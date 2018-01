DHA YURT BÜLTENİ-12 

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

OBÜS VE ASKERİ ARAÇLAR, AFRİN SINIRINDAKİ HUDUT KARAKOLLARINA GÖNDERİLDİ

SURİYE'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD denetimindeki Afrin'e sınır olan Kilis'e, aralarında obüslerin de bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis sınırına, aralarında obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu askeri araç sevkiyatı yapıldı. TIR'lara yüklenen obüs ve askeri araçlar, Afrin sınırındaki hudut karakollarına gönderildi. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoydaki obüs ve zırhlı araçların 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı hudut karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.

ADANA'DAKİ OKULLARDA SON 2 DERSE 'SAĞANAK' İPTALİ



ADANA Valiliği'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi.

Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür."

POLİSİN DİKKATİ, FACİAYI ÖNLEDİ

ADANA'da nöbet tutan polis memuru, yağış nedeniyle devrilecek olan çam ağacını görüp, trafiği keserek olası faciayı önledi.

Kentte 2 gündür devam eden yağış, yer yer su baskınlarına neden oldu. Menderes Bulvarı'ndaki Adana Polis Evi'nde önünde nöbet tutan polis memuru, yağışın etkisiyle devrilme riski olan çam ağaçlarının yanına gitti. Polis, ağacın gövdesinden gelen sesler üzerine yoldaki araçları durdurdu, yayaların ise yoldan uzaklaşmasını istedi. Bu sırada çam ağacı büyük bir gürültüyle yola devrildi. Polisin dikkati olası bir faciayı önledi.Kapanan yol ağacın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

SAĞANAK SEBZE ÜRETİCİSİNİ VURDU

MERSİN’de etkili olan yağmur, Tarsus ilçesine örtü altı sebze üretim yapan çiftçiyi vurdu. Yağmur suları seraları etkisi altına alırken, hasat bekleyen sebzeye de zarar verdi.

Özel Bahşiş Mahallesi'nde sağanağın ilk gününde yağmur suları binlerce dönümlük arazide seralarda ekili sebzelere zarar verdi. Yağmur suyu yetersiz kalan motopomplar nedeni ile tahliye edilmezken çiftçiler yetkililerden yardım istedi. Kendisi gibi bölgedeki birçok çiftçinin yağmur nedeni ile mağdur olduğunu belirten 2 çocuk babası Hüseyin Özer (28), "Biz yine bittik. Yağmurun ilk günü olmasına rağmen dizime kadar yükselen sular yarın seralarımızı tamamen kaplayacak. Ekili tüm ürünler heder oldu. Bölgede sadece 3 motopomp var. Onlarda bu suları çekmeye yetmiyor. Söz verilen ama bir türlü devreye girmeyen motopomplar nedeniyle seralar yine sular altında kaldı. Biz bittik, ürünlerimiz yine heba oldu. Yetkililer artık sesimizi duysun" dedi. Her sağanakta ekili alanlarını yağmur sularının bastığını ifade eden Özer, şöyle dedi:

"Çiftçi gırtlağa kadar borçlu. Ben nasıl evimi geçindireceğim, 150 bin lira borcum var. Geçen yılda aynı bu şekilde seraları sel aldı. Motopomplar yetersiz kalıyor. Gördüğünüz gibi arazi sular altında kabaklar sabaha kadar her yer dolacak. Bu ürünlerin işi bitti. Güneş vurduğu an bu ürünlerin hepsi solacak. Seraların içindeki ürünleri, bitmiş durumda kimse bunları toplamaya da gelmez. İşçiye yüz lira versen bile gelmez. Sabaha kadar suların yükselmesi ile bu ürünler hep suda kaybolacak."

Seraları sular altından kalan diğer çiftçiler ise kendi imkânlarıyla iş makinelerinin yardımı ile suları derelere vermek için gayret gösterirken yetkililerden motopomp sorununa bir an önce el atmalarını istedi.

