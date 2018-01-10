DHA YURT BÜLTENİ-12

İKİ KARDEŞ, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENİP ÖLDÜ

Denizlİ'nin Sarayköy ilçesinde, sara hastası kardeşler 38 yaşındaki Mehmet Ali Demir ile 35 yaşındaki Mustafa Demir, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Tekstil işçisi Mustafa Demir ile sera işçisi ağabeyi Mehmet Ali Demir'in üç gündür işe gitmemesi üzerine yakınlarına haber verildi. Bugün saat 10.00 sıralarında, Demir kardeşlerin birlikte yaşadığı Tosunlar Mahallesi'ndeki eve giden yakınları, kapının açılmaması üzerine jandarmaya haber verdi. Eve gelen jandarma ekipleri, demir kapının camını kırdıktan sonra içeriye girdi. Jandarma ekipleri, bir odada Demir kardeşlerin yan yana cesedini buldu. Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptığı incelemenin ardından iki kardeşin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sara hastası olduğu öğrenilen iki kardeşin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. İki kardeşin geçen pazar gecesi öldükleri sanılırken, jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Demir kardeşlerin komşuları, üç gündür kendilerinden haber alamadıklarını, işyerinden aradıklarında eve gittiklerini belirterek, "Jandarma eve gelip, kapının camını kırdı. Evde odaya girdiklerinde iki kardeşin cesetlerini yan yana buldu. Sabahları işe giderken, bize el sallayıp, geçerlerdi. Biz de üç gündür görmüyorduk" dedi.

Görüntü dökümü:

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- Evden dış görüntüler

- Kapıdan ve camdan görüntüler

- İki kardeşin resimleri

- Olayla ilgili komşularının anlatmaları

(Haber- Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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SİT STATÜLERİ YENİLEME KARARINA ANTALYA'DAN TEPKİ

ANTALYA Mimarlar Odası Başkanı Özge Köksal, Alanya Kalesi, Kaş'taki Patara ve Fırnaz Koyu ile Demre'nin Taşdibi Yarımadası'nın SİT statülerinin değiştirilmesinin, bazı noktalarda mevcut kaçak yapılaşmayı resmileştireceğini, bazı noktalarda ise yapılaşmaya neden olabileceğini söyledi.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Alanya Kalesi, Kaş'taki Patara ve Fırnaz Koyu ile Demre'nin Taşdibi Yarımadası'nın SİT sınırlarının değiştirildiği kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararı yorumlayan Antalya Mimarlar Odası Başkanı Özge Köksal, bazı SİT'lerin kullanım derecelerinin değiştirilmesine yönelik 2 yıldır çalışmalar yapıldığını söyledi. Kendilerinin de Mimarlar Odası olarak Türkiye'deki bu alanların tespiti ve son durumlarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Köksal, “Alanya Kalesi'nde tarihsel bir SİT alanı da var. Koruma Kurulu'nun plan kararları var. Belediyenin de uyguladığı imar kararları var, onunla nasıl örtüştürecekler bilemiyoruz. Konuyla ilgili bakanlıktan resmi bir açıklama istedik, planları ve kararları talep ettik" dedi.

'KAÇAK YAPILAŞMA ANTİK KENTİN SINIRINA DAYANDI'

Patara'da tarım alanlarının yanı sıra antik kent olduğunu belirten Köksal, Fırnaz Koyu'nda da doğal bir yapı olduğunu hatırlattı. Köksal, "Bu tür kullanım kararları ile yapılaşma yolunun açılması söz konusu. En son çıkan imar affı ile ilgili bağlantılı bakarsak konuya, zamanla oluşmuş kaçak yapılaşmalar var. Özellikle Patara bölgesinde kaçak yapılaşma antik kentin sınırlarına kadar dayandı. Bunların tespiti yapılmıştı. İmar affı ile bunların yasal hale geleceği endişesini taşıyoruz. Bu bir ihbardır. Tarihi antik kentlerimiz ve tarım arazilerimizin bu kararlarla imara açılması söz konusu. Bilgi eksikliğinin giderilmesinden sonra konunun takipçisi olacağız. Gerekirse hukuka başvurma durumumuz var" diye konuştu.

'PATARA'DA VAHİM NOKTADAYIZ'

Oda olarak konuyu hassasiyetle takip ettiklerini belirten Özge Köksal, bu alanların miras olduğunu, korunup gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı. Köksal, "Bu kararlar bazı noktalarda mevcut kaçak yapılaşmayı resmileştireceği gibi bazı noktalarda ise yapılaşmaya neden olabilecek. Özellikle Patara'da vahim noktadayız. Kazı alanının sınırlarına kadar dayanan kaçak yapılaşmayı drone'larla tespit ettik" dedi.

'ALANYA KALESİ BU DÜZENLEMEYE DAHİL DEĞİL'

Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, bakanlık tarafından uzun zamandır kültürel varlıklarla ilgili çalışma yapıldığını belirterek, Alanya Kalesi'ne ilişkin yanlış anlaşılma olduğunu vurguladı. Başkan Yücel, "Alanya Kalesi arkeolojik SİT alanına giriyor. Yapılan bu düzenleme ise doğal SİT alanları için geçerli. Kesinlikle Alanya Kalesi bu düzenlemeye dahil değil. Bu kararlar, düzlenebilir ve nitelikli mevcut yapılardaki alanlar için" dedi.

