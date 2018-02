DHA YURT BÜLTENİ-12

Bahçeli: Zeytin Dalı Harekatı milli ve stratejik bir harekettir/EK

ZEYTİN DALI HAREKATI'NI ANLATTI

Alanda toplanan kalabalığa seslenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, şöyle devam etti: "Geçmişte Türk milletinin güçlü iradesi, yedi düvelin kanlı dişlerini sökmüştü. Akdeniz gibi kabaran milli ruh üzerimize çullanan emperyalist acımasızlığı ezip geçmişti. İşgal ve mütareke yıllarında, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtarmıştı. Vatanın ve milletin bölünmez bir bütün olduğu cihana ilan edilmişti. Hiçbir hain emel Kuvayı Milliye şuuruyla boy ölçüşememişti. Milletimizin iman dolu göğsü her saldırıyı eritmiş ve püskürtmüştü. Yalnızca Milli Mücadele yıllarında değil, tarihin her döneminde aziz ecdadımız vatanın bekası için her cefaya katlanmış, hakkı olanı almıştı. İstiklalin namusunu korumak için her fedakarlık yapılmıştı. Gerekirse aynısı yine yapılacaktır. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhu hamd olsun her daim bu cennet vatanı güvenceye kavuşturmuştur. Millet kendi kaderine bizzat kendi hükmetmiştir. Esaret zincirleri zalimlerin kafasına kırılmıştır. Bunu yapan, bunu başaran elbette ve sonsuza kadar büyük Türk milletinden başkası olmamıştır. 95 yıl önce Cumhuriyetle buluşan, kendi geleceğini aracısız belirleme salahiyetini üstlenen aziz milletimiz, aynı zamanda bekasının da, birlik ve dirliğinin de ebedi muhafızlığını üstlenmiştir. İftiharla söylüyorum ki MHP, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine sadık, milli bekanın yaşaması ve yaşatılması konusunda da son neferine kadar yeminlidir. Mersin'i 1923 projeyle geleceğe taşıma iradesi aynı zamanda Cumhuriyet'e sahip çıkma kararlılığının icraat ve hizmete dönüşmüş şeklidir."

'MİLLİ İTTİFAKA EVET Mİ?'

'Su uyur, düşman uyumaz' atasözünü hatırlatan Devlet Bahçeli, şunları söyledi: "Biliyoruz ki, su uyusa da düşman uyumuyor. Taşeron terör örgütleri durmuyor, hıyanet vazgeçmiyor. Buna karşılık Türkiye sevdalıları, bin yıllık kardeşlik hukukunu gelecek bin yıllara taşımanın heyecan ve hevesiyle dolup taşıyor. Cumhuriyeti kuran ruh ve irade 95 yıl önce olduğu gibi bugün de çok şükür uyanık ve ayaktadır. İman, ihanet karşısında aşılmaz set, geçilmez surdur. Cumhuriyet Meydanı'ndaki bu muazzam coşku bunun ispat ve işaretidir. Mersin vatanın güvencesidir. Yörükler milletin şah damarıdır. Mersin, tüm fesat odaklarına, fitne yuvalarına karşı teyakkuzdadır. Allah'a şükürler olsun ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi önündeki engelleri aşmak için var gücüyle çalışıyor, insanımızın huzur ve mutluluğu için canını dişine takıyor. Bu tablo bizleri mutlu ederken elbette birilerini de rahatsız ediyor. Varsın rahatsız olsunlar, çekemesinler, kıvrım kıvrım kıvransınlar. Onlara diyecek tek bir sözümüz vardır. Herkes gider Mersin'e, bunlar gider tersine. Dünya dönse tersine, Mersin gitmez tersine. Mersin doğru yoldan şaşmaz, şaşırmaz. Şaşıranlara, şımaranlara asla pabuç bırakmaz. MHP, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde destan yazacak. 2019'a hazır mısınız? 2019'da Büyükşehir'den ilçelere kadar belediyeleri birer birer MHP'ye emanet etmeye var mısınız? Söz veriyor musunuz? Milli ittifaka evet mi? Milli bekaya evet mi? Türkiye'ye evet mi? Mersin iradesini göstermiş, ne mutlu ki, bu iş bitmiştir."

ABD'YE TEPKİ

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmeler yapan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:"Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana sözde müttefikimiz olan ülkeler, PKK/PYD terör örgütünü güçlendirecek ve dahası meşru bir yapıya sokacak yol izlediler. Hala da izlemeye devam ediyorlar. Terör örgütü IŞİD'le mücadele bahanesiyle bir başka terör örgütü olan PKK/PYD'ye binlerce TIR dolusu silah yardımı yaptılar. Canileri sınırlarımızın dibine yerleştirdiler. Böylelikle kanlı hesaplarının sonraki adımlarına ülkemizi de dâhil edebileceklerini sandılar. Böylesi bir hata ve gaflete düştüler. Dört parçalı sözde Kürdistan'ı hayata geçirmeyi planlayan küresel vandallık, Irak işgali ile başlattığı süreci Suriye'deki iç savaş ortamıyla ilerletmek, yaygınlaştırmak istedi. İnsanlığın yüz karaları, bölgeye sözgelimi demokrasi getireceklerdi. Ortadoğu'yu özgürleştireceklerdi. Akıllarınca ve bir asırdır yaptıkları gibi, uygarlık taşıyacaklardı. Hedefler sinsi ve zalimdi. Emeller alçak ve insanlık dışıydı. Irak, Suriye, İran ve Türkiye'nin bölünmesi amaçlanmıştı. Özellikle ABD sorumsuz ve saygısız bir şekilde terör örgütleriyle aynı kareye girdi, aynı hizaya düştü, aynı şer planın içinde yer aldı. ABD yönetimi IŞİD'le mücadele gerekçesine sığınıp PKK/PYD'yi desteklemekten, arkasında durmaktan en ufak rahatsızlık duymadı. Bölgesel istikrarı ve barış ortamını tehlikeye atan Washington'un görünen amacı, PKK/PYD'ye Irak'tan başlayarak Akdeniz'e uzanacak bir terör koridoru açtırmaktır. Ardından da bir terör devleti inşa etmek ve ettirmektir. Bu maksatla Sınır Muhafız Birliği adı altında PKK/PYD'li teröristlere sözde ordu kurdurma teşebbüslerine tanık olunmuştur. Bunun bir sonraki adımında ise siyasi meşrulaştırma gayretlerinin olacağı ise artık sır değildir. Ancak ABD suçüstü yakalanmıştır. Türkiye'nin bu çabalara müsaade etmesi doğal olarak aklın inkarıdır. Bu çerçevede Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD terör örgütlerine yönelik olarak 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı yerindedir, son derece büyük anlam ve öneme sahiptir. Fırat Kalkanı Harekâtı'ndan sonra başlayan Afrin operasyonu bizim meşru müdafaa hakkımızın icrasıdır. Ve bu operasyon elbette hukukidir, insanidir, haklıdır ve bölgesel istikrarın korunmasını amaç edinmektedir. Bu harekâtta Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması esastır. Zeytin Dalı Harekatı, küresel zulmün terör örgütleri kanalıyla hayata geçirmeye çalıştığı kanlı hesaplara karşı Türkiye ve bölge ülkelerinin huzur ve istikrarını tesis etmek üzere planlanmış milli ve stratejik bir harekettir. Bundan kesinlikle geriye dönüş yoktur, olamayacaktır. Ok yaydan çıkmış, Türk'ün sabrı artık tükenmiştir. Yalanlara karnımız toktur, oyalama girişimlerine artık tahammülümüz yoktur. Gün doğmuş, şafak sökmüş, siyah ve beyaz birbirinden ayrılmıştır. Kimin ne yapmak istediği, neyi hedeflediği bizim nazarımızda belli olmuştur. Felaket senaryoları güdenlere karşı kahraman Mehmetçiğimiz bir kez daha tarihi bir sorumluluk üstlenerek sefere çıkmıştır. Biliyor ve inanıyoruz ki sefer bizim, zafer Allah'ındır. Hedef ise Kızılelma'dır."

