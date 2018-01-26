DHA YURT BÜLTENİ-12

TBMM Başkanı Kahraman: Cihat olmadıkça ilerleme olmaz, dik duramazsınız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirerek, "Bakın şimdi Afrin'deyiz, dün Fırat Kalkanı'ndaydık. Büyük devletiz. Cihat olmadıkça ilerleme olmaz, dik duramazsınız. Kıtalar ötesi Amerika kovboyunun ne işi var buralarda, Afrika'da, Asya'da? Büyük devlet ayakta kalacak" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. İlk olarak Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan'ı makamında ziyaret eden Kahraman, tören mangasını selamladıktan sonra valilik şeref defterini imzaladı. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Veysi Kaynak, İmran Kılıç, Mehmet Uğur Dilipak, Nursel Reyhanlıoğlu, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel'inn da eşlik ettiği Kahraman, Vali Özkan'dan Kahramanmaraş hakkında bilgi aldı.

'CİHAT OLMADIKÇA İLERLEME OLMAZ'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman daha sonra Kurucular Başkanı olduğu Birlik Vakfı'nın Kahramanmaraş Şubesi'ni ziyaret etti. Burada yapmış olduğu konuşmada Osmanlı'dan sonra Türkiye'nin başta darbeler olmak üzere yaşadıklarını anlatan Kahraman geçmişte yapılanların şimdi de yapılmaya çalışıldığını söyledi. Bununla ilgili La Fontaine'in tilki ve karga arasında geçen peynir hikayesini ve hikayenin yeni versiyonunda karganın peynirine sahip çıktığını anlatan Kahraman, "La Fontaine'i okuduk, oyuna gelmiyoruz, çelme takmaya gelmiyoruz. Biz o eski ihtişama doğru yürüyoruz evelallah. Bakın şimdi Afrin'deyiz, dün Fırat Kalkanı'ndaydık. Büyük devletiz. Cihat olmadıkça ilerleme olmaz, dik duramazsınız. Kıtalar ötesi Amerika kovboyunun ne işi var buralarda, Afrika'da, Asya'da? Büyük devlet ayakta kalacak. Şehitlerimiz var Allah gani gani rahmet eylesin. Etrafımızı sağlama alcağız. Ve Cumhurbaşkanımız, Allah onun ömrünü uzun etsin fevkalade bir şekilde dünya politikasına yön veriyor" diye konuştu.

'ZAVALLIYA ACINIR, KIZILMAZ'

Afrin'deki terör örgütlerine yönelik olarak düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkanlara da tepki gösteren İsmail Kahraman, şöyle devam etti: "Şimdi biz Afrin'de harekattayız, buna karşı çıkan sesler var. Çok üzücü, ne kadar beyinleri yıkanmış. Zavallıya acınır, kızılmaz. Kızmaya müstahak olmak için de bir seviye lazım. Necip Fazıl'ın Bedii Faik ile bir çatışması var, 'Sana çukur desem de olmaz çünkü çukurda bir irtifa hadisesidir. Sen çukurdan da aşağısın' diyor. Şimdi öyleleri var maalesef. Bu topraklarda satılmış çok çok azdır, aldatılmış çoktur. Konuşmak lazım. Satılmışlardan biri Pensilvanya'da, o satılmış. O melun satılmış. 15 Temmuz'u gördün, 16'snında Türkiye ne olacaktı? 'Ben aldatıldım desene?' Hayır, aynı şekilde inkara devam ediyor ve Amerika bize ona iade etmiyor."

'SİZ 2 NUMARASINIZ SİZİ BULAMAYACAKLARI BİR YERE GÖTÜRELİM'

15 Temmuz'a da değinen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, darbe teşebbüsünü televizyondan gördüğünü belirterek sonrasında yaşananları şöyle anlattı: "Televizyonda köprüye tankların girdiğini gördüm. Daha doğrusu Çankaya'da meclis başkanlığı konutu, dışişleri konutu ve Çankaya şimdi Başbakanlık orada bizim ikametgahımız. Çocuğumla beraber akşam yemeği yiyorum, müthiş bir uğultu, uçak. Yani neredeyse camları kıracak kanadı veya çatıya değecek. Pencereden baktık, televizyonu açtık tanklar köprüye gitmiş. Haber geldi, Beylerbeyi Sarayı'ndaki koruma memurlarımızdan ikisi tabancalarını almışlar köprüye çıkmışlar, 'Eyvah' dedim darbe var.' Bana arkadaşlarımdan iyi niyetle '1 numaraya bir şey olabilir, siz 2 numarasınız onun için sizi bulamayacakları bir yere getirelim. 3 tane yer var hanesini seçerseniz oraya gideceğiz' dediler. Oysa kaptanlar gemiyi terk etmezler, gemi kim terk eder, fareler. Telefonla Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızı bulamadım, abdestimi aldım doğru meclise gittim ve meclisi açtım. Çünkü ben kaptanım, fare değilim."

