DHA YURT BÜLTENİ-12

1)KARAKOLDAN BÖYLE KAÇTI



ERZURUM'un İspir ilçesi Göçbağlar köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphesi ile yakalanan ve gözaltına alınan Olcay Alkan (27) karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları eğerek kaçtı. Kaçış anı karakolun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Olcay Alkan kayınpederinin evinde saklandığı buzdolabın arkasında yakalandı.

Olay geçen 20 Aralık günü Göçbağlar köyünde Mustafa ve İmdat Alkan kardeşlere ait ahırdan meydana geldi. Çaldıkları büyükbaş hayvanları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Alkan, 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı. Alkan'ın filmleri aratmayan kaçış anı güvenlik kameraları saniye saniye kaydedildi. Kaçan şüphelinin peşine düşen jandarma ve emniyet güçleri gece- gündüz Olcay Alkan'ı aradı. Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında bir barakada sabahlayan Alkan, otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gitti.Jandarmanın sosyal medya Facebook üzerinden Olcay Alkan'ın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri zanlıyı, buzdolabının arkasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. Alkan ile birlikte gözaltına alınan 3

kişi tutuklanırken, Olcay Alkan'ın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

fotoğraflar

Nejdet YILMAZ/İSPİR(Erzurum), ()-

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2)TAVUK DÜNYASI YATIRIMLARINDA 2018'DE DE HIZ KESMEYECEK

YEME içme sektörüne farklı bir lezzet getiren Tavuk Dünyası, İzmir'de Forum Bornova AVM'de restoran açtı. Tavuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı da, 2012 yılında İstanbul Maltepe'de ilk restoranı açan zincirin 144 restorana ulaştığını belirterek, mağaza sayısını 3 yılda 240'ın üzerine ciroyu da 1 milyar liranın üzerine taşımayı hedeflediklerini böylelikle toplam istihdamın da 6 binin üzerine çıkacağını ifade etti.

Kurulduğu 2012 yılından beri hızlı ve başarılı büyümesini sürdüren Tavuk Dünyası, yeni restoranını Forum Bornova AVM'de açtı. Tavuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı'nın da katıldığı basın buluşmasında Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu, açıklamalarda bulundu. 2017 yılını Türkiye'nin farklı şehirlerinde açtığı 38 yeni restoranla tamamladıklarını söyleyen Mumcu, "Kesintisiz büyümeyle 36 şehirde 144 restorana ulaştık. Tavuk Dünyası, yıl bitmeden İzmir'deki yatırımlarına da bir yenisini ekledi. Tavuk Dünyası Forum Bornova'da hizmete açtığı yeni restoranıyla birlikte İzmir'deki lezzet noktalarının sayısını 6'ya çıkardı. Çok seçkin bir yeme-içme alışkanlığına sahip İzmirli konuklarımızı, şimdi de Forum Bornova'da açılan yeni restoranımızda ağırlamaya başladık. Şu anda İzmir'de her ay yaklaşık 60 bin konuğumuzu ağırladığımız 6 restoranımızla hizmet veriyoruz. Ancak İzmir bizim için yatırımlarımız açısından önemli bir şehir. Bu kapsamda da 1-2 yıl içinde yapılacak yeni yatırımlarla birlikte İzmir'de 12 restorana ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"FARK YARATTIK"

Ayrıcalıklı konseptiyle yeme-içme sektöründe fark yarattıklarını da söyleyen Volkan Mumcu, "Farklı lezzetleri ve konseptiyle yeme-içme sektörüne yepyeni bir soluk getiren markamız, sektörde de kendine yeni bir kulvar açtı. Müşterilerimizi çok özel reçetelerle hazırlanmış ve uluslararası ödüllere de sahip lezzetlerimizle, kendilerini rahat ve keyifli bir restoran atmosferinde, üstelik de 'uygun bir fiyatla ağırlıyoruz. 2017 yılında gerek müşterilerimiz gerek yatırımcılarımızın bize gösterdiği ilgiyle birlikte, hızlı büyümemizi sürdürdük. Kapılarını açtığımız 38 yeni restoranımızla beraber 2017'yi, yüzde 60'lık bir ciro büyümesi ve 340 milyon TL'ye ulaşan ciromuz ile kapattık. Düzce, Edirne, Zonguldak, Erzurum, Batman, Ordu ve Mersin'de açtığımız ilk şubelerimizle bu bölgelerdeki konuklarımızı da ödüllü lezzetlerimizle buluşturmaya başladık. Ocak başında 2018'in ilk yatırımı olarak Kocaeli'nde açılan restoranımızla birlikte şu anda Türkiye'de 36 farklı şehirde 144 restoranı ile hizmet veren bir markayız" dedi.