ÖSO'YU ANLATTI, CHP VE TTB'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ilgili de yorumlarda bulunan Bahçeli, şöyle konuştu: "Suriye'de Mehmetçikle omuz omuza çarpışan, terör örgütlerine göz açtırmayan, varlık gayesi açık olan bir oluşumdur. Dahası bu yapı içerisinde çok sayıda Türkmen soydaşımız da bulunmaktadır. Fırat Kalkanı Harekâtı başta olmak üzere ÖSO'nun, Mehmetçik ile omuz omuza mücadelesi sırasında çok sayıda kayıpları olmuştur. ÖSO, topraklarını ve Suriyelilerin varlıklarını koruma çabasındadır. Kim ne derse desin ÖSO, Suriyelilerin zulüm ve esaret karşısında oluşturdukları vatan savunmasının bayrağını taşımaktadır. Türkiye'nin sağladığı imkânlar ve ÖSO'nun gösterdiği kararlılık sebebiyle ülkelerinden ayrılan çok sayıdaki Suriyeli, kendi vatanlarını müdafaa için muhkem bir tavır almışlardır. Halen Afrin'de çok sayıda ÖSO mensubu gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatı'na katılmakta, terörle mücadele etmektedir. TSK ve ÖSO arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devamı elzemdir, yararlıdır. Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden arındırılan bölgede bu işbirliğinin olumlu sonuçları görülmüştür. Türkiye'nin çabaları sayesinde bugün Fırat Kalkanı Bölgesi'nde sayıları yüz bini aşan Suriyeli huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır. Her türlü insani hizmet ve yardım bu bölgede Türkiye'nin verdiği destekle mağdurlara ulaşmış, hayat normale dönmüştür. Aynı yerde çok sayıda okullar açılmıştır, hastaneler çalışır vaziyettedir, alt yapı yeniden imar edilmiştir ve sosyal hayatın devamı için gerekli olan diğer tüm hizmetler faal durumdadır. Ancak bugün kimi çevreler bu durumdan memnuniyetsizdir. Karanlık odaklar korku ve kaygıya kapılmışlardır. Bunun yanında CHP'nin bu odaklarla yan yana gelmesi, Türkiye hasımlarıyla yanak yanağa vermesi utanç vesikasıdır. Mehmetçik ve ÖSO arasındaki uyumu bozarak Suriye'de Türkiye'nin azim ve iradesini kırmaya çalışanlara sözcülük görevi belli ki CHP'ye düşmüştür. Şimdilerde CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekâtını sulandırabilmek gayesiyle ÖSO'yu karalamaktadır. Bunların asıl rahatsızlığı Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD'li teröristlerin köşeye sıkışması, kapana kıstırılmasıdır. Kandil seviciliği, PKK/PYD yandaşlığı bunlar için adeta ana siyaset konusu haline gelmiştir. Şu işe bakın ki, Türk milleti askerinin yanında dualarla yer alırken CHP, HDP'yle eşgüdüm halinde askerlerimizin mücadele azmini sekteye uğratmanın çabası içerisindedir. Mehmetçiğe doğrudan söz söylemeye korkanlar ÖSO üzerinden sinsi bir oyun tezgahlamaktadır. Asıl niyet Zeytin Dalı Harekâtı'nın zayıflatılmasıdır. Bu hainliği yapacak kadar gözü dönenler ne yazık ki kendilerine CHP'de yer bulmuşlardır. ÖSO'ya terörist yakıştırması yapan CHP zihniyeti, yakın geçmişte PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını iddia ediyordu. Hatta eli kanlı bu hain teröristleri vatanlarını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak değerlendiriyorlardı. Afrin'e yönelik düzenlenen meşru harekâta leke düşürebileceklerini zannediyorlar. Be hey ahmaklar! Bre Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar! PKK'lı caniler askerimize, polisimize, öğretmenimize, cami imamlarımıza, masum vatandaşlarımıza ve hatta kundaktaki bebeklere kurşun sıkarken niye sesiniz çıkmıyordu? Siz kimsiniz, neye hizmet ediyorsunuz? Nedir derdiniz? Nereye varmayı ümit ediyorsunuz? Hele bir de Tabipler Birliği adıyla bilinen bir yapı vardır ki hıyanetin bir ucunda da bunlar tutmuştur. Savaşın bir halk sağlığı olduğu iddiasıyla Afrin'deki meşru harekâtı zedelemeye yeltenen bir kötürüm birlik, şimdiye kadar terörizmin aşağılık eylemlerine sessiz kalmıştır. Tabipler Birliği doktorlarımızı temsil etmeyen, onlar adına konuşma hakkı bulunmayan mesleki bir örgütlenmedir. Bu kokuşmuş birlik hukuken gözden geçirilmeli, tertemiz vicdanlı Türk hekimlerini zan ve töhmet altında bırakmalarının önüne geçilmelidir. Tabipler Birliği'nin vatansever ellere geçmesi konusunda gereken neyse yapılmalı, işgalden kurtarılması sağlanmalıdır. MHP konuyla ilgili yapılacak veya yapılması düşünülen her girişime, her yasal düzenlemeye sonuna kadar destek verecektir. Bunlar sadece Türkiye'nin değil, insanlığın da defolu yüzleridir."