MHP İLÇE BAŞKANINDAN TÜRK BAYRAĞI

Konuşmaların ardından İsmail Kahraman, vakıf binası için yer temininde desteklerinden iş adamı Atilla Kanbur'a teşekkür plaketi verdi. MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Türk bayrağı hediye etti. Tabloyu alan Kahraman, Akpınar'a teşekkür etti. İsmail Kahraman ardından Milli Türk Talebe Birliği Öğrenci Konukevi'nin açılışını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İsmail Kahraman'ın araçtan inmesi

- Kahraman'ın çocuklara çiçek vermesi

- Kahraman'ın valilik defterini imzalaması

- Kahraman'ın Vali Vahdettin Özkan'a hediye vermesi

- Kahraman'ın valilikten ayrılması

- Vakfa gelişi

- Vakıftan detay

- Kahraman'ın konuşması

- Kahraman'ın Atilla Kanbur'a plaket vermesi

- MHP İlçe Başkanı Mustafa Akpınar'ın (sağda) Kahraman'a Türk bayrağı tablosu hediye etmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTLARI: 379 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,()

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Trabzon'da tarihi kule projesi tartışması/EK

CHP TRABZON İL ÖRGÜTÜNDEN PROJEYE TEPKİ

CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ve partililer, 'Cephanelik' diye bilinen tarihi kulenin imara açılarak çevresinde yeşil çatı sistemiyle yapılacak olan projeye tepki gösterdi. Yapılan projenin inşaat alanında giden İl Başkanı Güzide Uzun, projeyle Trabzon’un tarihi ruhunun yok edildiğini söyledi. Tarihi değerlere ihanet edildiğini öne süren Uzun şöyle konuştu:

"Bugün dünya mirası denebilecek dokuya sahip olan Trabzon’u medeniyete sırtını dönerek yöneten AKP’nin Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri, bu tarihi dokuyu yaptıkları imar değişikleri ve verdikleri yapı ruhsatıyla katletmektedir. Tüm bu yapılanların hukuki altyapısı usul ve yasalara uydurulmuş olarak yapılmış olsa da ahlaki ve vicdani olarak Trabzon kamuoyunu yaralamıştır. Yapılan bu tarih katliamlarından bir an önce vazgeçilerek eski haline döndürülmesi, gelecek nesillere olan borcumuzdur. Projeyi süsleyerek ve kamuflaj yaparak tarihi mirasımız ile alay edilmektedir. Her zaman öncelik rant olmamalıdır. Ortahisar ve Büyükşehir belediyelerini uyarıyoruz. Çamburnu ve Boztepe’deki otel inşaatlarında olduğu gibi, burada da şehrimize ve tarihi değerlerimize adeta ihanet edilmektedirö

Başkan Uzun, Ortahisar ve Büyükşehir belediyelerine dilekçe vererek bahse konu projeye itiraz edeceklerini de kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uzun'un konuşması

-Partililerden görüntüler

HABER: Fatih TURAN/TRABZON,()

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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 148 borda numaralı ‘Orsk’ adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 13.20’de giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi ‘Orks’, saat 14.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü'nde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçiş yapan savaş gemisi, boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne açılmak üzere yol aldı. Rus savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisi

1 dakika 8 saniye

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKKALE, ()

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Cemaate kızıl elma ve bayrak dağıtıldı

İZMİT'te, Topçular Ulu Camii'nde Cuma namazının ardından 'Zeytin Dalı' harekatına destek olmak için cemaate Türk bayrağı ve elma dağıtıldı.

