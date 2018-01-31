DHA YURT BÜLTENİ-12

Zeytin Dalı Harekatı'nda 12'nci gün; çatışmalar sürüyor (EK)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Reyhanlı'da roketin düştüğü evde uyurken yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar, son yolculuğuna uğurlandı.

Roketli saldırıda hayatını kaybeden Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Fatma Avlar için, Atike Hanım Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

YARALI AĞABEY DE TÖRENDE

Aynı saldırıda yaralanan Fatma Avlar'ın ağabeyi Bilgey Alvar da, tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile törende yer aldı. Fatma Alvar'ın babası Ahmet Alvar, yakasına kızının fotoğrafı asılırken feryat etti. Genç kızın Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınırken okul arkadaşları gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Fatma Alvar, Reyhanlı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'GAZİ REYHANLI' ÖNERİSİ

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Afrin bölgesinden atılan roketlerin hedefi olan Reyhanlı İlçesi'nin adının 'Gazi Reyhanlı' olarak değiştirilmesini istedi. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere rahmet dileyen Serkan Topal, şunları kaydetti:"Hatay halkı Samandağ'dan Kırıkhan'a, Arsuz'dan Reyhanlı'ya bir bütündür, tek yürek, askerimizin yanında. Hadi gelin, 31 roketin düştüğü Reyhanlı'ya gazi ünvanını verelim. Yarın da ben Meclise bu kanun teklifini dile getireceğim. Bizler komşularımızla barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Eğer gerçekten yeniden Türkiye ile Suriye arasındaki sınırı güvence altına almak istiyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir komisyon oluşturacaksınız ve bu komisyon yeniden Suriye devletiyle görüşme yapacak, iş ve güç birliği yapacak. Oradaki terör ancak böyle temizlenir. Bu arada gazi ünvanını da unutmayalım."

Görüntü Dökümü

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- Törenden genel ve detay görüntüler

- Tabut taşınırken

- Yakınları ağlarken

- Cenazeye katılanlar, namaz kılınması

Haber:HATAY,()

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Yöre halkı ÇED toplantısına izin vermedi

İzmir'in Bergama ilçesinin Tekkedere Mahallesi'nde, Standart Kireç ve Mıcır San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 'Kalker Ocakları ve Kırma Eleme Tesisi' projesi ile ilgili çevresel etki değerlendirme toplantısı (ÇED), yöre halkının izin vermemesi nedeniyle yapılamadı.

Standart Kireç ve Mıcır San. ve Tic. A.Ş tarafından yapılması planlanan 'Kalker Ocakları ve Kırma Eleme Tesisi' projesiyle ilgili Bergama'nın Tekkedere Mahallesi'ndeki halkın katılımıyla ÇED toplantısı yapılmak istendi. Ancak yöre halkı, mahalle girişine ellerinde 'Zeytin ağaçlarımız tahrip olmasın', 'Talana izin vermeyeceğiz', 'Taş taş üstünde kalsın', 'Toz altında yaşamak istemiyoruz', 'Vadimizde taş ocağı istemiyoruz', 'Zeytinimi elleme' ve 'Ölmek kyazılı dövizlerle toplandı. jandarmanın güvenlik önlemi aldığı alanda yöre halkı, şirket temsilcilerine ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine izin vermedi. Böylelikle, toplantı yapılamadı. Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ve yönetim kurulu üyeleri, Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel ve üyeleri, Bergama Belediyesi yetkilileri ile avukat Şehrazat Mercan da yöre halkına destek verdi. Burada konuşma yapan Tekkedere Mahallesi Muhtarı Emin Öz, "Bu kalker ocağının yapılacağı bölge zeytinlik arazilerimizin içinde kalıyor. Hani zeytincilik kanunu nerede? Komşu köy Çalıbahçe'yi bitirdiler sıra bize mi geldi? Yöre halkı olarak zeytinlerimize dokundurmayacağız. Asla buna izin vermeyeceğiz. Bugün bize destek olmak için gelenlerden de Allah razı olsun" dedi.

