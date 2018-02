DHA YURT BÜLTENİ-12

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (EK)

1)KIRIKHAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın (27) acı haberi memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Kaymakam Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri yetkililerden acı haberi alan bekar Bayram'ın annesi Zeycan ile babası Mustafa Bayram, gözyaşına boğuldu. Şehit haberiyle eve akın eden yakınları, Bayram çiftini teselli etmeye çalıştı. Şehidin 2 katlı evine Türk bayrakları asıldı, evinin önü temizlendi. Şehit Ahmet Bayram'ın cenazesinin yarın Kırıkhan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

2)ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ, AFRİN'DE ŞEHİT OLDU



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu.

Şehidin, Isparta merkez Batıkent Mahallesi'nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan 2015 yılında uzman çavuşluğa başlayan Ali Yılmaz'ın Bitlis'te görev yaparken Afrin'deki operasyona katıldığı belirtildi.

ARTVİN-ARDAHAN KARAYOLU HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI (2)

3)İŞ MAKİNELERİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Artvin’in Şavşat ilçesinde, meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçalarının karayoluna düşmesiyle ulaşıma kapanan Artvin-Ardahan karayolunda iş makineleri yardımıyla yol açma çalışması başlatıldı. Yamaçtan koparak yolu kaplayan tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları ve toprağın temizlenmesiyle kapanan karayolu yeniden ulaşıma açılacak. İl Özel İdaresi, belediye ve çevredeki taş ocaklarına ait çok sayıda iş makinesinin de katıldığı çalışmaların 2 gün süreceği öğrenildi.

Öte yandan Artvin Belediyesi'nden de meydana gelen heyelanla ilgili Artvin-Ardahan karayolunun ulaşıma 2 gün kapalı olacağı yönünde kentte anons yapıldı.

ÖZHASEKİ: PKK'NIN BENZERİ VAHŞİ ÖRGÜT, AFRİKA'NIN YAMYAM KABİLELERİNDE BİLE KALMADI (EK)

4)'HİÇBİR KARDEŞİMİZİ EVSİZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ASKON'un düzenlediği 'Kültepe Ekonomi Zirvesi'nin ardından Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Melikgazi Belediyesi konferans salonundaki toplantıda, Bakan Özhaseki'nin yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve AK Parti üyeleri yer aldı.

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "15 yıllık iktidar dönemimizde her alanda başarılı olduk. Her alanda geçmişle kıyaslandığında yüzde 100 başarılıyız. Son 2-3 yıldır uğraştığımız meselelere bakın. Son 40 yıldır devlet, PKK belası ile uğraştı. Çukurlar kazarak ülkeyi karıştırmaya çalıştılar. En meşhur televizyonlarımız bunlara destek verdi. Genel başkanlarına türkü söylettiler. O eştikleri çukurlara katilleri gömdük. Bunlar çok az kaldı. O bölgelere çok gidiyorum. Sokaklarda geziyorum ama, o partinin temsilcileri artık gezemiyor. Orada yaraları sarmanın keyfini yaşıyoruz. Evi yıkılan her kardeşimizin evini yapıyoruz. Hiçbir kardeşimizi evsiz bırakmayacağız. Orada inşallah oy patlaması olacak. Arkasından FETÖ belası çıktı. Atlattık çok şükür. DEAŞ ile ciddi savaş verdik" diye konuştu.

'CHP'DEN GELEN SESLERİ DUYUNCA YÜREĞİMİZ KABARIYOR'

Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerinin işlerini titizlikle işlerini yaptığını belirten Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Şimdi ülke dışında topraklarımızı korumak adına oradayız. Türk Silahlı Kuvvetleri titizlikle çalışıyor. İsteseler uçaklarla oraları patlatarak kurtulabilirler. Oradaki yavrulara bir şey olmasın diye titizlikle çalışıyoruz. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Şimdi işler iyiye gidiyor. Bizi Avrupa ekonomik olarak boğmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. Ekonomide son çeyrekte şampiyonuz. Biz inanıyoruz ki iyi niyetle çalışırsak Allah'ta önümüzü açar."

CHP'yi de eleştiren Bakan Özhaseki, "Türkiye büyük bir harekata girmişiz, ama CHP içinden sesleri duyunca yüreğimiz kabarıyor. Tamam, bana muhalefet edin. Ben belediye başkanlığı yaptım, bunlardan her türlü iftirayı gördüm. Yeni bir dava var, inşallah bir sucuk yiyelim. Afrin hepimizin meselesidir. Burada muhalefet olmaz. Ülkeye muhalefet edilmez. Onlar böyle yaptıkça, millet notunu veriyor. Seçim geldiğinde de bir çizik atıyorlar" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci: Türk ordusu azami derecede sivillere karşı dikkatli

5)GENEL BAŞKANIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA GİT SOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiği sözlerine "Kılıçdaroğlu'na PYD'ye terör örgütü mü? Değil mi? önce cevabı Kemal Kılıçdaroğlu kendi milletvekillerine versin" diyerek tepki gösterdi.