İzmit Topçular Ulu Camii Derneği, 'Zeytin Dalı' operasyonuna destek olmak için Cuma namazı çıkışında vatandaşlara 'Kızıl Elma' ülküsü kapsamında 20 kasa elma ve 200 adet Türk bayrağı dağıttı. Elma kasalarının yanına ise zeytin dalları konuldu. Mehmetçiğe destek vermek amacıyla cemaate kızıl elma ve Türk bayrağı dağıttıklarını söyleyen İzmit Topçular Ulu Camii Dernek Başkanı Emrullah Yurtsever, "Birkaç gün önce de camileri bombalamaya başladılar. Kızıl Elma, kelimetullah olarak zafer, gaza demektir. Mehmetçiğimize destek verebilmek için yönetim olarak böyle bir karar aldık. Mehmetçiğimize biraz olsun destek verebildiysek ne mutlu bize. Allah Mehmetçiğimizin burnunu bile kanatmasın inşallah. Orada zor şartlar altındalar, ezanlarımızı dindirmemek için, bayrağımızı yere indirmemek için çatışıyorlar. Allah onlara da güç kuvvet versin. Biz Türk halkı olarak Güneydoğu'da, Bosna Hersek'te, Arakan'da, Kızıl Elma bugün Afrin'de, yarın inşallah Münbiç'te, öbür gün Allah'ın izniyle Kudüs'te olacak. Bu kapsamda cemaate 20 kasa kızıl elma ve 200 adet Türk bayrağı dağıttık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cemaate elma ve Türk bayrağı dağıtılması

-Dernek Başkanı ile rÖp

-Camiiden detaylar

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:ALİŞAN KOYUNCU-İZMİT,()

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Kadınlardan mehmetçik için hırka ve bere

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir restoranda toplanan 11 kadın, Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için hırka ve bere örmeye başladı. Bir hafta içinde 100 hırka ve 100 berenin, bölgedeki askerlere gönderileceği bildirildi.

Geçen yıl sonunda Marmaris Halk Eğitim Merkezi'nde örgü kurslarını başarıyla bitiren 11 kadın, bir restoranda bir araya geldi. Aralarında emekli öğretmen ve emekli memurlar ile part time çalışanlar da bulunan kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan Mehmetçiklere destek için getirdikleri şişlerle hırka ve bere örmeye başladı. En iyi kalite yünlerin kullandığı örgü işinde, belirlenen süre içinde hırka ve bereyi bitirenlere yemek ile Türk kahvesi ikram ediliyor.

Restoran İşletmecisi Şebnem Yaşa, "Marmaris Halk Eğitim Müdürlüğü'nün isteği üzerine, askerlerimize destek vermek için bir araya geldik. Bir hafta içinde bere ve hırka yapımını bitirmeye çalışacağız. Belirlediğimiz sayı hedefine ulaşamadığımızda paketleyip, kargoyla göndereceğiz. Bilek gücümüzü sonuna kadar zorlayarak bu çalışmaları bitireceğiz" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Örgü yapan kadınlardan genel-ayrıntılı görüntü

- Restoran işletmecisi Şebnem Yaşa ile röp.

120 MB

( Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Yüksekova'da hasta almaya giden ambulans kara saplandı



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hasta almaya giden 112 ambulansı, yolda kara saplandı. Ambulans, karla mücadele ekipleri tarafından 1,5 saatte kurtarıldı.

Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıkta bulunan Örnek köyünde, daha önce apandist ameliyat olan ve aniden rahatsızlanan Asiye Beşer'i (55) almaya giden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibini taşıyan ambulans, kara saplandı. Yolda kara saplanan araç içindeki personel, karla mücadele ekibini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine böygeye giden İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucu 112 ekibi kurtarıldı. Daha sonra köye ulaşan sağlık ekibi, hasta Asiye Beşer'i alarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Görüntü dökümü

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-İş makinesinin yolu açması

-Kara saplanan ambulans

-Bekleyen vatandaşlar

-İş makinesinin yardımıyla ambulansın çıkarılması

-Hasta almaya giden ambulans

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari),()

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Çanakkale'de dilenci operasyonu

ÇANAKKALE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde dilencilik yaparken yakalanan bir kadına 124 TL idari para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri bugün kentte dilencilere yönelik operasyon yaptı. Barbaros Mahallesi Tatarlar Camisi önünde dilencilik yapan 47 yaşındaki Melek Göçer isimli kadın operasyonla yakalandı. Dilenci kadın Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan üst aramasında kadının üstünden 210 TL çıktı. Kabahat Kanunu'na göre, dilencilik yapmaktan 124 TL idari para cezası kesilen Melek Göçer isimli kadın serbest bırakıldı.