"ÇED SÜRECİNİN İPTAL EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Yöre halkının toplantıya izin vermediğini ifade eden çevre avukatlarından Şehrazat Mercan ise, "2014 yılında zeytinlikler zarar görecek diye, kırma eleme tesisleri için verilen mahkeme iptal kararlarını Danıştay onamıştı. Yine geldiler. Köy halkı; 'Biz bilgiliyiz, gerek yok' diyerek toplantıyı yaptırmadılar. Kendi toplantımızı yapıp, tutanağımızı tuttuk ve Bakanlığa dilekçemizi yazdık" diye konuştu.

"İSTEMİYORUZ"

Üreticinin yanında durduklarını söyleyen Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ise, "Üreticinin, çiftçinin istemediği, doğayı tahrip eden, zeytinliklere zarar veren her şeye karşıyız. Bu taş ocağı zeytinliklere zarar verir" dedi. CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz da "Burada zeytincilik hayli yaygın. Yöre insanlarımız huzursuz. Bölgeyi etkileyecek, zeytin alanlara zarar verecek bir proje. Burada taş ocağı yapılmasına karşıyız ve istemiyoruz. Müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Projenin gerçekleşmesinin yıkım olacağını söyleyen Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel ise, "Bu proje, Bakırçay'ın en verimli toprakları olan Tekkedere, Zeytindağ, Bozyerler, Kurfallı ve Yeniköy ovasının ölüm ilanı olacaktır. Tarım alanlarımızı 'zararlılara' karşı korumaya kararlıyız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantı alanında yöre halkı ve protesto gösterisinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir), ()

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Kanser tedavisi gören çiftin zorlu yaşamı

Bursa'da kirada oturan Abdulkadir Zeren (53) ve eşi Bedriye Zeren (59), 2 yıldır kanserle mücadele ediyor. Eşi meme kanseri, kendisi de kolon kanseri olan Abdulkadir Zeren, maddi durumları iyi olmadığı için büyük zorluk yaşadıklarını söyledi.

Merkez Yıldırım ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Bedriye Zeren'e 2 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Hastalığın 2'nci evrede olduğu belirlendi. Bedriye Zeren'in tedavisine başlandıktan 1 yıl sonra ise eşi Abdulkadir Zeren'e kolon kanseri teşhisi konuldu. Büyük üzüntü yaşayan çift, Abdulkadir Zeren'in gece bekçisi olarak çalıştığı inşaat firmasından çıkarılmasıyla bir şok daha yaşadı. Rahatsızlığı nedeniyle çalışamayan Abdulkadir Zeren, eşi ile birlikte çıkarttıkları Yeşil Kart ile kanser tedavisi görürken, geliri olmadığı için de sıkıntı yaşamaya başladı. Oğlunun iş bulduğu zaman çalıştığını, 2 kızlarının ise başka kentte evli olduğunu belirten Abdulkadir Zeren, "Oğlum iş bulursa çalışıyor. Aldığı maaş kendisine yetmiyor. Biz kaymakamlıktan iki ayda bir verilen 250 lira para alıyoruz. Yiyecek ihtiyacımızı ise bize acıyan komşularımız gidermeye çalışıyor ama sürekli olmuyor" dedi. Abdulkadir Zeren, evlerine ayda 350 lira kira ödemek zorunda olduklarını, ev sahibinin durumlarını bildiği için birçok kez kendilerinden para istemediğini belirtti. Geçirdiği ilk ameliyatında göğsündeki tümörün ikinci ameliyatta ise göğsünün tamamının alındığını belirten Bedriye Zeren ise kendilerine sahip çıkılmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Abdulkadir Zeren ve Bedriye Zeren röportaj

-Raporlarından görüntü

-Buzdolabının içinden görüntü

-Detaylar

570 MB

Haber-Kamera:Mehmet İNAN/BURSA,()

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Kaza güvenlik kamerasında

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, meydana gelen zincirleme trafik kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Çarşı istikametine giden ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 33 NSU 62 plakalı otomobille yolda yürüyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, park halinde otomobile çarpıp düştü.

Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koştu. Aracından inen kadın sürücüye küçük yaştaki bir çocuğun yumruk salladığı görüldü. Kazanın etkisiyle şoka giren kadın sürücüye diğer kadınlar yardım etti. Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Yolda yürüyen kadın

-Beyaz otomobilin dönüş yapmasıyla birlikte kadına çarpması

-Savrulan kadının önce kendine çarpan otomobile sonra park halindeki otomobile çarpıp düşmesi

-Kadın sürücünün inerek yaralıya yardıma koştuğu sırada kendisine yumruk sallayn kırmızı giyimli küçük çocuğun görüntüsü

-Kazayı görerek koşan ve otomobili geriye alan bir kadının görüntü

-Vatandaşların yaralının yanına koşmaları

SÜRE: 44 sn. BOYUT: 45.6 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()



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Kore gazisi emekli tümgeneral askeri törenle uğurlandı

Kore Gazisi Emekli Tümgeneral Ali Dikmen (94), memleketi Denizli'de askeri törenle toprağa verildi.

