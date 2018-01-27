DHA YURT BÜLTENİ-12

1)SINIRA ASKER SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra asker sevkiyatı devam ediyor. Yurdun bazı illerden gelen Türk askeri otobüslerle Kilis Öncüpınar'a geldi. Vatandaşlar, otobüslerle gelen Türk askerine sevgi gösterisinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Askerlerin görüntü

-Askerlerin vatandaşlara el sallaması

-otobüslerden görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI / KİLİS ()

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2)SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay sınırında gün boyu helikopter hareketliliği yaşandı. Helikopterin Afrin bölgesine gün boyunca gittiği görüldü

Görüntü Dökümü

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-Helikopterlerden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: HATAY ()

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3)AZEZ’DE ÖSO BÜNYESİNDEKİ KÜRT SAVAŞÇILAR, PYD’YE KARŞI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye’nin Azez kentindeki bir grup Kürt kökenli Suriyeli, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde PYD’ye karşı mücadele veriyor.

Suriye iç savaşının ardından Azez’de yaşayan Kürt kökenli az sayıdaki kişi de Özgür Suriye Ordusu saflarına katıldı. ÖSO bileşenlerinden olan Ceyşel Şamel grubu içerisinde yer alan 30 Kürt savaşçı da son günlerde sınır komşusu olan TSK’nın havadan ve karadan ateş altına aldığı Afrin’de PYD’ye karşı mücadele veriyor. Grupta yer alan Arap ve Türkmenler ile birlikte Afrin operasyonunda PYD’ye karşı mücadele ettiklerini anlatan ve oluşturulan cephelerde silahlarıyla nöbet tutarak olası saldırı ve sızmalara engel olmaya çalışan ÖSO üyesi Kürtler, “Bizim amacımız Afrin’deki Kürt kardeşlerimizi terör örgütü PYD’nin zulmünden kurtarmak. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Hedefimiz orada Kürt insanlar değil Kürtlerle ilgisi olmayan teröristlerdirö dedi.

SINIR HATTINDA TEYAKKUZ DURUMU

Afrin’e sadece 15 kilometre uzaklıktaki Azez’de kontrolü elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu güçleri, son günlerde operasyonların sürdüğü Cabel Burseya Dağı’nın yanı sıra Maranez, Minnag, Tel Rıfat ve Melkiye bölgesinde teyakkuz durumunda hazır bekliyor. Buralarda oluşturulan cephelerde ağır silahlarla nöbet tutan ÖSO üyeleri, Burseya Dağı operasyonu sonrası harekat alanının genişletilerek doğuya kaydırılacağını ve Afrin çevresinde yer alan bölgelerin PYD’den arındırılarak özgürleştirileceğini ifade etti.

Öte yandan Burseya Dağı ve çevresindeki terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise Türkiye sınırında konuşlu birlikler tarafından topçu ateşiyle baskı altına alınıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera; Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), () -

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4)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİMSENİN TOPRAKLARINDA GÖZÜMÜZ YOK

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kimsenin zulüm görmesine seyirci kalamayacaklarını belirterek, "Suriye toprakları içerisinde inim inim inleyen kardeşlerimizin yardımına koşmayı görev biliyoruz. Ülkemizin fiziki sınırları başkadır, bizim gönül sınırlarımız bambaşkadır. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yoktur. Gönül sınırlarımızda hiç kimsenin zulüm görmesine seyirci kalamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Ak Parti Kocaeli Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce salonun yanında bulunan Yahya Kaptan Pazar Alanında toplanan binlerce kişiye seslendikten sonra salona geçti. Seçimlerde Kocaeli'den çok büyük destek beklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 çok önemli. Her şeyden önce 2023'ün adeta habercisi bir seçim yaşayacağız. Şayet 2019'u sağlam alamazsak gelecek zor olur. Ak Parti tek başına iktidar olamayınca kimlerin el ovuşturmaya, kimlerin göbek atıp oynamaya başladığını hep birlikte gördük ve yaşadık. Neyse ki milletimizin sağ duyusu, irfanı, metaneti sayesinde bu sıkıntılı dönemi kısa sürede geride bıraktık. Kasım ayından itibaren yeniden asli gündemimize döndük. 2012-2014-2015'te farklı yol ve yöntemlerle başaramadıklarını 15 Temmuz'da silah zoruyla başarmaya kalktılar. O güne kadar sözünü sandıkta söyleyen, gövdesini seçim meydanlarında gösteren milletimiz, bir anda meydanlara, sokaklara ölümüne caddelere dolun dediğimizde hamd olsun köprüleri, darbecilerin yuvalandığı her yeri FETÖ'cülere, hainlere dar etti bu millet. Afrin operasyonu var ya işte bak millet aynen 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor. Gittim gördüm. Askerimizi gördüm, subaylarımızı, generallerimizi gördüm. Bu sabah itibariyle 394 terörist etkisiz hale geldi. 20 şehidimiz var, ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz onlar diridirler diye buyuruyor. Bu müjdeye kavuşurcasına Mehmedim Afrin'e yürüyor. İdlib'e yürüyeceğiz inşallah. Sınırlarımızı taciz eden, bu vatana ihanet edenler bedelini ödeyecekler. PKK, YPG, DEAŞ hepsi ödeyecek. FETÖ hepsi bunu ödeyecek. Bu mücadele kararlı bir mücadele. Fırat Kalkanı'ndan sonra Afrin mücadelesinde de kararlı bir şekilde silahlı kuvvetlerimiz hükümetimizle el ele, omuz omuza bu mücadeleyi yürütüyoruz" dedi.