Bu arada hava sıcaklığının 9 ile 18 derece arasında değişirken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda cuma günü sabah saatlerinde itibariyle başlayacak olan kuvvetli fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirdi. Saatte yaklaşık 70 kilometreyi bulacak fırtına nedeni ile halkın dikkatli olması istendi.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI SELAHATTİN DEMİRTAŞ, ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

EDİRNE F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 11 Şubat günü yapılacak HDP 3'üncü Olağan Kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Cezaevi'nden gönderdiği mektupta bu kongrede Eş Genel Başkanlığa aday olmayacağının şimdiden bilinmesini istediğini belirten Demirtaş, "Koşullarım ne olursa olsun, partimin ve halkımın emrinde demokrasi mücadelesinin hizmetkarı olmaya devam edeceğim. İktidar merkezli kirli propagandaların bize yönelik temelsiz, hukuksuz ve ahlaksız ithamlarına, saldırılarına rağmen ne bölücüyüz, ne teröristiz."dedi.

HDP Eş Genel Başkanlığı'nı 8 yıldır sürdüren ve Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, partisinin 11 Şubat'ta yapılacak 3'ncü olağan kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş'ın aday olmayacağına ilişkin gönderdiği mektup, Diyarbakır'da tüm HDP'li milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay tarafından okundu.

KARDEŞLİK İÇİN MÜCADELE ETTİK

Serpil Kemaybay tarafından okunan mektupta, yasadışı bir şekilde siyasi rehine olarak tutulduğunu belirten Demirtaş, "Hakkımda açılan 30'dan fazla davanın tek birinde bile hakim karşısına çıkarılmadan, zorbalıkla ve adeta siyasi bir intikam saiki ile karşı karşıya bulunuyorum. Hepinizin bilmesini istiyorum ki, ben, arkadaşlarım ve partim demokratik siyasete yürekten inandık. Türkiye'nin birliği içinde Cumhuriyet'in demokratikleşmesi; barış, adalet, eşitlik ve özgürlük değerlerinin hayat bulması, ezilen emekçilerin, kadınların, gençlerin sömürüsünün son bulması, Kürdün, Türkün, Sünninin, Alevinin bir arada kardeşçe huzur içinde yaşaması için mücadele ettik, ediyoruz." dedi.

NE BÖLÜCÜ, NE TERÖRİSTİZ

Siyasi çizgilerinin, duruşlarının, söylem ve eylemlerinin birçok partiden farklı olduğunu ifade eden Demirtaş, "Siyaseti rant için, koltuk için, ailemize ve yakın çevremize menfaat sağlamak için yapmadık. Türkiye ezilenlerinin bir parçasıyız ve ezilen yoksul halkımızla birlikte bedel ödeye ödeye, partimizi bu güçlü noktalara getirdik. Bize yönelik temelsiz, hukuksuz ve ahlaksız ithamlara, saldırılara rağmen ne bölücüyüz, ne teröristiz. İktidar etrafında kümelenmiş birçok siyasetçi, belediye başkanı yolsuzluk, hırsızlık ve rant batağında rüyasında bile göremeyecekleri trilyonları götürürken yargılanmıyorlar; bizler haksız ve hukuksuzca hapishanelerde tutuluyoruz. Halkımız için bu bedeli ödemekten hep gurur duyduk, bizim için büyük bir şereftir. Halka yönelik hırsızlık, alçaklık ve zulüm yapmaktansa; halk adına tutsak olmak bizim açımızdan evladır. Türkiye'nin OHAL gibi anti-demokratik bir baskı rejimi ile yönetildiği bu günleri de bütün Türkiye toplumu olarak el ele verip demokrasi içinde aşacağımıza yürekten inanıyorum. Eş Genel Başkanlığını yürüttüğüm HDP'nin, Türkiye'nin bu demokrasi yolculuğuna her zamankinden daha fazla katkı sunacağından kuşkum yok. Partimiz 11 Şubat'ta gerçekleştireceği Olağan Kongresi'nde demokratik siyasette yeni bir hamlenin başlangıcını yapacak; karamsarlığa karşı umudu büyütecek ve yine, yeniden HDP diyerek yoluna güçlenerek devam edecektir. Kongre sürecimiz artıları ve eksileriyle son iki yılımızı masaya yatırmak için bizlere önemli bir fırsat sunacaktır. HDP, ana siyasi hattı, programı ve çizgisinden taviz vermeden yeni söylem, yeni eylem ve yeni kadrolarıyla önümüzdeki iki yıla en hazırlıklı parti olarak girecektir. Ben de şahsen, bin bir emekle var edilmiş olan partimiz HDP'nin başarısı için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Koşullarım ne olursa olsun, partimin ve halkımın emrinde demokrasi mücadelesinin hizmetkarı olmaya devam edeceğim. 11 Şubat'ta gerçekleşecek olan Olağan Kongremizde, Parti Meclisimiz, Merkez Yürütme Kurulumuz ve diğer yönetim organlarımızda güçlendirme amacıyla değişikliklere gidilecektir. Yeni siyasal mücadele dönemini daha güçlü karşılamak, demokratik siyasete demokrasi kültürünü kazandırmak, koltuk ve makam için değil halk adına siyaset yapma bilincini geliştirmek ve yeni arkadaşlarla, yeni bir heyecanla yola devam etmek için bu kongrede Eş Genel Başkanlığa aday olmayacağımın şimdiden bilinmesini istiyorum." dedi.

