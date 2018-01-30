DHA YURT BÜLTENİ-12

Kilis'te 2 katlı inşaata isabet eden roket patladı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesindeki Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezinin arkasında bulunan 2 katlı bir inşaata isabet edip patladı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Olay yeri

-İtfaiyenin çalışmasından görüntü

-camı kırılan binadan görüntü

-toplanan vatandaşlardan görüntü

-genel ve detay

Haber:KİLİS,()

============================================

Okul bahçesinde yaralı bulunan gençlerden biri öldü, diğeri tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde geçen 22 Ocak akşamı okul bahçesinde tabancayla vurulmuş olarak bulunan iki gençten Muhammed Kılınç (17) hayatını kaybetti. B.T. (16) adlı genç kız ise tedavisinin ardından tutuklandı.

Olay, 22 Ocak Pazartesi akşamı ilçeye bağlı Kalealtı Köyü Mahallesi'nde meydana geldi. Gelen silah sesleri üzerine mahalledeki Haluk Gökalp Kılınç Ortaokulu'nun bahçesine giden çevre sakinleri, Muhammed Kılınç ile B.T. adlı genç kızı, yerde kanlar içinde buldu. Otomobillerle Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen gençlerden Kılınç, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, bir tabanca bulundu. Yoğun bakımda tedavisi süren Muhammet Kılınç, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Muhammet Kılınç'ın cenazesi, Kalealtı Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, tedavisinin ardından B.T.'yi gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.T., kuvvetli suç şüphesi üzerine tutuklanarak cezaevine kondu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Görüntü dökümü

------------------------------

- Ambulansın gelişi

- Ambulansın kapılarının açılması

- M.K.'nın indirilmesi

- Hastaneye taşınması

- Hastane önündeki ambulans

- Hastane tabelası

- Hastane binası

- Muhammed Kılınç'ın sağlık fotosu

- B.T.'nin fotosu

92 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()

================================================

Kars'ta evleri yanan aile sinir krizi geçirdi

Kars'ta kalorifer bacasından çıktığı öne sürülen yangında Bahtiyar Adıgüzel'e ait teras katındaki ev kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangını farkederek kaçan Adıgüzel ailesi evlerinin kül olmasını gözyaşları içerisinde izledi.

Yangın, bugün saat 12.30 sıralarında Faikbey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartman dairesinin teras katında meydana geldi. Kalorifer bacasından çıktığı tahmin edilen teras kattaki evden çıkan dumanları fark eden Adıgüzel ailesi kendilerini dışarıya attı. Çevredekilerin durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine binadaki vatandaşlar, kontrollü bir şekilde dışarı çıkartıldı. Kısa sürede alevlerin tüm teras katını sardığı yangında kara bulutlar yükseldi. Yangın yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edilirken, vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yangına tam anlamıyla müdahale edemediğini belirterek tepki gösterdiler. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Evleri kül olan aile, sinir krizleri geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Hane sakinlerinin ağlaması

-Binadaki alevler

-Mahalle sakinlerinin yangını izlemesi

-Yangına müdahale

-Genel ve detaylar

-Bir vatandaşın konuşması

(217 MB - 3 DK 00 SN )

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

=========================================================

Akşarlılara müjde: o PTT'de mesai 5 güne çıktı

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı, eskiden köy olan Akşar Mahallesi'nde haftada 2 gün açık olması nedeniyle tepkilere neden olan PTT şubesinde, mesai 5 güne çıkarıldı.

Erzurum- Ardahan karayolu üzerindeki Şenkaya ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki 1500 nüfuslu Akşar Mahallesi'nde, PTT şubesinin haftada iki gün hizmet vermesi, tepkilere neden oldu. Salı ve cuma günleri tek personelle açılan PTT, ihtiyaca cevap vermediği için mahalle sakinleri ve çevre köylüler, yetkililerden yardım istedi. Yaşanan sorunu, Doğan Haber Ajansı'nın duyurmasının ardından Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz harekete geçti. Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, PTT Başmüdürü Kamil Eti ile birlikte Akşar Mahallesi'ni ziyaret eden Milletvekili Deligöz, PTT binasınının artık haftanın 5 günü hizmet vereceğini söyledi. Deligöz, "Başmüdürümüz iki elaman tahsis etmiş. Akşarımız, hizmetin en iyisine, en kalitelisine layık. Biz de bunu sağlamak için çalıyoruz. Hep birlikte burayı kalkındıracağız. Sadece PTT ile olmayacak. Hayvancılığı geliştireceğiz. Onlar için özel projelerimiz var. Bölgemizde etçil ve süt hayvan ırklarını da geliştireceğiz" dedi.

Akşarlı vatandaşlar ise Milletvekili Orhan Deligöz ile Başmüdür Kamiş Eti'ye teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Orhan Deligöz'ün Akşar'da karşılanması

-Caddede yürüyüleri

-PTT içine girmeleri

-PTT kapısındaki Salı Cuma günleri açık yazının yırtılması

-Vatandaşlara PTT içerisinde yaptığı açıklama

-PTT önünde topluca fotoğraf çekilme

-Vatandaşlarla röp

(Süre:4,02 / 4,43MB)

Haber:Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), ()