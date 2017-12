DHA YURT BÜLTENİ-12

Akşener: Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile ilgili eleştirilerini Yozgat’ta da sürdürdü. Akşener, “Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum. Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK’nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz’ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınızö dedi.

Yozgat’ta, partisinin il teşkilat binasının açılış törenine katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener burada partililere seslendi. İYİ Parti'nin ‘cesurlar hareketi’ olduğunu belirten Akşener, vatandaşlardan partisine sahip çıkılmasını istedi. Hükümetin Yozgat’a yaptığı yatırımları eleştiren Akşener, “Bu şehre yapılan en büyük yatırım, en büyük bina, ceza evi. Yahu siz bu şehri açık cezaevi haline getirmişsiniz, fırsat bulan Yozgat’tan kaçıyor. Cezaevi en büyük binanız. Genç işsizliği, Şırnak’ta neyse, Edirne’de neyse, Yozgat’ta da aynısı. Üniversite mezunu gençlerimizin işsizliği, terörden bile daha fazla sorun olarak ortaya çıkıyor. Peki, ne yapıyor bu arkadaşlar. Hiç mi iyi bir şey yapmıyorlar. Yapıyorlar. Yozgat’a yapmışlar, yapmışlar, Yozgat’ta keklik üretimi 7 binmiş, sayelerinde 15 bine çıkmışö diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANI CESUR ADAM’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu da eleştiren Akşener, “Bu ülkenin, Dışişleri Bakanı çıkıyor, ‘bu ülkenin adaları, toprakları işgal edilmiş’ diyor. Vatan toprağının işgal edildiğini söylüyorsun. Gereğini yapacak mısın? ‘Ey Çipras’ diyecek misin? Demeye kalktığında, savunma bakanı dedi ki, ‘sıkıysa gel al’. Ne oldu peki, Dışişleri Bakanı’ndan ses var mı? Ama Cumhurbaşkanı cesur adam. Adam gitti, ‘buradaki adaları kaybettik, bari Sudan’dan bir adayı restore edelim.’ El alemin adasına restorasyon yap, burnunun dibindeki adaları, bakanın desin ki ‘işgal edildi.’ Sen orda tıs yap. Bu devlet yönetimi ciddiyetiyle bağdaşmayan bir konudur.ö

‘UZMAN ÇAVUŞ OLABİLMEK İÇİN AKP REFERANSI GEREKLİ’

Teröre en fazla şehit veren illerden birisinin Yozgat olduğuna dikkati çeken Akşener, “Yozgat’ta hiçbir şehit annesi, hiçbir şehit babası, şehit mezarının başında ağlamamıştır. ‘Vatan sağ olsun’ demiştir. Peki, cevabı bu mu? Gençler işsiz. Yozgatlı gençlerin önüne sadece seçenek olarak bırakılan, uzman çavuşluk. Onu da alabilmek için AK Parti teşkilatlarından kağıt getirmeniz lazım. Böyle bir Türkiye olamaz. Böyle Türkiye yönetilemez. Bizim yapacağımız birinci iş, Türkiye’de ekonomiyi sanayileştirmektir. Üretim ekonomisini öne koymaktırö dedi.

‘BOZDAĞ’IN ‘HOCA EFENDİ’ DEYİŞİNİ HATIRLIYORUM’

Son çıkan KHK ile ortaya çıkan tartışmalar hakkında da konuşan Akşener, şunları söyledi:

“KHK bizim için yok hükmündedir. Şişman bir adam vardı, bir dönem, zırhlı makam aracı tahsis edilmişti, bu ülkenin Genelkurmay Başkanı, bu şahıs tarafından hapse atılmış ve alkışlanmıştı iktidar tarafından. Ben o zamanlar Meclis yönetiyordum. Sayın Bekir Bozdağ, bu FETÖ grubuyla ilgili gözleri yaşara yaşara, ‘hoca efendi, hoca efendi’ deyişini hatırlıyorum. CHP’lilerin ağzından, ‘F’ çıksa hepsi beraber ortaya çıkarlar ama en şiddetli savunan da sayın Bakandı. Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum. Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK’nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz’ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınız. Mavi Marmara Gemisinde 9 şehidimiz var. Gittiler, İsrail’e bir ‘eyyyt’ yapıldı. Sonra aradan zaman geçti el sıkışıldı. Sayın Erdoğan, dedi ki ‘yahu giderken bana mı sordunuz.’ Bakın samimiyetle söylüyorum bürokrasideki arkadaşlara sesleniyorum, sakın ola ki kanunsuz bir iş yapmayasınız. Aynı sayın Erdoğan der ki dönüp size, ‘bana mı sordunuz kardeşim.’ Kalırsınız suçla baş başa.ö

‘Partimize sahip çıkmanızı istiyorum’ diye konuşmasını tamlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulunduktan sonra Kırşehir’e gitti.

ATSO Başkanı Çetin: Yılbaşı dini bir konu değildir

Antalya Ticaret Sanayi ve Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, her yılbaşı ışıklandırma konusunu tartışmaktan yorulduklarını belirterek, esnafın bütün kurum ve kuruluşlar ile birlik içinde kentte ışıklandırma yapması gerektiğini söyledi. Yılbaşı kutlamalarına da değinen Çetin, "Yılbaşı, dini bir konu değildir. Yılbaşı Çin'de de Afrika'da da insanlığın ortak kutladığı, dinle ilgisi olmayan bir kutlamadır" dedi.

ATSO tarafından yılın son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Aralık ayı olağan meclis toplantısında konuşan ATSO Başkanı Çetin, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Baykal'ın sağlığının düzeldiğini, bilincinin açık olduğunu ve konuştuğunu belirten Çetin, şubat ayı ortasında da tedavisinin sürdüğü Almanya'dan Türkiye'ye dönmesinin beklendiğini söyledi.

'İSRAİL HALKINA OLUMSUZ DUYGUMUZ YOK'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine tepki gösteren Çetin, "İsrail halkına, hiçbir olumsuz duyguda olmadığımızı ifade etmek isterim. İsrail halkının bir kesimi de bu karara karşı. Politikalar zamanla değişir, halklar arasındaki bağlar baki kalır. Bizim dileğimiz, İsrail ve Filistin halkının kardeşçe, barış içinde yaşamasıdır. Biz her iki toplumun da güvenini kazanmalı ve İsrail ile Filistin arasında adil bir barışın mimarları arasında olmalıyız. Bu yıl Antalya'ya 170 bine yakın İsrailli, 100 binden fazla İranlı, ayrıca Arap ülkelerinden de on binlerce ziyaretçimiz olmuştur. Antalya, insanların barış ve huzur içinde tatil yaptığı bir kentti. Antalya markasının bu başarısına hepimiz dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

'YILBAŞI DİNİ BİR KONU DEĞİLDİR'

Antalya'da yılbaşı ışıklandırması konusunun gündeme yeniden geldiğini belirten Başkan Çetin, her yılbaşında bunu tartışmaktan yorulduklarını dile getirdi. Antalya'da bütün kurum ve kuruluşlar ile esnafın birlik içinde ışıklandırma yapması gerektiğini savunan Çetin, şunları söyledi:

"Antalya olarak biz, bir dünya kentiyiz. Turizmin gelişmesini, kışın da canlanmasını istiyoruz. İlimizde yaşayan binlerce Avrupalı var. Otellerimiz yılbaşı programları yapıyor ve önemli sayıda kişi diğer illerden geliyor. Antalya'da bu nedenle yılbaşı daha canlı olmalıdır, alışveriş indirimleriyle ticaret canlandırılmalıdır. Toplum olarak eğlenme konusuna da önem vermeliyiz. Eğlenmeyen bir toplum haliyle stresli, öfkeli olur. Sürekli çatık kaşlı, ciddi, birbirinde kusur arayan değil; güler yüzlü ve eğlenen bir toplum olmalıyız. Yılbaşı, dini ve milli bayramlar, kutlama günleri bu nedenle önemlidir; bir fırsattır. Yılbaşı, dini bir konu değildir. Hristiyan dininde Katoliklerin Noel'i, 24 Aralık gecesidir; Ortodoksların Noel'i de 6 Ocak gecesidir. Yahudilerin Hanuka Bayramı farklıdır. Yılbaşı Çin'de de Afrika'da da insanlığın ortak kutladığı, dinle ilgisi olmayan bir kutlamadır. Anneler Günü gibi bir gündür."