EŞ GENEL BAŞKAN SORUMLULUĞUYLA HİZMETE DEVAM EDECEĞİM

HDP'de Eş Genel Başkan sorumluluğuyla hizmet etmeye devam edeceğini belirten Demirtaş, "Bizler mevki, makam insanı değil, görev ve sorumluluk insanlarıyız.Partimizdeki resmi konumum, hukuken üyeliğe bile izin vermese, ben yine de Eş Genel Başkan sorumluluğu bilinci ve heyecanıyla HDP'ye ve siz değerli halkımıza hizmet etmekten bir an bile geri durmayacak, şimdiye kadar olduğu gibi, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Demokratik siyasete inanan, ilgi duyan ve kendine güvenen gençleri ve kadınları HDP'de görev almaya, sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. Unutmayın ki, 27 yıl önce yoksul bir işçinin çocuğu olarak özgürlük mücadelesine girmiş olan benim gibi biri, sadece halkın desteği ve inancı ile 8 yıl boyunca Eş Genel Başkan olarak görev yaptı. Partimizde siyaset yapmanız için paranızın, gücünüzün, aşiretinizin olmasına gerek yok. Yüreğinizde halk sevgisi ve cesaretin olması yeterlidir. Gerçek bir halk partisi olan HDP'nin her türlü saldırı karşısında dağılmadan, dimdik ayakta durması ve güçlenmesi HDP'nin yıkılmayacağının en iyi ispatıdır. HDP kişilerin, liderlerin değil, ilkelerin partisi oldu. Bundan sonra da yoluna bu şekilde devam edecektir. Kongreye doğru giderken, bütün partililerimizi ve halkımızı gerek yerel konferanslara gerekse kongre sürecinde en güçlü şekilde öneri ve eleştirileriyle tartışmalara dahil olmaya davet ediyorum. Büyük bir moral ve coşku ile seçime hazırlanır gibi, bayram telaşı içinde partimizi büyük kongreye götürmeye hepinizi davet ediyorum. 11 Şubat'ta bütün HDP'liler Türkiye'nin her bir yanından Ankara'ya akacak, barış, özgürlük, kardeşlik ve faşizme karşı büyük bir direniş mesajı verecektir."

FETÖ’NÜN DERSHANESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ OLUYOR

ÇORUM’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konulan FETÖ’ye ait dershane binası İcra Müdürlüğü olarak hizmet verecek.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdakul, yaptığı açıklamada Çorum'un Ilıca Caddesi’ndeki bir binanın üç katında tadilat çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek yakın zamanda hizmete sunulacağını belirtti.