Malatya'da partisinin vefa toplantısına katılan Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin kendilerine sahip çıktığını söyleyerek, "Hainlere geçit vermedi Allah'ın izniyle, yine bu millet o hainlerden hesap soruyor, sormaya da devam edecek. O gün Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler başarılı olamayınca hatırlayın hangi terör örgütlerini devreye soktular? Bir yandan FETÖ'yü devreye soktular, bir yandan PKK'yı devreye soktular, bir yandan DEAŞ'ı devreye soktular, bir yandan da DHKP-C'yi devreye soktular. Ama cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'alayınız gelin, topunuz gelin' dedi ve bugün 'onların inlerine gireceği' dedi ve inlerine girdi. İster yurtiçinde olsun, ister yurtdışında. Yurt içinde inlerine girdik, Afrin'de de giriyoruz, Membiç'te de gireceğiz Allah'ın izniyle" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin bir TV kanalında çıktığı canlı yayında, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söylemesine Bakan Tüfenkci, şu cevabı verdi:

"Biz bundan sonra Türkiye'ye karşı hesabı olanlar, Türkiye'ye karşı operasyon yapmak isteyenler biz kez daha düşünmeleri lazım, bir kez düşünmekle değil iki kere düşünmeleri lazım. Bugün PKK'nın, PYD'nin terör örgütünden şüphe eden CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Sayın Böke'ye sorsun, sorsun genel başkanlarına, Kılıçdaroğlu'na PYD'ye terör örgütü mü? değil mi? önce cevabı Kemal Kılıçdaroğlu kendi milletvekillerine versin. Millet ne olduğunu, onların kim olduğunu, arkalarında kimler olduğunu çok iyi biliyor. Eğer cevabını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alamıyorsa gelsin Malatyalı hemşerilerimden alsın cevabı. Çünkü Malatya'da hemşerilerim o terör örgütünü gözlerinden tanıyorlar, ayak izlerinden tanıyorlar, zihinlerinden tanıyorlar. Onların nasıl vatan haini olduğunu, nasıl millet düşmanı olduğunu Diyarbakır'da ki Ayla bebeği öldürdüklerinde, Ayşe bebeği öldürdüklerinden tanıyorlar. Onlar kadınları, kızları, sivilleri, köyleri katlederken bıraktıkları ayak izlerinden tanıyorlar. Malatyalı hemşerilerim Diyarbakır Sur'da açtıkları çukurdan tanıyorlar. Nusaybin'de açmış oldukları çukurdan tanıyorlar. Benim esnafım, Malatyalı hemşerilerim kapattıkları kepenklerden, yaptıkları tehditlerden, aldıkları haraçlardan tanıyorlar. Daha sen bundan tanıyamadıysan dediğim gibi genel başkanın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na git sor bakalım o terör örgütü mü? O örgütler değil mi? Doğrusu onunda kafası karışık, o da bir geliyor, bir gidiyor. Bilmiyorum sana ne cevap verir, en son kararı ne? Onu söylesin de bütün kamuoyu ve Malatyalı hemşerilerim duysun."

SERTİFİKA TÖRENİNE KATILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da Konak Eğitim, Bilim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği koordinasyonunda, kadın çiftçilere yönelik düzenlenen 'Meyve Ağaçlarında Budama, Meyve Ağaçlarında Gübreleme ve Sürü Yönetimi Elemanı Benim' kursunun sertifika törenine katıldı. Bakan Tüfenkci, kadınlar için yapılan her çalışmanın çok önemli olduğunu kaydederek, şöyle dedi:

"Kadınlarımız sadece kendileri için değil, öncelikle çocukları olmak üzere ailelerinin de yükünü taşırlar. Kadınlar öğrendiklerini paylaşır, başkalarına da mutlaka öğretirler. Kadınları eğitmek demek, esasında tüm toplumu eğitmek demektir. Bu nedenle kadınlarımız için yapılan her çalışmayı canıgönülden destekliyoruz. Özellikle kadın istihdamını teşvik etme adına, kadın çalıştıran işverenlerimizin istihdam yükünün bir kısmını da hükümet olarak paylaşıyoruz. Yine kadın çiftçilerimize, esnafımıza, girişimcilerimize diğerlerine nazaran daha avantajlı kredi imkanları ve en önemlisi de faizsiz kredi imkanlarından kullandırıyoruz."