'SON KHK, SİYASİ GERİLİMİ ARTIRIYOR'

Başkan Çetin, hukuk sisteminin şiddeti önlemesi ve cezalandırması gerektiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) uzlaşma görmek istediklerini vurgulayan Çetin, "Son Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan bir düzenleme, siyasi gerilimi artırmaktadır. Bu konu, endişeleri giderecek şekilde düzeltilmelidir" dedi.

Türkiye ekonomisinde 2017'nin, son 4- 5 yılın en iyi yılı olduğunu kaydeden Çetin, 2018'de yüzde 4- 5 arasında büyüme beklediklerini söyledi. 2018'e yavaşlamayla girildiğini de dile getiren Çetin, "Başbakan da 2018'in ekonomide zor yıl olacağını söylemiştir. Gelecek yıl, enflasyonun dövize bağlı olsa da tek haneye dönmesi mümkündür. Dövizdeki durum, yumuşak karnımız olmaya devam edecektir. Eğer Merkez Bankası, faiz konusunda, ekonomi yönetimi yabancı sermaye konusunda güven verirse döviz artışı yavaşlar. Dış koşullar, iyi olursa ve reform adımları atılırsa fazla sorun yaşamayız" diye konuştu.

'TURİZMDE 2018 YILINDAN ÜMİTLİYİZ'

Narenciye üretiminde üreticiye destek çağrısında bulunan Çetin, şunları söyledi:

"Portakal bahçelerinin sökülmesini önlemeliyiz. Belediyelerimiz geçen yıl portakal, nar alımları yapmıştı. Bu yıl da böyle kampanyalar yapmalıyız. Geçen yıl söylemiştim, okullarda çocuklara portakal suyu içirsek hem çocuklar daha sağlıklı olur hem de üretici ayakta kalır. 2018 yılı için turizmde çok daha ümitliyiz. Ekonomide Antalya olarak Türkiye genelinden daha iyi bir yıl bekliyoruz. Turizmde bu yıl yüzde 58 artış kaydettik; fakat halen 2014'ün gerisinde olduğumuzu unutmayalım. Türkiye son iki yılda Alman pazarının yarısını kaybetmiş oldu."

Almanya'da, kasım ayında yapılan erken rezervasyonlarda Antalya'nın yüzde 49 artışta olduğuna dikkat çeken Çetin, gelecek yıl Antalya'nın yükseliş sağlayacağını ümit ettiklerini söyledi.

ATSO'NUN 2018 YIL BÜTÇESİ BELİRLENDİ

Öte yandan 2018 bütçesinin görüşülmesinin ardından tekrar söz alan ATSO Başkanı Çetin, yeni yıl bütçesinde yüzde 4,5- 5 oranında artış yaptıklarını belirterek, yeni yıl bütçesinin 29 milyon 20 bin lira olduğunu aktardı. Bütçe, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

İşten çıkarılan işçiler organize sanayi bölgesinde yürüdü

İzmit'te, Ankara'ya yürümek istemeleri nedeniyle gözaltına alınan işçiler bugün eylemlerine devam ederken, organize sanayi bölgesi içerisinde yürüyerek protestoda bulundu.