İstanbul'da evinde dün (salı) yaşamını yitiren Kore Gazisi Emekli Tümgeneral Ali Dikmen için memleketi Denizli'de askeri cenaze töreni düzenlendi. Yeni Camii'de öğlende düzenlenen törene; Denizli Valisi Hasar Karahan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Osman Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, gaziler ve Dikmen'in yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Dikmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu. Askeri bandonun çaldığı Itri'nin Segah tekbiriyle bir süre taşındı. Protokol ve askeri erkan ile Dikmen'in eşi Şefika Dikmen, cenazenin arkasında yürüdü. Daha sonra cenaze aracına taşınan Dikmen, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazeden detay

- Namazın kılınmasından görüntü

- Askerlerin cenazeyi taşıması

- Top arabasında taşınması

- Eşinden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in acı günü

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in kalp yetmezliğinden yaşamını yitiren annesi Elmas Sel (71), Kütahya'nın Simav ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in annesi Elmas sel, dün (salı) kalp yetmezliğinden, bir süredir tedavi gördüğü Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Emniyet Müdürü Sel, baba ocağı Simav'a geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Elmas sel'in hastane morgundan yakınları tarafından öğlende alınan cenazesi, ilk olarak Kekliktepe Mahallesindeki evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Emniyet Müdürü Sel, taziyeleri burada kabul etti. Hellalik alınmasının ardından Sel'in cenazesi Nurullah Koyuncuoğlu Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Partili Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Simav protokolu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Sel Ailesi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in 76 yaşındaki babası İbrahim Sel ile astsubay oğlu Uğur Sel ve diğer yakınları göz yaşlarını tutamadı. Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökçe'nin kıldırdığı namazın ardından tabutu bir süre omuzlarda taşınan Sel, Yeni Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze töreninden görüntü

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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Kış güneşi Bodrum'da sahil kenarlarını doldurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kış mevsiminde olunmasına rağmen son günlerde yüzünü gösteren güneş, yazdan kalma günler yaşanmasını sağladı. Bodrumlular, az sayıda turist ve günübirlik turlarla gelenler sahilleri doldurdu kimi denize girip yüzdü kimi sahilde yürüyüş yaptı kimileri de kafeteryalarda oturdu.

Hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığını ise 18 derece olarak ölçüldüğü Bodrum'da güneşi görenler soluğu sahil kenarlarında aldı. Bodrum'da sahildeki kafeteryalar doldu, günübirlik turlarla Bodrum'a gelen yabancı turistler bol bol denize girip, güneşlendi. Palto ve kazakları ile sahile gelenler güneşli hava nedeniyle üzerlerindeki kalın giysileri çıkarmak zorunda kaldı. Hazırlıksız yakalanıp, mayolarını yanlarında getirmeyenler, paçalarını sıvayarak ayaklarını suya soktu. Kimileri de köpekleri ile sahilde oynadı. Özellikle Bodrum ilçe merkezindeki Kumbahçe Plajı'nda yoğunluk dikkat çekti. Ankara'dan tatile gelen emekli komiser 48 yaşındaki Sema Akyüz, "Hava beklediğimizin çok üstünde sıcak. Kazakları, paltoları attık, tişörtlerle oturuyoruz. Mayolarımızı getirmediğimizi için pişman olduk. Yine de sahilde denizi seyredip, güneşli havanın tadını çıkarıyoruz" dedi. Meteoroloji yetkilileri, turistik ilçede güneşli havanın önümüzdeki hafta başına kadar devam edeceğini, sıcaklığın 17 -18 derecelerde olacağını ve yağış beklenmediğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denize giren ve güneşlenenlerden görüntü

-Paçalarını sıvayıp, ayaklarını suya sokanların görüntübü

-Yürüyüş yapanlardan görüntü

-Tatilcilerden Sema Akyüz ile röp.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()