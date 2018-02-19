DHA YURT BÜLTENİ-12

Milletvekili Biçer'den Çaldağı'nda hayat kurtaran müdahale

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki nikel madeni için yapılacak bilirkişi keşfini takip etmek için Çaldığı'nda bulunan CHP Manisa Milletvekili, Dr. Tur Yıldız Biçer, çevreciler arasında bulunan ve bir anda yere yığılan 78 yaşındaki Yılmaz Ersoy'a ilk müdahaleyi yapıp, geri kaçan dilini çıkartarak tekrar nefes alabilmesini sağlayıp hayatını kurtardı. Ersoy, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çaldağı'nda açılmak istenen nikel madeni için bugün yapılacak bilirkişi keşfi öncesinde, aralarında çevrecilerin de bulunduğu yaklaşık 70 kişi bölgede toplandı. Bilirkişi heyetinin gelmesi beklenirken, kalabalık arasındaki CHP Turgutlu İlçe Teşkilatı Üyesi Yılmaz Ersoy, bir anda yere yığıldı. Dili geri kaçtığı ve nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Ersoy'a ilk müdahaleyi, aynı zamanda kulak burun boğaz doktoru olan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer yaptı. Biçer, önce Ersoy'un geri kaçan dilini çıkartıp, tekrar nefes almasını sağladı. Ardından bacaklarını yukarı kaldırılarak, kan dolaşımı sağlanan Ersoy için ambulans istendi. Ersoy, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ersoy'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Ersoy'un yüksek rakıma bağlı bir tansiyon rahatsızlığı yaşadığını belirtip, "Gerekli müdahaleyi yaptık. Hasta, 'Bir an gitti geldi' diyebiliriz. Neyse ki zamanında müdahale ile daha kötü bir durum yaşanmadan kendisini kurtarıp, hastaneye sevkini sağladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer'in yılmaz Ersoy'a gereken ilk müdahaleyi yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Doğan ÇİZMECİ - Kamera: Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Belediye Başkanı hediyeleri satıp, gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı

Tokat'ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Yılmaz Bekler, "Zeytin Dalı Harekatı"na destek olmak için kendisine gelen hediyeleri açık artırmayla satarak, elde ettiği 5 bin lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için ilçede düzenlenen 'Şehitlerimiz ve Afrin için duada buluşuyoruz' programı öncesinde Mehmet Uzun Spor Salonunu girişinde kendisine gelen kalem, tabak, tablo gibi çeşitli hediyeleri açık artırmayla sattı. Belediye Başkanı olduğu günden bugüne kadar gelen hediyeleri açık artırmaya çıkardığını söylen Başkan Bekler, "Bu hediyeler her ne kadar bizim şahsımıza gelmiş olsa da, biz belediye başkanı olmasak bize bu hediyeler verilmemiş olacaktı. Bundan dolayı bizim buradaki hediyeleri kullanmamız mümkün değil. Bu hediyelerden elde edilen geliri Mehmetçik Vakfına bağışladık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Makama gelen hediyeler

-Stant oluşturularak satılması

-Başkanın açıklamaları

(167 mb)

Haber:Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Yusuf Kahraman, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Cenazesi Kadirli'deki Özel 7 Mart Hastanesi'nden alınan Kore Gazisi Yusuf Kahraman, askeri araç konvoyuyla helallik alınması için 7 Mart Mahallesi'ndeki evine götürüldü. 9 çocuk babası Kahraman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi daha sonra Miraç Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yenigün Köyü Karatopaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cami avlunsunda tabutun görüntüsü

- Müftünün cenaze namazını kıldırması

- Cenaze aracına bindirilirken

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),()

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Makas attığı görüntüleri 'Usta şoförlük' diye paylaştı

İzmir'de bir sürücünün kendi canını ve diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte lüks aracıyla makas atıp ilerlemesi tepki çekti. Trafikte yaptığı hareketleri sosyal medya hesabından da paylaşan sürücüyü bulmak için ekipler çalışma başlattı.

İzmir'de bir sürücünün Mustafa Sahil Bulvarı ve Mithatpaşa Caddesi'nde lüks aracını makas atarak kullanması ve bu görüntüleri de 'Usta şoförlük' ve 'Makas atarak araçların içinden geçmek' notuyla sosyal medyada paylaşması vatandaşlar arasında tepkiye neden oldu. Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan ve adının Fırat Nalbantoğlu olduğu öğrenilen sürücünün o görüntüleri sosyal medyada bir çok kişi tarafından da paylaşılırken, vatandaşlar sürücünün kimseye zarar vermeden bulunmasını istedi. Trafik ekiplerinin sürücüyü bulmak için araştırma yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sürücünün trafikteki görüntüleri

Haber-Kamera: İZMİR, ()