"EN YÜKSEK CİROLU RESTORANIMIZ İZMİR'DE"

Türkiye'de en çok ciro yapan restoranlarının da İzmir'de olduğunu vurgulayan Volkan Mumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar kısa sürede İzmirli konuklarımızın bu derece sevdiği ve tercih ettiği bir marka olmak bizler için gerçekten de gurur verici. Şu anda var olan restoranlarımızda 150 kişi hizmet veriyor. Yeni yatırımlarımız kapsamında açılacak restoranlarımızla bu sayıyı 300'e çıkaracağız. Yapacağımız yeni yatırımlarla bölge ekonomisi ve istihdamına katkımızı artıracak olmak bizler için aynı zamanda heyecan verici. Önümüzdeki dönemde de İzmirli konuklarımızı hem ödüllü lezzetlerimizle buluşturmaya hem de sunduğumuz rahat ve keyifli restoran atmosferiyle kendileri için en seçkin lezzet ve sosyalleşme noktaları olmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz."

"HAYALİMİZ TÜM DÜNYADA BAŞARI HİKAYESİ YAZMAK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tavuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı da, ilk şubenin 2012 yılında İstanbul Maltepe'de açıldığını belirterek bugün 144 restoranda hizmet verildiğini, 5.5 yıl gibi kısa sürede ayda 1.5 milyon misafir ağırladıklarını Edirne'den Van'a Batman'a kadar restoranlarını hızlı bir şekilde açtıklarını söyledi. Faralyalı, "Sektöre önemli yenilikler getirdi, 49 santimetre uzunluğunda büyük tabak, hesaplı olması, lezzete özen göstermesiyle, ödül kazanan lezzetleriyle tüketicisinin kalbini hızla fethetti. 144 mağazamızı, 3 yılda 240'ın üzerine çıkarmak istiyoruz. Ciromuzu da 1 milyar liranın üzerine taşımayı hedefliyoruz. Böylelikle de toplam istihdamın da 6 binin üzerine çıkması demek" dedi. Hırslarının sadece Türkiye'de var olmak değil dünyaya da açılmak olduğunu vurgulayan Ahmet Faralyalı, "Keşiflere açık bir konsept. İşimizi en iyi şekilde yapmayı sündürüp dış dünyada da açılmak istiyoruz. Rusya'da restoranlarımızı açtık. Ortadoğu ve diğer ülkelerde araştırmalarımız sürüyor. Hayalimiz dünya çapında başarı hikayesine çevirmek. Çünkü müşterimiz Tavuk Dünyası'nda, her şeyden önce muhteşeme lezzeti ödüllü efsane lezzetleri buluyor. Kendini iyi hissedeceği ortamda buluyor. Uygun fiyata buluyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Konuşmalardan görüntü.

- Restorandan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahet BEKTAŞ / İZMİR ()

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3)DOKTORLAR, 'PARMAK ÇOCUK' İÇİN SEFERBER OLDU

BİTLİS'in Tatvan İlçesi'nde dünyaya gelen 5.5 aylık bebek için doktorlar seferber oldu. 590 gram olarak dünyaya gelen 'Parmak bebeğin' hayatta kalmasını sağlanması için hava ambulansıyla Van'a sevk edildi.

Tatvan'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı Köyü'nde yaşayan ve daha önce 3 kez düşük yapan 22 yaşındaki Fatma Deniz'in doğum sancılarını başlaması üzerine kocası Yılmaz Deniz, 112 ekiplerine haber verererek yardım istedi. Bunun üzerine anna Fatma Deniz, 112 ekipleri tarafından hemen Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Daha önceki düşüklerden dolayı endişe duyulması üzerine de anne Deniz, hemen ameliyata alındı. Yapılan ameliyattın ardından 21 haftalık olduğu belirtilen 590 gram ağırlağında kız bebek dünyaya geldi.

Ameliyatın ardından da parmak bebek için doktorlar seferber oldu. Hayatta tutunması için de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Kısa sürede parmak bebek için ambulans helikopter istendi. Yapılan tetkiklerin ardandan parmak bebek Van'a gönderildi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mahmut Konyar, bebeğin daha ileri bir bakım hizmeti alması için Van’a sevk edildiğini söyledi. Konyar, şöyle dedi:

"Hastamızın erken doğum eylemi başlamıştı. Normalde hastamızı daha ileri bir hastaneye sevk etmemiz gerekiyordu. Doğum eylemi ilerlediği için bu riski göze alamadık ve Tatvan Devlet Hastanesinde doğumu gerçekleşti. 21 haftalık olan bebek 590 gram olarak dünyaya geldi. Tatvan Devlet Hastanemizdeki doktorların ve sağlık çalışanlarının çabaları neticesinde çocuğumuz hayata tutundu. 590 gram doğan bebeğimiz için dünden beri de yer arıyorduk. En son Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yerimizi ayarlayabildik. Hastamızın kara ambulansı ile gitmesi sıkıntılı olabilirdi. Bu tür bebekler sarsıntıya karşı hassastırlar. Beyin kanaması veya akciğerlerinde hasar oluşabilir. Bu riski de göze almadık. Sağlık Bakanlığımıza ait hava ambulası ile bu transferi gerçekleştirdik. Emeği geçen Başta Sağlık Müdürlüğümüz olmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

