DHA YURT BÜLTENİ-12

1)SINIRA ASKER SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınıra asker sevkiyatı devam ediyor. Yurdun bazı illerden gelen Türk askeri otobüslerle Kilis Öncüpınar'a geldi. Vatandaşlar, otobüslerle gelen Türk askerine sevgi gösterisinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Askerlerin görüntü

-Askerlerin vatandaşlara el sallaması

-otobüslerden görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI / KİLİS ()

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2)SINIRDA HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay sınırında gün boyu helikopter hareketliliği yaşandı. Helikopterin Afrin bölgesine gün boyunca gittiği görüldü

Görüntü Dökümü

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-Helikopterlerden görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: HATAY ()

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3)AZEZ’DE ÖSO BÜNYESİNDEKİ KÜRT SAVAŞÇILAR, PYD’YE KARŞI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye’nin Azez kentindeki bir grup Kürt kökenli Suriyeli, Özgür Suriye Ordusu bünyesinde PYD’ye karşı mücadele veriyor.

Suriye iç savaşının ardından Azez’de yaşayan Kürt kökenli az sayıdaki kişi de Özgür Suriye Ordusu saflarına katıldı. ÖSO bileşenlerinden olan Ceyşel Şamel grubu içerisinde yer alan 30 Kürt savaşçı da son günlerde sınır komşusu olan TSK’nın havadan ve karadan ateş altına aldığı Afrin’de PYD’ye karşı mücadele veriyor. Grupta yer alan Arap ve Türkmenler ile birlikte Afrin operasyonunda PYD’ye karşı mücadele ettiklerini anlatan ve oluşturulan cephelerde silahlarıyla nöbet tutarak olası saldırı ve sızmalara engel olmaya çalışan ÖSO üyesi Kürtler, “Bizim amacımız Afrin’deki Kürt kardeşlerimizi terör örgütü PYD’nin zulmünden kurtarmak. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Hedefimiz orada Kürt insanlar değil Kürtlerle ilgisi olmayan teröristlerdirö dedi.

SINIR HATTINDA TEYAKKUZ DURUMU

Afrin’e sadece 15 kilometre uzaklıktaki Azez’de kontrolü elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu güçleri, son günlerde operasyonların sürdüğü Cabel Burseya Dağı’nın yanı sıra Maranez, Minnag, Tel Rıfat ve Melkiye bölgesinde teyakkuz durumunda hazır bekliyor. Buralarda oluşturulan cephelerde ağır silahlarla nöbet tutan ÖSO üyeleri, Burseya Dağı operasyonu sonrası harekat alanının genişletilerek doğuya kaydırılacağını ve Afrin çevresinde yer alan bölgelerin PYD’den arındırılarak özgürleştirileceğini ifade etti.

Öte yandan Burseya Dağı ve çevresindeki terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise Türkiye sınırında konuşlu birlikler tarafından topçu ateşiyle baskı altına alınıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera; Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (SURİYE)

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4)BAKANI ELVAN: TÜRKİYE'NİN TAVRI ULUSLARARASI TERÖRLE MÜCADELE İÇİNDE ÖRNEKTİR

MERSİN’de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin her türlü terör karşısında kararlı bir mücadele verdiğini belirterek, "Türkiye'nin bu tavrı uluslararası terörle mücadele içinde örnek bir tavırdır" dedi. Bakan Elvan, MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kıtalararası Lojistik Üssü Türkiye' konulu toplantıya katıldı. Divan Otel'de gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Elvan, lojistiğin Türkiye'de en önemli ve geleceği parlak olan sektörlerin başında geldiğini belirterek şunları söyledi: "Türkiye, Asya ve Avrupa transit taşımacılığında birçok ulaştırma şebekesi ve koridoru içerisinde kilit konumda. Eskiden üretim batıda yapılıyordu ama şimdi artık üretim doğuya kaydı. Ulaşım bu yüzden çok önemlidir. Bizim de ulaşım, lojistik ve bağlantılar konusuna çok önem vermemiz gerekir. Türkiye potansiyelini doğru kullandığı zaman Türk lojistik firmaları tarafından bu koridorlarda çok önemli ticari ilişkiler içerisine girebilir. Ülkemizin önünde bir fırsat penceresi var. 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' kapsamında Bakü-Tiflis-Kars projesinin devamı niteliğindeki Kars-İstanbul demiryolu bağlantısının orta koridorun en önemli ayağını oluşturuyor. Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması planlanan çalışmalarda, projenin Türkiye bölümünü inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Bu projenin kara ayağının yanı sıra deniz ayağıyla ilgili de gerekli tedbirleri alıyoruz. Akdeniz 3 kıtanın düğüm noktasıdır ve çok özel bir öneme sahiptir."

AFRİN AÇIKLAMASI

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Elvan, şunları kaydetti:

"Mehmetçiğimize başarılar, zaferler diliyorum. Her türlü terör unsurunu temizlemek, Türkiye'ye, milletimize yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Şeffaf bir mücadele yürütüyoruz. Bazıları gibi ikili oynamadan, kökü ve kökeni ne olursa olsun terörün her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin bu tavrı uluslararası terörle mücadele içinde örnek bir tavırdır. Türkiye mevzu bahis olduğunda aralarındaki farkları unutup, bütün terör örgütleri aynı dili konuşuyorlar, aynı kanlı oyunu birlikte oynamaya karar veriyorlar. Türkiye bu maşaları kimin tuttuğunu, bu kuklaları kimlerin oynattığını çok iyi biliyor. Harekat, terör örgütlerine yönelik kararlılığımızın en önemli göstergesidir."

Görüntü Dökümü

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- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, vatandaşlarla tokalaşırken

- Bakan Elvan otururken

- Bakan Elvanın konuşması

- Bakana plaket verilmesi

SÜRE: 06'55" BOYUT 450.00MB

Haber:- kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN ()