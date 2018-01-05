DHA YURT BÜLTENİ -12

MHP Lideri Bahçeli Adana'da (1)

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden gurur duyduğunu söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, karayoluyla geldiği Adana'da kent girişindeki otoyol gişelerinde milletvekilleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü ve çok sayıda partilisi tarafından karşılandı. Konvoy eşliğinde kent merkezine gelen Devlet Bahçeli, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Bandosu tarafından Adanalı Ferdi Tayfur'un 'Emmioğlu' şarkısıyla karşılandı. Şarkıyı dinleyen Bahçeli makama geçti. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, sinevizyon eşliğinde Adana'na yaptığı hizmetleri anlattı. Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kente yaptığı hizmetlerden gurur duyduğunu söyledi. Başkan Sözlü ile eşi Zeynep Sözlü, Bahçeli'ye tespih ve çeşitli hediyeler verdi. Bahçeli, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı'yı ziyaret ettikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nin 1071 hizmetinin toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Galeria Festival Alanı'na geçti.

Görüntü Dökümü

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- Devlet Bahçeli'nin büyükşehir belediyesinden çıkışı

- Aracına binmesi

- Aracın gidişi

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI-Malik GÖDELİNER-Kamera:ADANA,()

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İkizleri ayıran ölümde, domuz gribi şüphesi

TOKAT'ta gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi gören Beyza Köybaşı(3) hastanede hayatını kaybetti. Birlikte hastaneye götürülen ikizi Feyza ise iyileşti. Domuz gribinden şüphelenilirken, çocuktan alınan kan örnekleri incelemek üzere Ankara'ya gönderildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Hasan ve Esra Köybaşı çiftinin ikiz çocukları Feyza ve Beyza 24 Aralık 2017'de rahatsızlandı. Ailesinin Erbaa Devlet Hastanesine götürdüğü ikizler buradan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Gribal enfeksiyon teşhisi konulan Beyza Köybaşı’nın ikiz kardeşi Feyza, 31 Aralık 2017 tarihinde tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Akciğerlerinde de sorun bulunan Beyza ise hastanede tutuldu. Talihsiz çocuk 2 Ocak'ta doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Beyza, aynı gün ilçe merkezindeki Evyaba Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Hastanenin, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünden şüphelenmesi nedeni ile çocuktan alınan kan örneği incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderildi. Tahlil sonucu bekleniyor.

Konunun sorulduğu Tokat Valisi Ömer Toraman, kentte mevsimsel hastalıklardan dolayı yoğunlaşma olduğunu ifade ederek, "Mevsimsel salgın hastalıklarda döneme bağlı olarak artışlar olabiliyor. Bunun dışında özel olarak spesifik bir durum bilgimiz dahilinde değil. Grip tanımı pek çok virüsün etki ettiği bir genel isimlendirme. Bunların çeşitleri türleri her yıl değişebiliyor. Dolayısıyla mevsime bağlı rahatsızlıklar bunlar. Çok özel bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'TETKİK İÇİN GÖNDERİLEN TAHLİLLER VAR'

Mevsime bağlı özellikle çocukluk çağındaki hastalarda ağır grip ve infülaza vakaların olabileceğini kaydeden GOPÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise şöyle konuştu:

"Şüpheli olanlar mutlaka tetkik için gönderiliyor ve sonuçları değerlendiriliyor. Ama şu anda paylaşılacak net bir bilgi yok. Olağan bir şey yok. Her kış mevsiminde bu dönemde çocuklarda görülen ağır vakalar bizde de rastlanılıyor ve kaybedilen vakalar olabiliyor. Ama bunun teferruatında 'şöyle' diye ifade etmek için şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Şüpheli vakalar mutlaka tetkik ediliyor. Olağan dışı her yıl görülenlerin dışında bir şey yok. Tetkik için gönderilen tahliller var. Sonuçlarını almak lazım henüz sonuçlarını görmeden bir şey söylemek mümkün değil."

Görüntü Dökümü:

-Hastaneneng örüntüsü

-Vali Toraman'ın açıklaması

-Rektörün açıklaması

-İkizlerin fotosu (Sağdaki Beyza)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/TOKAT, ()

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Durakta gizlenen güven timi, yankesiciyi suç üstü yakaladı

DİYARBAKIR'daki otobüs duraklarında vatandaşların korkulu rüyası haline gelen yankesici, duraklarda gizlenerek önlem alan güven timleri tarafından suç üstü yakaladı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye çıkarılan şüpheli E.T., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ve Güven Timleri halkın yoğun olarak bulunduğu otobüs duraklarında yankesicilik olaylarına karşı önlem aldı. Ekinciler Caddesi'ndeki durakta önlem alan güven timleri, şüpheli gördükleri kişileri göz takibine aldı. Durakta otobüs bekleyen bir kadının cebindeki telefonun yankesicilik yapılarak çalındığını fark eden, ekipler şüpheliyi suç üstü yakaladı. Geçmişte yapılan yankesicilik olayları ile ilgili MOBESE görüntülerini inceleyen polis, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli E.T.'nin, aynı yöntemle bir çok vatandaşın telefonunu çaldığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen E.T., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Yankesicinin duraklardaki MOBESE görüntüsü