İzmit Alikahya Mahallesi'nde bulunan Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işten çıkardığı yaklaşık 90 işçi dün sendikal yetki belgesi almak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gitmek için Ankara'ya yürümek isterken, polis müdahalede bulunmuştu. Aralarında Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve sendika yöneticilerinin de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. 33 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Bugün yeniden fabrikanın önünde toplanan işçiler, yeniden Ankara'ya yürümek istedi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet bugün de işçilere destek verirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Bakanlık yetkililerinin ilgili belgenin Cuma gününden önce hazır olmayacağını söylemesi üzerine, işçiler fabrika önünden organize sanayi bölgesinin kapısına kadar yürüyerek protestoda bulundu. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bizim yıllardır sendikamızın örgütlenmiş olduğu hiçbir yerinde 43 gündür yetkiler geciktirilmedi. Buranın özel bir önemi mi var?Posco Assan Kibar Holding, Bakanlık için, Başbakanlık için, Cumhurbaşkanlığı için özel bir şey mi ifade ediyor? Neden 43 gündür buradaki insanların yetkisi gönderilmiyor? Sendikanın çoğunluk yazısı gönderilmiyor? İşçilerin haklarının verilmemesi doğrultusunda talimatı kimler verdi, onları biz öğrenmek istiyoruz. 43 gündür bir sendikanın yetkisi gönderilmiyorsa, bu yasadışıdır. 30 saniyelik bir iş, basacaklar enter tuşuna, alacaklar çıktısını, atacaklar imzayı gönderecekler. Bu kadar basit. Bu kadar basit bir şey 43 gündür engellenebilir mi?" dedi.

Kazada ölen görme engelli, beyaz bastonu 'gayri nizami tutmaktan' asli kusurlu sayıldı

Antalya'da otomobiliyle çarptığı görme engelli çiftten Mehmet Kalkan'ın (39) ölümüne, Sevgi Kurt Kalkan'ın (49) yaralanmasına neden olan M.E.'nin yargılanmasına devam edildi. Ankara Trafik İhtisas Daire Başkanlığı tarafından mahkemeye sunulan raporda, Kalkan'ın beyaz bastonu sağ elinde gayri nizami biçimde taşımış olması 'asli kusur' sayıldı.

Kepez İlçesi Sütçüler Caddesi'nde 12 Nisan'da nisan ayında yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli çift Mehmet ve Sevgi Kurt Kalkan'a, M.E.'nin kullandığı 07 F 8889 plakalı otomobil çarptı. Mehmet Kalkan olay yerinde yaşamını yitirdi, Sevgi Kurt Kalkan hafif yaralandı. Mehmet Kalkan'ın cenazesi toprağa verildi, Sevgi Kurt Kalkan taburcu edildi. Sürücü M.E. ise tutuklandı.

DERNEK ÜYELERİ EYLEM YAPTI

Olayın ardından Altınokta Körler Derneği üyeleri, kazanın meydana geldiği caddeyi kısa süreli trafiğe kapatarak eylem yaptı. Görme engelliler, Mehmet Kalkan'ın ihmal yüzünden yaşamını yitirdiğini söyledi. Kazanın şokunu atlatamadığını belirten Sevgi Kurt Kalkan, başından darbe alan eşinin beyin kanaması sonucu öldüğünü söyledi. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde M.E. hakkında açılan davanın 4'üncü duruşması görüldü. Duruşmaya, daha önceki oturumda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen M.E., avukatıyla katıldı. Kazadan yaralı kurtulan Sevgi Kurt Kalkan da avukatıyla duruşmada hazır bulundu.