Dilencinin üstünde ele geçirilen 210 TL ise kamu mülkiyetine geçecek.

Görüntü dökümü

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-Zabıtanın dilenci operasyonunda ele geçirdiği paralardan genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Kuyumcudan dolandırıcıları yakalayan polise baklava

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kuyumcuya sahte altın satan 2 kişi polis ekipleri yakalanarak gözaltına alındı. Parasına kavuşan kuyumcu, polislere baklava ikram etti.

Kuyumcu Sermes Karadayı dün iki kişinin kendisine para karşılığında sahte altın sattığını söyleyip polise başvurdu. Yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu şüphelileri, Adıyaman il merkezinde 01 BIK 41 plakalı otomobilde yakaladı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerden Bora A.'nın dolandırıcılıktan, diğer şüpheli Mustafa Ö.'nün ise dolandırıcılık, evden hırsızlık, 5 kasten yaralama suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin üst aramasında 400 gram sahte altın ile Besni ilçesindeki kuyumcudan alındığı değerlendirilen 3 bin 950 lira para ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere Besni'ye getirilen şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kuyumcu Sermes Karadayı, "Hayatımda ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Fakat bana bunu yapan kişileri en kısa zamanda yakalayıp adli mercilere teslim eden ve mağduriyetimi gideren Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Besni İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan tüm polis arkadaşlarımı kutlar, hepsini tebrik ederimö dedi.

Parasına kavuşan kuyumcu Sermes Karadayı Besni İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislere baklava ikramında bulundu.

Görüntü dökümü

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- Gözaltına alınan şüphelilerin doktor kontrolünden geçirilmesi

- Gözaltına alınan şüphelilerin hastaneden polis aracına bindirilmesi

- Gözaltına alınan şüphelilerin Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi

- Şahısların polis aracından emniyete alınması

- Kuyumcuya parasının teslim edilmesi

- Kuyumcunun polislere baklava ikram etmesi

- Kuyumcu Sermes Karadayı'nın olayı anlatması

- Şahısların üzerinden ele geçirilen paralar ve altınlar

- Genel ve detay görüntüler

212 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,()

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Malatya'da sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

MALATYA'da sosyal medya üzerinden Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde propaganda yapıp, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunanlara düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayıcı, halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişileri, geçen Çarşamba günü tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çeşitli evlere operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği operasyonda çok sayıda polisle şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü

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- Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

(27 MB)

(Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA,()

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Beslemeye gittikleri köpeklerin zehirlendiğini gördüler

Denizli Hayvan Dostları Derneği üyeleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yavruların da aralarında bulunduğu bir grup köpeğin zehirlenip, 2'sinin telef edilmesine tepki gösterdi.

Hayvan Dostları Derneği üyeleri, dün (perşembe) akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde, araç muayene istasyonuyla, köpek barınağı arasındaki yolda bulunan sokak köpeklerini beslemeye gitti. Yolda bazı köpeklerin can çekiştiğini hayvanseverler, 8 yavru ve 1 yetişkin köpeğin zehirlendiğini tespit etti. Hayvanseverler, ikisinin öldüğü anlaşılan zehirlenmiş köpekleri kucaklayarak kamyonete taşıdı. Özel bir veteriner bulup açtıran hayvanseverler, köpekleri tedavi ettirdi. Bu yapılanın vahşet olduğunu belirten hayvanseverler, köpekleri zehirleyerek ölüme terk eden kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi. Denizli Hayvan Dostları, zehirlenmiş şekilde buldukları köpekleri cep telefonuyla çekip, sosyal medya hebasında paylaştı. Videoda yol üzerine atılmış, ölen ve ölmek üzere olan köpekler görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cep telefonuyla çekilen görüntülerde

- Köpeklerin bulunması

- Köpeklerin taşınması

- Ölen ve can çekişen köpeklerden görüntü

- Kamyonet içindeki köpeklerden görüntüler

- Hayvan severlerin köpekleri taşırken konuşmaları

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, ()