Vatana yönelik saldırıların hiç eksilmediğini söyleyen Erdoğan, "Vatanımıza yönelik saldırılar hiç eksilmedi. Terör örgütleri saldırarak bu topraklarda rahat bırakılmayacağımız bize hep hatırlatıldı. Terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerin acısı yüreğimizdedir. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin dalgalanan bayrakları görürsünüz. Rabbimiz onların yaşadıklarını az önce okuduğum ayette bize haber veriyor. Ancak bu mezarlar onların dünyadaki makamlarıdır" diye konuştu.

'KARİYERLE BİRLİKTE ÜLKENİZE SAHİP ÇIKMANIYIZI İSTİYORUM'

Erdoğan, gençlere seslenerek, şöyle konuştu:

"Gençler sizden cevap bekliyorum. Şehitlerimize layık olmak için çok çalışıyor muyuz? Gençler şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için kendimizi en iyi şekilde yetiştiriyor muyuz? Gençler kendimizi klasik eğitim yanında manevi eğitimde de en üst noktaya taşıyor muyuz? Sosyal, sağlık bilimleri hangi alanda eğitim görürse görsün her kardeşimden beklentim kendini çok yönlü yetiştirmesidir. Her biriniz en mükemmele ulaşmanın çabası içinde olacaksınız. En az bir yabancı dili bileceksiniz. Kendi alanızda dünyadaki muadilinizden asla geri kalmayacaksınız. En iyi doktor, en iyi iktisatçı olacaksınız. Aynı zamanda ülkemizin tarihi kültürü ve güncel gelişmeleri ihmal etmeyeceksiniz. Yıllarca gençlere siyaset kötü bir uğraş gibi gösterilmeye çalışıldı. Tüm gençlerimizi Ak Parti'de siyaset yapmaya davet ediyorum. Seçme 18, seçilme 18 yaşına yasal hale getiren biz olduk. Uzmanlık alanınızda kendi sahanızda üzerinize kimseyi tanımayacaksınız. Kur'an-ı Kerimi de en mükemmel şekilde okuyacak, ahlak ve değerlerinizden taviz vermeyeceksiniz . Bunları yapamıyorsak şehitlerimize layık olamıyoruzdur. Kariyer fetişizmini değil, kariyerle birlikte ülkenize sahip çıkmanızı istiyorum"