Konyar, doğan bebeğin kıymetli bebek sınıfına girdiğini belirterek, "Bu hastamızın özelliği, bu annemizin 4’ncü gebeliği. Daha önce 3 bebeğini düşük yoluyla kaybetmiş. Kıymetli bebek sınıfına girmektedir. Bu yüzden başta İl Sağlık Müdürümüzün çabaları, 112 Başhekimimizin yardımlarıyla beraber hastamızı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine sevkini gerçekleştirdik. Hastamıza bakımında, doğumunda her türlü tıbbi tedavisinde yardımcı olan 112’ye, hastanedeki doktorlarımıza, yardımcı personellerimize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yeni doğan yoğun bakım ünitesinden detaylar

-Bebeğin küvezdeki görüntüsü

-Bebeğin hastane koridorlarından getirilmesi

-Bebeğin Ambulansa konulması

-Hava ambulasından detaylar

-Ambulansla Hava ambulsının yanına getirilmesi

-Bebeğin Hava ambulansına alınması

-Hava ambulansının havalanması

-Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mahmut Konyar ile röportaj

BİTLİS/

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MUHTARIN 500 ZEYTİN FİDANINI KÖKÜNDEN KESTİLER

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi'nin Muhtarı Bilal Arslan'ın hazineden kiraladığı 20 dekarlık alan üzerinde diktiği 3 yaşındaki 500 zeytin fidanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir gecede kökünden kesildi. Muhtar Arslan, zeytin fidanlarının testere ile kesildiğini belirterek, zararının büyük olduğunu ifade etti.

Kırsal Tirkeş Mahallesi'nde dün (çarşamba) sabaha karşı ortaya çıkan olay, şaşkınlık yarattı. Tirkeş Mahallesi Muhtarı Bilal Arslan'a ait, 20 dekarlık arazi üzerindeki 3 yaşındaki 500 adet zeytin fidanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kökünden kesildi. Açıklama yapan Arslan, araziyi 3 yıl önce hazineden zeytin yetiştirmek için kiraladığını belirterek, "Sabah arazimin bulunduğu yoldan geçen işçiler beni arayarak 'Muhtarım senin tarlanda zeytinler kesilmiş' dedi. Ben o sıra evdeydim. Sonra, apartopar tarlama geldim. Zeytin fidanlarımın kesildiğini gördüm. Zeytin fidanlarıma çocuk gibi bakıyordum. Çocuk gibi büyütmüştüm. Mahalleli için birçok işler ve hizmetler yaptım. Herkese hizmeti eşit yaptım. Kimseyi ayırmadım. Bu da gösteriyor ki, başka birilerine biraz fazla iş yapamamışım. Daha çok hizmet verememişim. O nedenle zeytinimi kestiler. Fidanların hepsi testereyle kesilmiş. Kesilen fidanlar ise yerine bırakılmış. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum" diye konuştu.

ZARARINI AÇIKLADI

Üç yıl boyunca zeytin fidanlarına çocuk gibi baktığını dile getiren Muhtar Arslan, zararının büyük olduğunu belirterek, "Zeytin ağaçlarım gece kesildiği için kimsenin günahını alamam. Şikayetçi olacağım kimse yok. Zararım şu anda yaklaşık 20 bin TL. Ama bundan 2-3 yıl sonra bu fidanlar zeytin vermeye başladığında, 500 ağaçtan ben yılda yaklaşık 150 bin TL para alırdım. Şimdi tekrar dikilecek ve yine fidanların büyümesi beklenecek. Ardından zeytin vermesi beklenecek. Bu da yaklaşık 300 bin TL'ye mal oluyor" diye konuştu.

Zeytin fidanlarını kesenlerin yakalacağına inanmadığı için şikayette bulunmadığını dilye getiren Muhtar Arslan, yerlerine yenisini dikeceğini belirterek, "Yeniden amele tutacağım ve yine 500 adet zeytin fidanı alacağım, sonra tekrar fidanları dikeceğim. 5 bin TL'ye fidanları alacağım, bunlara 3 sene baktığımda ise masrafım yaklaşık 50 bin TL'yi bulacak. Yine büyümelerini bekleyeceğim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Zeytin fidanlarının kesildiği tarladan görüntü

- Muhtar Bilal Arslan'ın kesilen zeytin fidanlarını toplarken görüntü

- Muhtar Bilal Arslan'ın açıklaması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Celal KÖKÇÜOĞLU / SARUHANLI (Manisa), ()

