DHA YURT BÜLTENİ-12

FUEL-OİL SIZINTISINDAN KİRLENEN KLEOPATRA PLAJI TEMİZLENDİ (ek)

1)SAHİL GÜVENLİK DENİZDE İNCELEME YAPTI

Alanya'da yağmur suyu drenaj kanalından sızan fuel-oilin kirlettiği ve bugün temizlik çalışması yapılan ünlü Kleopatra Plajı'nda Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri de inceleme yaptı. Denizdeki çevre kirliliğini tespit etmek amacıyla deniz suyundan numune alıp ölçüm yapan ekipler tespit tutanağı hazırlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderdi.

Egin ANAK-ALANYA/

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2)ESKİ BAKAN AYKUT, MİNİK RESSAMIN SERGİSİNİ AÇTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Sevinç Su Karlıova'nın 'Renklerin Dünyası' adlı kişisel resim sergisi, sanat severlerle buluştu. Sergi, Türkiye'nin ilk kadın bakanı İmren Aykut tarafından açıldı. Bodrum'daki özel bir okulda açılan sergide, 2 yaşında resim yapmaya başlayan ve bugüne kadar pek çok sergi açan küçük ressam Sevinç Su Karlıova'nın yaklaşık 25 eseri yer aldı. Serginin açılış törenine, eski bakanlardan İmren Aykut, Karlıova'nın öğretmenleri, okul arkadaşları ve Bodrum'da yaşayan bazı sanatçılar katıldı. Eserleri katılımcıların beğenisini kazanan küçük ressam, davetlilere sergisi hakkında bilgiler de verdi. Sevinç Su Karlıova, sergisinde yer alan resimler arasında İmren Aykut'un bir portresi de bulunuyor.

Küçük ressam tarafından kendi resmi hediye edilen Aykut, "Kendi resmimi çok beğendim. Çünkü yüz ölçülerini o kadar iyi oturtmuş ve renkler o kadar canlı ki şaşırdım kaldım. Resmim küçük bir çocuk tarafından ilk defa yapıldı, bu da beni çok mutlu etti. Sevinç Su, anne ve babası bu işi çok ciddiye alacak. Ona çalışabileceği ortamlar yaratacak. İyi bir ressamdan eğitim alması da çok önemli" dedi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmren Aykut ise FETÖ hakkında da açıklama yaptı. Örgütün hala alt kademelerde var olduğunu belirten Aykut, "Bütün alt kademelerde FETÖ hala kaynıyor. Bunların mutlaka ayıklanması lazım. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan ayıklanması lazım. TBMM'yi bombalamayı bile göze almış bir kuruluş bu. Bunun daha ilerisi olabilir mi? Kendi halkını bombalamış, öldürmüş vahşi bir kuruluş bu. Hitap anlamıyla vahşi bunlar. Bunların dinle, İslam ile hiçbir alakaları yok. bunların Müslümanlığına inanmıyorum ve katiyen kabul etmiyorum. Hiç aralıksız ve ciddi bir şekilde FETÖ mücadelesine devam edilmesi lazım. Ben bu konuda Cumhurbaşkanının en büyük desteğiyim. FETÖ mücadelesinde yanındayım" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sergiden genel detay görüntüler

- İmren Aykut ile röp vardır

( Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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3)ADLİYE EK BİNASINDA BACA YANGINI

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi ek binasının altındaki bir lokantanın bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın korkuttu.Bugün saat 13.00 sıralarında 1593 sokakta bulunan, 8 katlı İzmir Adliyesi ek binasının altındaki lokantanın bacasında küçük çaplı yangın çıktı. Lokantanın bacasından çıkan alev ve dumanları görenler itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, binanın terasındaki baca girişine su tutarak alevleri söndürdü. Yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, lokantada gün boyu servis yapılamadı.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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4)YILBAŞI EĞLENCESİ VE UYUŞTURUCU İÇİN GASP YAPTILAR

ANTALYA'da yılbaşı eğlencesi ve uyuşturucu madde almak için para bulamayan iki şüpheli, yarım saat arayla iki kadını gasp etti. Şüphelilerin gasp anı ve gasp ettikleri çantayla otobüse binerek kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı.İlk gasp olayı, yılbaşı akşamı Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde meydana geldi. Yılbaşı gecesi eğlenmek ve uyuşturucu madde almak isteyen Salih Ç. (23) ve Okan G. (21), gasp yapmaya karar verdi. Fener Mahallesi üzerinde evine gitmekte olan Meryem Yağmur'u (75) gören şüpheliler, yaşlı kadını takip etmeye başladı. Tenha bir noktada kadının elindeki çantasını gasp eden 2 şüpheli, ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirdi. Şüpheliler, içersindeki 200 TL'yi aldıktan sonra çantayı ormanlık alanda ağaçların üzerine attı.