ASLİ KUSURLU

Mahkemede, Ankara Trafik İhtisas Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor okundu. Yayalar Mehmet Kalkan ve Sevgi Kurt Kalkan'ın bölünmüş yolun karşısına geçmek üzere kaldırımda yan yana yürüdükleri belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi: "Kalkan çifti yol kenarına geldiğinde, sürücülerin onların görme engelli olduklarını fark ederek zamanında tedbir alması bakımından, beyaz bastonu soldaki yayanın sürücülerin görebileceği şekilde taşıması gerekirdi. Beyaz bastonu sol taraftaki yaya Sevgi Kurt Kalkan'ın taşıması gerekirken aksine hareketle sağ taraftaki yaya Mehmet Kalkan beyaz bastonu sağ elinde gayri nizami taşımıştır. Bu halleriyle sürücünün, yayaların görme engelli olduğunu anlaması engellenmiştir. Akabinde yan yana koşarak karşıya geçmek istedikleri sırada sollarında bölünmüş yol üzerinde fren intikal mesafesi içerisinde seyir halinde olan sürücü M.E. yönetimindeki otomobil, yayalara çarpmıştır. Olayda yayalar asli kusurludur."

RAPORA İTİRAZ ETTİ

Antalya'da bir dönem Altınokta Körler Derneği Başkanlığı da yapan Sevgi Kurt Kalkan'ın avukatı Hasan Puluç rapora itiraz etti. Ankara Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'nın hazırladığı rapor ile kaza tespit tutanağı arasında çelişki bulunduğunu kaydeden Hasan Puluç, olay yerinde keşif yapılmasını ya da yeniden rapor alınmasını talep etti. Hasan Puluç, “Ben de katılanlar gibi görme engelliyim. Mahkemece kanaat oluşması için görme engellilerin kullanmış olduğu bastonu huzurunuza getirdim. Bastonun tutuş şekli ön tarafa gelecek şekilde olur. Önünüzde yaklaşık 1 metre mesafe kontrolü sağlar. Tutuş şekli itibariyle önünüzde yer alır ve yan taraftan gelen bir kişinin görmemesi mümkün değildir. Buna ilişkin ihtisas dairesi aksi yönde rapor tanzim etmiştir. Daha önce verilen raporla arasındaki çelişkinin giderilmesi için yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi. Cumhuriyet savcısı ise yeniden rapor alınmasına gerek olmadığını söyledi. Sanık M.E. ise beraatını istedi. Mahkeme Başkanı Melih Can Kırova, olay yeri tespit tutanağı ile Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın raporunda olayın geçtiği yere ilişkin yolun geliş ve gidiş istikametinin net bir şekilde ortaya konulmadığına dikkat çekerek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ereğli'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da Mehmet D., iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan Cuma Şahin'i çıkan kavgada tabancayla ateş ederek öldürdü. Kavgada Mehmet D. ile Cuma Şahin'in yakınları Muhammet Gük ve Mesut Gük de aldığı yumruk ve demir sopa darbeleri sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Sanayi Sitesi'nde demircilik yapan Cuma Şahin'in işyerinin yakınında meydana geldi. Mehmet D. ile aralarında daha önceden husumet bulunan Cuma Şahin, Şahin'in işyerinin yakında karşılaştı. Aralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Şahin'in yakınları Muhammet Gük ve Mesut Gük de karıştı.

Mehmet D., kavga sırasında yanında bulundurduğu tabancayla Cuma Şahin'in üzeri ateş açtı. Başından yaralanan Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kavgada aldığı yumruk ve demir sopalarla yaralana Mehmet D. ile Muhammet Gük ve Mesut Gük de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil traktöre çarptı: 2 yaralı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobilin çarptığı traktör iki parçaya bölünürken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Nazilli-Aydın Karayolu, Sultanhisar'ın kırsal Kavaklı Mahallesi sapağında meydana geldi. Nazilli'den Aydın yönüne giden Abdurrahman Turan'ın kullandığı 20 P 0749 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen Kamuran Yavaşel yönetimindeki 35 LBM 81 plakalı arkasında römork takılı olmayan traktöre hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör ortadan ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü Turan ile traktör sürücüsü Yavaşel yaralandı. İki yaralı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaçak yollarla getirilen 275 şişe içki ele geçirildi



Van'ın İpekyolu ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak yollarla ülkeye sokulan çeşitli markalarda 275 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, iş yerinde yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirtilen çeşitli markalarda 265 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen F.B. hakkında işlem yapıldı.