- Güvenlik kamerasından detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,()

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Cinayet şüphelisi 4 ay sonra sahte kimlikle yakalandı

GAZİANTEP'te, bilinmeyen nedenle tartıştığı İbrahim Halil Akkılıç'ı (33) tüfekle öldürüp, kaçan Müslüm Çaprak (31), polisin düzenlediği operasyonda 4 ay sonra sahte kimlikle yakalandı.

Olay, 25 Ağustos 2017 tarihinde, Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Çaprak, bilinmeyen nedenle tartıştığı İbrahim Halil Akkılıç'ı tüfekle ateş edip, öldürdükten sonra yanındaki Ferhat Polat ile birlikte kaçtı. Başına ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Akkılıç, kaldırıldığı Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçıp, izini kaybettiren Çaprak'ın yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına ait kayıtları ve mobese görüntülerini inceleyen ekipler, teknik takip sonucu Çarpak'ın saklandığı adresi ve sahte kimlik kullandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenlediği operasyonda sahte kimlik kullanan Müslüm Çaprak ile olay gecesi yanında bulunan Ferhat Polat'ı gözaltına aldı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

- Şüphelilerin polis aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

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Kömür yardımı alamadığını iddia edip intihara kalkıştı

KARABÜK'te, kömür yardımı alamadığını ileri süren 37 yaşındaki Yunus Gül, valiliğin 4'üncü katındaki pencereden kendini sarkıtıp intihar girişiminde bulundu. Polis, Yunus Gül'ü ikna ederek aşağı indirdi.

Karabük Valiliği binasında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan kömür yardımı alamadığını ileri süren Yunus Gül, merdiven boşluğundaki 4'üncü katın penceresine çıktı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, branda açarken, sağlık ekipleri hazır bekledi. Polisin yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonucu intihar girişiminden vazgeçen Yunus Gül, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü sırada gazetecilere, cezaevinden çıktığını, kömür yardımı almak için geldiğini ve bu hakkının ise verilmediğini iddia etti. Yunus Gül'ün daha önce de intihar girişimlerinde bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yunus Gül'ün pencereden sarkması

-İtfaiye ekiplerinin branda açıp beklemesi

-Yunus Gül polis otosuna götürülürken

-Yunus Gül'ün konuşması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Artvin’de 3 büyükbaş hayvan şarbondan telef oldu

ARTVİN’de geçimini hayvancılıkla sağlayan Fahriye ve Bilalettin Kınalı çiftinin ahırında bulunan 5 büyükbaş hayvanından 3'ü şarbon hastalığına yakalanarak telef oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, ahırı karantinaya aldı.

Merkez Balcıoğlu Mahallesi’nde, uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan ve geçimini süt satarak elde eden Fahriye ve Bilalettin Kınalı çiftinin ahırında bulunan 5 ineğinin 3’ü, iki gün arayla telef oldu. Çift, sabah katlıklarında ahırda hareketsiz olarak buldukları ineklerini görünce durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

VİRÜS OLDUĞU SAPTANDI, AHIR KARANTİNAYA ALINDI

Yörede 5 gün içinde 3 büyükbaş hayvanın telef olması üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri de harekete geçerek bölgede çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hayvanların telef olmasının nedeninin şarbon (Anthrax) virüsü olduğu saptandı. Bölgeye gelen yetkililer ahırı karantinaya aldı, ölen hayvanlar da iş makinesi yardımıyla ahırdan çıkartılıp şehirden uzak bir bölgede toprağa gömüldü.

‘BİZİ MAĞDUR BIRAKMASINLAR’

Ahırda hayvanları telef olan Fahriye Kınalı 50 bin liralık kaybının olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

“Öyle bir üzüntü stres yaşadım ki bana milyonları verseniz değişmem. Benim şu anda 3 tane çocuğum öldü gibi görüyorum. Artık bildikleri gibi yapsınlar bizi de böyle mağdur bırakmasınlar. Herhangi bir ödeme olmadı olamayacağı da söyleniyor. Ben büyüklerimden bekliyorum. Benim üniversiteye gidecek çocuğum var bunlar olmazsa okutamayacağım. Benim günlük 200 lira gelirim vardı. Çocuğumu ona güvenerek okula verdim. İki çocuğumu bu yolla okuttum şimdi 3’üncüyü de yine süt satarak okutacaktım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorumö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ahırdan görüntüler

Hayvanların görüntüsü

Hayvanların iş makinesine konuluşu

Fahriye Kınalı konuşma

Detaylar

HABER KAMERA:Adem GÜNGÖR / ARTVİN ()

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