Bakan Tüfenkci, güçlü ekonominin temelinin güven ve istikrar olduğunu ifade ederek, "İnsan odaklı ekonomiyi, adaletli gelir dağılımını ve istikrarı önceledik. Onun uçun bütün olumsuz şartlara rağmen bizler uzun vadeli planlar yapıyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2023, 2053, 2071 hedeflerini ortaya koyuyor. Mali disiplini korumada da kararlılığımızı ortaya koyduk. Ne seçim dönemlerinde popülist bir ekonomi yönetimi ortaya koyduk ne de zor zamanlarda ortaya koyduk. Esasında terörle de mücadele ederken biz mali disiplinden taviz vermedik. Ülkemizin kaynaklarını yutan kamu açıklarını kapattık, bunların sonucunda da küresel koşullara rağmen uzun vadeli Türkiye'nin büyümesini sağladık. İstikrarla büyüyen Türkiye son 15 yılda yatırım açısından dünyanın çekim merkezlerinden biri oldu. Türkiye'deki güven ve istikrar ortamı, mali disiplin ve akılcı ekonomi yönetimi sayesinde son 15 yılda ülkemize çok değerli kazanımlar kazandırdık. Bugün dünya bölünmüş yol hikâyelerini anlatırken gelinen nokta itibarıyla Türkiye, gerçekten büyük bir bölümünü bölünmüş yollarla donatan şimdi demir yolu ve hava yolu ağıyla ulaşımda, lojistikte çağ atlayan bir Türkiye'yi bütün dünya gıpta ile izliyor" diye konuştu.

6)CAMİNİN SİLÜETİNİ BOZDUĞU İDDİASIYLA MÜFTÜLÜK BİNASINI KEPÇEYLE YIKMAYA KALKTI

MARDİN'de Nuhoğlu Camii'nin silüetini bozduğunu iddia ettiği, Valilit tarafından İl Müftülüğü'ne tahsis edilen 3 katlı binayı kepçeyle yıkmaya çalışan Faysal Nuhoğlu gözaltına alındı. Nuhoğlu'nun camiyi yaptıran Şakir Nuhoğlu'nun yeğeni olduğu öne sürüldü.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Valilik tarafından müftülüğe tahsis edilen, Mardin'deki Suriyelilere yardım amacıyla faaliyet yürüten Mardin-Suriye Yardımlaşma Platformu'nun da bürosunun bulunduğu 3 katlı binayı, bir kişinin iş makinesiyle yıkmaya çalıştığını gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kepçedeki Faysal Nuhoğlu'nu etkisiz hale getirerek gözaltına alındı.

Nuhoğlu Kireç Fabrikası'nda çalıştığı belirtilen Faysal Nuhoğlu, emniyete götürüldü. Faysal Nuhoğlu ifadesinde, Nuhoğlu Camii'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle binayı yıkmak istediğini söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri süren Faysal Nuhoğlu'nun, camiyi yaptıran Şakir Nuhoğlu'nun yeğeni olduğu ileri sürüldü.

6)

BİNGÖL HESAREK'TE, MASTERLAR KAYAK YARIŞMASINA BÜYÜK İLGİ

BİNGÖL'de bulunan Hesarek Kayak Merkezinde, 30 yaş üzeri 4 ayrı kategoride düzenlenen kayak yarışmasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Merkeze bağlı Dikme Köyü sınırlarında bulunan Hesarek Dağı'na inşa edilen ve kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Hesarek Kayak Tesisi'nde, 30 yaş ve üzeri 4 ayrı grupta masterlar kayak yarışması düzenlendi. 30-40, 40-50, 50-55 ve 55 yaş üzeri gruplarda yarışan yaklaşık 50 sporcu, 1600 metrelik uzunluğa sahip pistte oluşturulan parkurda birinci olmak için birbiriyle yarıştı. Yarışma sonunda 3 kategoride 16 sporcu dereceye girdi. 30-40 yaş kategorisinde Yavuz Oruç, 40-50 yaş kategorisinde Ahmet Ağır, 50-55 yaş kategorisinde Mehmet Ağır, 55 yaş ve üzeri kategorisinde ise Mustafa Ertuğrul birinci oldu.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere madalyalarını Vali Ali Mantı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Erdal Arıkan verdi. Ödül töreninde konuşan Vali Mantı, Hesarek Kayak Tesislerinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Hesarek kayak merkezi, yine her zaman olduğu gibi haftasonları yoğun ilgi görüyor. Küçükten büyüğe tüm Bingöllü hemşehrilerimiz ve komşu illerden gelen hemşehrilerimiz Kayak Merkezinde gönüllerince vakit geçiriyorlar. Burada her türlü imkanlar kendilerine hazırlanmış. Ayrıca bugün değişik kategorilerde kayak yarışmalarında derece alan sporcularımıza ödüllerini verdik. Bizi mutlu eden şey, Bingöl'de 7'den 70'e kayağa olan ilgi her gün daha da artıyor. Bakıyoruz, insanlar son derece mutlu. Aileleriyle beraber, çok uzaklara gitmeden çok yakında kayak merkezine gelerek hem burayı şenlendiriyor, hem de güzel günler geçiriyorlar. İnşallah bu kayak merkezimiz önümüzdeki yıllarda da güzel imkânlar sunarak Bingöl halkımıza ve çevre illere hizmet edecektir. Burada hizmet veren başka Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğümüz ve personelleri olmak üzere diğer özel sektördeki arkadaşlara ve ilgi gösteren Bingöllü hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışma ve ödül töreni ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

