DHA YURT BÜLTENİ-12

MUHTARLIĞIN 'KÖYDE DEFİN YASAĞI'NA KAYMAKAMLIK MÜDAHALESİ (EK)

1)HUKUKÇU UZUNALİOĞLU: ŞAŞIRTICI BİR DURUM

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Giresun Barosu eski Başkanı Avukat Gültekin Uzunalioğlu, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı İbrahimşeyh köyü muhtarlığınca, köy nüfusuna kayıtlı olmayan kişilerin vefatları halinde köydeki mezarlık alana definlerine yasak getirilmesine ilişkin aldığı kararı değerlendirdi. Muhtarlık kararının şaşırtıcı olduğunu ve muhtarlıkların bu durumda inisiyatif alabileceklerine işaret eden Uzunalioğlu “Eğer bir kişi ikametgahı olmayan yerde gömülmek istiyorsa muhtar inisiyatif kullanır. Bu yönde idari bir karar alabilir. İlk kez böyle bir kararla karşı kalınması şaşırtıcı bir durum ama yine aynı muhtarlıkça bu sorun ortadan kaldırıldıö dedi.

‘ÖZEL BİR SORUN YOKSA YASAK KONULMAZ’

Giresun Muhtarlar Derneği Başkanı Ertuğrul Oksal ise definde ikametgah aranmaması gerektiğini savunarak şöyle konuştu: “Mezarlıklarda aileler kabile kabile oluşturulabilir. Bu nedenle ikametgah aranmayabilir. Köy taşınmazları köy tüzel kişiliğine aittir. İkametgahı yoksa muhtardan izin alması gerekir. Ancak aileden biri o mezarda yatıyorsa veya aralarında özel bir sorun yoksa yasak konulmaz.

GİRESUN/

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2)SURİYELİ 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi'nde kalan 14 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülünce hamile olduğu ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Gökçayır Köyü'ndeki Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriye uyruklu V.V., rahatsızlanınca, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan sağlık muayenesinde çocuğun hamile olduğu anlaşıldı. Jandarma tarafından ifadesi alınan V.V., 1 yıl önce aynı kampta kalan 28 yaşındaki A.A. ile dini nikahla evlendiğini ve şikayetçi olmadığını söyledi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), ()-

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3)TIR, DORSESİ ÜZERİNDE OTOMOBİLLE TRAFİKTE

ADANA'da bir TIR'ın, yüklü dorsesi üzerine halatlarla bağlanan otomobille trafikte hareket halinde görenler şoke oldu.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Kışla Caddesi'nde bu sabah bir TIR şoförü malzeme yüklü dorsesinin üzerine halatlarla bağladığı otomobille trafiğe çıktı. Sabah trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde uzun bir süre araçlarından içinde bu şekilde ilerleyen TIR, daha sonra Osmaniye yönüne otoyola girerek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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- Yüklü TIR üzerindeki otomobilin trafikte seyir halinde görüntüsü

- Görüntünün çekildeği aracın içindeki konuşmalar

SÜRE:01'01" BOYUT:62 MB

Haber-Kamera:ADANA,()

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4)İSLAHİYE'DE CEZAEVİNDE YANGIN TATBİKATI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 20 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu cezaevinde yangın tatbikatı düzenlendi. Hacı Ali Öztürk Mahallesi’ndeki İslahiye Ceza ve Tevkifevi'nde, olası yangına karşı tatbikat düzenlendi. Yangın alarmı verilmesinin ardından Ceza ve Tevkifevi'ne çok sayıda itfaiye, jandarma, polis, itfaiye,tedaş görevlileri ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatbikat sırasında jandarma cezaevinde, polis ise çevredeki yollarda güvenlik önlemi aldı. Siren seslerini duyan çevre sakinleri meraklı gözlerle olup biteni anlama çalışırken, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale için hazırlık yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Ceza ve Tevkifevi

- İtfaiye,jandarma,polis,sağlık araçları

- Cezaevi çevresinde güvenlik

- Tatbikata katılan personel hazır halde beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Kadir ÇELİK-Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 83 MB