2 şüpheli bu kez Güzeloba Mahallesi'nde evine gitmekte olan Esra Sayımlar'ın (30) çantasını gasp etti. Gasp ettikleri çantayla birlikte otobüse binen şüpheliler, Ermenek Mahallesi'nde ormanlık alanda araçtan inerek çantadaki 50 TL'yi ve cep telefonunu aralarında bölüştü.

100'E YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Yarım saat arayla iki gasp ihbarı alan polis ekipleri, bölgede inceleme yapması için özel bir ekip kurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı özel ekip önce mağdurlarla görüşüp robot resim ve eşkal tespiti yaptı. Verilen eşkal doğrultusunda 2 gün boyunca 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelileri Ermenek Mahallesi'nde bir parkta uyuşturucu temini için hazırlık yaparken gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguları tamamlanan iki şüpheli Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

GASP ANI KAMERADA

Şüpheliler, ikinci gasp olayında ve kaçmak için bindikleri otobüste güvenlik kameralarına yakalandı. Yol kenarında yürüyen Esra Sayımlar'ı gasp şüphelilerinin kovalaması ve çantayı alıp kaçması görüntülere yansıdı. Ellerinde siyah kadın çantasıyla otobüse binen şüphelilerin dikkat çekmemeye çalışması ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Şahısların polisler arasında şubeden çıkışı

Polis aracına binmeleri

Aracın adliyeye gidişi

Adliye dış plan görüntü

Güvenlik kamera görüntüleri

1.Görüntü.. Ekranın sağ üst kösesi kadınların yürürken görüntüsü

Şüphelilerin kap kaç yapmaları

2. Görüntü.. Kapkaç olayının diğer güvenlik kamera görüntüsü

3. Görüntü.. Şüphelilerin belediye otobüsüne binmeleri ve oturmaları

4. Görüntü.. Şüphelilerin otobüsten inmeleri

399 MB /// 03.34

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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5)'PAYLAŞMAK ENGEL TANIMAZ'

NİĞDE Rehberlik Araştırma Merkezi ile Gönül Elçilerinin desteğiyle ‘Paylaşmak Engel Tanımaz’ projesi kapsamında oyuncak toplama kampanyası başlatıldı. Rehberlik Araştırma Merkezi’nde gerçekleşen kampanya açılış programında 300 oyuncak özel çocuklara hediye edildi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Şimşek, vatandaşlardan sağlam ve temiz olan ikinci el oyuncakları özel çocukların kullanması için istedi. Dr. Çiğdem Şimşek, ‘Paylaşmak Engel Tanımaz’ projesinin hedefinin aile ve çocuklarda paylaşma ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara karşı farkındalık oluşturup onların mutluluğuna destek olmak olduğunu söyledi. Şimşek, "Amacımız kırsal kesimden gelen buraya eğitsel tanı almak için gelen çocuklarımızı mutlu etmek ve onlara ödül olarak oyuncak hediye etmekti. Asıl amacımız ise evlerimizde kullanmadığımız oyuncaklarımızı çocuklarımızın oynamadığı oyuncaklarımızı kullanılabilir durumdaki oyuncakları Rehberlik Araştırma Merkezine bağışlayarak kırsal kesimden gelen dezavantajlı çocuklarımıza hediye etmek. Bizler projenin tanıtımı için yeni oyuncaklar aldık yaklaşık 300 kadar oyuncakla bizler bu projeye başladık. Bundan sonraki desteğimiz ise sıfırda olabilir temiz ikinci el de olabilir. Evlerimizdeki oyuncakları toplayarak bu çocuklara ulaştırmak istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Projenin açılışı

- Çocuklara oyuncak dağıtımı

- Detay görüntüler

- Dr. Çiğdem Şimşek'in konuşması

- Oyuncak alan çocuklardan görüntü

Süre: 01'47" Boyut: 118 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()