'BİZİM GÖNÜL SINIRLARIMIZ BAMBAŞKADIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin topraklarında gözleri olmadığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi Afrin'in kenar kıyılarına ben gittim. Komutana sordum. İhtiyaç var mı? dedim. Şimdilik yok dediler. Olduğunda beraber gideceğiz. Zira ne diyor şair, Yürüyeceksin millet yürüyecek, sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan, elde sensin dilde sen. Bitti işte bunu yapacağız. Türkiye kendi sınırlarının çok üstünde sorumluluklar üstlenmiştir. Her yerde bu sorumluluklarını yerine getirmenin gayreti içindedir. Suriye sınırında yaşanan tacizler, vatandaşların mal ve can güvenliği tehditleri karşısında bıçak kemiğe dayanmıştır. Ülkemizde yaşayan 3,5 milyon Suriyeli kardeşlerimizin kendi evine dönmenin sorumluluğunu da üzerimizde hissediyoruz. Suriye toprakları içerisinde inim inim inleyen kardeşlerimizin yardımına koşmayı görev biliyoruz. Ülkemizin fiziki sınırları başkadır, bizim gönül sınırlarımız bambaşkadır. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yoktur. Gönül sınırlarımızda hiç kimsenin zulüm görmesine seyirci kalamayız. Arakan Müslümanlarına sahip çıkan Türkiye, Suriye topraklarında yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize nasıl sırtını dönebilir. Afrika'nın en ücra köşelerinde insanların yaralarını sarmanın çabası içersindeki Türkiye, öz kardeşlerinin feryatlarına nasıl kulaklarını tıkayabilir. Terör örgütleri başka yerde yaptıklarında her türlü tepkiyi alıyor da, Suriye'ye gelince mi bir şey olmuyor. Biz kendi ahlakımızdan vaz mı geçeceğiz. ABD'li Avrupalı, Çinli için Suriye, Kuzey Afrika buradaki izledikleri politikalar elverişli gördükleri taktik bir araç olabilir. Bizim diğer bölgelerimizden farkı yoktur. Annemiz, kardeşimiz başka ülkeye taşındı diye nasıl onları silemez, yaşadıkları her acıyı yüreğimizde hissedersek, bu coğrafyalarda bizim için aynıdır. DEAŞ denilen İslam düşmanı bizim için büyük tehdittir. Bize öz kardeşlerimizin politik hesaplarına kurban edilmesine göz yummak yakışır mı? Biz koskoca coğrafyanın adeta sınırsız coğrafyanın umudu olan ülkeyiz. Arkasında 100 milyonlarca kardeşinin duası olan Türk milletiyiz. Varsa bu onurlu duruşun bedeli onu da ödemeye hazırız. Dün çukur eylemlerinde, dün 15 Temmuz'da, dün Fırat Kalkanında bugün Zeytin Dalı operasyonunda yarın da bu bedeli ödemekten asla çekinmeyeceğiz"

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra salonda Seyfi Çelik ve Sevda Çakmak'ın nişan yüzüklerini takarak, gençlere hayırlı olması dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Cumhurbaykanı Erdoğan ın açıklamaları

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli),()-

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5)BAKANI ELVAN: TÜRKİYE'NİN TAVRI ULUSLARARASI TERÖRLE MÜCADELE İÇİNDE ÖRNEKTİR

MERSİN’de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin her türlü terör karşısında kararlı bir mücadele verdiğini belirterek, "Türkiye'nin bu tavrı uluslararası terörle mücadele içinde örnek bir tavırdır" dedi. Bakan Elvan, MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye' konulu toplantıya katıldı. Divan Otel'de gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Elvan, lojistiğin Türkiye'de en önemli ve geleceği parlak olan sektörlerin başında geldiğini belirterek şunları söyledi: "Türkiye, Asya ve Avrupa transit taşımacılığında birçok ulaştırma şebekesi ve koridoru içerisinde kilit konumda. Eskiden üretim batıda yapılıyordu ama şimdi artık üretim doğuya kaydı. Ulaşım bu yüzden çok önemlidir. Bizim de ulaşım, lojistik ve bağlantılar konusuna çok önem vermemiz gerekir. Türkiye potansiyelini doğru kullandığı zaman Türk lojistik firmaları tarafından bu koridorlarda çok önemli ticari ilişkiler içerisine girebilir. Ülkemizin önünde bir fırsat penceresi var. 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' kapsamında Bakü-Tiflis-Kars projesinin devamı niteliğindeki Kars-İstanbul demiryolu bağlantısının orta koridorun en önemli ayağını oluşturuyor. Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması planlanan çalışmalarda, projenin Türkiye bölümünü inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Bu projenin kara ayağının yanı sıra deniz ayağıyla ilgili de gerekli tedbirleri alıyoruz. Akdeniz 3 kıtanın düğüm noktasıdır ve çok özel bir öneme sahiptir."

AFRİN AÇIKLAMASI

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Elvan, şunları kaydetti:

"Mehmetçiğimize başarılar, zaferler diliyorum. Her türlü terör unsurunu temizlemek, Türkiye'ye, milletimize yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Şeffaf bir mücadele yürütüyoruz. Bazıları gibi ikili oynamadan, kökü ve kökeni ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin bu tavrı uluslararası terörle mücadele içinde örnek bir tavırdır. Türkiye mevzu bahis olduğunda aralarındaki farkları unutup, bütün terör örgütleri aynı dili konuşuyorlar, aynı kanlı oyunu birlikte oynamaya karar veriyorlar. Türkiye bu maşaları kimin tuttuğunu, bu kuklaları kimlerin oynattığını çok iyi biliyor. Harekat, terör örgütlerine yönelik kararlılığımızın en önemli göstergesidir."

Görüntü Dökümü

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- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, vatandaşlarla tokalaşırken

- Bakan Elvan otururken

- Bakan Elvanın konuşması

- Bakana plaket verilmesi

SÜRE: 06'55" BOYUT 450.00MB

Haber:- Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN ()