7)MEHTER EŞLİĞİNDE KAYAK KEYFİ

ERZİNCAN Belediyesi Mehter Takımı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak severlere konser verdi.

Munzur Sıra Dağları’nın eteklerinde bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 970 metre yüksekliğindeki Ergan Kayak Merkezi'nde vatandaşlar, bir taraftan kayak yaparken diğer taraftan da Mehter Takımının seslendirdiği marşları dinlediler. Kayakseverler marşları büyük beğeni ile dinledi. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Ergan Dağı Doğa Sporları ve Kış Turizmi Merkezinde farklı bir etkinlik ile vatandaşları karşılamak istediklerini belirterek, "Birçok kayak merkezine gittiğimizde yabancı müzik çalınıyor, biz istedik ki kendi kültürümüzü yansıtan, kendi gelenek göreneklerimizi yansıtan müziklerimiz ile bu doğa sporları kış turizmini birleştirelim ve bunun mesajını verelim. Artık kayak merkezlerimizde kendi müziklerimiz çalınsın, kendi kültürümüzü yaşatalım diyoruz. Bu bağlamda bu gün bunu burada yaşatmaya çalışıyoruz. Ergan Türkiye’de en gözde en cazibeli kayak merkezlerinden biri haline geldi. İddia ile söylüyorum, gelecekte Ergan Dağı dünyanın bir numaralı kayak merkezi olacak. Çünkü birçok avantajı bağrında bulunduran bir kayak merkezi. En önemlisi ulaşım yakınlığı, karın çok uzun süre kalması, konaklama ihtiyaçların şehir merkezinde en üst seviyede olması, kayak merkezinde günü birlik tesisi olması, duble yol ile şehirden kayak merkezine ulaşma gibi, hava alanına çok yakın olması gibi bir çok avantajı bir arada bulunduruyor. Buradan şunu söylemek istiyorum yurt içi, yurtdışından kayak yapmak isteyen, doğa turizmi yapmak isteyen, doğa sporlarına katılmak isteyen herkesi Erzincan’a davet ediyoruz" diye konuştu.

6 DEV KAZANDA KAZETİNDEN ARAPAŞI ÇORBASI KAYNATILDI,TEPSİ TEPSİ HAMURU YENİLDİ

8)ERCİYES DAĞINDA ARAPAŞI KUYRUĞU

KAYSERİ'DE kurulu Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Erciyes dağında Arapaşı etkinliği düzenlendi. Kayakseverler ve Erciyes dağına günü birlik gelenler, Yozgat'ın ünlü yemeği Arapaşının tadına bakmak için kuyruğa girdi

Erciyes dağının 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası ve Oteller bölgesinde Bozok Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 6 kazan Arapaşı çorbası kaynatıldı. Tepsilere hamuru döküldü. Dernek Başkanı Göz doktoru Prof.Dr. Kuddusi Erkılıç, " Yozgat'ın geleneksel yemeği, Bozok kültüründe önemli yeri olan Arapaşı yemeği tanıtmak, Anadolu'nun özellikle Boüzok yaylasının bu kültürel değeriyle insanları buluşturmak, Erciyes'te dağında kayak yapıp üşüyen ve günübirlik dağa gelen vatandaşların içini ısıtmak amacıyla kez etinden yapılan çorba eşliğinde sunum yaptık. " dedi. Bozok Derneği tarafından hazırlanan 3 bin kişilik Arapaşı kısa sürede tükendi.'