'KORKULACAK BİR KONU YOK'

Alanya Kalesi'nin Türkiye'de içinde yaşam olan ve tarih barındıran 3 kaleden biri olduğunu kaydeden Başkan Yücel, şunları söyledi: "Bu düzenleme, nitelikli yapıların korunmasıyla restore edilebilmesi mümkün olan yapılar için. Bunun haricinde, bu kalenin içinde bulunan alanda kesinlikle bina yapılamayacak. Alanya Kalesi'nin de aralarında yer aldığı, kesin korunacak alanlarla ilgili bakanlıkta beklenen bir onay var. Kale bölgesindeki mahalle sakinlerinin ve Alanya halkının konuyla alakalı korkmasını gerektiren bir konu yok. Bu düzenlemeyle ilgili korkulacak herhangi bir konu yok. Bunlar bizim ortak değerlerimiz. Bu değerleri korumak ve yaşatmak asıl görevimiz. Şehrimiz medeniyet şehri ve tarih boyunca bünyesinde birçok değeri barındıran bir şehir. Mirasımız nasılsa öyle korunacak."

MUNİSE OZAN: KAMU YARARI YOKTUR

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Dr. Munise Ozan, bu kararın, Türkiye'nin turizmi için el değmemiş bakir ve doğal alanları tahrip etmeye yönelik bir karar olduğunu söyledi. Kararın Antalya ve bölge turizmi için büyük bir darbe olduğunu aktaran Ozan, şöyle konuştu: "Bu kararla birinci derecede tarihi SİT alanı olan, ayrıca özel çevre koruma bölgesi olan Likya Birliği'nin başkenti de olan Patara baskı altına alınacaktır. Bu karar yeni yazlık villalar, oteller yapılmasına yönelik bir karar. Böyle bir karar ayrıca bölge turizmine de çok önemli darbe vuracaktır. Bu kararın turizm için değil belirli kitlelerin bölgede villa yapmasına yönelik olduğunu düşünüyoruz. Bölgede yeni otellere gerek yok. Çünkü bakanlık da açıkladı. Antalya ve bölgesindeki mevcut oteller doldurulamıyor. Bu kararla bölgedeki sürdürülebilir eko ve alternatif turizm olanaklarına büyük darbe vurulacaktır. Ayrıca bölgede yeni otellere de ihtiyaç duyulmamaktadır. Bizim daha çok doğal alanı korumamız, korunan alanları artırmamız gerekiyor. Buralar, özellikle Fırnaz Koyu sürdürülebilir turizm merkezidir. Alınan kararda bölgesel ve kamu yararı yoktur. Alınan kararla doğal bir cennet olan Fırnaz Koyu yapılaşmaya açılacaktır. Bu karar konusunda yetkilileri bir kez daha düşünmeye davet ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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- Patara drone görüntüsü

- Alanya Kalesi dreone görüntüsü

- Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel açıklama

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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- Demre Fırnaz Koyu görüntü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Ahmet ACAR- Engin ANAK- Kamera:ANTALYA, ()

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CEZAEVİNDE 101 MAHKUMUN ZEHİRLENMESİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

ADIYAMAN'da, ilaçlama çalışması yapılan cezaevinde 101 tutuklu ve hükümlünün zehirlenmesiyle ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

Musalla Mahallesi'nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde dün gündüz saatlerinde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından akşam tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ile mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 101 tutuklu ve hükümlüye acil servislerde serum tedavisi uygulandı. Tedavileri yapılan tutuklu ve hükümlülerin 100'ü taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Açık Ceza İnfaz Kurumu bulunan tutuklu ve hükümlü yakınları, sabah erken saatlerde cezaevi önüne gelerek yakınları hakkında bilgi almaya çalıştı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili inceleme başlattı.



Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN,()

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TIR'IN ZULASINDA 48 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Gaziantep'te, polisin özel eğitimli köpek 'Curis' ile yaptığı aramada TIR dorsesindeki zula tabir edilen gizli bölmelere saklanmış gümrük kaçağı 48 bin paket sigara ele geçirildi, sürücü M.Ş. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir TIR'da kaçak sigara olduğu bilgisi alarak operasyon için harekete geçti. İpekyolu üzerinde seyir halindeyken durdurulan ve plakası açıklanmayan TIR'da, özel eğitimli köpek 'Curis' ile arama yapıldı. Aramalarda TIR'ın açık dorsesinin gizli zulalarda gümrük kaçağı 48 bin paket sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis TIR sürücüsü M.Ş.'yi gözaltına aldı.

Görüntü dökümü

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- Durdurulan TIR

- TIR'da köpekle beraber yapılan aramalar

- TIR kasasında ele geçirilen sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

(75 MB)

(Haber - Kamera:GAZİANTEP,()