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Bahçeli'nin açıklamaları

CANLI VERİLDİ

Haber:Mustafa ERCAN/ MERSİN, ()

============================================

Öz çekim yapmak isteyen 2 Suriyeli elektirik akımına kapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öz çekim yapmak için, vagonların üzerine çıkan 2 Suriyeli elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, İskenderun Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Öz çekim yapmak isteyen, Suriyeli Rasim B. ve Vahil İ. vagonların üzerine çıktıkları sırada elektirik akımına kapıldı. Yüksek akıma kapılan Suriyeliler, çarpmanın şiddetiyle vagondan aşşağı düştü. Vücutlarında yanık oluyan Suriyelilerin yardım çığlıkları üzerine, istasyon görevlileri geldi. 30 bin voltluk elektrik akımına kapılan Rasim B. ve Vahil İ,'ye görevliler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Çarpmanın şiddetiyle şoka giren Suriyeliler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Hayati tehlileleri olan Suriyeliler yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------

*Cep Telefonu Görüntüsü*

- Yerde yatan Suriyeliler

- Sağlık ekiplerinin müdahelesi

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(HATAY),()

========================================

İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Aydın'ın İncirliova İlçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, yakınlarının da katıldığı silahlı kavgada 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

İddiaya göre, Onur Ç. (Çatal) (24) ve Bekir B. (Bakırcı) (27) bugün saat 15.00 sıralarında, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Emrah A.'nın (Aydoğdulu) (25) Hürriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki evinin önüne geldi. İki arkadaş, Emrah A.'ya seslenip, dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavga daha da büyüdü. Silahların da kullanıldığı kavgada, Onur Ç., Bekir B. ve Emrah A., pompalı tüfekle açılan ateşle, çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılardan Onur Ç. ve Bekir B. Aydın Devlet Hastanesi'ne, Emrah A. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, 9 boş av tüfeği kartuşu bulundu. Polis, olay yerinde bulunan bir pompalı tüfek ile bir tabancaya incelenmek üzere el koydu. Soruşturma başlatan polis, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / İNCİRLİOVA (Aydın), ()

==========================================

Kent meydanında kendini yakmaya çalıştı, polis ikna etti

Sivas'ta maddi sıkıntıları bulunduğunu ileri süren Mevlüt A.(38) üstüne benzin dökerek kendini yakmak istedi. Şahsı polisler ikna etti.

Olay saat 16.00 sıralarında kent meydanında yaşandı. İşsiz olduğu öğrenilen Mevlüt A. elindeki bidona doldurduğu benzinle kent meydanında bulunan süs havuzuna çıkarak kendini yakma girişiminde bulundu. Durumu fark edenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mevlüt A. olay yerine gelen polislere behçet hastalığı raporunun iptal edildiğini ve maddi sıkıntı yaşadığını söyledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu polis ekipleri şahsı ikna etti. Havuzdan indirilen ve sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Mevlüt A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Olay yeninden görüntü

-Şansın elinde bidonla havuzda görüntüsü

-Polisin ikna çabaları

-İkna edilerek götürülmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

============================================

Kask hayatını kurtardı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün havada taklalar atarak yola savrulması güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sürücüsünün kask takması ve koruyucu elbiseler giymesi hayatını kurtardı.

Kaza perşembe günü akşam saatlerinde, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Dededağlılar (21) yönetimindeki 14 GB 626 plakalı motosiklet sokaktan caddeye çıkan otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp yola savruldu. Yerde acı içinde kıvranan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi omzundan yaralanan genci Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücünün kask takması ve koruyucu elbise giyinmesi hayatını kurtarırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:

-----------------------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya),()