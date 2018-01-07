DHA YURT BÜLTENİ-12

Otomobil kamyonet ile çarpıştı: 1'i çocuk 3 ölü, 2 yaralı

MANİSA'nın Gördes ilçesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MASKİ) ait pickup kamyonet ile karşıdan gelen otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Gördes-Demirci Karayolu'nun Kızıldam Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Gördes'in kırsal Şeyhyayla Mahallesi'nden Manisa yönüne giden Ahmet Şengül'ün (31) kullandığı 45 M 2051 plakalı otomobil, karşıdan gelen MASKİ'ye ait Mehmet Kaya yönetimindeki 45 DA 157 plakalı pickup kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin, bir elektronik eşya fabrikasında çalışan sürücüsü Ahmet Şengül, yanındaki kayınvalidesi Elveda Kahraman (50), oğlu Ekrem Şengül (3) olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Emine Şengül (29) ve diğer aracın şoförü Mehmet Kaya yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Şengül Ailesi'nin hafta sonu memleketleri olan Gördes'in Şeyhyayla Mahallesi'nde düzenlenen hayır yemeğine katıldıktan sonra Manisa'daki evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazada ölen Ahmet Şengül, oğlu Ekrem Şengül ve kazayı yaralı anlatan eşi Emine Şengül'ün birlikte görüntüleri

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan otomobillerin görüntüsü

-Jandarmalardan görüntü

Haber-Kamera: Ahmet İNCE / GÖRDES (Manisa), ()

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Aynı sokakta birer gün arayla erkek cesetleri bulundu



Batman'da, merkez Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak'ta, dün bir erkeğe ait cesedin bulunmasının ardından bugün aynı sokaktaki başka evde bir erkek cesedi daha bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak'ta, dün bulunan cesetle ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin daha kayıp olduğunu tespit etti. Araştırmalarını dün cesedin bulunduğu sokakta sürdüren ekipler, Afganistan uyruklu olduğu sanılan 50 yaşlarındaki erkeğin cesedinin bulunduğu evin bitişiğinde arama yaptı. Yaklaşık 10 yıldır boş olan metruk evdeki aramada, yabancı uyruklu ve 18 yaşında olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu. Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin bulunduğu sokağı giriş- çıkışa kapadı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin sürdürdüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN

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Balıkesir'de Sarıkamış şehitleri anıldı

Balıkesir’de Sarıkamış Harekatı'nın 103’üncü yılında, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken, aşırı soğuk ve tipiye yenik düşüp şehit olan askerler çeşitli etkinliklerle anıldı.

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün anma etkinlikleri Yıldırım Camisi’nde kılınan sabah namazı ve kuran okunmasıyla başladı. Ardından Sarıkamış Şehitleri Yürüyüşü yapıldı. Zağnos Paşa Camisi önünden başlayan yürüyüşe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı ve 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, ilçe kaymakamları, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek olmak üzere protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Askerlerin kortejin önünde Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşe katılanlar, Mehteran eşliğinde Zağnospaşa, Anafartalar ve Kızılay caddelerinden yürüyerek Kurtdereli Spor Salonu Bahçesi’ne geldi. Kurtdereli Spor Salonu’ndaki anma töreninde ise şehitler için saygı duruşnda bulunuldu, istiklal marşı söylendi. Mevlit okunması ve Mehteran gösterisinden sonra Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halil İbrahim Koyuncu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Koyuncu, “Sarıkamış Şehitlerini anmak ve aynı zamanda gençliğimizin şühedanın izinde olduğunu göstermek için buradayız. Tarihimizde zaferler olduğu kadar acılarda büyük yer tutmaktadır. Yemen kızgın çöllerde, Çanakkale soğuk sularda, Sarıkamış dondurucu soğukta, dini, vatanı ve milleti için canlarını feda eden Anadolu çocuklarının hikayelerini barındırır. Bıyıkları henüz yeni terlemiş olan delikanlılar, Sarıkamış’ta düşmana değil, soğuğa mağlup olmuşladır. Sarıkamış’ın kahraman şehitleri, yazlık giysiler ve ayaklarında çarıklarla eksi 45 derecede kahramanlık destanı yazmışlardır. Bu vatan, bu millet için inancımız ve kutsallarımız, bayrağımız için şehit olmuş bütün kardeşlerimizi hayırla, şükranla ve rahmetle yad ediyoruz" dedi. Etkinlik okunan şiirlerle devam etti. Canlarını bu vatan için veren şehitlerin ruhuna dua okunmasıyla sona erdi. Yürüyüşe katılanlara lokma ve ayran ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sarıkamış şehitleri yürüyüşünden görüntüler

-Askerler bayrak taşırken görüntü.

-Halil İbrahim Koyuncunun konuşması.

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, ()

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Yozgat'ta avcılar umduğunu bulamadı



Yozgat'ta 14 Ekim 2017 tarihinde başlayan keklik, tavşan, tilki, kaya sansarı avı sona erdi. Bölge avcısı, mevsimin kurak geçmesi ve kar yağışının olmaması nedeniyle av sezonunun ilk etabında umduklarını bulamadı.

Yozgat'ta avcılık belgesine sahip olup, avlanma izin kartı bulunan avcıların geçen Ekim ayında başlayan 2’nci grup kuşlar ile 1’nci grup memeliler sınıfına giren av hayvanlarının avlanma sezonu sona erdi. Keklik ve tavşan avının son gününde büyük umutlarla sabah erken saatlerinde avlaklara giden avcılar umduğunu bulamayıp, büyük çoğunluğu günlük avlayabilecekleri limitleri dolduramadan evlerine döndü. Avlanma sezonunun kapandığını belirten avcılardan Ziya Özcan ve Ahmet Uludoğan, Yozgat'ta yaz ve sonbahar mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle, beklentilerine ulaşamadıklarını söyledi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Yozgat’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı yaban hayatı koruma görevlileri de av sezonu süresince denetimlerini sürdürdü. Avcıların ava çıkmadan önce, av izin belgesi alması gerektiği hatırlatılarak, av ruhsatı ile haznesi 2 fişekten fazla alan tüfek ile av yapanlara gerekli idari cezaların uygulandığı kaydedildi. Bu yıl çil keklik avının sadece Yozgat ile birlikte, Tokat, Bayburt, Giresun, Tunceli, Aksaray, Kayseri, Van, Erzurum, Erzincan, Malatya, Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Kars, Iğdır, Elazığ, Bitlis, Bingöl, Ardahan, Ağrı illerinde yapıldığı ifade edildi. Diğer av hayvanlarının avının devam ettiği, av sezonunun 25 Şubat 2018 tarihinde sona ereceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Avcılardan görüntü

-Avcıları konuşmaları

-Avcıların denetlenmesi

-Detay

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()