bulan Bekir Öztürk, “Bugün telefonla aradım kendilerine ulaşamadım. Daha sonra İstanbul'daki oğlunu aradım. Bana yolu tarif etti, ben de evini buldum. Eve geldiğimde az bir duman çıktığını gördüm. İçeriye seslendim, ancak sonuç alamadım. Pencereden baktığımda evin içinin yandığını gördüm. İçeriye girdim. Ancak cesetlerini göremedim. Daha sonra mahalleden bir arkadaş aldım tekrar eve geldik. Ancak cesetlerini fark ettik ve jandarmaya haber verdik" dedi.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Cesedi bulan Bekir Öztürk ile röportaj

-Nuri Usluoğlu ve Lütfiye Usluoğlu'nun fotoğrafları

(Süre: 01.53 dk) - (boyut: 212.55 mb)

Haber-kamera: Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), ()