DHA YURT BÜLTENİ-12

Gölcük Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi/EK

KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Bolu Belediyesi tarafından Gölcük Tabiat Parkı kararının iptali ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Belediye Encümeni tarafından bugün (2 Ocak 2018) yapılan toplantıda Gölcük – Dağ Köşkü(İdari Bina ve Konukevi), Bungalovlar ve Göl Gazinosu Kiralama İhalesi’nin iptaline karar verilmiştir. Belediye Encümeni’nin aldığı kararda, "Gölcük Tabiat Parkı’nda yapılacak olan idari bina, bungalov evler ve Gölcük gazinosu’nun işletmesi işinde kapsam değişikliği yapılacağından, ihalenin şartları değişeceğinden ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber:BOLU,()

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Plaja akan fuel-oil kirliliğe neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki ünlü Kleopatra Plajı'na yağmur suyu drenaj kanalı aracılığıyla sızan fuel-oil kirliliğe neden oldu. Sızıntının belediyeye ait yüzme havuzundaki ısıtma sistemi arızasından kaynaklandığı belirlendi.

Alanya merkezindeki ünlü Kleopatra Plajı'nda yağmur suyu drenaj kanalından denize akan sıvı ağır kokuya neden oldu. Denize de karışan atık nedeniyle rahatsız olan çevre sakinleri duruma tepki gösterirken, bazı turistler de koku ve görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı.

'500 METRELİK BİR ALANI KAPLAMIŞ'

Bölge sakinlerinden Onur Güner, akan sıvının akaryakıt olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Burası balıkların ve kuşların ürediği bir yer. Vatandaş yürüyüş yapıyor ve denize giriyor. Doğa felaketle karşı karşıya. Yaklaşık 500 metrelik bir alanı kaplamış durumda" dedi.

'ALANYA ÖNEMLİ BİR TURİZM MERKEZİ'

Ailesiyle sahilde yürüyüş yapan Ceyhun Baltacı, kokunun rahatsız ettiğini vurgularken, "Sahile zift ve katran gibi bir sıvı akıyor. Umarım yetkiler kısa zamanda çözüm bulur, akıntının sebebini araştırırlar. Bir daha olmaması için önlemler alınır. Alanya önemli bir turizm merkezi. Yeni yılın ilk günlerinde denize giren ve güneşlenenler var. Bunlar son derece önemli. O yüzden yetkililerin daha duyarlı olması lazım. Yöre halkının da dikkatli davranması gerekir" diye konuştu.

HAVUZDAN FUEL-OİL SIZMIŞ

İhbar üzerine plaja gelen polis, sıvının ne olduğunu ve kaynağını belirlemek için çalışma başlatırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü yetkilileri, Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun ısıtma sistemindeki arızadan dolayı sızan fuel-oilin yağmur suyu kanalına karıştığını belirtirken, konuyla ilgili işlem yapıldığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denize karışan atıktan görüntü

-Plajdan görüntüler

-Onur Güner'in konuşması

-Ceyhun Baltacı'nın konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Üniversiteliler, havada, karada ve denizde hareket eden drone yaptı



Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, havada, karada ve denizde hareket edebilme özelliği olan drone yaptı.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Cemal Çorbağa ve bölüm öğrencileri Ferit Gergin, Erhan Yürekli, Muharrem Gürgen, Deniz Reyhaniye, Emre Aydın, Furkan Pelen ve Özgür Yıldız, yaklaşık 3 aylık kısa zaman diliminde imkanları dahilinde profesyonel drone imal etti. Yüksek hız, irtifa ve manevra özelliği ile göz dolduran drone için, örümcek misali karada hareket edebilmesi ve denizde dahi kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Deniz Reyhaniye, ileri teknoloji ürünü olan hava araçlarının çok rağbet görmesi üzerine kendilerinin de harekete geçtiğini söyledi. Reyhaniye, şöyle dedi:"İmal ettiğimiz hava aracının diğer araçlardan farklı, yüzde 100 profesyonel olması. Diğer hava araçlarına kıyasla 1.5 saat havada durabiliyor. Gidip-gelme özelliği ve manevra kabiliyeti daha hızlı. Aracın alt mekanizması için de örümceği örnek alarak ayaklı olmasını planladık ve bunun üzerinde çalışmamız devam ediyor. Piyasada satılan hava araçlarında düşme olayında gövde ve pervanelerde,kırılma çatlama ve parçalanma olayı çok fazla olması nedeniyle biz kendi ürettiğimiz hava aracında karbon fiber kullandık ve 10-15 defa bunu test ettiğimizde kırılma olayı olmadı. Sağlamlık açısından testlerimizi tamamladık ve olumlu sonuç aldık. Hava aracımızın herhangi bir kesinti veya pil bitmesi durumunda GPS özelliği de bulunmakta. Bu sayede ilk kalktığı yere düşmeden dönme özelliği var. Hava aracı yüksekten görüntü almaya başladığında Gimbal özelliğiyle titreşimleri engelleyerek görüntü netliği sağlamakta ve görüntüyü de anlık iletilmekte. Cep telefonu ve televizyon izleme imkanı sağlayan kamera sistemleri kullandığımız hava aracımızı istediğimiz yere yönlendirebiliyoruz. En önemlisi ise alt bacak yerleştirme ve karada hareket edebilme kabiliyetine yönelik çalışma ve denemelerimiz devam ediyor." Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Furkan Pelen de piyasadaki hava araçlarına oranla kendilerine ait drone'nun çok sessiz olduğunu anlatırken, "Uçtuğunda fark edilmeyecek kadar sessiz, hızlı ve çok sağlam. Bunun için de gövde ve kanat kısmında karbon fiber kullandık. Bizim asıl düşüncemiz araca örümcek bacak eklemekti. Araştırmalarımıza göre, ülkemiz ve dünyada böyle bir drone üretilmemiş. Ürettiğiniz aracın havada ve kadara yürüyebilmesini hedefleyerek yola çıktık ve çalışmalarımıza bu doğrultuda yürüttük. Şu anda drone gövde kısmını tamamlayarak test uçuşlarımızı yaparak olumlu sonuçlar aldık" diye konuştu.Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ferit Gergin ise, “İmal ettiğimiz cihaza bacak eklemeyi düşündük. Biz bu aracın özellikle arama ve kurtarma amaçlı olarak kullanılabilmesini amaçladık. Dağ ya da herhangi bir yerde mahsur kalan kişilere havadan ulaşılamadığı durumlarda karadan hareket ederek, belirlenen yere ve kişiye ulaşılmasını sağlamış olacağız"dedi. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Cemal Çorbağa da mühendis adayı öğrenci arkadaşları ile yüksek irtifaya sahip, ani manevra yapabilen sessiz bir drone imal etmeyi amaçladıklarını, karada hareket edebilen ve diğer hava araçlarına göre daha yüksek irtifalara çıkabilen bir drone imal etmeye yöneldiklerini belirtirken şöyle dedi: "Hatta suda dahi hareket edebilme mekanizmasının olmasına yönelik çalışıyoruz. Bu aracın en büyük özelliğinden bir tanesi 15-20 defa düşmesine rağmen çalışır durumda olması. Birçok kamu kuruluşu binlerce lira vererek drone alıyor. İmalat ettiğimiz drone 3 bin lira gibi cüzi bir rakama ortaya çıktı. Hava aracımızda karbon fiber kullandık. Yani bizim piyasada bulunan araçlara göre kırılmama, sessiz çalışması, yüksek irtifalara çıkması ve ani hareket yapabilmesi özelliğinin yanı sıra sonraki aşama olan karada da onun da ileri aşamasında suda da hareket edebilen bir drone imal etme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca diğer araçlar 15-20 dakika havada kalabilirken, imalat ettiğimiz ve test çalışmalarını yaptığımız drone havada 1.5 saat kalabiliyor. Bu aracı daha da geliştirerek başta savunma sanayi olmak üzere, arama-kurtarma ve sağlık olmak üzere her alanda kullanılabilir bir hale getirerek ülkemize ve insanlığa kazandırmayı hedefliyoruz." Yrd.Doç.Dr. Cemal Çorbağa. ayrıca hava aracının tasarım ve üretim aşamasında kendilerine destek veren Rektör Prof.Dr. Mazhar Bağlı’ya da teşekkür ederek, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak daha büyük işler yapacaklarını ekledi.



Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin drone üzerinde çalışmaları

-Öğrenciler ile röportaj

-Yrd. Doç. Dr. Cemal Çorbağa’nın açıklaması

-Drone'ı Üniversite üzerinde uçurtmaları ve görüntü almaları (Cep Telefonu ile çekim)

7 Dakika 465-MB

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,()

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Final sınavına giren öğrencilere çorba ikramı



Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde final sınavı öncesinde öğrencilere Nevşehir Belediyesi tarafından çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Hasan Ünver’in yarı yıl final sınavına katılacak öğrenciler için hazırlattığı çorba , Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde,dağıtıldı. Hacıbektaş Veli Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdüren öğrenciler Belediye Başkanı Hasan Ünver’e çorba ikramından dolayı teşekkür ettiler.

Görüntü Dökümü:

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-Belediye görevlilerinin öğrencilere çorba dağıtması

-Genel ve detay görüntü

1 Dakika 13 Saniye 79 -MB

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,()