Basın toplantısında Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açıklamalarda bulunan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdakul, FETÖ terör örgütünün milletin dini duygularını istismar ederek kaynak oluşturduğunu ve bu kaynaklarla çeşitli yatırımlar yaptığını dile getirerek, “Onlardan birisi de Çorum'un Ilıca Caddesi’nde eski dershane olarak kullanılan bir binanın üç katıydı. 15 Temmuz’dan sonra el konulan o bina hazine mülkiyetine geçilmişti. Adalet Bakanlığına oranın tahsisini sağladık. İcra Dairelerini güçlendirme projesi kapsamında orayı İcra Müdürlüğü ve icra faaliyetlerinin yürütüldüğü bir ek bina olarak kullanacağız. Tadilat işlerinde son aşamaya gelindi. Böyle bir kaynağı devletin ve milletin hizmetine sunulmuş olmasından dolayı mutluluk duyuyoruzö dedi.

İLKOKULDA YARDIM ODASI OLUŞTURULDU

KARABÜK'te ilkokulda maddi durumu iyi olmayan öğrenci aileleri için 'infak' adı altında yardım odası oluşturuldu. Tespit edilen 30'u yabancı 50 aileden 10 aileye yardımda bulunuldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 865 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu yönetimi ve okul aile birliği, ihtiyaç sahibi öğrenci aileleri için çalışma başlattı. Bu kapsamda 'infak' adı altında yardım odası oluşturuldu. Gıdadan giyime kadar bu odada toplanan malzemeler okul aile birliği tarafından ihtiyaç sahibi 10 aileye ulaştırıldı. Okul Müdürü Erdoğan Ünver, tespit ettikleri öğrenci ailelerinin evlere ziyarete gittiklerini ve bazı çalışmalar yapmalarının gerektiklerini düşündüklerini belirterek, "Okulumuzdaki odayı böyle bir işe tahsis ettik. Okul aile birliği yönetimimizle birlikte velilerimize bir duyuru yaparak onlara hep beraber dezavantajlı ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamamız, destek olmamızın gerektiğini söyledik. Sağolsunlar bizleri kırmadılar. Birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Burada en önemli olan şey, yardımların ciddi şekilde yerine ulaşıyor olması. Okul olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu işi sürdürüyor olmamız. Bu bizi mutlu ediyor" dedi.

Odanın adının 'infak' olmasıyla ilgili olarak da Ünver, "Atalarımızdan, Osmanlı İmparatorluğundan, geçmişten de biliyoruz ki 'infak' bizim için önemli bir kavram. O sebeple de infak kavramını da zihinlere yerleşmesini istedik. Böyle bir isimle isimlendirdik odamızın adını" diye konuştu.

30'U YABANCI UYRUKLU 50 DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİMİZ VAR

Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Cin ise, 50 dezavantajlı öğrencilerinin bulunduğunu bunlardan 30'unun yabancı uyruklu olduğuna değinerek, şöyle dedi:

"Önce arayıp randevu talep ediyoruz. Gidip eksiklerine bakıyoruz. Giysi, gıda ya da başka türlü bir sıkıntıları olup olmadığını belirliyoruz. Ertesi günde yardımlarımızı veriyoruz. Bazı ailelerimize de para yardımı yaptık. Bunu da sınıf annelerimizin destekleriyle karşılıyoruz. Sınıf ailelerimiz bu konuda çok iyiler. Şu ana kadar 10 aileye yardımda bulunduk"

Cin, okullarının eksikliklerinin giderilmesi için de kermes düzenlediklerini, buradan elde edilen gelirle bu ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını söyledi.

AK PARTİLİ RAVZA KAVAKCI KAN: 28 ŞUBAT MAHKUMLARININ TEKRAR YARGILANMALARI İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Bolu F Tipi Cezaevi'nde, 28 Şubat döneminde cezaevine giren hükümlülerin koşullarını incelerken, "28 Şubat kararlarıyla mahkum olan kişilerin tekrar yargılanmaları için çalışma yapacağız" dedi.

Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, beraberindeki Ak Parti Konya Milletvetkili ve Ak Parti İnsan Hakları Genel Merkez Başkan Yardımcısı Hüsnüye Erdoğan, Bolu F Tipi Cezaevi'nde incelemelerde bulundu. Ziyaretinde 28 Şubat kararlarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin koşullarını inceleyen Ravza Kavakcı Kan, cezaevi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ravza Kavakcı Kan, 28 Şubat dönemi ile ilgili olarak, "O dönemler insanların irticacı diye etiketlendiği, küçük yaştaki çocukların insan hakları ihlaline uğradığı, hapse atıldığı, başörtülü kızların sokaklarda sürüklendiği, insanların hayatlarının üzerinden silindir gibi geçildiği bir dönemdi. Biz bu dönemde bu süreçle yüzleşiyoruz. Halen sürmekte olan mağduriyetler var ise hukuk çerçevesinde bunları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bizim için verimli bir ziyaret oldu. 28 Şubat kararlarıyla mahkum olan kişilerin tekrar yargılanmaları için çalışma yapacağız. Cezaevi şartları ile ilgili olarak ufak tefek konularda bazı idari konularda belki yapılabilecek şeyler var. Onların buradaki hayatını da daha iyileştirebilmek için neler yapılabilir onları da detaylı olarak inceleyeceğiz" diye konuştu.

MANTAR TANTUNİSİNE BÜYÜK İLGİ

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, vatandaşlar ormandan topladıkları mantarların tantunisini yaparak alternatif lezzet yaptı.

Ürettiği üzümü ile bilinen Üzümlü Mahallesi kadınları bu kez farklı bir lezzete imza attı. Toplandıkları Kanlıca cinsi mantardan tantuni yapan kadınlar, ziyarete gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeline ikramda bulunurken tam not aldı.

Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, kurum olarak 2017 yılını son 10 yılın en verimli yılı olarak kapattıklarını belirterek, personeli ödüllendirmek için gezi düzenlediklerini söyledi. Personelinin moralinin yüksek tutulması için çam ağaçları arasında mantar toplama organizasyonu düzenlediklerini ifade eden Çelik, "Başarılı personelimizi ödüllendirmek için Toroslar'ın zirvesindeki Üzümlü Mahallesi’ne mantar toplamaya götürdük. Burada hem spor yaptık hem bol oksijen elde ettik. Topladığımız mantardan tantuni yapılmasını sağlayarak birlikte yedik. Bize mantar tantunisi yapan köyün maharetli kadınlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da, ürettikleri tatlıları satarak hem ülke hem de kendi aile ekonomilerine katkı sağlayan kadınların sezonu olması nedeni ile topladıkları kanlıca mantarından tantuni yaptıklarını kaydederek, "Üzümlü kadınları Mersin'in lezzet listesindeki et ve tavuk tantunisi listesine şimdi de mantar tantunisi ekledi. Orman köylüsü kadınlarımızın bu üretkenliği takdirle karşılıyoruz. Bundan sonra öyle tahmin ediyorum ki halk et ve tavuk tantunisinin ardından mantar tantunisi de tatmak isteyecek. Damak tadımıza yeni bir lezzet sunan Üzümlü kadınlarına teşekkür ediyorum. Bölge Müdürlüğü olarak bizler orman köylümüze daha fazla destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Mustafa Başbilen ise, mantarından tantuni yaptıklarını kaydederek, yurt geneline tanıtmak istediklerini söyledi. Başbilen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeytinyağı yapılan mantar tantunisini yiyen bir daha bırakamaz. Damak tadımıza Üzümlü Köyü olarak bir yeni lezzet daha ekmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

GASPÇILAR POLİSTEN KAÇAMADI

MERSİN'de, Suriyeli uyruklu bir kişiye dövüp, bıçak tehdidi ile cep telefonundan internet bankacılığını kullanarak 4 bin lira parasını alan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kadın 3 kişi, Suriye uyruklu O.S.'yi bilinmeyen bir nedenle önce dövdü. Ardından bıçak tehdidi ile cep telefonundaki internet bankacılığını kullanarak 4 bin lira parasını bir başkasının hesabına aktararak kayıplara karıştı.

Yaşananlardan sonra Suriyeli O.S.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışmanın ardından zanlılar O.A. ve C.Y. ile hesabına para aktarılan M.G.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

